Seedance 2.0 Generador de vídeos con IA de ByteDance
El modelo de vídeo más avanzado de ByteDance, ahora en HeyGen. Convierte texto e imágenes en clips fluidos de múltiples tomas con movimiento realista. Empieza a generar en segundos, gratis.
- Movimiento de alta fidelidad
- Continuidad entre múltiples tomas
- Indicaciones personalizadas
Lo que puedes crear con Seedance 2.0
Seedance 2.0 es un modelo de vídeo con IA creado para creadores y equipos. Convierte texto e imágenes en clips cinematográficos, dirige cada toma y entrega vídeos listos para producción sin salir de HeyGen.
Escenas cinematográficas de avatares
Utiliza tu gemelo digital de IA en escenas totalmente dirigidas con localizaciones, vestuario, iluminación, gestos y movimiento de cámara personalizados. Seedance 2.0 mantiene tu apariencia coherente en cada plano, para que cada vídeo de avatar de IA se sienta como la misma persona en el mismo día de rodaje.
B-roll generado por IA
Crea planos de recurso cinematográficos, visuales de producto, clips para redes sociales, transiciones y escenas en movimiento a partir de una simple indicación escrita. Seedance 2.0 funciona como un generador de b-roll con IA, convirtiendo texto en metraje listo para editar sin necesidad de usar bancos de stock.
Encadena planos en secuencias y mantiene el personaje, el vestuario y el entorno coherentes en cada corte.
Estilos creativos infinitos
Pasa de texto a vídeo en cualquier estilo que puedas imaginar. Crea demostraciones de producto, vídeos de fundadores, visuales surrealistas, escenas de estilo de vida, explicaciones educativas y anuncios cinematográficos con el mismo modelo, todo en HeyGen.
Los estilos se mantienen con el personaje: misma iluminación, mismo atuendo, misma vibra, incluso cuando cambian la cámara y el entorno.
Indicaciones a nivel de dirección
Controla el sujeto, la escena, la cámara, la iluminación, el movimiento, el tono y el ritmo con una sola instrucción. Seedance 2.0 entiende el lenguaje cinematográfico, así que un travelling lento, un plano holandés o un retroceso macro se generan exactamente como los describes.
Los subtítulos se añaden automáticamente y se ajustan correctamente al tamaño en formatos verticales, cuadrados y horizontales.
Cómo los creadores y las marcas utilizan Seedance 2.0
Desde mensajes de fundadores y lanzamientos de productos hasta vídeos explicativos y contenido breve para redes sociales, Seedance 2.0 se adapta a la forma en que los equipos modernos producen vídeo. Genera vídeo cinematográfico con IA para cualquier canal, formato o audiencia, todo en un único flujo de trabajo dentro de HeyGen.
Clips creativos para redes sociales
Genera vídeos de formato corto diseñados para TikTok, Instagram, YouTube Shorts y LinkedIn. Crea ganchos, transiciones, metáforas visuales, escenas con avatares y vídeos de redes sociales con tu marca sin necesidad de contar con un equipo completo de edición.
Vídeos de fundadores y de marca
Convierte anuncios, actualizaciones de producto, contenido de liderazgo de opinión y mensajes del fundador en vídeos cinematográficos del fundador usando tu gemelo digital de IA. Añade movimiento, entornos y recursos de apoyo (B-roll) que hagan que cada mensaje se sienta de primera calidad.
Vídeos educativos y explicativos
Haz que las ideas complejas sean más fáciles de entender con ejemplos visuales, conceptos animados, escenas de estilo de vida y B-roll de apoyo. Ideal para cursos, vídeos explicativos sobre IA, incorporación de personal, formación y contenido de vídeo educativo.
Contenido para lanzamientos de productos
Crea impactantes vídeos de lanzamiento de producto con tomas cinematográficas, demostraciones de funciones, visuales abstractos y transiciones pulidas. Diseñados para publicaciones en redes sociales, páginas de destino, anuncios y campañas de vídeos de demostración de producto.
Los equipos lanzan más rápido con Seedance 2.0
Conoce a creadores y marcas que utilizan Seedance 2.0 para escalar sus historias y lanzar campañas en cuestión de horas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Seedance 2.0?
Seedance 2.0 es un modelo de vídeo cinematográfico con IA de ByteDance que convierte texto e imágenes en clips de vídeo realistas y llenos de movimiento. Gestiona la dirección de cámara, la consistencia de los personajes y escenas complejas en una sola generación. En HeyGen, puedes usar Seedance 2.0 junto con tu gemelo digital de IA y otros modelos en un mismo flujo de trabajo.
¿Qué puedo crear con Seedance 2?
Seedance 2 genera vídeos cinematográficos y alineados con tu marca a partir de indicaciones de texto, imágenes de referencia y guiones gráficos. Úsalo para anuncios, tráilers, vídeos explicativos, piezas para redes sociales y escenas completas con personajes coherentes y una dirección de cámara consistente.
¿Seedance 2.0 es gratuito para probar?
Sí. Puedes probar Seedance 2.0 gratis en HeyGen con créditos incluidos en cada cuenta, sin necesidad de tarjeta de crédito para empezar. Una vez que lo hayas probado, los planes de pago desbloquean resoluciones más altas, clips más largos y más generaciones al mes.
¿Cómo uso Seedance 2.0 en HeyGen?
Inicia sesión en HeyGen, abre el editor de vídeo y selecciona Seedance 2.0 en el selector de modelos. Escribe un prompt o añade una imagen de referencia, define la dirección de la toma y genera el vídeo. Puedes encadenar clips de Seedance 2.0 con tu avatar de IA, B-roll, voz y música en el mismo proyecto.
¿Seedance 2 admite múltiples relaciones de aspecto?
Genera formatos 16:9, 9:16, 1:1 y 4:5 a partir del mismo prompt. Los cortes vuelven listos para YouTube, TikTok, Reels, Shorts y anuncios en redes sociales, sin necesidad de volver a recortar.
¿Es seguro el resultado para uso comercial?
Los vídeos generados con Seedance 2.0 en HeyGen pueden utilizarse para trabajos comerciales, incluidos anuncios, publicaciones en redes sociales, lanzamientos de productos y entregables para clientes, según la licencia comercial de tu plan de HeyGen. El contenido generado con el plan gratuito incluye marcas de agua. Los planes de pago las eliminan y otorgan plenos derechos de uso comercial.
¿Puede Seedance 2.0 generar sincronización labial, voz y música?
Sí. Seedance 2.0 admite movimiento de labios sincronizado, sonido ambiental y música alineada con tu marca en la misma generación, lo que significa que no necesitas una locución o una pista de audio por separado. En HeyGen, puedes sustituir tu propia clonación de voz con IA o subir audio personalizado si quieres tener el control total.
¿Cómo se compara Seedance 2.0 con Sora, Veo y Kling?
Seedance 2.0 se mantiene a la altura de Sora de OpenAI, Google Veo y Kling en calidad visual y realismo de movimiento, y va por delante en consistencia de personajes entre planos y audio nativo en la misma pasada. La mayor ventaja en HeyGen es el flujo de trabajo: obtienes Seedance 2.0 más avatares, voz, subtítulos y edición en un solo lugar, en lugar de tener que unir resultados de varias herramientas.
Todo lo que quieras crear, ahora puedes hacerlo
Empieza a crear con Seedance 2 y el resto del estudio de IA de HeyGen. Sin configuración, sin rodajes: solo abre una pestaña y listo.