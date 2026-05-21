Crea planos de recurso cinematográficos, visuales de producto, clips para redes sociales, transiciones y escenas en movimiento a partir de una simple indicación escrita. Seedance 2.0 funciona como un generador de b-roll con IA, convirtiendo texto en metraje listo para editar sin necesidad de usar bancos de stock.

Encadena planos en secuencias y mantiene el personaje, el vestuario y el entorno coherentes en cada corte.