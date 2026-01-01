El generador de gráficos en movimiento con IA de HeyGen convierte un simple texto en visuales animados en cuestión de minutos. Crea títulos animados, visualizaciones de datos y animaciones explicativas sin necesidad de software de diseño ni experiencia en motion graphics.
Funciones del generador de gráficos en movimiento con IA
Crea animaciones con IA a partir de texto
Abre Motion Designer en AI Studio, escribe lo que quieras y convierte tus ideas en gráficos en movimiento pulidos sin tocar una línea de tiempo. Este flujo de trabajo de texto a vídeo impulsado por IA te permite crear animaciones con IA, tipografía cinética y títulos animados en segundos, del mismo modo que un motor de texto a vídeo genera vídeos a partir de texto.
Ready-made ai animation styles
Empieza con la biblioteca de plantillas de Motion Designer o elige entre más de 100 estilos de animación con IA seleccionados, y luego itera describiendo tus cambios en texto sencillo. Elige un estilo visual, aplica tu Sistema de Marca con un solo clic y accede a funciones avanzadas al llevar el resultado a una presentación animada.
Infografías y gráficos animados
Describe un conjunto de datos o un concepto y Motion Designer generará infografías animadas y diagramas creados con IA que hacen que los temas complejos sean fáciles de seguir. Estos recursos visuales de alto contraste y sin sonido se crean en segundos y se pueden incorporar en cualquier vídeo explicativo con IA o en explicadores donde una diapositiva estática haría que tu audiencia perdiera el interés.
Inserta clips de vídeo en cualquier escena
Cada elemento gráfico se exporta como una superposición sin sonido o como clips de vídeo independientes que puedes superponer sobre tus grabaciones y publicar en redes sociales. Añádelos en AI Studio, ajusta con precisión el tiempo en el lienzo dentro del editor de vídeo con IA y, en cuestión de minutos, exporta resultados en HD o 4K y gráficos en movimiento para proyectos profesionales.
Resultados realistas y movimiento pulido
Pair your AI animations with a flawless take using Speech Cleanup, which removes filler words, pauses, and false starts for you. HeyGen's invisible AI transitions stitch your best clips into seamless, lifelike output, while Avatar V and realistic motion deliver polished motion as smooth as AI lip Sync footage.
Casos de uso de las animaciones y los gráficos en movimiento con IA
Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.
Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.
Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.
Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.
Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.
Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.
Cómo funciona un generador de gráficos en movimiento con IA
Create AI motion graphics in four steps that take you from a simple text prompt to a polished animation ready for any video.
Abre la herramienta de motion graphics en AI Studio y elige una plantilla o empieza desde un prompt en blanco.
Escribe la animación, el efecto de texto o la visualización de datos que quieras y luego selecciona la orientación vertical u horizontal.
Click generate to create your motion graphic, then adjust the colors, copy, and timing as needed.
Inserta el gráfico terminado en tu escena, colócalo sobre el metraje y exporta un vídeo pulido en poco tiempo.
Es el Motion Designer de HeyGen, un generador de animaciones con IA dentro de AI Studio que convierte un prompt de texto en animaciones con IA, como títulos en movimiento y gráficos generados por IA. Usando IA, describes lo que quieres y lo renderiza en segundos, de la misma manera que un generador de videos con IA crea un video a partir de un guion.
No necesitas habilidades de diseño ni conocimientos técnicos. No hacen falta fotogramas clave ni efectos, no hay software que aprender ni que esperar a los diseñadores. Describe la animación en lenguaje sencillo en Motion Designer y obtén un resultado final a la primera, sin necesidad de ninguna habilidad.
Abre Motion Designer en AI Studio, describe la animación o elige una plantilla, define la orientación y haz clic en generar. La precisión del prompt convierte el texto en gráficos animados en segundos, que puedes añadir a tu escena con un clic, igual que script to video crea un clip a partir de texto.
Están completamente animados, con movimiento real, no son fotogramas estáticos. También puedes animar imágenes fijas: solo tienes que subir imágenes o texto y la función de imagen a vídeo de HeyGen convierte cualquier foto estática en movimiento, utilizando el mismo modelo de imagen a vídeo que da vida a clips realistas.
Sí. Describe tus colores y tipografías en el prompt o aplica tu Sistema de Marca con un solo clic para tener control creativo total. Cada elemento usa por defecto las fuentes y colores de tu marca, manteniendo cada vídeo promocional alineado con tu identidad sin necesidad de ajustar los colores manualmente.
Sí. Genera todas las animaciones con IA que necesites a partir de nuevos prompts y reutiliza plantillas para obtener resultados coherentes en todos tus proyectos. Para los equipos que crean contenido a gran escala, las herramientas por lotes y la API de HeyGen impulsan la producción de vídeos sin rostro sin necesidad de aumentar el personal.
El diseño de motion tradicional implica contratar a un especialista, esperar días y pagar tarifas elevadas. Como una de las mejores herramientas de animación con IA, este generador de animaciones con IA produce resultados a partir de un prompt en cuestión de minutos, para que puedas crear internamente proyectos ilimitados con tu propio creador de vídeos tutoriales.
Sí. Hay un plan de IA gratuito que no requiere tarjeta de crédito, lo que lo convierte en un potente generador de animaciones con IA para creadores con cualquier presupuesto. Los planes de pago desde 24 $ al mes desbloquean límites más altos, estilos premium y exportaciones en HD o 4K para equipos en crecimiento.
Tú mantienes el control. Tú marcas la dirección creativa con cada prompt, eligiendo el ritmo, el diseño y el tiempo, y luego perfeccionas hasta que el vídeo animado encaje con tu visión. Las ediciones en AI Studio siguen siendo rápidas y el resultado realista permanece totalmente editable, así que cambiar una escena es cuestión de un momento, no de rehacerlo todo.
Sí. Cada animación se descarga como un clip sin sonido que puedes importar en otros editores o usar directamente en tu escena. Añade la narración con un generador de voz con IA y luego exporta tu resultado final en HD o 4K para cualquier plataforma.
Sí. Con HeyGen, puedes añadir texto en pantalla en cualquier idioma directamente desde tu prompt, y la tipografía animada se muestra con claridad en distintos sistemas de escritura. Para localizar todo tu vídeo, combina las animaciones generadas por IA con el AI Video Translator y llega a audiencias en más de 175 idiomas.
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