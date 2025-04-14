AI Cartoon Video Maker: Animate Any Script

This AI cartoon video maker turns a script into a finished animated video with cartoon characters, natural voiceover, and background music. No cameras, no video editing, and no prior animation skills required. Built for creators, educators, and faceless channels.

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147.844.766Videos generados
122.977.128Avatares generados
20.453.408Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Stylized white car icon on a blue background.Key Features

Features of the AI Cartoon Video Maker

AI Cartoon Video Maker from Any Script

Create AI-powered animations from text with the same text to video workflow that powers 120M+ videos. The AI cartoon video generator splits your script or a simple text prompt into animated shots, matches visuals to each line, and returns share-ready animated videos in minutes.

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A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

Talking Cartoon Characters from a Photo

Upload an illustration, mascot, or drawing and Avatar IV animates it into a speaking character with phoneme-level lip-sync. The model is built for cartoon, 2D, 3D, and non-human designs, so your animated characters keep their exact look in every scene you generate.

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An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

Natural AI Voiceovers in 175+ Languages

Give every character a distinct voice with the built-in AI voice generator, then localize the full video with AI voiceovers in 175+ languages and matched lip-sync. Most cartoon makers stop at subtitles in a few dozen languages rather than natural, dubbed speech.

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An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

Cartoon Video Templates, Scenes, and Styles

The generator features ready-made video templates and scenes that help you create a polished look from the first frame. Pick an animated or Pixar-style look, then customize brand colors, fonts, and aspect ratios for YouTube, TikTok, or presentations.

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A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

One Prompt to a Finished Cartoon

Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.

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A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
Green gift box icon.Use cases

Use cases for the AI cartoon video maker

A vertical phone preview of an original cartoon short beside a content calendar with checkmarks.

Faceless Cartoon Videos for Shorts

Faceless channels need daily social media content without filming. Draft episodes with the video script generator, turn episode ideas into animated cuts, and publish short videos to TikTok, Reels, and Shorts on a schedule one person can sustain.

An original cartoon narrator pointing at a whiteboard with a simple product-workflow diagram.

Animated Explainers for Business

Cartoon narrators make complex topics easy to follow. Turn a feature walkthrough into an animated presentation and explain pricing, workflows, or policies in an engaging video format people watch to the end.

A wholesome original storybook cartoon scene with friendly generic animals beside a lesson-script panel.

Educational Cartoons and Kids Stories

Teachers and course creators create engaging animated videos from lessons and storybooks instead of narrating static slides. One lesson script becomes a full animated episode in an afternoon, without needing an animator.

A consistent original animated presenter delivering a training module as a policy document converts to video.

Training and Onboarding Animations

Policy decks and process docs rarely get read. Convert them into short cartoon training videos with a consistent animated presenter, then update the script and regenerate whenever a process changes, no reshoots required.

A generic unbranded product animated into a cartoon ad shown as two variant preview cards.

Cartoon Ads and Product Promos

Animated ads test faster and cost less than filmed video production. Bring product shots or brand mascots to life with image to video, and turn campaign ideas into engaging cartoon ad variations for every test.

An original cartoon character surrounded by language cards labeled ES, FR, JA, DE over a faint world map.

Multilingual Cartoons for Global Reach

Dubbing a cartoon for each market once meant new voice actors per language. Translate cartoon videos using cloned voices into 175+ languages, and release localized video content in every market the same week.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.How it works

How AI cartoon video maker works

Create a cartoon video in four steps and bring your ideas to life without leaving one browser tab.

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Step 1: Enter your idea

Paste a script or type a prompt, then let the AI split it into scenes with pacing and narration.

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Step 2: Select a style

Choose an animated look, aspect ratio, and template, and apply your brand colors and fonts.

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Step 3: Cast your characters

Pick stock characters, design one in the character builder, or upload a photo to animate.

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Step 4: Generate and export

Preview, adjust any scene, then export in MP4 up to 4K or resize for any platform.

Frequently Asked Questions

What is an AI cartoon video maker and how does it work?

Un creador de vídeos de dibujos animados con IA, a veces llamado generador de animaciones con IA, es un software que te permite crear vídeos animados a partir de texto. Para crear una animación, introduce un guion o un prompt y, en cuestión de minutos, generará escenas, personajes, narración y música utilizando modelos de IA avanzados para producir cada plano.

¿Mis vídeos de dibujos animados con IA se verán baratos o poco profesionales?

No, siempre que los personajes se mantengan coherentes y el audio suene humano, que son los dos indicadores de un resultado de alta calidad. HeyGen conserva un único diseño de personaje en todas las escenas y lo combina con voces naturales, por lo que encabeza los informes de verano de 2026 de G2 con 281 insignias y 23 puestos n.º 1.

How do I turn a photo or drawing into a talking cartoon character?

Para crear un personaje de dibujos animados personalizado, sube la imagen, elige una voz y pega tu guion. Avatar IV anima el rostro para que coincida con cada palabra, de modo que una mascota, ilustración o personaje de cuento narre tus líneas manteniendo su diseño original en cada vídeo.

¿Por qué elegir HeyGen frente a otras herramientas de vídeo de dibujos animados con IA?

La mayoría de las herramientas de animación se quedan en plantillas y personajes de stock. HeyGen es la mejor opción de IA cuando necesitas personajes personalizados a partir de tus propias imágenes, generación con una sola instrucción mediante Video Agent, traducción a más de 175 idiomas y exportación en 4K, y es utilizada por el 85 % de las empresas de la lista Fortune 100.

¿Puede un solo creador gestionar un canal animado a gran escala con IA?

Sí. Tal y como se detalla en la historia del cliente Anton Voroniuk, el educador utiliza IA para crear vídeos de cursos con un coste de producción 40 veces menor, ahorrando 15,5 horas a la semana y llegando a más de 1 millón de estudiantes.

Is HeyGen's AI cartoon video maker free, and what do paid plans add?

Yes, you can make a cartoon free of charge on the free plan, which works as a free AI animation generator for testing. Creator plans start at $24 per month with more video minutes and advanced features, plus custom enterprise pricing for teams scaling video creation.

Do I need animation skills or software downloads to use it?

No. La herramienta de IA funciona como un creador de animaciones en línea en tu navegador y a través de la aplicación móvil, diseñada para que cualquiera pueda crear vídeos animados profesionales a partir de texto plano. Si puedes escribir un guion, puedes publicar un dibujo animado.

¿Puedo editar un vídeo de dibujos animados después de que la IA lo genere?

Sí, mantienes el control creativo total. Cada escena sigue siendo editable, para que puedas reescribir líneas, cambiar voces o reordenar tomas en el editor de vídeo con IA y dar forma al resultado como quieras, y luego volver a exportarlo en cuestión de minutos.

¿Puedo traducir mis vídeos de dibujos animados a otros idiomas?

Yes. Use our AI video translation to turn one cartoon into 175+ languages and dialects with cloned voices and matched lip-sync, so characters speak each language naturally instead of reading over mismatched mouth movement.

¿Qué estilos de dibujos animados y animación puede generar la IA?

El creador de animaciones de dibujos animados ofrece personajes al estilo Pixar y personajes animados de stock, o puedes crear animaciones a partir de tus propios diseños en 2D, 3D o dibujados a mano. Las animaciones con IA siguen tu kit de marca, de modo que los colores y las fuentes se mantienen coherentes en toda la serie.

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