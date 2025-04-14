This AI cartoon video maker turns a script into a finished animated video with cartoon characters, natural voiceover, and background music. No cameras, no video editing, and no prior animation skills required. Built for creators, educators, and faceless channels.
Features of the AI Cartoon Video Maker
AI Cartoon Video Maker from Any Script
Create AI-powered animations from text with the same text to video workflow that powers 120M+ videos. The AI cartoon video generator splits your script or a simple text prompt into animated shots, matches visuals to each line, and returns share-ready animated videos in minutes.
Talking Cartoon Characters from a Photo
Upload an illustration, mascot, or drawing and Avatar IV animates it into a speaking character with phoneme-level lip-sync. The model is built for cartoon, 2D, 3D, and non-human designs, so your animated characters keep their exact look in every scene you generate.
Natural AI Voiceovers in 175+ Languages
Give every character a distinct voice with the built-in AI voice generator, then localize the full video with AI voiceovers in 175+ languages and matched lip-sync. Most cartoon makers stop at subtitles in a few dozen languages rather than natural, dubbed speech.
Cartoon Video Templates, Scenes, and Styles
The generator features ready-made video templates and scenes that help you create a polished look from the first frame. Pick an animated or Pixar-style look, then customize brand colors, fonts, and aspect ratios for YouTube, TikTok, or presentations.
One Prompt to a Finished Cartoon
Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.
Faceless channels need daily social media content without filming. Draft episodes with the video script generator, turn episode ideas into animated cuts, and publish short videos to TikTok, Reels, and Shorts on a schedule one person can sustain.
Cartoon narrators make complex topics easy to follow. Turn a feature walkthrough into an animated presentation and explain pricing, workflows, or policies in an engaging video format people watch to the end.
Teachers and course creators create engaging animated videos from lessons and storybooks instead of narrating static slides. One lesson script becomes a full animated episode in an afternoon, without needing an animator.
Policy decks and process docs rarely get read. Convert them into short cartoon training videos with a consistent animated presenter, then update the script and regenerate whenever a process changes, no reshoots required.
Animated ads test faster and cost less than filmed video production. Bring product shots or brand mascots to life with image to video, and turn campaign ideas into engaging cartoon ad variations for every test.
Dubbing a cartoon for each market once meant new voice actors per language. Translate cartoon videos using cloned voices into 175+ languages, and release localized video content in every market the same week.
How AI cartoon video maker works
Create a cartoon video in four steps and bring your ideas to life without leaving one browser tab.
Paste a script or type a prompt, then let the AI split it into scenes with pacing and narration.
Choose an animated look, aspect ratio, and template, and apply your brand colors and fonts.
Pick stock characters, design one in the character builder, or upload a photo to animate.
Preview, adjust any scene, then export in MP4 up to 4K or resize for any platform.
Un creador de vídeos de dibujos animados con IA, a veces llamado generador de animaciones con IA, es un software que te permite crear vídeos animados a partir de texto. Para crear una animación, introduce un guion o un prompt y, en cuestión de minutos, generará escenas, personajes, narración y música utilizando modelos de IA avanzados para producir cada plano.
No, siempre que los personajes se mantengan coherentes y el audio suene humano, que son los dos indicadores de un resultado de alta calidad. HeyGen conserva un único diseño de personaje en todas las escenas y lo combina con voces naturales, por lo que encabeza los informes de verano de 2026 de G2 con 281 insignias y 23 puestos n.º 1.
Para crear un personaje de dibujos animados personalizado, sube la imagen, elige una voz y pega tu guion. Avatar IV anima el rostro para que coincida con cada palabra, de modo que una mascota, ilustración o personaje de cuento narre tus líneas manteniendo su diseño original en cada vídeo.
La mayoría de las herramientas de animación se quedan en plantillas y personajes de stock. HeyGen es la mejor opción de IA cuando necesitas personajes personalizados a partir de tus propias imágenes, generación con una sola instrucción mediante Video Agent, traducción a más de 175 idiomas y exportación en 4K, y es utilizada por el 85 % de las empresas de la lista Fortune 100.
Sí. Tal y como se detalla en la historia del cliente Anton Voroniuk, el educador utiliza IA para crear vídeos de cursos con un coste de producción 40 veces menor, ahorrando 15,5 horas a la semana y llegando a más de 1 millón de estudiantes.
Yes, you can make a cartoon free of charge on the free plan, which works as a free AI animation generator for testing. Creator plans start at $24 per month with more video minutes and advanced features, plus custom enterprise pricing for teams scaling video creation.
No. La herramienta de IA funciona como un creador de animaciones en línea en tu navegador y a través de la aplicación móvil, diseñada para que cualquiera pueda crear vídeos animados profesionales a partir de texto plano. Si puedes escribir un guion, puedes publicar un dibujo animado.
Sí, mantienes el control creativo total. Cada escena sigue siendo editable, para que puedas reescribir líneas, cambiar voces o reordenar tomas en el editor de vídeo con IA y dar forma al resultado como quieras, y luego volver a exportarlo en cuestión de minutos.
Yes. Use our AI video translation to turn one cartoon into 175+ languages and dialects with cloned voices and matched lip-sync, so characters speak each language naturally instead of reading over mismatched mouth movement.
El creador de animaciones de dibujos animados ofrece personajes al estilo Pixar y personajes animados de stock, o puedes crear animaciones a partir de tus propios diseños en 2D, 3D o dibujados a mano. Las animaciones con IA siguen tu kit de marca, de modo que los colores y las fuentes se mantienen coherentes en toda la serie.
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Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.
Convierte tu guion en un vídeo animado terminado con personajes de dibujos animados, voz en off y música.