Prospección SDR Destaca en bandejas de entrada saturadas. Vídeos de prospección personalizados que mencionan la empresa del posible cliente, su puesto y sus retos específicos, a gran escala. Ofrece a cada SDR las tasas de respuesta que tus mejores vendedores obtienen con vídeos manuales. Caso de uso: genera 500 vídeos de prospección personalizados para una campaña ABM en el tiempo que tardarías en grabar 5 manualmente. Resultado verificado: Videoimagem logró triplicar el nivel de interacción con vídeo personalizado, produciendo más de 50.000 vídeos personalizados para clientes empresariales.

Seguimientos de demostración Refuerza tu demostración con vídeos de resumen personalizados. Resume los puntos clave, responde a preguntas específicas y mantén el impulso durante el ciclo de la operación sin tener que programar otra llamada. Caso de uso: Envía vídeos de seguimiento de la demo el mismo día que hagan referencia a los puntos de dolor específicos del posible cliente tratados en la reunión.

Contenido de la sala de negociación Equipa a tus valedores con el contenido que necesitan para vender internamente. Explicaciones de producto , resúmenes de ROI y mensajes específicos para cada parte interesada que ayuden a tu contacto a cerrar el acuerdo en su organización. Caso de uso: Crear vídeos de resumen ejecutivo para cada parte interesada en una compleja operación empresarial.

Capacitación de ventas Equipa a tu equipo con contenido actualizado y coherente. Actualizaciones de producto, inteligencia competitiva, gestión de objeciones: una biblioteca de enablement que evoluciona con tu producto y tu mercado. Caso de uso: Lanzar nuevos mensajes de producto a todo el equipo de ventas con vídeos de formación enviados el mismo día del lanzamiento del producto.

Incorporación de nuevos representantes Reduce el tiempo de incorporación con contenido de onboarding estructurado. Formación en metodologías, análisis en profundidad del producto y ejemplos de guiones que ayudan a que los nuevos representantes sean productivos más rápido. Caso de uso: Crear un plan de incorporación de 30 días que los nuevos representantes completen a su propio ritmo y con una calidad constante.