Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a vídeo con IA más innovadora.
Tu calendario de contenidos no da tregua. Los lanzamientos de producto necesitan vídeos. Los canales sociales exigen contenido diario. Las campañas requieren creatividades localizadas para cada mercado. Pero la producción de vídeo tradicional implica reservar estudios, coordinar al talento, esperar semanas para las ediciones… y reventar el presupuesto en una sola grabación. Cuando el contenido está listo, el momento ya ha pasado. Tus competidores publican vídeos a diario mientras tú sigues en preproducción. ¿Y pedir a la dirección que hable ante la cámara? Suerte con esa pesadilla de agenda.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a cada representante de ventas en tu mejor vendedor. Crea una plantilla de vídeo y luego genera miles de versiones personalizadas, cada una con el nombre del posible cliente, su empresa y sus puntos de dolor específicos, sin grabar ni un solo vídeo adicional.Prospección de ventas personalizada a la escala de la automatización con la implicación de una conexión 1:1. Crea bibliotecas de habilitación de ventas que se mantengan actualizadas a medida que los productos evolucionan. Forma a los nuevos representantes con mensajes coherentes. Llega a clientes potenciales de todo el mundo en su idioma. Da a todo tu equipo las herramientas para vender como tu mejor vendedor.
Todo lo que necesitan los equipos de ventas para cerrar más acuerdos
Vídeo personalizado a gran escala
Convierte una sola grabación en miles de vídeos de prospección personalizados. Las variables dinámicas insertan nombres de prospectos, nombres de empresas, puntos de dolor del sector y detalles personalizados. Cada vídeo se siente grabado de forma individual —porque la personalización es real—, pero tú lo creas una vez y lo lanzas a todo tu pipeline.
• Campos de personalización dinámicos
• Generación por lotes para campañas
• Segmentación individual de prospectos
Integración con CRM
El vídeo se integra en tu flujo de ventas allí donde ya trabajas. Integración con HubSpot activa automáticamente vídeos personalizados: un nuevo lead genera un vídeo de bienvenida, una reunión reservada genera una introducción previa a la llamada y un cambio en la fase del acuerdo envía un caso de éxito relevante. Zapier, Make y n8n conectan HeyGen con prácticamente cualquier CRM.
• Integración nativa con HubSpot
• Automatización con Zapier/Make
• Activar vídeos desde las etapas del acuerdo
Biblioteca de habilitación de ventas
Equipa a cada representante con el contenido que necesita para cerrar.Demostraciones de producto, posicionamiento frente a la competencia, gestión de objeciones, casos de clientes: una biblioteca de recursos de ventas que se mantiene actualizada a medida que evolucionan tu producto y tu mensaje.
• Biblioteca de contenido centralizada
• Actualiza los mensajes al instante
• Coherente en todos los representantes
Incorporación y formación de representantes
Reduce el tiempo de incorporación de las nuevas contrataciones con vídeos de formación que enseñan tu metodología, producto y guiones de conversación. Cada representante recibe la misma calidad de onboarding, independientemente de quién les forme o de cuándo empiecen.
• Formación en metodología y procesos
• Vídeos de conocimiento del producto
• Incorporación coherente de representantes
Divulgación multilingüe
Tus posibles clientes hablan distintos idiomas. Tu comunicación también debería hacerlo. Traducción de vídeo con IA adapta tus vídeos de ventas a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Llega a clientes potenciales de EMEA, APAC y LATAM en su idioma nativo.
• La clonación de voz mantiene la autenticidad
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Una plantilla, una canalización global
Analítica de vídeo
Identifica qué vídeos generan interacción y qué clientes potenciales están listos para comprar. Haz un seguimiento de las visualizaciones, el tiempo de reproducción y la interacción para priorizar los seguimientos y entender qué mensajes conectan mejor.
• Seguimiento de visualizaciones e interacción
• Señales de intención de los posibles clientes
• Optimiza en función de los datos
De plantilla a comunicación personalizada en 3 pasos
Crea tu plantilla
Graba una vez o escribe un guion. Crea tu mensaje de prospección con variables de marcador de posición para el nombre del cliente potencial, la empresa, el sector y campos personalizados. Una sola plantilla se convierte en vídeos personalizados ilimitados.
Elige tu creatividad
Elige entre más de 200 avatares de IA diversos que encajen con tu marca y tu audiencia. Selecciona voces, fondos y estilos visuales, o crea un clon de portavoz para mantener una presencia de marca coherente en todos tus contenidos.
Enviar y hacer seguimiento
Genera vídeos personalizados por lotes o bajo demanda. Incorpóralos en secuencias de correo electrónico, compártelos mediante enlace o envíalos directamente a tu CRM. Haz un seguimiento del nivel de interacción y prioriza a los prospectos que muestren señales de compra.
Diseñado para cada modelo de ventas
Prospección SDR
Destaca en bandejas de entrada saturadas. Vídeos de prospección personalizados que mencionan la empresa del posible cliente, su puesto y sus retos específicos, a gran escala. Ofrece a cada SDR las tasas de respuesta que tus mejores vendedores obtienen con vídeos manuales.
Caso de uso: genera 500 vídeos de prospección personalizados para una campaña ABM en el tiempo que tardarías en grabar 5 manualmente.
Resultado verificado: Videoimagem logró triplicar el nivel de interacción con vídeo personalizado, produciendo más de 50.000 vídeos personalizados para clientes empresariales.
Seguimientos de demostración
Refuerza tu demostración con vídeos de resumen personalizados. Resume los puntos clave, responde a preguntas específicas y mantén el impulso durante el ciclo de la operación sin tener que programar otra llamada.
Caso de uso: Envía vídeos de seguimiento de la demo el mismo día que hagan referencia a los puntos de dolor específicos del posible cliente tratados en la reunión.
Contenido de la sala de negociación
Equipa a tus valedores con el contenido que necesitan para vender internamente. Explicaciones de producto, resúmenes de ROI y mensajes específicos para cada parte interesada que ayuden a tu contacto a cerrar el acuerdo en su organización.
Caso de uso: Crear vídeos de resumen ejecutivo para cada parte interesada en una compleja operación empresarial.
Capacitación de ventas
Equipa a tu equipo con contenido actualizado y coherente. Actualizaciones de producto, inteligencia competitiva, gestión de objeciones: una biblioteca de enablement que evoluciona con tu producto y tu mercado.
Caso de uso: Lanzar nuevos mensajes de producto a todo el equipo de ventas con vídeos de formación enviados el mismo día del lanzamiento del producto.
Incorporación de nuevos representantes
Reduce el tiempo de incorporación con contenido de onboarding estructurado. Formación en metodologías, análisis en profundidad del producto y ejemplos de guiones que ayudan a que los nuevos representantes sean productivos más rápido.
Caso de uso: Crear un plan de incorporación de 30 días que los nuevos representantes completen a su propio ritmo y con una calidad constante.
Equipos Globales de Ventas
Vende en todos los mercados sin necesidad de crear contenido específico para cada región. Localiza al instante los materiales de ventas para los equipos de EMEA, APAC y LATAM.
Caso de uso: traducir la biblioteca de habilitación de ventas a 10 idiomas para el lanzamiento global de ventas.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde la formación global hasta los anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les gustan a nuestros clientes:
Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas
¿Qué es un vídeo de ventas personalizado?
Un vídeo de ventas personalizado es un contenido de prospección que incluye detalles específicos del posible cliente: su nombre, empresa, retos del sector y puntos de conversación relevantes, lo que hace que cada vídeo parezca grabado individualmente para ese destinatario. HeyGen permite crear vídeo personalizado a gran escala: crea una única plantilla con variables dinámicas y genera después miles de versiones únicas para todo tu pipeline sin tener que grabar cada vídeo manualmente.
¿Cómo puedo crear vídeos personalizados para la prospección de ventas?
Escribe tu guion o deja que el generador de guiones con IA de HeyGen cree uno a partir de tu briefing. Elige un avatar de IA como presentador en pantalla, selecciona una voz y un estilo visual, y genera tu vídeo. Todo el proceso lleva solo unos minutos y no requiere experiencia en producción. Para mantener la coherencia de marca, clona a tu portavoz para que su gemelo digital pueda representar a tu marca en todos tus contenidos.
¿HeyGen se integra con mi CRM?
Sí, HeyGen exporta en múltiples relaciones de aspecto desde un único proyecto. Crea una vez y luego exporta en 16:9 para YouTube, 9:16 para TikTok e Instagram Reels, y 1:1 para las publicaciones del feed de Instagram. No hace falta recrear el contenido para cada plataforma ni gestionar varios flujos de trabajo de producción.
¿Cómo mejora el vídeo personalizado las tasas de respuesta?
Crea tu vídeo de marketing en tu idioma principal y luego utiliza la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que la voz de tu marca suene natural en cada idioma) y sincronización labial (para que los movimientos de la boca coincidan con el audio traducido). Lanza campañas globales a partir de un único vídeo original.
¿Puedo usar HeyGen para contenido de habilitación de ventas?
Sí. Más allá de la prospección, HeyGen impulsa bibliotecas completas de habilitación de ventas. Crea demostraciones de producto, vídeos de posicionamiento frente a la competencia, guías para el manejo de objeciones y resúmenes de historias de clientes. Cuando cambian los productos o los mensajes, actualiza el guion y regenera el vídeo: tu biblioteca se mantiene al día sin volver a grabar. Los equipos informan de actualizaciones de contenido significativamente más rápidas en comparación con la producción de vídeo tradicional.
¿Cómo formo a nuevos representantes de ventas con HeyGen?
Crea contenido estructurado de incorporación que cubra tu metodología, producto, mercado y guiones de conversación. Los nuevos representantes realizan la formación a su propio ritmo mientras reciben instrucciones coherentes y de calidad, independientemente de quién los forme o de cuándo se incorporen. Actualiza el contenido de formación al instante cuando cambien los procesos: se acabaron los materiales desactualizados y las experiencias de incorporación inconsistentes.
¿Puedo llegar a clientes potenciales internacionales en su idioma?
Sí. Crea tu contenido de ventas en tu idioma principal y luego utiliza la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (tu mensaje suena natural en cada idioma) y sincronización labial (los movimientos de la boca coinciden con el audio traducido). Llega a clientes potenciales en EMEA, APAC y LATAM sin necesidad de una producción independiente para cada región.
¿Con qué rapidez puedo crear vídeos de ventas personalizados?
HeyGen admite vídeos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu formación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan bien en el rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microaprendizaje, pero puedes crear contenidos más largos para temas más completos. Para formaciones extensas (más de 20 minutos), plantéate dividir el contenido en capítulos o módulos para mejorar la implicación del alumnado y el seguimiento.
¿Puedo hacer un seguimiento de quién ve mis vídeos de ventas?
Sí. HeyGen ofrece seguimiento de visualizaciones y analíticas de interacción para que sepas qué prospectos han visto tus vídeos, cuánto tiempo los han visto y cuándo. Utiliza estos datos de intención para priorizar los seguimientos: los prospectos que ven tu vídeo completo probablemente estén más interesados que quienes ni siquiera lo abren. La integración con tu CRM mantiene estos datos vinculados a los registros de tus oportunidades.
¿Cómo mantengo un mensaje coherente en todo mi equipo de ventas?
El sistema de plantillas de HeyGen garantiza que cada representante transmita mensajes aprobados. Crea plantillas para distintos escenarios de prospección, respuestas a objeciones y explicaciones de producto. Los representantes pueden personalizar los mensajes para sus prospectos sin salirse del guion. Brand Kit fija la identidad visual y las bibliotecas centralizadas aseguran que todo el mundo utilice contenido actualizado en lugar de diapositivas o guiones obsoletos.
¿Qué tipos de vídeos de ventas puedo crear?
HeyGen admite prácticamente cualquier formato de vídeo de ventas: prospección y contacto inicial, seguimientos de demostraciones, contenido para deal rooms, explicaciones de propuestas, resúmenes ejecutivos, presentaciones de casos de éxito, posicionamiento frente a la competencia, gestión de objeciones, formación de nuevos representantes, explicaciones de metodologías y mucho más. Si tu equipo de ventas necesita contenido en vídeo, HeyGen puede producirlo a gran escala.
¿Está seguro mi contenido de ventas?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para los equipos de ventas que gestionan información sensible sobre acuerdos o materiales competitivos, HeyGen ofrece funciones de seguridad para empresas, como la integración con SSO y la gestión centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
