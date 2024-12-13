Produkterklärungen - Anwendungsfall
Erstellen Sie sofort Produkt-Erklärungsvideos, um Ihr Publikum zu informieren
Vereinfachen Sie komplexe Ideen und steigern Sie das Kundenengagement mit HeyGen. Ob Sie ein neues Produkt einführen oder Benutzer durch einen Workflow führen, HeyGen hilft Ihnen dabei, professionelle, markengerechte Produkt-Erklärungsvideos in Minuten zu erstellen, ohne ein Produktionsteam oder komplizierte Bearbeitung. Mit unserem KI-Videogenerator können Sie schnell und effizient qualitativ hochwertige Inhalte produzieren.
Vorteile und Wert
Komplexe Funktionen mit fesselnden Produkt-Erklärungsvideos veranschaulichen
Erstellen Sie Produkt-Erklärungsvideos ohne Engpässe
Ihre Produkte verdienen einen herausragenden ersten Eindruck. Traditionelle Videoproduktion ist teuer und zeitintensiv. HeyGen automatisiert diesen Prozess und ermöglicht es Teams, hochwertige Produkt-Erklärvideos schneller und zu einem Bruchteil der Kosten mit unserem KI-Videomacher zu produzieren. Da die Auswirkungen von KI auf den Videokreation-Markt weiter wachsen, steht HeyGen an der Spitze und macht die Videoproduktion zugänglicher als je zuvor.
Bereichern Sie Ihre Anleitungen mit ansprechenden visuellen Vorlagen
Verwandeln Sie trockene, technische Handbücher in fesselnde Anleitungen. Nutzen Sie die lebensechtesten Avatare auf dem Markt, Bewegungsgrafiken und klare Erzählungen, um das Lernen zu vereinfachen und sicherzustellen, dass Ihr Publikum selbst die komplexesten Prozesse schnell mit unseren Lösungen für AI-Videoersteller versteht. Verbessern Sie Ihre Marketingstrategien durch die Bedeutung von mehrsprachiger Unterstützung in Videoinhalten, und erweitern Sie Ihre Reichweite auf vielfältige Zielgruppen.
Iterieren, skalieren und Videos schneller als je zuvor übersetzen
Aktualisieren Sie schnell Ihre Nachrichten, tauschen Sie Visuals aus und personalisieren Sie Ihre Produkt-Erklärungsvideos mit der KI-gesteuerten Plattform von HeyGen. Testen, optimieren und passen Sie Inhalte für jedes Publikum in über 170 Sprachen an, ohne Neuaufnahmen oder teure Bearbeitungen. Machen Sie Ihr KI-erzeugtes Video zum Hingucker.
Kundenerfahrungen
Entdecken Sie, wie Marketingteams Nutzer schulen
Tomorrow.io revolutioniert Marketing und Content-Erstellung
Von Produktvorstellungen bis hin zu personalisierten Kampagnen ermöglichen KI-Tools kleinen Teams, mit Branchenriesen zu konkurrieren, Innovationen voranzutreiben und zu transformieren, wie sie mit ihrem Publikum in Verbindung treten.
Pyne-Demos erreichen 4x schnelleren Zeitwert und 2,3x mehr Konversionen
Entdecken Sie, wie Pyne die API von HeyGen nutzt, um lebensechte Demo-Agenten zu erstellen, die das Engagement um das 10-fache steigern, die Kundenbindung verbessern und für PLG B2B-Unternehmen 2,3-mal mehr Konversionen erzielen. Mit der richtigen KI-Sprachausgabe kann Ihre Produktbotschaft bei den Kunden deutlicher ankommen.
“We serve a lot of different business units. We need to stand out as any marketing team does. But also, given our size, be especially scrappy. That’s why we heavily leaned into and embraced AI versus passively reacting.”
Wie man
Produkterklärungsvideos mit HeyGen erstellt
Melden Sie sich bei HeyGen an und bereiten Sie sich darauf vor, in wenigen Minuten beeindruckende, professionelle Produkt-Erklärungsvideos zu erstellen. Mit unseren generativen KI-Video-Tools war das Erstellen von fesselndem Inhalt noch nie so einfach.
Stöbern Sie in einer Vielzahl anpassbarer Produkt-Erklärungsvideos, die zu verschiedenen Stilen, Tonarten und Anforderungen passen. Wählen Sie eines aus, das zu Ihrem Produkt und Ihrer Botschaft passt – und wenden Sie Ihr Markenkit mit nur einem Klick sofort an.
Verwenden Sie HeyGens Bildschirmaufzeichnungsfunktion (oder jedes andere Bildschirmaufzeichnungstool), um Ihr Produkt in Aktion für Ihr Produkt-Erklärvideo aufzunehmen. Oder laden Sie die Aufnahme in HeyGen hoch.
Laden Sie Ihr Skript hoch und wählen Sie einen lebensechten KI-Avatar aus, um Ihr Produkt-Erklärvideo zu erzählen. Möchten Sie eine persönliche Note? Erstellen Sie digitale Zwillinge Ihres Führungsteams, um Ihre Videos authentischer und ansprechender zu machen.
Machen Sie das Produkt-Erklärvideo zu Ihrem eigenen, indem Sie Texte, Schriftarten und Farben mit den einfachen Drag-and-Drop-Tools von HeyGen bearbeiten. Fügen Sie Markenelemente hinzu und passen Sie Ihren Inhalt genau an Ihre Bedürfnisse an.
Binden Sie Bilder, Grafiken oder Animationen aus der umfangreichen Bibliothek von HeyGen ein. Verwenden Sie diese Elemente, um komplexe Ideen zu vereinfachen und Ihr Produkt-Erklärvideo visuell ansprechend zu gestalten.
Sobald Ihr Produkt-Erklärvideo fertig ist, exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format und teilen Sie es auf Ihren Plattformen.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
HeyGen ist eine KI-Videoerstellungsplattform, die professionelle, anpassbare Videos mit Hilfe von KI-Avataren erstellt. Sie vereinfacht den Erstellungsprozess für Produkt-Erklärvideos, indem sie es Ihnen ermöglicht, fesselnde und informative Inhalte zu erstellen, ohne ein komplettes Produktionsteam zu benötigen.
HeyGen verwendet KI-Avatare, wodurch der Bedarf an Live-Schauspielern, komplexer Ausrüstung oder langwierigen Produktionszyklen entfällt. Die Plattform ermöglicht schnelle Videoproduktion, einfache Aktualisierungen und Lokalisierung für ein weltweites Publikum.
Ja! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Avatare so anzupassen, dass sie die Persönlichkeit Ihrer Marke widerspiegeln. Sie können aus einer Vielzahl von Avataren wählen, deren Erscheinungsbild anpassen und ihre Dialoge so gestalten, dass sie zu Ihrer Botschaft passen.
Absolut. HeyGen unterstützt mehrere Sprachen und ermöglicht es Ihnen, Erklärungsvideos zu erstellen, die auf verschiedene Märkte zugeschnitten sind. Sie können lokalisierten Inhalt mit hochwertigen Sprachaufnahmen in der von Ihnen gewählten Sprache bereitstellen.
Das Aktualisieren von Videos mit HeyGen ist schnell und unkompliziert. Ändern Sie einfach das Skript oder die Visualisierungen auf der Plattform, und Ihr aktualisiertes Video ist in wenigen Minuten fertig.
Ja, HeyGen Produktvideos sind vielseitig und können für den Einsatz auf Webseiten, in sozialen Medien, E-Mail-Kampagnen oder internen Schulungsplattformen optimiert werden.
Mit HeyGen können Sie in nur wenigen Stunden ein professionelles Produktvideo erstellen, abhängig von der Komplexität Ihres Skripts und Ihren visuellen Anforderungen.
Überhaupt nicht. Die benutzerfreundliche Oberfläche von HeyGen ist für Vermarkter, Pädagogen und Unternehmen ohne technische Fachkenntnisse konzipiert. Die Plattform führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Videoproduktion.
HeyGen eignet sich ideal für Branchen wie SaaS, E-Commerce, Bildung, Gesundheitswesen und mehr – überall dort, wo klare Produktkommunikation und Kundenbindung Priorität haben.
Der Einstieg ist einfach! Registrieren Sie sich bei HeyGen, erkunden Sie die Videokreationstools und beginnen Sie noch heute mit der Erstellung Ihres ersten von KI unterstützten Produktvideos.