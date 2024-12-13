Sich auf einen KI-Stack stützen, um Marketingmaßnahmen zu skalieren

Das Marketingteam von Tomorrow.io arbeitet mit einem breiten Spektrum und einer schlanken Struktur, bestehend aus nur fünf Mitgliedern. Im Wettbewerb mit größeren Organisationen, die über reichhaltige Marketingressourcen verfügen, nutzt Kelly Peters, Direktorin für Marketing, KI-gesteuerte Strategien und Technologie-Stacks effektiv.

„Wir bedienen verschiedene Geschäftseinheiten. Wie jedes Marketingteam müssen wir uns abheben. Aber angesichts unserer begrenzten Größe streben wir danach, besonders einfallsreich zu sein“, sagte Peters. „Deswegen haben wir uns stark auf KI-Videos konzentriert und diese angenommen, anstatt nur passiv zu reagieren.“

Das Marketingteam bei Tomorrow.io legt großen Wert auf die Verwendung von KI-Videos. Dies ist entscheidend für ihre Marketingstrategie, sowohl für SEO als auch für die Einbindung des Publikums. Allerdings ist die traditionelle Videoproduktion zeitintensiv und erfordert oft eine sorgfältige Abstimmung mit Führungskräften, Videografen und umfangreiche Nachbearbeitung.

„Wir verstehen, dass durch KI generierte Videos Menschen besser einbinden und einen bedeutenden Einfluss auf unsere Marke haben“, fügte Peters hinzu. „Es ist wesentlich für die Zukunft unserer Marketingbemühungen.“

Um einen stärker auf Account-Based Marketing (ABM) ausgerichteten Ansatz zu verfolgen, benötigte das Team eine Möglichkeit, personalisierte Inhalte auf Konto- und Individualebene zu skalieren und dabei die Konsistenz über verschiedene Ausgaben hinweg zu wahren. Dies führte sie zu HeyGen.

Die richtige Plattform für seine Content-Maschine finden

Nach der Nutzung von Synthesia erkannte das Team, dass es ihre Anforderungen an hochwertige Avatare nicht erfüllte. Tomorrow.io wählte HeyGen wegen seiner lebensechten KI-Avatare und der Fähigkeit, personalisierte KI-Video-Kommunikation von Führungskräften zu erstellen und zu versenden.

HeyGen treibt nun die tägliche Inhaltsmaschine von Tomorrow.io an und fügt sich nahtlos in deren Arbeitsabläufe ein. Das Team nutzt die Plattform, um KI-Videoinhalte zu erstellen, die in verschiedene Formate umgewandelt werden können, einschließlich Produkt-Erklärungen, Executive-Videos, Social-Media-Beiträgen und E-Mail-Kampagnen.

„Die meisten Marketingteams planen in der Regel zuerst ihren schriftlichen Inhalt und passen Videos aus diesem Material an. Wir jedoch priorisieren die Erstellung von Videoinhalten und wandeln diese anschließend in schriftliche Beiträge um“, bemerkte Ruth Favela, AI Marketing Managerin. „Wir haben erkannt, dass es effizienter ist, mit einem Video zu beginnen, das in mehrere Inhaltsstücke umgewandelt werden kann.“

Zum Beispiel verwendet Tomorrow.io HeyGen, um KI-Avatare von Führungskräften zu erstellen, wie zum Beispiel seines CMO, um personalisierte Videoinhalte für hochwertige Interessenten zu produzieren. Alles, was das Team tun muss, ist mit einem Stakeholder zusammenzuarbeiten, um Ziele zu definieren, KI-Tools wie ChatGPT oder Claude zu nutzen, um ein Skript zu entwerfen, dieses in HeyGen einzugeben, um ein Avatar-Video zu generieren, und es für die Nachproduktion zu exportieren – alles erleichtert durch KI-Technologie. Die fertigen Videos werden in verschiedene Distributionskanäle eingebunden.

Jenseits von Marketinginitiativen bieten HeyGens KI-Avatare Anwendungen in verschiedenen Abteilungen und dienen potenziellen Zwecken wie Schulungsmodulen oder Kundensupport-Videos. „Unser Marketingteam ist nun sowohl intern als auch extern zu einem Leuchtturm der Führung im Bereich des KI-Marketings geworden“, bemerkte Peters.

KI-Videos in hochwertige Marketinginhalte umwandeln