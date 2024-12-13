Ethische KI-Bearbeitung

Von viralem Inhalt bis zu filmischen Experimenten sticht HeyGen als leistungsstarker Deepfake-Ersteller hervor, der es Ihnen ermöglicht, Gesichter und Emotionen mit Studio-Niveau Realismus zu tauschen – kein Produktionsteam ist nötig. Es ist ein KI-Deepfake-Erstellungstool, das für jeden einfach zu bedienen ist, der eine Geschichte durch ein Deepfake-Video teilen möchte.

video thumbnail

Möchten Sie hochrealistische Deepfake-Videos erstellen?

HeyGens Deepfake-Ersteller verwendet modernste KI, um nahtlose Deepfake-Videos für Spaß, Marketing und kreatives Erzählen zu erstellen. Mit leistungsstarker Gesichtsabbildung, Erhaltung des emotionalen Ausdrucks und sanfter Überblendung können Sie professionelle Deepfake-Videos mit nur wenigen Klicks erstellen. Erfahren Sie mehr über die ethischen Bedenken der KI-Deepfake-Technologie, während Sie dieses Werkzeug erkunden.

Ob Sie historische Persönlichkeiten neu interpretieren, Videoinhalte personalisieren oder KI-gesteuerte Visualisierungen erkunden, HeyGen macht die Erstellung von Deepfakes intuitiv, ethisch und einfach. Mit über 300 anpassbaren KI-Avataren, mehr als 175 Sprachen, vielfältigen KI-Stimmen und interaktiver Avatar-Technologie ermöglicht HeyGen, Ihre Deepfake-Videoprojekte auf ein neues Niveau zu heben.

HeyGen Deepfake-Video-Demo Gesichtertausch-Auswahlbildschirm mit Cursor-Interaktion.HeyGen Deepfake-Video-Demo Gesichtertausch-Auswahlbildschirm mit Cursor-Interaktion.

Best Practices für die Erstellung von Deepfake-Videos

Um die besten Deepfake-Videos zu erstellen und den ethischen Gebrauch der Deepfake-Technologie zu gewährleisten, beachten Sie diese nützlichen Tipps:

  • Verwenden Sie hochwertiges Quellmaterial: Scharfe, gut beleuchtete Videos verbessern die Realitätstreue und Detailgenauigkeit.
  • Sorgen Sie für eine korrekte Gesichtsausrichtung: Wählen Sie Bilder und Videos aus, die Winkel und Ausdrücke für ein natürliches Aussehen abstimmen.
  • Feinabstimmung für Genauigkeit: Passen Sie Beleuchtung, Farbtöne und Gesichtsbewegungen für eine nahtlose Verschmelzung an.
  • Verantwortungsvoller Gebrauch: Vermeiden Sie irreführende oder schädliche Anwendungen und halten Sie sich an ethische KI-Nutzung.
Best Practices für die Erstellung von Deepfake-Videos mit vier Beispielen für Gesichtswinkel.Best Practices für die Erstellung von Deepfake-Videos mit vier Beispielen für Gesichtswinkel.

Storytelling verbessern mit KI-generierten Deepfakes

KI-gesteuerte Deepfake-Technologie eröffnet spannende Möglichkeiten für digitales Erzählen, Personalisierung und Inhaltserschaffung. Entdecken Sie den Einfluss der KI-Deepfake-Technologie auf das Geschichtenerzählen während Sie Ihre Projekte innovativ gestalten.

HeyGens Deepfake-Ersteller ist darauf ausgelegt, hyper-realistische Deepfake-Videos für Kreative, Unternehmen und Fachleute zu generieren, die hochwertige, KI-gesteuerte Videoverwandlungen suchen. Mit über 300 anpassbaren KI-Avataren können Benutzer lebensechte Gesichtsanimationen erstellen, die den Realismus verstärken. Die Plattform unterstützt 175+ Sprachen und diverse KI-Stimmen, ermöglicht nahtloses Voice-Cloning und Lippen-Synchronisation für mehrsprachige Deepfake-Videos. Darüber hinaus erlauben hochgradig anpassbare Avatare und generative Outfits eine präzise Charakterabstimmung für überzeugende Ergebnisse. Egal, ob Sie genaues Gesichts-Swapping oder realistische Stimmerzeugung benötigen, HeyGen bietet die notwendigen Werkzeuge, um Deepfake-Videos zu erstellen, die unglaublich natürlich aussehen.

HeyGen Gesichtstausch-Editor mit Demo-Gesichtern und Layout-Optionen in der Bearbeitungsansicht.HeyGen Gesichtstausch-Editor mit Demo-Gesichtern und Layout-Optionen in der Bearbeitungsansicht.

Wie funktioniert es?

Erstellen Sie Ihr Deepfake-Video in 4 einfachen Schritten

Werde das Gesicht deines eigenen digitalen Reichs. Dein KI-generierter Avatar fängt deine Persönlichkeit, Ausdrücke und Bewegungen ein und steigert die Interaktion.

Schritt 1

Erstelle dein Video-Avatar

Beginnen Sie damit, einen personalisierten KI-Avatar mit natürlichen Bewegungen und Stimme zu erstellen – er wird das Gesicht Ihres Deepfake-Videos werden.

Schritt 1 Erstellen Sie Ihren Video-Avatar mit natürlichen Bewegungen und StimmeSchritt 1 Erstellen Sie Ihren Video-Avatar mit natürlichen Bewegungen und Stimme

Schritt 2

Klicken Sie auf „Aussehen bearbeiten“, um FaceSwap zu verwenden

Im Avatar-Editor wählen Sie FaceSwap, um das Aussehen Ihres Avatars mit einem beliebigen Gesicht zu ändern.

FaceSwap-Oberfläche mit Bearbeitungsoption für das Aussehen und Funktion zum Hochladen von Gesichtern.FaceSwap-Oberfläche mit Bearbeitungsoption für das Aussehen und Funktion zum Hochladen von Gesichtern.

Schritt 3

Speichern Sie Ihren neuen Avatar

Sobald dein gesichtsgetauschter Avatar fertig ist, speichere ihn in deiner Bibliothek, um ihn in jedem Deepfake-Video zu verwenden.

Als neuen KI-Avatar weiblich mit neutraler Frontansicht speichern.Als neuen KI-Avatar weiblich mit neutraler Frontansicht speichern.

Schritt 4

Erstelle & teile dein Deepfake-Video

Nutzen Sie Ihren aktualisierten Avatar, um Deepfake-Videos zu erstellen, die genauso aussehen und klingen wie das Original. Teilen Sie sie mit nur einem Klick.

ein Video einer Frau mit einem Wiedergabeknopf auf ihrem Gesichtein Video einer Frau mit einem Wiedergabeknopf auf ihrem Gesicht

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Folien in fesselnde Videos mit Sprachkommentaren und Animationen.

altalt

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zum Deepfake-Ersteller

Was ist HeyGens Deepfake Maker?

HeyGen's Deepfake Maker ist eine Plattform, die es Benutzern ermöglicht, realistische KI-Gesichtertausche und Deepfake-Videos mit über 300 anpassbaren KI-Avataren zu erstellen und unterstützt mehr als 175 Sprachen. Weitere Informationen finden Sie auf deren website. Beginnen Sie Ihre Reise auf HeyGen kostenlos und entdecken Sie das Potenzial.

Wie funktioniert ein Deepfake-Video?

Deepfakes nutzen KI für Gesichtserkennung, Austausch und Neuzusammenstellung von Videos, oft unter Verwendung von generativen gegnerischen Netzwerken (GANs) für realistische Effekte. Erwägen Sie, diese Möglichkeiten mit einem kostenlosen Konto auf HeyGen zu erkunden.

Was sind einige der besten Methoden zur Erstellung von Deepfake-Videos?

Stellen Sie sicher, dass die Nutzung ethisch korrekt ist, indem Sie sensiblen Inhalt ohne Zustimmung vermeiden und die Authentizität des Endprodukts für jeglichen professionellen Gebrauch überprüfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie auf HeyGen kostenlos fesselnde Inhalte erstellen können.

Können Deepfakes erkannt werden?

Ja, Deepfakes können oft durch die Beobachtung unnatürlicher Körperbewegungen, Synchronisationsprobleme oder Unvollkommenheiten im generierten Ausgangsmaterial erkannt werden.

Welche KI-Technologien werden zur Erstellung von Deepfakes verwendet?

Deepfakes verwenden typischerweise maschinelle Lernmodelle wie GANs und variational Autoencoder (VAEs), um realistische Video- und Audioinhalte zu erzeugen. Nutzen Sie diese technologischen Fortschritte auf HeyGen und sehen Sie selbst den Unterschied.

Welche Dateitypen werden unterstützt?

HeyGen unterstützt beliebte Formate wie MP4 und MOV für Videos sowie JPEG oder PNG für Bilduploads. Ausgabevideos werden im Standard-HD-Format geliefert.

