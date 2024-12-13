KI-Videoerstellung

Video teilen

Teilen Sie Videos mühelos über verschiedene Plattformen mit HeyGens innovativer Videoteilungslösung. Unser Werkzeug garantiert Kompatibilität, höchste Qualität und eine größere Zuschauerreichweite, ideal für ein breites Publikum, einschließlich Vermarkter, Erzieher und Kreative.

KI-Videoerstellung

Suchen Sie nach einer einfachen und effektiven Möglichkeit, Videos zu teilen?

Die Share Video-Funktion von HeyGen optimiert den Prozess und erleichtert das Teilen Ihrer Inhalte mit der richtigen Zielgruppe über viele Plattformen. Ob für Marketing, Bildung oder persönliche Projekte, das Teilen von Videos war noch nie einfacher. Mit unserem KI-Videogenerator können Sie Videoinhalte effizient verteilen und dabei Qualität und Kompatibilität über verschiedene Geräte hinweg sicherstellen. Für weitere Einblicke in die Bildungsvorteile der KI-Videokreation, erkunden Sie unsere Plattform.

Eine Frau in einem gelben Hemd spielt ein VideoEine Frau in einem gelben Hemd spielt ein Video

KI-Videoerstellung

Best Practices für das Teilen von Videos

Maximieren Sie die Reichweite und Wirkung Ihrer Videos mit diesen Tipps:

  • Wählen Sie die richtige Plattform: Teilen Sie Ihr Video auf Plattformen, auf denen Ihre Zielgruppe am aktivsten ist.
  • Dateigröße optimieren: Komprimieren Sie große Videodateien, um schnelle Uploads und reibungslose Wiedergabe ohne Qualitätsverlust zu gewährleisten.
  • Verwenden Sie ansprechende Vorschaubilder: Wählen Sie ein visuell ansprechendes Vorschaubild, um mehr Zuschauer für Ihr Video zu gewinnen.
  • Klare Handlungsaufforderungen einbinden: Fügen Sie eine Handlungsaufforderung in die Videobeschreibung ein, um Zuschauer zu den nächsten Schritten zu leiten.
ein Bildschirm, der 'Neue Stimme erstellen' anzeigtein Bildschirm, der 'Neue Stimme erstellen' anzeigt

KI-Videoerstellung

Steigerung der Beteiligung durch das Teilen von Videos

Steigern Sie Ihre Reichweite und Interaktion durch bewährte Methoden für das Teilen von Videos effektiv. Diese Tipps können dazu beitragen, das Publikumsengagement zu erhöhen, das Markenbewusstsein zu stärken und Konversionen durch das Teilen von Videos zu fördern. Ein gut verbreitetes, von KI erzeugtes Video kann ein breiteres Publikum erreichen, Interaktionen fördern und Ihre Chancen erhöhen, gesetzte Ziele zu erreichen.

Das Share-Video-Tool von HeyGen ist darauf ausgelegt, den Teilungsprozess zu vereinfachen und dabei hohe Standards zu wahren. Egal, ob Sie Vermarkter, Erzieher oder Schöpfer sind, dieses Werkzeug stellt sicher, dass Ihre Videos das richtige Publikum erreichen.

ein Bildschirm, der 'Erstellen, Teilen, Verbinden' anzeigtein Bildschirm, der 'Erstellen, Teilen, Verbinden' anzeigt

Wie funktioniert es?

Präsentieren Sie Ihr Video in 4 einfachen Schritten

Liefern Sie polierte, wirkungsvolle Videos mit unserem anpassbaren Videoplayer, bereit zum Veröffentlichen und Teilen in kürzester Zeit.

Schritt 1

Erstelle dein Video

Nutzen Sie HeyGens KI-Videomacher, um Ihr Video zu erstellen – es sind keine Uploads nötig. Finalisieren Sie Ihren Inhalt direkt auf der Plattform.

video thumbnail

Schritt 2

In Videoplayer öffnen

Greifen Sie sofort auf die Wiedergabeoberfläche zu, mit Ihrem fertigen Video, bereit zur Überprüfung und Anpassung.

video thumbnail

Schritt 3

Herunterladen oder Teilen

Sie können Ihr Video herunterladen oder einen Direktlink zum Teilen erhalten – keine zusätzlichen Schritte erforderlich.

video thumbnail

Schritt 4

Plattformübergreifend veröffentlichen

Sobald veröffentlicht, teilen Sie Ihr Video ganz einfach: Betten Sie es ein, verlinken Sie es oder posten Sie es, wo immer Sie möchten.

video thumbnail

Entdecken Sie weitere KI-Tools

Verwandle Text in lebensechte Avatar-Videos mit natürlicher Stimme und Mimik.

altalt

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Video-FAQs teilen

Was ist das Share Video-Tool von HeyGen?

Mit dem Share Video-Tool von HeyGen können Sie Videos hochladen und mit hochwertiger Wiedergabe über einen anpassbaren Link oder eingebetteten Player teilen – ohne Downloads oder Probleme mit der Dateigröße.

Wird die Videoqualität beibehalten?

Ja—Videos werden in voller Qualität geteilt und sind mit mehreren Geräten und Plattformen kompatibel, was eine reibungslose Wiedergabe ohne Kompressionsartefakte gewährleistet.

Kann ich das Video nach dem Teilen aktualisieren?

Ja. Wenn Sie das Video in HeyGen regenerieren oder überarbeiten, aktualisiert sich der geteilte Link automatisch, sodass Sie ihn nicht erneut senden müssen – ideal für schnelle Überarbeitungen oder Korrekturen.

Ist das geteilte Video mobilfreundlich?

Absolutely. All videos shared via HeyGen are fully responsive, ensuring smooth playback on smartphones, tablets, and desktops without any extra setup.

Kann ich die gemeinsam genutzte Videoseite mit meinem Logo brandmarken?

Ja. Mit den Premium-Plänen von HeyGen können Sie die gemeinsam genutzte Videoseite anpassen, einschließlich dem Hinzufügen Ihres Markenlogos, Farben und CTA-Buttons für ein markenspezifisches Seherlebnis.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo