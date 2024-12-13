KI-Videoerstellung

Zwei Videos mit HeyGen zu einem kombinieren

Fügen Sie Videoclips zu einem nahtlosen Projekt zusammen mit HeyGen’s AI Studio. Mit diesem leistungsstarken Video-KI-Generator können Sie unterschiedliche Aufnahmen virtuellen Szenen zuweisen und den Ablauf individuell gestalten, um professionelle Videos ohne komplexe Bearbeitung zu erstellen.

Zwei Videos zu einer nahtlosen Handlung zusammenfügen

Egal, ob Sie eine mehrteilige Präsentation erstellen, eine Einleitung mit einer Demo kombinieren oder Interviews aus verschiedenen Quellen zusammenführen, der KI-Videogenerator von HeyGen ermöglicht es Ihnen, zwei Videos mühelos zu kombinieren. Laden Sie Ihre Clips hoch und weisen Sie jedem eine separate Szene mit unserem benutzerfreundlichen Video Maker KI zu, und passen Sie dann Übergänge, Untertitel oder Hintergrundgrafiken nach Bedarf an. Dieses Tool ist ideal für Vermarkter, Pädagogen und Inhaltskreateure, die Videos online schnell und effizient zusammenführen möchten – ohne traditionelle Schnittsoftware zu verwenden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ansprechende Social-Media-Videos erstellen.

ein Telefon mit einem Bild eines Mädchens mit einem Mikrofon daraufein Telefon mit einem Bild eines Mädchens mit einem Mikrofon darauf

Best Practices für die Kombination von Videos mit HeyGen

Um das Potenzial von HeyGens Videokombinationswerkzeug voll auszuschöpfen, befolgen Sie diese Best Practices:

  • Sammeln Sie Ihre Clips: Stellen Sie sicher, dass Sie all Ihr Filmmaterial bereit haben.
  • Nutzen Sie die Funktionen der KI-Video-Generatoren: Profitieren Sie von Funktionen, die den Bearbeitungsprozess vereinfachen.
  • Ein gutes Tempo beibehalten: Stellen Sie sicher, dass die Geschichte natürlich fließt.

Mit diesen Tipps werden Ihre zusammengestellten Videos professionell aussehen und Ihr Publikum von Anfang bis Ende fesseln.

ein Screenshot einer Webseite mit einer Katze daraufein Screenshot einer Webseite mit einer Katze darauf

Warum Videos mit HeyGens AI Studio kombinieren?

Das Kombinieren von Videoclips ist entscheidend, wenn man strukturierte, erzählgetriebene Inhalte erstellt. Mit HeyGen können Sie:

  • Erstelle überzeugende Inhalte für soziale Medien.
  • Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos.
  • Interne Aktualisierungen verbessern.

Egal, ob Sie die KI-Videokreation für geschäftliche oder private Projekte nutzen, das Werkzeug von HeyGen bietet die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Sie benötigen, um zwei Videos mühelos zu kombinieren.

ein Bild eines Mannes und einer Frau mit den Worten kombinieren und teilen darunterein Bild eines Mannes und einer Frau mit den Worten kombinieren und teilen darunter

Wie funktioniert es?

Wie man zwei Videos in HeyGen kombiniert

Das Kombinieren von zwei Videos ist so einfach wie das Hochladen, Anordnen von Szenen und Exportieren im HeyGen’s AI Studio.

Schritt 1

Bereiten Sie Ihre Clips vor

Nehmen Sie die Videoclips auf oder sammeln Sie diese, die Sie kombinieren möchten. Dazu können Aufnahmen von KI-Avataren, echtes Filmmaterial oder beides gehören.

video thumbnail

Schritt 2

Hochladen zu Medien

Laden Sie Ihre Clips in das HeyGen Studio hoch. Alle Ihre Assets werden übersichtlich in der Medienbibliothek organisiert.

video thumbnail

Schritt 3

Szenen anordnen & bearbeiten

Weisen Sie Clips einzelnen Szenen zu, passen Sie Hintergründe an, fügen Sie Untertitel oder Überlagerungen hinzu und justieren Sie das Timing nach Bedarf.

video thumbnail

Schritt 4

Video übermitteln & exportieren

Erstellen Sie ein einziges, nahtloses Video, das alle Ihre Szenen kombiniert. Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation sofort.

video thumbnail

Häufig gestellte Fragen zum Zusammenführen von zwei Videos

Was ist das Werkzeug zum Zusammenführen von zwei Videos?

Es ermöglicht den Benutzern, zwei Videoclips nahtlos zu einem einzigen, kohärenten Video zusammenzufügen.

Gibt es eine Begrenzung für die Videolänge oder die Dateigröße?

Das Tool unterstützt gängige Formate wie MP4, MOV und AVI.

Kann ich den Übergang zwischen Videos anpassen?

Ja, das Tool bietet Optionen, um Übergangseffekte für ein weicheres Zusammenführen hinzuzufügen.

Gibt es eine Möglichkeit, Videos vor dem Zusammenführen neu anzuordnen?

Ja, Sie können die Videos in Ihrer bevorzugten Reihenfolge auswählen und anordnen, bevor Sie sie zusammenfügen.

Was sollte ich tun, wenn ich während des Zusammenführens auf einen Fehler stoße?

Überprüfen Sie Ihre Dateiformate und -größen und stellen Sie eine stabile Internetverbindung sicher; wenn die Probleme weiterhin bestehen, kontaktieren Sie den Support.

