Bildschirmaufzeichnung
HeyGens Bildschirmaufzeichner ist darauf ausgelegt, Ihre Videoproduktion zu optimieren. Ob Sie nun nahtlose Tutorials oder aussagekräftige Präsentationen anstreben, verzichten Sie auf umständliche Kameraeinrichtungen. Unser Aufzeichner erfasst mühelos alles, was Sie von Ihrem Bildschirm benötigen, und verwandelt es in polierte Videos, die mit KI-Avataren ausgestattet sind, die den Inhalt sprechen.
Möchten Sie Ihren Bildschirm für Tutorials, Präsentationen oder detaillierte Anleitungen aufnehmen?
Die Screen Recorder-Erweiterung von HeyGen ist Ihre ideale Lösung. Sie ist darauf ausgelegt, Aufgaben von Software-Demonstrationen bis hin zur Erstellung ansprechender Videoinhalte mühelos zu bewältigen und gewährleistet, dass jede Aufnahme kristallklar ist. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten machen sie perfekt für die Wissensvermittlung oder Produktpräsentation.
Verbessern Sie Ihr Aufnahmeerlebnis mit Funktionen von Bildschirmaufnahmesoftware wie Audio-Integration, Anmerkungen auf dem Bildschirm und flexiblen Einstellungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Best Practices für die Bildschirmaufnahme
Erstellen Sie professionell aussehende Bildschirmaufnahmen mit diesen unschätzbaren Tipps, die Flexibilität und Zugänglichkeit in der Bildung hervorheben.
- Planen Sie Ihren Inhalt: Skizzieren Sie Ihre Hauptpunkte und Aktionen vor der Aufnahme, um einen klaren Ablauf zu gewährleisten.
- Wählen Sie hohe Auflösung: Nehmen Sie in der höchstmöglichen Auflösung auf, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt scharf und professionell aussieht.
- Ablenkungen beseitigen: Schließen Sie unnötige Tabs, Apps oder Benachrichtigungen, um den Fokus auf Ihren Inhalt zu behalten.
- Sprachkommentar verwenden: Fügen Sie eine klare und prägnante Erzählung hinzu, um die Zuschauer effektiv durch das Video zu führen.
Kommunikation durch Bildschirmaufzeichnung verbessern
Bildschirmaufnahmen bieten eine überzeugende Möglichkeit, Ideen effektiv zu kommunizieren und bieten Vorteile der visuellen Kommunikation, die bei der Übermittlung von Ideen helfen und das Verständnis verbessern. Seien es komplizierte Softwareprozesse oder komplexe Anweisungen, intuitive visuelle Erklärungen führen zu besserer Beteiligung und Verständnis.
HeyGens Bildschirmaufzeichnung erfüllt die Anforderungen von Fachleuten, Pädagogen und Inhaltsproduzenten, indem sichergestellt wird, dass jede Aufnahme wirkungsvoll, intuitiv und von hoher Qualität ist.
Wie funktioniert es?
Nehmen Sie Ihren Bildschirm in 4 einfachen Schritten auf
Erfassen Sie mühelos Ihren Bildschirm, um Aufnahmen in fesselnde Videos zu verwandeln.
Schritt 1
Finden Sie den HeyGen Screen Recorder im Chrome Web Store
Suchen Sie im Chrome Web Store nach „HeyGen Screen Recorder“, um die Erweiterung zu installieren, bei der die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und Compliance berücksichtigt wird.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
Häufig gestellte Fragen zum Bildschirmrekorder
Was ist das Bildschirmaufzeichnungstool von HeyGen?
HeyGens Bildschirmaufzeichnung ist ein Online-Tool, das es Ihnen ermöglicht, Ihren Bildschirm, Ihre Webcam oder beides gleichzeitig aufzunehmen, mit Optionen, um Voiceovers oder KI-Avatare hinzuzufügen.
Muss ich eine Software herunterladen, um es zu nutzen?
Nein. Der Bildschirmrekorder von HeyGen ist vollständig webbasiert. Sie können Ihren Bildschirm direkt über Ihren Browser aufnehmen, ohne etwas zu installieren.
Kann ich gleichzeitig meinen Bildschirm und meine Webcam aufnehmen?
Ja. Das Tool unterstützt die Doppelaufnahme, sodass Sie Ihren Bildschirm zeigen können, während gleichzeitig Ihr Webcam-Feed angezeigt wird – ideal für Tutorials und Präsentationen.
Ist es möglich, während der Bildschirmaufnahme Audio oder Sprachkommentare hinzuzufügen?
Natürlich. Sie können Ihre Stimme mit Ihrem Mikrofon aufnehmen oder sogar die KI-Stimme von HeyGen verwenden, um Ihre Bildschirmaufnahme zu kommentieren.
Unterstützt der Bildschirmrekorder lange Aufnahmen?
Ja, aber die Länge kann von Ihrem Abonnementplan abhängen. Kostenlose Pläne können eine Zeitbegrenzung haben, während zahlende Nutzer längere Aufnahmen genießen können.