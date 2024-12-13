KI-Videoerstellung

Passen Sie Ihre Videos mühelos für jede Plattform oder jedes Gerät an, während die Qualität scharf bleibt und der Inhalt zentriert ist. Ob für TikTok, YouTube oder andere Kanäle, unser Werkzeug stellt sicher, dass Ihre Videos auffallen.

Benötigen Sie Ihre Videos, damit sie perfekt auf jeder Plattform passen?

Mit dem Videogrößen-Anpassungstool von HeyGen können Sie die Abmessungen Ihres Videos mühelos anpassen, um den Anforderungen verschiedener sozialer Medien, Websites und Geräte gerecht zu werden. Egal, ob Sie ein vertikales Video für Instagram vorbereiten oder ein Querformat für YouTube benötigen, das Ändern der Größe war noch nie einfacher.

Mit HeyGen bleiben Ihre Videos in ihrer Qualität erhalten und passen sich nahtlos an die benötigte Größe an. Dies gewährleistet, dass Sie konsistente und professionelle Inhalte über verschiedene Plattformen und Kanäle liefern, indem Sie das Seitenverhältnis der Videos an die von großen sozialen Medien genutzten anpassen.

Best Practices für das Skalieren von Videos

Für die besten Ergebnisse bei Ihren skalierten Videos, folgen Sie diesen Tipps:

  • Plattformanforderungen kennen: Recherchieren Sie die optimalen Abmessungen für jede Plattform (z. B. 9:16 für TikTok oder 16:9 für YouTube).
  • Seitenverhältnis beibehalten: Bewahren Sie das ursprüngliche Seitenverhältnis oder verwenden Sie das Zuschneiden gezielt, um eine Verzerrung Ihres Videos zu vermeiden.
  • Vorschau vor dem Veröffentlichen: Überprüfen Sie das skalierte Video auf der vorgesehenen Plattform, um sicherzustellen, dass es wie erwartet aussieht.
  • Berücksichtigen Sie die Inhaltsrahmung: Stellen Sie sicher, dass wichtige Elemente im „sicheren Bereich“ liegen, um das Abschneiden wesentlicher visueller Inhalte zu vermeiden.
Reichweite durch angepasste Videos verbessern

Das Anpassen der Größe von Videos ermöglicht es, dass Ihr Inhalt vielseitig wird und für verschiedene Plattformen geeignet ist, was die Sichtbarkeit und das Engagement-Potenzial erhöht. Mit der richtigen Größe und dem richtigen Format können Ihre Videos ein breiteres Publikum erreichen und überall dort, wo sie geteilt werden, professionell aussehen.

HeyGens Videogrößenänderungs-Tool vereinfacht das Ändern der Größe, während die Videoqualität erhalten bleibt. Indem Inhalte an plattformspezifische Formate angepasst werden, erhöhen Sie Vielseitigkeit und Engagement. Mit unserer intuitiven Plattform können Sie Ihre Videos schnell und einfach für jede Plattform oder jeden Zweck anpassen.

Wie funktioniert es?

Schneiden, Größe ändern & Verwenden Sie Ihre Videos in 4 einfachen Schritten

Nutzen Sie das AI-gestützte Instant Highlight, um schnell die besten Teile Ihres Inhalts zu finden und zu teilen.

Schritt 1

Finde Instant Highlight bei HeyGen Labs

Besuchen Sie HeyGen Labs und öffnen Sie das Instant Highlight-Tool. Dieses Tool hilft Ihnen, sofort die wertvollsten und fesselndsten Momente in jedem Video zu identifizieren.

Schritt 2

Laden Sie Ihr Video hoch oder fügen Sie einen Link ein

Importieren Sie Ihr Langvideo, indem Sie eine Datei hochladen oder eine öffentliche URL einfügen. Das Tool unterstützt gängige Videoformate und Links, was den Einstieg erleichtert.

Schritt 3

AI-generierte Highlights erhalten

HeyGen schneidet Ihr Video basierend auf Moment, Länge oder Plattform in Clips, sodass Sie sofort teilbaren Inhalt für Reels, Shorts, Teaser und mehr erhalten.

Schritt 4

Teilen oder sofort wiederverwenden

Laden Sie Ihre Clips herunter, passen Sie ihre Größe an oder teilen Sie sie direkt auf TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels und mehr – mit hochwertigen Übergängen und Formaten. Entdecken Sie die Vorteile der Verwendung von KI für die Videobearbeitung, um Ihre Produktivität und die Qualität Ihrer Inhalte zu steigern.

Entdecken Sie mehr KI-Tools

Verwandle Text in lebensechte Avatar-Videos mit natürlicher Stimme und Mimik.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zur Videogrößenänderung

Wozu dient das HeyGen Resize Video-Tool?

Es ermöglicht Ihnen, das Seitenverhältnis Ihres Videos anzupassen, um es an verschiedene Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok oder Facebook anzupassen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Probieren Sie es selbst aus, indem Sie sich bei HeyGen anmelden.

Auf welche Videoabmessungen kann ich die Größe ändern?

HeyGen unterstützt beliebte Seitenverhältnisse wie 1:1 (quadratisch), 9:16 (hochformat), 16:9 (querformat) und 4:5 (hochkant), um den Anforderungen sozialer Plattformen gerecht zu werden. Erfahren Sie mehr über die Video-Seitenverhältnisse, die von großen sozialen Medienplattformen verwendet werden.

Wird die Größenänderung die Videoqualität beeinflussen?

Nein. HeyGen behält HD-Qualität beim Größenändern bei. Die Plattform verwendet intelligentes Skalieren, um sicherzustellen, dass die Grafiken in allen Formaten scharf und klar bleiben. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und beginnen Sie noch heute mit dem Größenändern von Videos.

Kann ich das Video beim Größenändern neu positionieren oder zuschneiden?

Ja, Sie können den Ausschnitt manuell anpassen oder den Rahmen neu positionieren, um sicherzustellen, dass Ihr Motiv nach der Größenänderung im Fokus bleibt. Beginnen Sie mit dem Experimentieren dieser Funktionen, indem Sie ein HeyGen-Konto erstellen.

Kann ich beim Größenändern einen Abstand oder eine Hintergrundfarbe hinzufügen?

Ja, das Tool ermöglicht es Ihnen, unscharfe oder einfarbige Hintergründe hinzuzufügen, um leeren Raum zu füllen, besonders nützlich beim Umwandeln von horizontalen Videos in vertikale. Entdecken Sie diese Funktion mit einer free trial at HeyGen.

Ist es geeignet, um Videos für Instagram Reels oder YouTube Shorts zu skalieren?

Absolut. Das Tool ist für Kurzvideoformate optimiert und eignet sich daher ideal, um Standardvideos in das vertikale 9:16-Format umzuwandeln. Beginnen Sie damit, Ihre Videos mit HeyGen zu verbessern, indem Sie sich hier registrieren.

