KI-Videoerstellung
Benötigen Sie Ihre Videos, damit sie perfekt auf jeder Plattform passen?
Mit dem Videogrößen-Anpassungstool von HeyGen können Sie die Abmessungen Ihres Videos mühelos anpassen, um den Anforderungen verschiedener sozialer Medien, Websites und Geräte gerecht zu werden. Egal, ob Sie ein vertikales Video für Instagram vorbereiten oder ein Querformat für YouTube benötigen, das Ändern der Größe war noch nie einfacher.
Mit HeyGen bleiben Ihre Videos in ihrer Qualität erhalten und passen sich nahtlos an die benötigte Größe an. Dies gewährleistet, dass Sie konsistente und professionelle Inhalte über verschiedene Plattformen und Kanäle liefern, indem Sie das Seitenverhältnis der Videos an die von großen sozialen Medien genutzten anpassen.
KI-Videoerstellung
Best Practices für das Skalieren von Videos
Für die besten Ergebnisse bei Ihren skalierten Videos, folgen Sie diesen Tipps:
- Plattformanforderungen kennen: Recherchieren Sie die optimalen Abmessungen für jede Plattform (z. B. 9:16 für TikTok oder 16:9 für YouTube).
- Seitenverhältnis beibehalten: Bewahren Sie das ursprüngliche Seitenverhältnis oder verwenden Sie das Zuschneiden gezielt, um eine Verzerrung Ihres Videos zu vermeiden.
- Vorschau vor dem Veröffentlichen: Überprüfen Sie das skalierte Video auf der vorgesehenen Plattform, um sicherzustellen, dass es wie erwartet aussieht.
- Berücksichtigen Sie die Inhaltsrahmung: Stellen Sie sicher, dass wichtige Elemente im „sicheren Bereich“ liegen, um das Abschneiden wesentlicher visueller Inhalte zu vermeiden.
KI-Videoerstellung
Reichweite durch angepasste Videos verbessern
Das Anpassen der Größe von Videos ermöglicht es, dass Ihr Inhalt vielseitig wird und für verschiedene Plattformen geeignet ist, was die Sichtbarkeit und das Engagement-Potenzial erhöht. Mit der richtigen Größe und dem richtigen Format können Ihre Videos ein breiteres Publikum erreichen und überall dort, wo sie geteilt werden, professionell aussehen.
HeyGens Videogrößenänderungs-Tool vereinfacht das Ändern der Größe, während die Videoqualität erhalten bleibt. Indem Inhalte an plattformspezifische Formate angepasst werden, erhöhen Sie Vielseitigkeit und Engagement. Mit unserer intuitiven Plattform können Sie Ihre Videos schnell und einfach für jede Plattform oder jeden Zweck anpassen.
Wie funktioniert es?
Schneiden, Größe ändern & Verwenden Sie Ihre Videos in 4 einfachen Schritten
Nutzen Sie das AI-gestützte Instant Highlight, um schnell die besten Teile Ihres Inhalts zu finden und zu teilen.
Schritt 4
Teilen oder sofort wiederverwenden
Laden Sie Ihre Clips herunter, passen Sie ihre Größe an oder teilen Sie sie direkt auf TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels und mehr – mit hochwertigen Übergängen und Formaten. Entdecken Sie die Vorteile der Verwendung von KI für die Videobearbeitung, um Ihre Produktivität und die Qualität Ihrer Inhalte zu steigern.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
Häufig gestellte Fragen zur Videogrößenänderung
Wozu dient das HeyGen Resize Video-Tool?
Es ermöglicht Ihnen, das Seitenverhältnis Ihres Videos anzupassen, um es an verschiedene Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok oder Facebook anzupassen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Probieren Sie es selbst aus, indem Sie sich bei HeyGen anmelden.
Auf welche Videoabmessungen kann ich die Größe ändern?
HeyGen unterstützt beliebte Seitenverhältnisse wie 1:1 (quadratisch), 9:16 (hochformat), 16:9 (querformat) und 4:5 (hochkant), um den Anforderungen sozialer Plattformen gerecht zu werden. Erfahren Sie mehr über die Video-Seitenverhältnisse, die von großen sozialen Medienplattformen verwendet werden.
Wird die Größenänderung die Videoqualität beeinflussen?
Nein. HeyGen behält HD-Qualität beim Größenändern bei. Die Plattform verwendet intelligentes Skalieren, um sicherzustellen, dass die Grafiken in allen Formaten scharf und klar bleiben. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und beginnen Sie noch heute mit dem Größenändern von Videos.
Kann ich das Video beim Größenändern neu positionieren oder zuschneiden?
Ja, Sie können den Ausschnitt manuell anpassen oder den Rahmen neu positionieren, um sicherzustellen, dass Ihr Motiv nach der Größenänderung im Fokus bleibt. Beginnen Sie mit dem Experimentieren dieser Funktionen, indem Sie ein HeyGen-Konto erstellen.
Kann ich beim Größenändern einen Abstand oder eine Hintergrundfarbe hinzufügen?
Ja, das Tool ermöglicht es Ihnen, unscharfe oder einfarbige Hintergründe hinzuzufügen, um leeren Raum zu füllen, besonders nützlich beim Umwandeln von horizontalen Videos in vertikale. Entdecken Sie diese Funktion mit einer free trial at HeyGen.
Ist es geeignet, um Videos für Instagram Reels oder YouTube Shorts zu skalieren?
Absolut. Das Tool ist für Kurzvideoformate optimiert und eignet sich daher ideal, um Standardvideos in das vertikale 9:16-Format umzuwandeln. Beginnen Sie damit, Ihre Videos mit HeyGen zu verbessern, indem Sie sich hier registrieren.