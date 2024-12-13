Benötigen Sie Ihre Videos, damit sie perfekt auf jeder Plattform passen?

Mit dem Videogrößen-Anpassungstool von HeyGen können Sie die Abmessungen Ihres Videos mühelos anpassen, um den Anforderungen verschiedener sozialer Medien, Websites und Geräte gerecht zu werden. Egal, ob Sie ein vertikales Video für Instagram vorbereiten oder ein Querformat für YouTube benötigen, das Ändern der Größe war noch nie einfacher.

Mit HeyGen bleiben Ihre Videos in ihrer Qualität erhalten und passen sich nahtlos an die benötigte Größe an. Dies gewährleistet, dass Sie konsistente und professionelle Inhalte über verschiedene Plattformen und Kanäle liefern, indem Sie das Seitenverhältnis der Videos an die von großen sozialen Medien genutzten anpassen.