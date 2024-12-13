KI-Videoerstellung

Video wiederverwenden

Entdecken Sie, wie Sie Ihre vorhandenen Videos mit HeyGen mühelos in frische und ansprechende Inhalte umwandeln können. Durch Zuschneiden, erneutes Bearbeiten und Umformatieren können Sie Reichweite, Engagement und den langfristigen Wert Ihres Videomaterials maximieren.

Möchten Sie Ihre Videoinhalte optimieren?

Das Repurpose Video-Tool von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos für verschiedene Plattformen und Zielgruppen anzupassen. Durch das Aufbereiten von Videos können Sie deren Wert und Reichweite erhöhen. Ob Sie nun Langvideos in kurze Clips umwandeln oder maßgeschneiderte Versionen für verschiedene soziale Medien erstellen, dieser Ansatz steigert das Engagement und die Sichtbarkeit.

Indem Sie die Vorteile der Wiederverwendung von Inhalten nutzen, verbessert Ihre Strategie nicht nur den Wert Ihres Materials, sondern optimiert auch signifikant die Möglichkeiten zur Interaktion. Mit HeyGen ist der Prozess der Wiederverwendung von Videos effizient und unkompliziert. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos zu schneiden, neu zu bearbeiten und für verschiedene Formate zu modifizieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft über alle Kanäle hinweg frisch und ansprechend bleibt.

Best Practices für die Wiederverwendung von Videos

Erzielen Sie die beste Wirkung mit Ihrem aufbereiteten Inhalt, indem Sie diesen wesentlichen Tipps folgen:

  • Kenne deine Plattform: Passe deine Videos an die Spezifikationen und Publikumsvorlieben jeder Plattform an.
  • Trimmen für mehr Wirkung: Schneiden Sie lange Videos in kürzere, leichter verdauliche Clips, die die Aufmerksamkeit halten.
  • Aktualisieren Sie CTAs: Passen Sie die Handlungsaufforderungen (CTAs) an den Zweck und das Format des neu aufbereiteten Videos an.
  • Experimentieren mit Formaten: Nutzen Sie das Umarbeiten, um verschiedene Formate wie GIFs, Reels oder Stories für eine bessere Einbindung zu erstellen.
Reichweite steigern durch wiederverwendete Videos

Die Wiederverwendung von Videos trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihres Inhalts zu verlängern. Diese Strategie eröffnet neue Möglichkeiten zur Interaktion, einschließlich erweiterter Reichweite und Publikumsbindung. Indem Sie Ihren Inhalt für verschiedene Plattformen oder Zwecke anpassen, erhöhen Sie dessen Reichweite, steigern die Zuschauerbindung und stellen sicher, dass Ihre Botschaften Anklang finden.

HeyGen vereinfacht den Prozess der Videoverwertung, sodass er effizient und von hoher Qualität ist. Unsere Plattform bietet die notwendigen Werkzeuge, um Ihre Videos für verschiedene Kanäle anzupassen, wodurch Ihr Publikum engagiert bleibt und Ihr Inhalt Höchstleistungen erzielt.

Wie funktioniert es?

Schneiden, Größe ändern & Verwenden Sie Ihre Videos in 4 einfachen Schritten

Nutzen Sie die AI-gestützte Sofort-Hervorhebung, um schnell die besten Teile Ihres Inhalts zu identifizieren und zu teilen.

Schritt 1

Finde 'Instant Highlight' bei HeyGen Labs

Navigieren Sie zu HeyGen Labs und öffnen Sie das Instant Highlight-Tool. Es ermöglicht Ihnen, die fesselndsten und wertvollsten Momente in jedem Video genau zu identifizieren.

Schritt 2

Laden Sie Ihr Video hoch oder fügen Sie einen Link ein

Laden Sie einfach Ihre Langvideo-Datei hoch oder fügen Sie eine öffentliche URL ein. Unser Video-KI-Generator unterstützt gängige Formate und Links. Beginnen Sie kostenlos damit.

Schritt 3

AI-generierte Highlights erhalten

Erlauben Sie HeyGen, automatisch mehrere Clips aus Ihrem Video zu schneiden und zu erstellen—organisiert nach Moment, Länge oder Anpassungsfähigkeit für verschiedene Plattformen. Ideal für Reels, Shorts, Teaser oder Zusammenfassungsvideos.

Schritt 4

Teilen oder sofort wiederverwenden

Laden Sie Ihre Clips herunter, passen Sie deren Größe an oder verteilen Sie sie direkt auf TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels und anderen Plattformen – mit nahtlosen Übergängen und Formaten.

Video-FAQs anderweitig verwenden

Was macht "Repurpose Video"?

Es ermöglicht Ihnen, bestehende Langform-Inhalte wie Webinare, Schulungen und Tutorials automatisch zu kürzen, zuzuschneiden und für verschiedene Plattformen neu zu formatieren, um sie in kürzere Clips zu optimieren (z. B. 9:16 für Reels, 1:1 für Instagram).

Welche KI-Funktionen sind enthalten?

Es bietet automatische Szenenerkennung, automatische Untertitelgenerierung, Anpassung an soziale Bildformate und von KI vorgeschlagene Schnitte, um die Bearbeitungszeit zu sparen.

Kann ich das Branding oder die Beschriftungen anpassen?

Ja. Sie können Ihr Logo hinzufügen, Schriftarten/Farben für Untertitel auswählen und die Textplatzierung vor dem Export anpassen.

Wie viele Clips kann ich pro Video erstellen?

Es gibt kein festes Limit – schneiden und exportieren Sie so viele Segmente wie nötig. Ideal zum Aufbau einer Bibliothek mit kurzen Inhalten.

Wird die Qualität der Ausgabe beibehalten?

Ja. Clips werden in hoher Auflösung (bis zu 1080p oder 4K) ausgegeben, mit auf jede Plattform zugeschnittenen Seitenverhältnissen.

