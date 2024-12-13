KI-Videoerstellung
Video wiederverwenden
Entdecken Sie, wie Sie Ihre vorhandenen Videos mit HeyGen mühelos in frische und ansprechende Inhalte umwandeln können. Durch Zuschneiden, erneutes Bearbeiten und Umformatieren können Sie Reichweite, Engagement und den langfristigen Wert Ihres Videomaterials maximieren.
Möchten Sie Ihre Videoinhalte optimieren?
Das Repurpose Video-Tool von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos für verschiedene Plattformen und Zielgruppen anzupassen. Durch das Aufbereiten von Videos können Sie deren Wert und Reichweite erhöhen. Ob Sie nun Langvideos in kurze Clips umwandeln oder maßgeschneiderte Versionen für verschiedene soziale Medien erstellen, dieser Ansatz steigert das Engagement und die Sichtbarkeit.
Indem Sie die Vorteile der Wiederverwendung von Inhalten nutzen, verbessert Ihre Strategie nicht nur den Wert Ihres Materials, sondern optimiert auch signifikant die Möglichkeiten zur Interaktion. Mit HeyGen ist der Prozess der Wiederverwendung von Videos effizient und unkompliziert. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos zu schneiden, neu zu bearbeiten und für verschiedene Formate zu modifizieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft über alle Kanäle hinweg frisch und ansprechend bleibt.
Best Practices für die Wiederverwendung von Videos
Erzielen Sie die beste Wirkung mit Ihrem aufbereiteten Inhalt, indem Sie diesen wesentlichen Tipps folgen:
- Kenne deine Plattform: Passe deine Videos an die Spezifikationen und Publikumsvorlieben jeder Plattform an.
- Trimmen für mehr Wirkung: Schneiden Sie lange Videos in kürzere, leichter verdauliche Clips, die die Aufmerksamkeit halten.
- Aktualisieren Sie CTAs: Passen Sie die Handlungsaufforderungen (CTAs) an den Zweck und das Format des neu aufbereiteten Videos an.
- Experimentieren mit Formaten: Nutzen Sie das Umarbeiten, um verschiedene Formate wie GIFs, Reels oder Stories für eine bessere Einbindung zu erstellen.
Reichweite steigern durch wiederverwendete Videos
Die Wiederverwendung von Videos trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihres Inhalts zu verlängern. Diese Strategie eröffnet neue Möglichkeiten zur Interaktion, einschließlich erweiterter Reichweite und Publikumsbindung. Indem Sie Ihren Inhalt für verschiedene Plattformen oder Zwecke anpassen, erhöhen Sie dessen Reichweite, steigern die Zuschauerbindung und stellen sicher, dass Ihre Botschaften Anklang finden.
HeyGen vereinfacht den Prozess der Videoverwertung, sodass er effizient und von hoher Qualität ist. Unsere Plattform bietet die notwendigen Werkzeuge, um Ihre Videos für verschiedene Kanäle anzupassen, wodurch Ihr Publikum engagiert bleibt und Ihr Inhalt Höchstleistungen erzielt.
Wie funktioniert es?
Schneiden, Größe ändern & Verwenden Sie Ihre Videos in 4 einfachen Schritten
Nutzen Sie die AI-gestützte Sofort-Hervorhebung, um schnell die besten Teile Ihres Inhalts zu identifizieren und zu teilen.
Schritt 2
Laden Sie Ihr Video hoch oder fügen Sie einen Link ein
Laden Sie einfach Ihre Langvideo-Datei hoch oder fügen Sie eine öffentliche URL ein. Unser Video-KI-Generator unterstützt gängige Formate und Links. Beginnen Sie kostenlos damit.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
Video-FAQs anderweitig verwenden
Was macht "Repurpose Video"?
Es ermöglicht Ihnen, bestehende Langform-Inhalte wie Webinare, Schulungen und Tutorials automatisch zu kürzen, zuzuschneiden und für verschiedene Plattformen neu zu formatieren, um sie in kürzere Clips zu optimieren (z. B. 9:16 für Reels, 1:1 für Instagram).
Welche KI-Funktionen sind enthalten?
Es bietet automatische Szenenerkennung, automatische Untertitelgenerierung, Anpassung an soziale Bildformate und von KI vorgeschlagene Schnitte, um die Bearbeitungszeit zu sparen.
Kann ich das Branding oder die Beschriftungen anpassen?
Ja. Sie können Ihr Logo hinzufügen, Schriftarten/Farben für Untertitel auswählen und die Textplatzierung vor dem Export anpassen.
Wie viele Clips kann ich pro Video erstellen?
Es gibt kein festes Limit – schneiden und exportieren Sie so viele Segmente wie nötig. Ideal zum Aufbau einer Bibliothek mit kurzen Inhalten.
Wird die Qualität der Ausgabe beibehalten?
Ja. Clips werden in hoher Auflösung (bis zu 1080p oder 4K) ausgegeben, mit auf jede Plattform zugeschnittenen Seitenverhältnissen.