Online-Videoschneider

Schneiden Sie Ihre Videos schnell und präzise mit dem KI-gesteuerten Online-Videotrimmer von HeyGen. Ob Sie Fehler ausschneiden, Inhalte kürzen oder Clips für verschiedene Plattformen neu verwenden möchten, mit unserem Online-Videotrimmer ist es einfach, in Minuten saubere, professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Möchten Sie unerwünschte Teile aus Ihrem Video schnell entfernen?

HeyGens KI-gesteuerter Online-Videoschneider hilft Ihnen dabei, Videos mit nur wenigen Klicks präzise zu schneiden, zu kürzen und zu verfeinern. Egal, ob Sie Clips für soziale Medien, Präsentationen oder Tutorials bearbeiten, dieser Online-Videoschneider sorgt für saubere, professionelle Schnitte, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Erfahren Sie, wie Videobearbeitung auf die Zuschauerbindung Ihre Reichweite mit HeyGen verbessern kann.

Mit frame-genauer Schnittführung und Echtzeit-Vorschau macht HeyGen die Videobearbeitung nahtlos, sodass Ihr Inhalt poliert und fesselnd ist.

Best Practices für das Zuschneiden von Videos

Um gut bearbeitete und wirkungsvolle Videos mit unserem Online-Videotrimmer zu erstellen, erkunden Sie einige Best Practices für das Trimmen von Videos.

  • Definieren Sie die Schlüsselmomente – Identifizieren Sie die fesselndsten und relevantesten Teile Ihres Videos, bevor Sie es schneiden.
  • Nutzen Sie präzise KI-Technologie – Erkennen und entfernen Sie automatisch unnötige Pausen, Stille oder Fehler mit dem intelligenten Schneidewerkzeug von HeyGen.
  • Gewährleisten Sie fließende Übergänge – Sorgen Sie für einen nahtlosen Ablauf, indem Sie an natürlichen Pausen schneiden und abrupte Sprünge vermeiden.
  • Optimieren für verschiedene Plattformen – Videos zuschneiden, um sie an TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts und mehr anzupassen und maximale Interaktion zu erzielen.
Inhalte mit KI-Beschneidung verbessern

Ein gut geschnittenes Video hält die Aufmerksamkeit des Publikums, entfernt Ablenkungen und vermittelt eine klare Botschaft. HeyGens Online-Videotrimmer macht es einfach, Inhalte präzise zu bearbeiten, egal ob Sie lange Aufnahmen kürzen oder einen Werbeclip feinabstimmen.

Wie funktioniert es?

Schneiden, Größe ändern & Verwenden Sie Ihre Videos in 4 einfachen Schritten

Nutzen Sie den AI-gesteuerten Instant Highlight, um schnell die besten Teile Ihres Inhalts zu finden und zu teilen – mit unseren Online-Videoübersetzer- und AI-Videogenerator-Tools.

Schritt 1

Finde Instant Highlight bei HeyGen Labs

Besuchen Sie HeyGen Labs und öffnen Sie das Instant Highlight-Tool. Es hilft Ihnen, sofort die wertvollsten und fesselndsten Momente in jedem Video zu identifizieren.

Schritt 2

Laden Sie Ihr Video hoch oder fügen Sie einen Link ein

Importieren Sie Ihr Langvideo, indem Sie eine Datei hochladen oder eine öffentliche URL einfügen. Das Tool unterstützt gängige Videoformate und Links.

Schritt 3

AI-generierte Highlights erhalten

Lassen Sie HeyGen Ihr Video automatisch in mehrere Clips schneiden – sortiert nach Moment, Länge oder Plattform. Perfekt für Reels, Shorts, Teaser oder Zusammenfassungen.

Schritt 4

Teilen oder sofort wiederverwenden

Laden Sie Ihre Clips herunter, passen Sie deren Größe an oder teilen Sie sie direkt auf TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels und mehr – mit hochwertigen Übergängen und Formaten.

Entdecken Sie mehr KI-Tools

Verwandle Text in lebensechte Avatar-Videos mit natürlicher Stimme und Mimik.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zum Online-Videoschneider

Wozu dient das Videobearbeitungswerkzeug zum Schneiden?

Es ermöglicht Ihnen, unerwünschte Teile Ihres Videos—wie den Anfang, die Mitte oder das Ende—direkt in Ihrem Webbrowser auszuschneiden. Keine Software erforderlich!

Wie unterscheidet es sich von anderen Trimmern?

HeyGen verwendet KI, um stille Momente oder langweilige Teile zu erkennen, damit Sie intelligenter und schneller schneiden können.

Kann ich Videos für TikTok, Reels oder YouTube Shorts schneiden?

Ja! Sie können Ihr Video für soziale Medien Formate zuschneiden oder die Größe ändern—wie 9:16 für Reels oder 1:1 für Instagram.

Welche Arten von Videodateien kann ich hochladen?

Sie können gängige Formate wie MP4, MOV oder WebM hochladen. Sie können sogar eine Video-URL einfügen, um mit dem Online-Zuschneiden zu beginnen.

Wird auf meinem Video ein Wasserzeichen sein?

Es werden keine Wasserzeichen hinzugefügt. Sie erhalten ein sauberes, professionell aussehendes Endvideo.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

