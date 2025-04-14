Eine einzige generische Feiertagsgrußbotschaft an Ihre gesamte Kontaktliste zu senden, ist einfach. Tausende Empfänger jedoch mit einem personalisierten Video zu erreichen, ist der Punkt, an dem die meisten Teams scheitern. Mit Batch-Personalisierung können Sie Namen, Unternehmensbezüge und individuelle Details automatisch über Hunderte von Varianten Ihres Feiertagsvideos austauschen. So erhält jede Person einen Gruß, der sich wie für sie gemacht anfühlt – und es wird mühelos, personalisierte Feiertagsinhalte in großem Umfang zu erstellen. Kombinieren Sie dies mit KI-Gesichtstausch, um unterschiedliche Präsentierende für verschiedene Regionen oder Kampagnen einzusetzen – ganz ohne zusätzliche Dreharbeiten.