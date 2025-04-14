Erstellen Sie mit dem in HeyGen integrierten Holiday Video Maker aus einem einfachen Textskript hochwertige, professionelle Holiday-Videos. Produzieren Sie saisonale Grüße, festliche Kampagnen und Content für besondere Anlässe – ganz ohne Kamera, Schnittsoftware oder Produktionserfahrung.
Warum Marken den HeyGen Video Maker wählen
Erstellen Sie jedes beliebige Feiertagsvideo aus Text
Sparen Sie sich Kamera und Filmteam komplett. Schreiben Sie Ihr Skript oder Ihren Grußtext, wählen Sie einen saisonalen visuellen Stil, und der Holiday Video Maker erstellt automatisch ein vollständiges Video. Ob Sie eine Weihnachtsbotschaft, einen Diwali-Gruß, eine Neujahrskampagne oder ein Thanksgiving-Dankeschön erstellen – Sie beginnen mit Worten und enden mit einem professionellen Video. Der gesamte Ablauf dauert Minuten statt Tage, und Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse im Videoschnitt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Engine, um in nur einer Sitzung vom Skript zum fertigen Holiday-Content zu gelangen.
Tausende von Feiertags-Videovorlagen
Entdecken Sie eine beeindruckende Auswahl an Feiertags-Video-Vorlagen, die für alle wichtigen Feste über Kulturen und Jahreszeiten hinweg entwickelt wurden. Festliche Hintergründe, Motion Graphics und saisonale Farbpaletten sind bereits integriert, sodass Ihr Video vom ersten Frame an professionell wirkt. Nutzen Sie Sticker, Icons und feiertagsbezogene Animationen, um jedem Video eine individuelle Note zu verleihen, die zu Ihrer Marke und dem jeweiligen Anlass passt. Der KI-Videogenerator übernimmt alle visuellen Ebenen automatisch, sodass sich Ihr Team auf die Botschaft konzentrieren kann – nicht auf die Produktion.
Drag-and-Drop-Bearbeitungstools
Gestalten Sie Ihr Holiday-Video ganz nach Ihren Wünschen – ganz ohne technische Vorkenntnisse. Über eine Drag-and-drop-Oberfläche können Sie Ihr Video mit saisonalen Overlays dekorieren, Hintergrundmusik und Soundeffekte anpassen und Filter anwenden, um die passende Feiertagsstimmung zu erzeugen. Fügen Sie Stockfotos hinzu, tauschen Sie Hintergründe aus oder platzieren Sie eine Weihnachtsbaum-Grafik, um das Gesamtbild abzurunden. Alle Bearbeitungen finden im Browser statt – es ist nichts zu installieren und keine komplexe Software zu erlernen. Der KI-Video-Editor sorgt dafür, dass der gesamte Workflow von Anfang bis Ende einfach zu bedienen bleibt.
Natürliche Voiceovers in über 175 Sprachen
Fügen Sie jedem Holiday-Video eine warme, natürlich klingende Erzählstimme hinzu, ohne auch nur eine einzige Zeile aufzunehmen. Klonen Sie Ihre eigene Stimme aus einer kurzen Audioaufnahme und verwenden Sie sie in allen saisonalen Grüßen, die Sie erstellen. Senden Sie dieselbe fröhliche Holiday-Botschaft an Teams, Kund:innen und Partner:innen in über 40 Ländern in ihrer bevorzugten Sprache, ohne das Video jedes Mal neu erstellen zu müssen. Der KI‑Sprachgenerator erzeugt innerhalb von Minuten sendefertiges Audio aus Text und bewahrt dabei Tonfall und Wärme in jeder Sprachversion.
Personalisierte Holiday-Videos in großem Umfang erstellen
Eine einzige generische Feiertagsgrußbotschaft an Ihre gesamte Kontaktliste zu senden, ist einfach. Tausende Empfänger jedoch mit einem personalisierten Video zu erreichen, ist der Punkt, an dem die meisten Teams scheitern. Mit Batch-Personalisierung können Sie Namen, Unternehmensbezüge und individuelle Details automatisch über Hunderte von Varianten Ihres Feiertagsvideos austauschen. So erhält jede Person einen Gruß, der sich wie für sie gemacht anfühlt – und es wird mühelos, personalisierte Feiertagsinhalte in großem Umfang zu erstellen. Kombinieren Sie dies mit KI-Gesichtstausch, um unterschiedliche Präsentierende für verschiedene Regionen oder Kampagnen einzusetzen – ganz ohne zusätzliche Dreharbeiten.
Übersetze jedes Urlaubsvideo sofort
Ein einziges Holiday-Video kann ein breites, internationales Publikum erreichen, wenn Übersetzung von Anfang an in den Produktions-Workflow integriert ist. Lokalisieren Sie Ihre saisonalen Inhalte in über 175 Sprachen mit präzisem Lip-Sync und erhaltener Stimmqualität, sodass jede Version genauso natürlich wirkt wie das Original. Teilen Sie eine einzige Kampagne an einem Nachmittag über alle Märkte hinweg, statt für jede Region eigene Produktionspläne zu managen. Nutzen Sie den KI-Videotranslator, um Holiday-Inhalte für jeden Markt zu lokalisieren, ohne Ihr Video von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Anwendungsfälle des Holiday Video Makers
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
So funktioniert ein Holiday-Video-Maker
Erstellen Sie aus Ihrem Feiertagsskript in nur vier Schritten ein fertiges, teilbares Video – von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung in wenigen Minuten.
Durchstöbern Sie saisonale Vorlagen und visuelle Designs für jeden Anlass. Wählen Sie Hintergründe, Farbpaletten und Layout-Formate, die zum Event und zu Ihrer Marke passen. Das System bereitet alle visuellen Elemente, Übergänge und Erzähl-Einstellungen vor, noch bevor Sie ein einziges Wort schreiben.
Geben Sie Ihr Feiertagsskript direkt ein oder fügen Sie vorhandenen Text ein. Passen Sie Ton, Länge und Tempo an den Anlass an. Die Plattform analysiert Ihren Text hinsichtlich Szenenaufbau und Timing, um ihn für das Video-Rendering vorzubereiten.
Fügen Sie Ihr Logo hinzu, passen Sie den Voiceover-Stil an, fügen Sie Untertitel hinzu oder tauschen Sie die Präsentationsvisuals aus. Für Serienkampagnen laden Sie Ihre Empfängerliste hoch, und das System personalisiert automatisch jede einzelne Videoversion. Alle Anpassungen erfolgen in einer textbasierten Oberfläche – ganz ohne Videobearbeitungskenntnisse.
Rendern Sie das finale Video und laden Sie es herunter oder veröffentlichen Sie es direkt auf Ihrem bevorzugten Kanal. Feiertagsvideos sind in wenigen Minuten fertig, optimiert für soziale Medien, E-Mail oder interne Plattformen – ganz ohne Nachbearbeitung.
Ein Holiday-Video-Generator ist ein Tool, das ein geschriebenes Skript oder eine Nachricht in ein fertiges saisonales Video verwandelt – inklusive Visuals, Sprecherstimme und Motion Graphics. Mit HeyGen können Sie Weihnachtsgrüße, Neujahrskampagnen, Diwali-Botschaften, Thanksgiving-Dankesvideos, Chanukka-Karten, Lunar-New-Year-Promos und Feier-Content für jeden Anlass erstellen. Der Skript-zu-Video-Workflow übernimmt die visuelle Produktion automatisch, sodass Sie von reinem Text zu einem professionell ausgearbeiteten, teilbaren Video gelangen – ganz ohne Dreharbeiten oder Schnitt.
Ja. Personalisierung ist fest in den Produktions-Workflow integriert. Sie können Ihre eigene Stimme klonen, damit die Vertonung wie Sie selbst klingt, und mit Batch-Personalisierung lassen sich Namen, Begrüßungen und Verweise in Hunderten von Videovarianten auf Basis einer einzigen Vorlage austauschen. Jede Empfängerin und jeder Empfänger erhält ein Video, das speziell für sie oder ihn generiert wurde. Die Wärme kommt rüber, weil die Ansprache individuell ist – nicht generisch. Die KI‑Stimmenklon Funktion bewahrt Ihren natürlichen Tonfall in jeder einzelnen Version.
Die meisten Holiday-Videos sind in weniger als fünf Minuten fertig, nachdem Sie Ihr Skript eingereicht haben. Die Rendering-Engine verarbeitet Sprechertext, Szenenauswahl und visuelle Synchronisation gleichzeitig, sodass es keine manuelle Bearbeitungswarteschlange gibt. Wenn Sie eine Serie personalisierter Holiday-Videos für eine große Kontaktliste erstellen, generiert das System alle Versionen parallel – das bedeutet, dass Sie für 500 Videos nicht länger warten müssen als für fünf.
Ja. Es sind weder Kamera, Studio noch Moderator erforderlich. Sie können einen digitalen Moderator aus der Bibliothek mit über 1.000 Stock-Optionen verwenden, einen individuellen Moderator aus einem einzigen Foto mit Hilfe der KI-Foto-Avatar-Technologie erstellen oder ein vollständig gesichtsloses Holiday-Video nur mit Voiceover und saisonalen Visuals produzieren. Jeder Ansatz liefert ein professionelles Ergebnis, ohne dass Sie oder jemand aus Ihrem Team vor die Kamera treten müssen.
Schreiben Sie Ihr Skript einmal und nutzen Sie die Übersetzungs-Engine, um es in jede beliebige der über 175 Sprachen zu lokalisieren. Jede übersetzte Version bewahrt den ursprünglichen Stimmklang und hält das Timing der Erzählung exakt ein, sodass das Video in jeder Sprache natürlich wirkt. So können Sie dieselbe saisonale Kampagne an einem Nachmittag an Teams oder Kund:innen in über 40 Ländern ausliefern – mitKI-Synchronisation, ganz ohne separate Produktionszeitpläne pro Markt.
Ja. Bearbeiten Sie Ihr Skript, passen Sie das Voiceover an, tauschen Sie das Bildmaterial aus oder ändern Sie jedes beliebige Element im textbasierten Editor und rendern Sie das Video anschließend neu. Das aktualisierte Video ist in wenigen Minuten fertig – ganz ohne kompletten Neuaufbau oder erneuten Dreh. So wird der Holiday Video Maker besonders nützlich für zeitkritische Kampagnen, bei denen sich Angebotsdetails in der Hochsaison ändern. Nutzen Sie den KI-Video-Editor, um Änderungen schnell vorzunehmen, ohne den restlichen Produktions-Workflow zu stören.
HeyGen bietet einen kostenlosen Video-Editor für Feiertagsvideos an, für den keine Kreditkarte erforderlich ist, sodass du sofort mit der Erstellung beginnen und die wichtigsten Funktionen ausprobieren kannst. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten Stimmklonen, längere Videolängen, Batch-Personalisierung und Zugriff auf die vollständige saisonale Vorlagenbibliothek frei. Team- und Enterprise-Tarife enthalten Kollaborationstools, API-Zugriff und dedizierten Support für umfangreiche Feiertagskampagnen.
Die Beauftragung eines Videografen für ein saisonales Shooting erfordert in der Regel Terminplanung, Reisen, Ausrüstung und Zeit für die Postproduktion – oft summiert sich das auf mehrere Tage Arbeit und Tausende von Dollar pro Video. Stockmaterial schränkt zudem Ihre Möglichkeiten ein, Inhalte zu personalisieren oder zu branden. Mit einem Holiday-Video-Editor kann Ihr Team professionelle Videos für jeden Anlass erstellen – zu einem Bruchteil der Kosten und in einem Bruchteil der Zeit. Kunden berichten von bis zu 70 % geringeren Produktionskosten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Die Workflows für Produkt-Demovideos und Promo-Videos wenden dasselbe Modell auf Inhalte für Holiday-Kampagnen an.
Ja. Untertitel werden automatisch aus Ihrem Skript erzeugt und können gestaltet, neu positioniert und im SRT- oder VTT-Format exportiert werden. Das Hinzufügen von Untertiteln verbessert die Barrierefreiheit und erhöht die Wiedergabezeit auf sozialen Plattformen, auf denen Videos automatisch ohne Ton abgespielt werden. Verwenden Sie den Untertitel-Generator, um Untertitel für jedes Holiday-Video anzuwenden und anzupassen – ganz ohne zusätzlichen Bearbeitungsschritt.
Sie können Urlaubsvideos im Querformat für YouTube und E-Mail, im quadratischen Format für Instagram und LinkedIn sowie im Hochformat für TikTok und Instagram Reels exportieren. Alle Formate werden aus demselben Skript und derselben Vorlage gerendert, ohne dass das Video neu erstellt werden muss. Das KI‑Social‑Media‑Tool erzeugt automatisch plattformspezifisch optimierte Versionen, sodass Sie nicht jedes Mal dasselbe Video für jeden Kanal manuell neu formatieren müssen.
Ja. Laden Sie Ihre eigenen Fotos und Videos hoch, und die Plattform integriert sie im finalen Ergebnis zusammen mit generierten Visuals, saisonalen Hintergründen und KI-erzeugter Vertonung. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie echte Produkte, Teammitglieder oder Markenerlebnisse in einem Feiertagsvideo präsentieren möchten. Das Bild-zu-Video-Tool macht es ganz einfach, Ihre eigenen Visuals in jeden Workflow zur Erstellung von Feiertagsvideos einzubinden.
Die Plattform umfasst ein komplettes Set an KI-Tools, die speziell für die Videoproduktion entwickelt wurden: Skripterstellung, Stimmklonen, Lippensynchronisation, automatischen Szenenaufbau, Übersetzung und personalisierte Videos in Serie. Sie müssen keine verschiedenen Apps miteinander verbinden oder für jede Aufgabe einen eigenen Workflow verwalten. Alles, was Sie für ein professionelles, wirkungsvolles Happy-Holiday-Video benötigen, finden Sie an einem Ort – direkt in Ihrem Browser, ganz ohne Software-Download.
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