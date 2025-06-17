Erstellen Sie mit HeyGens kostenlosem KI-Einladungsgenerator schöne, teilbare Videoeinladungen aus Skripten, Bildern oder Veranstaltungslinks. Fügen Sie Ihren Veranstaltungstext ein, wählen Sie einen visuellen Stil und erzeugen Sie sofort polierte Einladungen mit animierten Szenen, Sprachausgabe, Untertiteln und exportfertigen Formaten, ohne Kamera oder Bearbeitung erforderlich.
Erstellen Sie elegante, animierte Hochzeitseinladungen, die Namen, Daten, Details zum Veranstaltungsort und RSVP-Links hervorheben. Lokalisieren Sie Versionen für Gäste in verschiedenen Sprachen und produzieren Sie sowohl kurze Teaser-Clips als auch vollständige Ankündigungsvideos.
Wandeln Sie Tagesordnungen, Sprecherbiografien und Registrierungslinks in professionelle Videoeinladungen für Partner oder interne Teams um. Verwenden Sie Unternehmensvorlagen und exportieren Sie Versionen für E-Mail, Intranet und LinkedIn-Kampagnen.
Erstelle verspielte Einladungen für Geburtstage, Einweihungspartys oder Feiertage mit thematischer Bewegung, Musik und sofort teilbaren Links – ideal für Gruppenchats und soziale Medien.
Erstellen Sie überzeugende Videoeinladungen, die Zweck, Zeitplan und Spendenoptionen erläutern. Produzieren Sie maßgeschneiderte Versionen für Partnersegmente und verfolgen Sie das Engagement nach der Verteilung mit Hilfe von KI.
Versenden Sie filmreife Einladungen zum Launch, die Teaser-Visuals, den Ablauf der Veranstaltung und RSVP-Aufforderungen enthalten. Aktualisieren Sie die Informationen, sobald sich Details ändern, ohne dass neue Aufnahmen erforderlich sind.
Verwenden Sie Gastnamen-Variablen oder hochgeladene Fotos, um personalisierte Videoeinladungen in großem Umfang zu erstellen. HeyGen hilft dabei, eine persönliche Note zu verleihen, während die Massenpersonalisierung für die Erstellung von Einladungen automatisiert wird.
Warum HeyGen der beste KI-Einladungsgestalter ist
HeyGen verwandelt Einladungstexte in vollständig von KI generierte Einladungsvideos mit produktionsreifer Visualisierung, intelligenter Zeitsteuerung und mehrsprachiger Auslieferung. Teams erstellen schnell konsistente Markeneinladungen, lokalisieren mühelos und skalieren Einladungen für Gäste, Partner und Teilnehmer mit minimalem Aufwand.
Verwandeln Sie die Details Ihrer Veranstaltung in wenigen Minuten in ein fertiges Video. HeyGen automatisiert die Szenenabfolge, Animation und das Timing, sodass Sie sich auf die Botschaft konzentrieren können, nicht auf die Produktion.
Wenden Sie Markenfarben, Schriftarten, Logos und Vorlagen an. Bearbeiten Sie Szenen, tauschen Sie Elemente aus oder justieren Sie Texte, während Sie eine durchgängige Identität bei jeder Einladung und in jedem Format bewahren.
Übersetzen Sie Veranstaltungstexte und erstellen Sie Videos in anderen Sprachen neu, mit Voiceovers und Untertiteln. HeyGens Videoübersetzer rekreiert Timing und Rhythmus für eine natürliche Wiedergabe in Ihrer Einladung unter Verwendung von KI.
Skriptgesteuerte Szenenzusammenstellung und -timing
Fügen Sie Ihren Einladungstext ein oder laden Sie eine Gästeliste hoch und HeyGen erstellt ein Video, Szene für Szene, das Ihrem Text folgt. Die Engine erkennt Überschriften, RSVP-Details und Zeitplanblöcke, um klare, lesbare Szenen mit fließenden Übergängen, animiertem Text und visueller Hervorhebung wichtiger Details zu erstellen. Verwenden Sie Bild-zu-Video-Umstellung, um Ihr Online-Einladungserlebnis zu verbessern. Inputs, um Fotos in animierte Hintergründe zu verwandeln und Szenen visuell konsistent über Versionen hinweg zu halten.
Animiertes Designsystem mit Markenkontrolle
Wählen Sie aus kuratierten Vorlagen oder passen Sie Farbpaletten, Typografie, Bewegungskurven und Bauchbinden vollständig an. HeyGens Design-Engine wendet Ihr Markenkit automatisch auf jede Einladung an, gewährleistet Lesbarkeit auf kleinen Bildschirmen und sorgt dafür, dass Bewegung und Timing dem Ereigniston entsprechen – sei es formell, verspielt oder filmisch.
Natürliche Sprachaufnahmen, Musik und Lippen-Synchronisation Unterstützung
Fügen Sie Studioqualität-KI-Sprachaufnahmen in Dutzenden von Sprachen hinzu, wählen Sie Hintergrundmusik, die zur Stimmung passt, und nutzen Sie Voice Cloning für persönliche Nachrichten. Wenn ein Präsentator oder Avatar auf dem Bildschirm gezeigt wird, wendet HeyGen präzises Lippen-Synchronisieren an, sodass gesprochene Einladungen nahtlos zur erzeugten Bewegung passen.
Plattformoptimierte Exporte und Automatisierung
Erstellen Sie Einladungen als MP4s, vertikale Shorts oder GIFs, bereit für Messaging, soziale Netzwerke, E-Mail oder Eventseiten mit einem anpassbaren Design. Verwenden Sie die Massenerstellung oder die API, um hunderte personalisierte Einladungen aus einer Tabelle zu erstellen und die Zustellung mit Webhooks und Cloud-Speicher-Integrationen zu automatisieren.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
So verwenden Sie den KI-Einladungsgenerator
Erstellen Sie in vier einfachen Schritten KI-generierte Einladungsvideos – vom Text bis zum teilbereiten Video.
Fügen Sie Namen, Datum, Uhrzeit, Ort, RSVP-Link und jegliche Notizen hinzu. HeyGen analysiert den Text, identifiziert wichtige Elemente und bereitet eine St
Wählen Sie eine anpassbare Vorlage, ein Farbschema und Hintergrundmusik für Ihre Einladungen aus. Wählen Sie eine Stimme für Ankündigungen oder laden Sie einen kurzen Clip hoch, um einen individuellen Stimmklon zu erstellen.
Text bearbeiten, Bilder ersetzen oder Gastvariablen für personalisierte Versionen hinzufügen. Timing, Bewegungsintensität oder Untertitelstile mit einfachen Steuerelementen anpassen.
Erstellen Sie optimierte Dateien für soziale Netzwerke, E-Mails und Eventseiten mit einem kostenlosen Einladungsgenerator. Verwenden Sie den Stapelmodus oder die API, um tausende personalisierte Einladungen zu erstellen und die Zustellung über Webhooks oder Integrationen auszulösen.
Ein KI-Einladungsgenerator verwandelt Ihren Veranstaltungstext, Bilder oder Links in ein vollständig produziertes Video mit generativen Visuals, Motion-Design, Sprachaufnahmen und automatisierter Zeitsteuerung. Im Gegensatz zu statischen Vorlageneditoren erstellt HeyGen animierte Szenen, wendet automatisches Timing an und produziert sofort teilbare Videoformate ohne manuelles Keyframing oder komplexe Bearbeitung.
Ja. HeyGen unterstützt Markenpakete, die Farben, Schriftarten, Logos und Layoutregeln automatisch auf jede Einladung anwenden. Sie können Bewegungskurven, Untertitelstile und die Szenenzusammensetzung feinabstimmen, um sicherzustellen, dass jede Version Ihren Markenstandards entspricht.
Laden Sie eine Tabelle mit Gastvariablen hoch – Namen, Fotolinks oder Anreden – und HeyGen erstellt individualisierte Einladungen in Serie. Jede Datei kann eine personalisierte Sprachzeile oder ein Bild enthalten, was eine skalierbare, persönliche Kontaktaufnahme ohne manuelle Bearbeitung ermöglicht.
Ja. Verwenden Sie den integrierten kostenlosen KI-Einladungsgenerator, um Ihren Designprozess zu optimieren. Videoübersetzer um lokalisierte Versionen zu erstellen. HeyGen übersetzt Skripttexte, erzeugt natürlich klingende Sprachausgaben und passt Untertitel und Lippen-Synchronisation an die übersetzte Audioausgabe an, damit Botschaften für internationale Gäste natürlich wirken.
Sie können lizenzierte Titel hochladen oder aus der Bibliothek von HeyGen mit freigegebener Musik wählen. Die Engine passt die Musik an das Tempo an und kann Schnitte automatisch justieren, um sie mit musikalischen Signalen zu synchronisieren und ein poliertes Ergebnis zu erzielen.
Exportieren Sie MP4-Dateien, die für E-Mail, soziale Netzwerke oder Eventseiten optimiert sind, vertikale Videos für Instagram und TikTok oder geloopte GIFs für schnelle Nachrichten. Voreinstellungen gewährleisten korrekte Seitenverhältnisse, Bitraten und das Einbetten von Untertiteln für jedes Ziel.
Die meisten Einladungsvideos werden je nach Länge und Komplexität innerhalb von Minuten erstellt. Die Zeitpläne für die Stapelverarbeitung skalieren mit dem Volumen; APIs und Webhooks unterstützen die asynchrone Zustellung für große Kataloge.
Sie behalten das volle Eigentum an allen generierten Einladungen. HeyGen speichert und überträgt Daten sicher mit unternehmensgerechten Kontrollen. Für sensible Veranstaltungen nutzen Sie private Speicherintegrationen und rollenbasierten Zugriff zur Verwaltung der Verteilung.
Ja. Bearbeiten Sie Ihr Skript, tauschen Sie die Visuals aus oder ändern Sie die Spracheinstellungen und erzeugen Sie es neu. HeyGen aktualisiert nur die geänderten Szenen, was iterative Bearbeitungen schnell und effizient macht, ohne das gesamte Video neu erstellen zu müssen.
HeyGen unterstützt exportierbare Freigabelinks und Datei-Downloads für jede E-Mail- oder RSVP-Plattform und kann über APIs eine automatisierte Zustellung in CRM-, E-Mail-Marketing- oder Eventmanagement-Tools ermöglichen.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.