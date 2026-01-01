Startseite Akademie Stimmen Stimmarzt

Stimmarzt

Sie können auf Voice Doctor auf zwei Arten zugreifen: in AI Studio, wenn Sie an einem Projekt arbeiten, oder über die Avatars-Seite, wenn Sie die Stimme eines Avatars verwalten. An beiden Orten ermöglicht Ihnen Voice Doctor, eine bestehende Stimme zu verfeinern, ohne sie von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Für diese Schritt-für-Schritt-Anleitung beginnen wir in AI Studio.

Voice Doctor in AI Studio öffnen

Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues in AI Studio. Wählen Sie Ihren Avatar aus und öffnen Sie dann den Tab „Voice“. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Stimmen die Stimme aus, die Sie verbessern möchten. Stimmen, die Voice Doctor unterstützen, sind mit dem Symbol „Enhance Voice“ gekennzeichnet.

Voice Doctor funktioniert sowohl mit hochgeladenen als auch mit KI-generierten Stimmen.

Verbessern und verfeinern Sie Ihre Stimme

Nachdem Sie „Enhance Voice“ ausgewählt haben, öffnet sich die Voice-Doctor-Oberfläche. In der linken Seitenleiste können Sie technische Einstellungen wie Akzent anpassen oder zwischen Sprach-Engines wechseln, um verschiedene stimmliche Eigenschaften zu erkunden.

Beschreiben Sie im rechten Bereich, wie sich die Stimme verändern soll. Sie könnten zum Beispiel um eine deutlichere Aussprache, einen weicheren Klang oder ein natürlicheres Sprechtempo bitten. Diese Beschreibung hilft dabei, die Stimme entsprechend zu verfeinern.

Basierend auf Ihren Eingaben generiert HeyGen mehrere optimierte Sprachoptionen. Sie können jede Version in der Vorschau ansehen und die Ergebnisse miteinander vergleichen.

Sie können auf Voice Doctor von zwei Orten aus zugreifen: in AI Studio, wenn Sie an einem Projekt arbeiten, oder über die Seite „Avatare“, wenn Sie die Spracheinstellungen eines Avatars verwalten. An beiden Orten ermöglicht Ihnen Voice Doctor, eine vorhandene Stimme zu verfeinern, ohne sie von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Für diese Schritt-für-Schritt-Anleitung beginnen wir in AI Studio.

Voice Doctor in AI Studio öffnen

Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues in AI Studio. Wählen Sie Ihren Avatar aus und öffnen Sie dann den Tab „Voice“. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Stimmen die Stimme aus, die Sie verbessern möchten. Stimmen, die Voice Doctor unterstützen, sind mit dem Stimme verbessern Symbol gekennzeichnet.

Voice Doctor funktioniert sowohl mit hochgeladenen als auch mit KI-generierten Stimmen.

Verbessern und verfeinern Sie Ihre Stimme

Nachdem Sie Stimme verbessern ausgewählt haben, öffnet sich die Voice-Doctor-Oberfläche. In der linken Seitenleiste können Sie technische Einstellungen wie Akzent anpassen oder zwischen Sprach-Engines wechseln, um verschiedene stimmliche Eigenschaften zu erkunden.

Beschreiben Sie im rechten Bereich, wie sich die Stimme verändern soll. Sie können zum Beispiel um eine deutlichere Aussprache, einen weicheren Klang oder ein natürlicheres Sprechtempo bitten. Diese Beschreibung hilft dabei, die Stimme entsprechend zu verfeinern.

Basierend auf Ihren Eingaben generiert HeyGen mehrere verbesserte Sprachoptionen. Sie können jede Version in der Vorschau ansehen und die Ergebnisse vergleichen.

Überprüfen und speichern Sie Ihre Änderungen

Wenn Sie eine Option finden, die funktioniert, können Sie sie als neue Stimme speichern oder anwenden, um die vorhandene zu ersetzen. Wenn die Ergebnisse noch nicht ganz passen, wählen Sie „Versuchen Sie es auf eine andere Weise zu beheben“, um weitere Varianten zu erzeugen und sie weiter zu verfeinern.

Voice Doctor ist für schnelle, gezielte Verbesserungen konzipiert. Mit nur wenigen Anpassungen können Sie eine Stimme natürlicher, professioneller und besser auf Ihren gewünschten Stil abstimmen, bevor Sie mit der Erstellung Ihres Videos fortfahren.