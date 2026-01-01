Für jeden Marketingbedarf entwickelt

Produkt-Launch-Videos Veröffentlichen Sie Launch-Inhalte am ersten Tag, nicht am dreißigsten. Produktvideos die Funktionen erklären, Mehrwert demonstrieren und die Nutzung vorantreiben – produziert in Stunden statt in Wochen. Aktualisieren Sie sie sofort, wenn sich Funktionen ändern. Anwendungsfall: Erstellen Sie Produktankündigungsvideos für Website, E-Mail und Social Media gleichzeitig am Launch-Tag.

Social-Media-Inhalte Füttern Sie den Algorithmus, ohne Ihr Team auszubrennen. Tägliche Social-Media-Inhalte für TikTok, Instagram, LinkedIn und YouTube – gleichbleibend hohe Qualität bei nur einem Bruchteil der Produktionszeit. Anwendungsfall: Produzieren Sie in einer einzigen Nachmittagssession genug Social-Videos für eine ganze Woche.

Werbemittel Teste mehr Konzepte und finde schneller die Gewinner. Erstelle Anzeigenvarianten für A/B-Tests, ohne separate Shootings für jedes Creative. Unterschiedliche Hooks, unterschiedliche Avatare, unterschiedliche Blickwinkel – alles in einem einzigen Workflow. Anwendungsfall: Erstellen Sie 10 Anzeigenvarianten für Kreativtests in der Zeit, die normalerweise für die Produktion eines einzigen klassischen Spots benötigt wird. Bestätigtes Ergebnis: Attention Grabbing Media hat die Produktionszeit von 3 Tagen auf wenige Stunden verkürzt und gleichzeitig auf über 10 neue Sprachen erweitert.

Kundenstimmen Sozialer Beweis in großem Maßstab. Erstellen Sie Testimonial-ähnliche Inhalte, die Vertrauen aufbauen, ohne Kundentermine und Drehlogistik koordinieren zu müssen. Anwendungsfall: Erstellen Sie Kundenvideo-Storys, die Einsatzszenarien und Ergebnisse in verschiedenen Branchen hervorheben.

Erklär- und How-to-Inhalte Helfen Sie Ihren Kunden, Ihr Produkt besser zu verstehen mit Tutorialvideos und Erklärvideos. Aktualisieren Sie Inhalte sofort, wenn sich Ihr Produkt ändert – ganz ohne neue Drehs. Anwendungsfall: Erstellen Sie eine Bibliothek mit Funktions-Erklärvideos, die bei jedem Produkt-Update automatisch auf dem neuesten Stand bleibt.