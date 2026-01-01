Erstellen Sie Marketingvideos dreimal schneller als mit herkömmlicher Produktion
Produkteinführungen, Social-Media-Content, Werbemittel, Kundengeschichten – erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Marketingvideos, ganz ohne Studios, Filmteams oder Wartezeiten auf Sprecher:innen. Skalieren Sie Ihre Inhalte aus einer einzigen Quelle über alle Kanäle und Sprachen hinweg.
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Aktualisieren Sie Inhalte sofort, wenn sich Produkte ändern
Das Marketingproblem
Erfahren Sie, wie Marketingteams wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit einer innovativen Text-zu-AI-Video-Plattform vorantreiben.
Der Marketing-Content-Engpass
Ihr Content-Kalender ist gnadenlos. Produktlaunches brauchen Videos. Ihre Social-Media-Kanäle verlangen täglich neue Inhalte. Kampagnen erfordern lokalisierte Creatives für jeden Markt. Doch herkömmliche Videoproduktion bedeutet Studios buchen, Talente koordinieren, wochenlang auf den Schnitt warten – und Ihr Budget für einen einzigen Dreh zu sprengen. Wenn die Inhalte endlich fertig sind, ist der Moment vorbei. Ihre Wettbewerber veröffentlichen täglich Videos, während Sie noch in der Vorproduktion feststecken. Und die Führungsebene vor die Kamera zu bekommen? Viel Glück bei diesem Terminchaos.
Die HeyGen-Lösung
HeyGen macht aus Ihrem Marketingteam eine Videoproduktionsmaschine. Schreiben Sie ein Skript – oder lassen Sie die KI eines aus Ihrem Briefing erstellen –, wählen Sie einen KI‑Avatar und produzieren Sie in wenigen Minuten professionelle Videos.Produktdemos, Erklärvideos, Social Content, Werbemittel – alles ohne Kameras, Studios oder aufwendige Talentkoordination. Sie brauchen dieselbe Kampagne in 12 Märkten?In 175+ Sprachen übersetzen – mit Voice Cloning und Lippensynchronisation. Liefern Sie Videos in dem Tempo, das Ihr Marketingkalender vorgibt.
Alles, was Marketing-Teams für skalierbare Content-Erstellung brauchen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Text-zu-AI-Video-Plattform.
Schnelle Videoproduktion
Wechseln Sie in wenigen Minuten vom Briefing zum fertigen Video – nicht in Wochen. Keine Studio-Buchungen, keine Terminplanung mit Talenten, keine Warteschlangen in der Postproduktion. Ihr Marketingteam steuert den gesamten Workflow – von der Idee bis zum Export – ganz ohne externe Abhängigkeiten.
• Erstellen Sie Videos in wenigen Minuten
• Kein Studio oder Equipment erforderlich
• Volle kreative Kontrolle im eigenen Haus
Multi-Channel-Export
Ein Video, alle Formate. Exportiere in 16:9 für YouTube, 9:16 für TikTok und Reels, 1:1 für den Instagram-Feed. Hör auf, Inhalte für jede Plattform neu zu erstellen – produziere einmal, exportiere überall.
• Seitenverhältnisse 16:9, 9:16, 1:1
• Für jede Plattform optimiert
• Stapel-Export für mehr Effizienz
Globale Kampagnenlokalisierung
Starten Sie weltweit Kampagnen, ohne für jeden Markt eigene Produktionen durchführen zu müssen. KI-Videoübersetzung lokalisiert Ihre Creatives in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Ihre deutsche Kampagne klingt wirklich deutsch – nicht nach Synchronisation.
• Stimmklonen bewahrt Ihre Markenstimme
• Lippen-Synchronisation passt sich den Gesichtbewegungen an
• Eine Quelle, weltweite Verbreitung
UGC-Style-Inhalte
Authentisch wirkende Inhalte ganz ohne Abstimmung mit Influencern. Erstellen Sie UGC-ähnliche Videos, die sich nahtlos in Social Feeds einfügen – mit Testimonial-Formaten, Produktreaktionen und lockerem Talking-Head-Content, der performt.
• Vielfältige Avatar-Stile
• Authentische, lockere Präsentation
• Skalieren ohne Influencer-Gebühren
Markenkonsistenz
Sichern Sie Ihre visuelle Identität in jedem einzelnen Video. Das Brand Kit setzt freigegebene Farben, Schriftarten, Logos und Avatar-Auswahlen konsequent durch. Brand Glossary stellt sicher, dass Produktnamen und Slogans jedes Mal von jedem Teammitglied korrekt ausgesprochen werden.
• Zentrale Marken-Assets
• Steuerung der Aussprache
• Einheitliche Ergebnisse im gesamten Team
Personalisierte Videos in großem Umfang
Verwandeln Sie ein einziges Video in Tausende personalisierte Versionen. Dynamische Variablen ermöglichen es Ihnen, Namen, Unternehmen und Details für personalisierte Ansprache anzupassen, die ohne manuellen Produktionsaufwand für jeden einzelnen Empfänger für mehr Engagement sorgt.
• Dynamische Personalisierungsfelder
• Stapelgenerierung
• Individuelle Zielgruppenansprache für einzelne Zuschauer
Vom Briefing zum veröffentlichten Video in 3 Schritten
Beginnen Sie mit Ihrer Botschaft
Fügen Sie Ihr Skript ein, laden Sie ein Briefing hoch oder lassen Sie den KI-Skriptgenerator Inhalte aus Ihren Kampagnenzielen erstellen. Kein leeres Blatt mehr – starten Sie mit Ihren vorhandenen Marketingmaterialien.
Wähle deine Kreative
Wählen Sie aus über 200 vielfältigen KI-Avataren, die zu Ihrer Marke und Zielgruppe passen. Bestimmen Sie Stimmen, Hintergründe und visuelle Stile – oder erstellen Sie einen eigenen Sprecher-Clone für einen konsistenten Markenauftritt in allen Inhalten.
Erstellen und Verteilen
Klicken Sie auf „Generieren“. In wenigen Minuten haben Sie ein professionelles Marketingvideo. Exportieren Sie es in jedem Seitenverhältnis für jeden Kanal. Sie brauchen globale Reichweite? Übersetzen Sie es mit einem Klick in jede Sprache. Liefern Sie Inhalte im Tempo Ihres Marketingkalenders.
Für jeden Marketingbedarf entwickelt
Produkt-Launch-Videos
Veröffentlichen Sie Launch-Inhalte am ersten Tag, nicht am dreißigsten.Produktvideosdie Funktionen erklären, Mehrwert demonstrieren und die Nutzung vorantreiben – produziert in Stunden statt in Wochen. Aktualisieren Sie sie sofort, wenn sich Funktionen ändern.
Anwendungsfall: Erstellen Sie Produktankündigungsvideos für Website, E-Mail und Social Media gleichzeitig am Launch-Tag.
Social-Media-Inhalte
Füttern Sie den Algorithmus, ohne Ihr Team auszubrennen. Tägliche Social-Media-Inhalte für TikTok, Instagram, LinkedIn und YouTube – gleichbleibend hohe Qualität bei nur einem Bruchteil der Produktionszeit.
Anwendungsfall: Produzieren Sie in einer einzigen Nachmittagssession genug Social-Videos für eine ganze Woche.
Werbemittel
Teste mehr Konzepte und finde schneller die Gewinner. Erstelle Anzeigenvarianten für A/B-Tests, ohne separate Shootings für jedes Creative. Unterschiedliche Hooks, unterschiedliche Avatare, unterschiedliche Blickwinkel – alles in einem einzigen Workflow.
Anwendungsfall: Erstellen Sie 10 Anzeigenvarianten für Kreativtests in der Zeit, die normalerweise für die Produktion eines einzigen klassischen Spots benötigt wird.
Bestätigtes Ergebnis: Attention Grabbing Media hat die Produktionszeit von 3 Tagen auf wenige Stunden verkürzt und gleichzeitig auf über 10 neue Sprachen erweitert.
Kundenstimmen
Sozialer Beweis in großem Maßstab. Erstellen Sie Testimonial-ähnliche Inhalte, die Vertrauen aufbauen, ohne Kundentermine und Drehlogistik koordinieren zu müssen.
Anwendungsfall: Erstellen Sie Kundenvideo-Storys, die Einsatzszenarien und Ergebnisse in verschiedenen Branchen hervorheben.
Erklär- und How-to-Inhalte
Helfen Sie Ihren Kunden, Ihr Produkt besser zu verstehen mit Tutorialvideos und Erklärvideos. Aktualisieren Sie Inhalte sofort, wenn sich Ihr Produkt ändert – ganz ohne neue Drehs.
Anwendungsfall: Erstellen Sie eine Bibliothek mit Funktions-Erklärvideos, die bei jedem Produkt-Update automatisch auf dem neuesten Stand bleibt.
Globale Marketingkampagnen
Gleiche Kampagne, jeder Markt. Lokalisieren Sie kreative Inhalte für internationale Zielgruppen, ohne separate Produktionsbudgets für jede Region einzuplanen.
Anwendungsfall: Starten Sie Produktkampagnen gleichzeitig in 12 Märkten mit Video-Content in der jeweiligen Landessprache.
Bestätigtes Ergebnis: Vision Creative Labs half Kunden dabei, von 1–2 Videos pro Jahr auf 50–60 Videos pro Tag mit HeyGen zu kommen.
Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 – und das aus gutem Grund
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden besonders schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Was ist KI-Videoerstellung für Marketingzwecke?
Die Erstellung von KI-Videos nutzt künstliche Intelligenz, um professionelle Marketingvideos ohne herkömmliche Produktionsanforderungen zu erzeugen. HeyGen kombiniert KI-Avatare, Sprachsynthese und automatisiertes Editing, um Skripte in hochwertig bearbeitete Videoinhalte zu verwandeln – ganz ohne Kameras, Studios oder Filmteams. Marketingteams können Produktvideos, Social-Media-Content und Werbemittel in wenigen Minuten statt in mehreren Wochen produzieren.
Wie kann ich Marketingvideos ohne ein Produktionsteam erstellen?
Schreiben Sie Ihr Skript selbst oder lassen Sie den KI-Skriptgenerator von HeyGen eines aus Ihrem Briefing erstellen. Wählen Sie einen KI-Avatar als On-Screen-Moderator, entscheiden Sie sich für eine Stimme und einen visuellen Stil und generieren Sie Ihr Video. Der gesamte Prozess dauert nur wenige Minuten und erfordert keinerlei Produktionserfahrung. Für eine konsistente Markenpräsenz können Sie Ihre Sprecherin oder Ihren Sprecher klonen, damit ihr bzw. sein digitaler Zwilling Ihre Marke in allen Inhalten repräsentiert.
Kann ich Social-Media-Videos für mehrere Plattformen erstellen?
Ja – HeyGen exportiert aus einem einzigen Projekt in mehreren Seitenverhältnissen. Erstelle dein Video einmal und exportiere es dann in 16:9 für YouTube, 9:16 für TikTok und Instagram Reels sowie 1:1 für Instagram-Feed-Posts. Du musst Inhalte nicht für jede Plattform neu erstellen oder mehrere Produktions-Workflows verwalten.
Wie funktionieren mehrsprachige Marketingvideos?
Erstellen Sie Ihr Marketingvideo in Ihrer Primärsprache und nutzen Sie anschließend die Übersetzungsfunktion von HeyGen, um Versionen in einer der über 175 unterstützten Sprachen zu generieren. Die Übersetzung umfasst Voice Cloning (damit Ihre Markenstimme in jeder Sprache natürlich klingt) und Lip-Sync (damit die Mundbewegungen mit dem übersetzten Audio übereinstimmen). Starten Sie globale Kampagnen aus einem einzigen Quellvideo.
Kann ich mit HeyGen UGC-ähnliche Inhalte erstellen?
Erstellen Sie Ihr Compliance-Schulungsvideo einmal in Ihrer Primärsprache. Nutzen Sie anschließend die Übersetzungsfunktion von HeyGen, um Versionen in jeder der über 175 unterstützten Sprachen zu erzeugen. Die Übersetzung umfasst Voice Cloning (damit Ihr Präsentator in jeder Sprache natürlich klingt) und Lip-Sync (damit die Mundbewegungen mit dem übersetzten Audio übereinstimmen). Ihre spanische Version klingt wie natürliches Spanisch – nicht wie nachträglich synchronisiertes Englisch.
Wie sorge ich für eine einheitliche Markenwirkung in all meinen Videos?
HeyGen ist nach SOC 2 Typ II zertifiziert und DSGVO-konform. Ihre Inhalte werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Für Enterprise-Compliance-Teams, die mit sensibler Richtliniendokumentation arbeiten, bietet HeyGen dedizierte Workspaces mit SSO-Integration und zentralisiertem Benutzermanagement. Wir trainieren unsere KI-Modelle nicht mit Ihren Inhalten.
Kann ich Videos für einzelne Zuschauer personalisieren?
Ja. HeyGen unterstützt dynamische Personalisierung mit Variablenfeldern für Namen, Unternehmen und individuelle Details. Erstellen Sie eine einzige Vorlage und generieren Sie dann Tausende personalisierte Versionen für Account-based Marketing, Vertriebsansprachen oder Kampagnen zur Kundenbindung. Videoimagem hat mit diesem Ansatz über 50.000 personalisierte Videos für AB InBev produziert.
Wie schnell kann ich Marketingvideos erstellen?
HeyGen unterstützt Videos in unterschiedlichen Längen, damit sie zu Ihrem Trainingskonzept passen. Die meisten Compliance-Module funktionieren im Rahmen von 3–10 Minuten sehr gut für Microlearning-Ansätze, aber Sie können für umfassendere Themen auch längere Inhalte erstellen. Für umfangreiche Trainings (20+ Minuten) empfiehlt es sich, die Inhalte in Kapitel oder Module zu unterteilen, um die Lernenden besser einzubinden und das Tracking zu verbessern.
Wie schneidet HeyGen im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion ab?
Traditionelle Produktion von Marketingvideos erfordert die Koordination von Talenten, Studiobuchungen, Drehtage und Postproduktion – in der Regel 2–4 Wochen und 5.000–20.000+ US‑Dollar pro fertiggestelltem Video. HeyGen erzeugt vergleichbare Qualität in wenigen Minuten zu einem Bruchteil der Kosten. Wenn sich Kampagnen ändern oder Inhalte aktualisiert werden müssen, generieren Sie das Video einfach neu, statt neu zu drehen. Marketingteams berichten von einer 3‑mal schnelleren Inhaltserstellung und deutlich niedrigeren Produktionskosten.
Kann mein gesamtes Marketingteam HeyGen nutzen?
Ja. HeyGen for Business umfasst Team-Workspaces, in denen Marketingmanager, Content-Ersteller und Designer zusammenarbeiten können. Gemeinsame Asset-Bibliotheken stellen sicher, dass freigegebene Markenelemente für alle zugänglich sind. Admin-Steuerungen ermöglichen es Ihnen, Berechtigungen zu verwalten, die Nutzung zu überwachen und die Markenkonsistenz über alle Team-Ergebnisse hinweg sicherzustellen.
Welche Arten von Marketingvideos kann ich erstellen?
HeyGen unterstützt praktisch jedes Format von Marketingvideos: Produkteinführungen, Erklärvideos, Social-Media-Content, Werbekampagnen, Kundenreferenzen, How-to-Tutorials, Unternehmensankündigungen, Event-Promos, Video-Inhalte für E-Mails und vieles mehr. Wenn Sie es skripten können, kann HeyGen es produzieren – in jeder Sprache und für jeden Kanal.
Sind meine Marketinginhalte sicher?
HeyGen ist nach SOC 2 Typ II zertifiziert und DSGVO-konform. Ihre Inhalte werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Für Enterprise-Marketingteams, die mit sensiblen Kampagnenmaterialien oder unveröffentlichten Produktinformationen arbeiten, bietet HeyGen dedizierte Workspaces mit SSO-Integration und zentralisiertem Zugriffsmanagement. Wir trainieren unsere KI-Modelle nicht mit Ihren Inhalten.
Weitere Lösungen entdecken
Use Cases
- Onboarding & Training
- Corporate Training
- Skills Training
- Compliance Training
- Explainer Videos
- Safety Training
- Learning Courses
- How-to Videos
Tools
- AI Video Tutorial Maker
- AI Video Script Generator
- Text to Video
- AI Clone Yourself
- AI Training Video
- AI Course Builder
- Sales Outreach
Kundenerfahrungen
- Aufmerksamkeitstarke Medien: 3x schnellere Produktion
- Vision Creative Labs: 50–60 Videos täglich
- Video-Image: 3x mehr Engagement
- HubSpot: KI-Videos in großem Maßstab
- Ogilvy: Personalisierte Kampagnen
- Publicis Groupe: Globale Reichweite
- Advantive: 50 % schnellere Inhaltserstellung
- Coursera: Videolokalisierung
- Workday: Lokalisierung in wenigen Minuten
Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung von Marketingvideos
Hören Sie auf, wochenlang auf Inhalte zu warten, die morgen live gehen sollten. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Marketingvideos, lokalisieren Sie sie sofort für globale Märkte und skalieren Sie Ihre Content-Produktion, ohne Ihr Team oder Budget zu vergrößern. Schließen Sie sich Marketingteams bei HubSpot, Ogilvy und Publicis an, die ihre Content-Erstellung bereits grundlegend verändert haben.
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Keine Produktionserfahrung erforderlich
- Jederzeit kündbar