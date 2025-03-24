Wandeln Sie statische Folien und lange Dokumente in wenigen Minuten in klare, vom Präsentator geführte Videopräsentationen um. Mit HeyGen können Sie Erklärungen, Schulungen und Updates erstellen, die menschlich und ansprechend wirken, ohne sich selbst aufzunehmen oder Studiozeit zu buchen.
Begrüßen Sie neue Mitarbeiter mit einheitlichen, freundlichen Videoanleitungen zu Richtlinien, Werkzeugen und der Unternehmenskultur. Aktualisieren Sie ein Skript und führen Sie sofort neue Versionen ein, sobald sich Änderungen ergeben.
Verwandle Produktpräsentationen in Video-Präsentationen, die zeigen, wie Funktionen arbeiten und warum sie wichtig sind. Nutze Moderatorensegmente, Bildschirmdarstellungen und Überlagerungen, um den Wert kristallklar zu machen.
Versenden Sie maßgeschneiderte Videopräsentationen, die Interessenten durch Angebote und Preise führen. Vertreter können Kerninhalte wiederverwenden und mit Hilfe eines KI-Generators spezifische Abschnitte schnell anpassen.
Lehren Sie Kunden, wie sie mit schrittweisen Videoanleitungen mehr Wert aus Ihrem Produkt ziehen können. Klare Erzählung und Visualisierungen, unterstützt durch Animationen, helfen dabei, die Anzahl an Support-Tickets und Verwirrung zu reduzieren.
Teilen Sie Unternehmensnachrichten, Strategieaktualisierungen und Ziele mit klaren und wiederholbaren Videoformaten, indem Sie unseren KI-Präsentationsersteller verwenden. Die Menschen können sich das in ihrer eigenen Zeit ansehen und trotzdem direkt von der Führungsebene hören.
Wandeln Sie Lernfolien in strukturierte Videovorlesungen mit klarer Erzählung um. Lernende profitieren von visuellen Erklärungen und gleichbleibender Unterrichtsqualität im großen Maßstab.
Warum HeyGen der beste KI-Video-Präsentationsersteller ist
HeyGen macht es einfach, Ihre Nachricht in eine polierte Videopräsentation zu verwandeln, die die Leute tatsächlich bis zum Ende anschauen. Beginnen Sie mit einem Skript, einer Gliederung, einer URL oder einem bestehenden Deck und lassen Sie die KI Präsentatorsegmente, Visuals und Sprachaufnahmen generieren. Konzentrieren Sie sich auf die Geschichte, während HeyGen die Produktion im Hintergrund übernimmt.
Anstatt umfangreiche Präsentationen zu teilen, verwandeln Sie wichtige Punkte in Szenen, die Präsentatorsegmente, visuelle Elemente und Untertitel kombinieren. Das Publikum erhält Kontext, Klarheit und eine menschliche Note, die alleinige Folien nicht bieten können.
Wenden Sie Ihre Logos, Schriftarten und Farben auf alle mit unserem KI-Präsentationsersteller erstellten Präsentationen an, damit alles einheitlich wirkt. Verwenden Sie Layouts und Stile für zukünftige Videos wieder, was Teams hilft, schneller voranzukommen, ohne die Qualität zu opfern.
Erstellen Sie mehrere Versionen derselben Präsentation für verschiedene Zielgruppen, Rollen oder Sprachen. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Skripte schnell zu aktualisieren, damit Informationen überall aktuell und relevant bleiben.
Erstellung von Videos aus Skripten und Folien
Beginnen Sie mit einem geschriebenen Skript, einer Stichpunktübersicht oder importierten Folien und erstellen Sie eine vollständige Videopräsentation. HeyGen ordnet Inhalte in Szenen mit Präsentatorsegmenten und Bildschirmtext ein, sodass Sie niemals von einer leeren Leinwand ausgehen müssen.
KI-Moderatoren und mehrsprachige Sprachaufnahmen
Wählen Sie realistische KI-Präsentatoren und Stimmen, um Ihre Botschaft in vielen Sprachen zu vermitteln. Dies hilft Ihnen, globale Zielgruppen zu erreichen, ohne zusätzliche Aufnahmegeräte oder wiederholte Live-Aufnahmen.
Visuelle Layouts, Medien und Bildunterschriften
Kombinieren Sie Inhalte von Folien, Bildschirmaufnahmen und unterstützende Visualisierungen in flexiblen Layouts, um Präsentationen zu erstellen, die Ihr Publikum fesseln. Fügen Sie automatische Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und das Verständnis in Umgebungen ohne Ton zu erleichtern.
Einfache Bearbeitungs- und Exportoptionen
Aktualisieren Sie Texte, Szenen und Zeitabläufe in einem einfachen Editor und exportieren Sie anschließend hochwertige Videodateien. Verwenden Sie sie auf LMS-Plattformen, Verkaufstools, Intranets und öffentlichen Kanälen ohne zusätzliche Schritte.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den KI-Videopräsentationsmacher benutzt
HeyGen bietet Ihnen einen unkomplizierten Arbeitsablauf, mit dem jeder AI-Video-Präsentationen erstellen kann, auch ohne vorherige Bearbeitungserfahrung. Sie liefern den Inhalt, die Plattform verwandelt ihn in ein ansprechendes Video.
Fügen Sie Ihr Skript ein, laden Sie eine mit unserem KI-Video-Generator erstellte Präsentation hoch oder teilen Sie eine wichtige URL. HeyGen analysiert den Inhalt und erstellt eine erste Struktur für Ihre Videopräsentation unter Verwendung von KI-Technologie.
Wählen Sie einen KI-Präsentator, eine Stimme und einen visuellen Stil, die zu Ihrer Marke und Ihrem Publikum passen. Entscheiden Sie, wie viel des Bildschirms dem Präsentator, den Folien und unterstützenden Visualisierungen gewidmet ist.
Überprüfen Sie jede Szene und passen Sie Text, Timing und Layout an. Fügen Sie Bilder, Diagramme oder Bildschirmaufnahmen hinzu, damit die Botschaft von Anfang bis Ende klar und einprägsam bleibt.
Erstellen Sie das endgültige Video und exportieren Sie es für Ihren gewünschten Kanal. Teilen Sie es per E-Mail, LMS, internen Portalen oder Meeting-Einladungen, damit jeder es anschauen kann, wenn es ihm passt.
Ein KI-Videopräsentationsprogramm verwandelt Skripte, Folien oder Ideen automatisch in Videopräsentationen. Es kombiniert KI-Präsentatoren, Sprachaufnahmen und visuelle Elemente, sodass Sie keine Kameras, Studios oder komplizierte Bearbeitungswerkzeuge benötigen.
Nein. HeyGen ist für Geschäftsanwender, Pädagogen und Vermarkter konzipiert. Vorlagen und geführte Arbeitsabläufe helfen Ihnen, professionelle Präsentationen zu erstellen, auch ohne vorherige Erfahrung in der Videoproduktion.
Ja, Sie können auch Videoinhalte erstellen. Sie können Folien importieren oder die Hauptpunkte in HeyGen neu erstellen. Dann fügen Sie einen Präsentator, Erzählung und unterstützende Visualisierungen hinzu, um das Deck in eine zusammenhängende Videopräsentation zu verwandeln.
Ja. Sie können Voiceovers und Präsentatorsegmente in vielen Sprachen und Akzenten mit einem kostenlosen KI-Präsentationsprogramm erstellen. Dies erleichtert die Wiederverwendung derselben Präsentationsstruktur für verschiedene Regionen und Zielgruppen.
Die meisten Präsentationen von Standardlänge können innerhalb von Minuten erstellt werden, sobald Ihr Inhalt vorbereitet ist. Sie können Änderungen vornehmen und Abschnitte schnell neu erstellen, wenn sich Informationen ändern oder Rückmeldungen eingehen.
Ja. Sie können Ihre Logos, Schriftarten und Farbpaletten auf alle Videos anwenden. Die Markenkonsistenz bleibt erhalten, während gleichzeitig individuelle Anpassungen durch das Team oder das Projekt ermöglicht werden.
Sie können exportierte Videos, die mit unserem KI-Videogenerator erstellt wurden, auf Lernplattformen, Verkaufstools, internen Kommunikationsplattformen, Websites und sozialen Kanälen verwenden. Die Dateien sind kompatibel mit gängigen Hosting- und Wiedergabesystemen.
Ja. Teams können auf Projekte gemeinsam zugreifen, Änderungen vorschlagen und verschiedene Versionen verwalten. Dies erleichtert Fachexperten, Trainern und Kommunikationsteams die reibungslose Zusammenarbeit.
Ja, solange Sie die Richtlinien und Datenpraktiken Ihrer Organisation beim Einsatz des KI-Generators befolgen. HeyGen ist so konzipiert, dass es sichere Arbeitsabläufe unterstützt, sodass interne Aktualisierungen und Schulungen geschützt bleiben.
Ja. Sie können ein bestehendes Projekt öffnen, das Skript oder die Folien bearbeiten und die betroffenen Szenen neu erstellen. Dies spart Zeit und hält wiederkehrende Schulungen und Präsentationen mit personalisiertem Inhalt aktuell.
