Erreichen Sie jeden Wähler in Ihrem Wahlkreis – ganz gleich, welche Sprache zu Hause gesprochen wird. Der integrierte KI‑Videoübersetzer wandelt Ihr Originalvideo in über 175 Sprachen um – mit präzisem Lip‑Sync und natürlicher Sprachausgabe. Nehmen Sie einmal auf und lokalisieren Sie Ihr Video sofort für alle Kanäle, die Sie bespielen müssen – von Facebook und Instagram bis hin zu TV, Streaming und Digital‑Out‑of‑Home. Kampagnenteams, die früher Monate für mehrsprachige Produktionen benötigten, können heute alle Sprachgemeinschaften an einem einzigen Nachmittag abdecken.