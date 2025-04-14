Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Wahlkampfvideos aus einem geschriebenen Skript. Ob Sie für ein lokales Amt kandidieren oder eine nationale Kampagne koordinieren – mit dem Wahlvideo-Generator erstellen Sie hochwertige, treffende Videos ganz ohne Kameras, Filmteams oder Schnittkenntnisse. Formulieren Sie Ihre Botschaft, wählen Sie Ihren Stil und erhalten Sie automatisch ein sendefertiges Video.
Warum Marken HeyGen als Wahlkampf-Video-Tool wählen
Schnelle Skript-zu-Video-Erstellung für Kampagnen-Promo-Videos
Verwandeln Sie Ihr Kampagnenskript in wenigen Minuten in ein fertiges Promo-Video. Fügen Sie Ihre Gesprächspunkte, politischen Positionen oder Call-to-Action-Texte ein, und der KI-Videogenerator erstellt automatisch ein professionelles politisches Werbevideo rund um Ihre Worte. Kein Storyboarding, keine Produktionsverzögerungen. Ihre Botschaft erreicht Ihre Zielgruppe noch am selben Tag, an dem Sie sie verfassen – nicht erst Wochen später nach einem Dreh.
Mehrsprachige Wähleransprache über alle Kanäle hinweg
Erreichen Sie jeden Wähler in Ihrem Wahlkreis – ganz gleich, welche Sprache zu Hause gesprochen wird. Der integrierte KI‑Videoübersetzer wandelt Ihr Originalvideo in über 175 Sprachen um – mit präzisem Lip‑Sync und natürlicher Sprachausgabe. Nehmen Sie einmal auf und lokalisieren Sie Ihr Video sofort für alle Kanäle, die Sie bespielen müssen – von Facebook und Instagram bis hin zu TV, Streaming und Digital‑Out‑of‑Home. Kampagnenteams, die früher Monate für mehrsprachige Produktionen benötigten, können heute alle Sprachgemeinschaften an einem einzigen Nachmittag abdecken.
Professioneller Präsentator ohne Kameraaufnahmen
Vermitteln Sie einen professionellen, glaubwürdigen Auftritt vor der Kamera, ganz ohne Kamerateam. Wählen Sie aus über 500 KI-Human-Generator Stock-Moderator:innen oder erstellen Sie eine individuelle:n Moderator:in aus nur einem Foto mit KI-Foto-Avatar-Technologie. Keine Greenscreens, keine Lichtaufbauten, keine Terminplanung. Die Botschaft Ihrer Kandidat:innen erscheint jedes Mal in Sendequalität auf dem Bildschirm – ganz ohne teure Produktionsprofis engagieren zu müssen.
Vorlagenbasiertes Branding für jedes Kampagnenformat
Jeder Kampagnenkanal hat eigene Formatvorgaben: TV-Spots, Social-Media-Clips, Townhall-Zusammenfassungen, Fundraising-Aufrufe. Starten Sie mit einer Vorlage, die für jeden Platzierungstyp optimiert ist – von vollformatigen YouTube-Anzeigen bis zu 15‑sekündigen Mobile-Reels. Wenden Sie Ihre Kampagnenfarben, Ihr Logo und Ihre Schriftart einmalig per Drag-and-drop an, und jedes produzierte Video bleibt automatisch markenkonform. Das „Script to Video“ Tool macht es einfach, jedes Format in der Größe anzupassen und zu verfeinern, ohne alles von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Skalierbare Videoproduktion über den gesamten Kampagnenzyklus hinweg
Eine einzige Kampagne benötigt Dutzende von Videos: Ankündigungsvideos, Erklärvideos zu politischen Inhalten, Clips zur Gewinnung von Freiwilligen, Aufrufe zur Wahlbeteiligung und schnelle Reaktionsinhalte. Die Text-zu-Video Engine ermöglicht es jedem Teammitglied, hochwertige Wahlkampfvideos direkt aus einem Skript zu erstellen – ganz ohne Produktionsexpertise. Steigern Sie Ihre Produktion von einem Video pro Woche auf ein Video pro Tag, ohne zusätzliches Personal oder Budget.
Anwendungsfälle des Wahlvideo-Generators
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
So funktioniert ein Wahlvideo-Generator
Erstellen Sie in nur vier Schritten wahlkampftaugliche Wahlvideos aus Ihrem Skript – ganz ohne Dreharbeiten, ohne Schnittsoftware und ohne Produktionserfahrung.
Öffnen Sie den Editor und geben Sie Ihre Kampagnenbotschaft ein oder fügen Sie sie ein. Ergänzen Sie Ihre wichtigsten politischen Kernpunkte, den Aufruf an Wählerinnen und Wähler oder Ihren Ankündigungstext. Die Plattform liest Ihr Skript und erstellt automatisch die Szenenstruktur, das Timing und die Vertonung.
Wählen Sie einen Presenter, eine Vorlage und ein visuelles Format, das zum Ton Ihrer Kampagne passt. Legen Sie Seitenverhältnis und Markenfarben fest, um die Identität Ihrer Kampagne in allen von Ihnen produzierten Videos einheitlich zu gestalten.
Fügen Sie Ihr Kampagnenlogo hinzu, passen Sie den Untertitelstil an, optimieren Sie die Erzählstimme und überprüfen Sie die Szenenaufteilung. Nehmen Sie alle Änderungen direkt im Texteditor vor – ganz ohne Timeline oder Exporteinstellungen.
Rendern Sie das fertige Wahlvideo und laden Sie es für TV-Ausstrahlung, Social Media oder E-Mail herunter. Lokalisieren Sie es mit einem Klick in weitere Sprachen, um jede Wählergemeinschaft in Ihrem Wahlkreis zu erreichen.
Ein Wahlvideo-Generator ist ein Tool, das geschriebene Wahlkampfscripte in fertige, sendefähige Videos umwandelt – ganz ohne Dreharbeiten oder Schnitt. Sie geben Ihre Botschaft ein, wählen ein visuelles Format und eine:n Präsentator:in, und die Plattform erstellt das Video automatisch, inklusive Vertonung, Szenenaufbau, eingeblendeten Texten und Branding. Das Ergebnis ist ein professionell wirkendes Video, das in wenigen Minuten statt in Tagen einsatzbereit für TV, Social Media, E-Mail oder digitale Anzeigen ist.
Ja. Sie können mit der Foto-Avatar-Technologie aus nur einem einzigen Foto einen professionellen Presenter erstellen, der als lebensechter Sprecher auf dem Bildschirm Ihr Skript wiedergibt – ganz ohne Dreharbeiten. Alternativ können Sie aus über 500 vorgefertigten Presentern in der KI-Avatar-Bibliothek wählen.
Die meisten Videos sind innerhalb weniger Minuten nach dem Einreichen Ihres Skripts fertig. Für schnell produzierte Inhalte nach einer Debatte, einer Nachricht oder einer Anzeige des Gegners können Sie in weniger als zehn Minuten von einem schriftlichen Talking Point zu einem fertigen Video gelangen. Kampagnen, die zuvor zwei bis drei Tage für eine produzierte Reaktion benötigten, können diese nun noch am selben Tag veröffentlichen.
Ja. Die Plattform liefert Videomaterial in Studioqualität, das sich für TV-Spots, Pre-Roll-Anzeigen, YouTube-Kampagnen und Social-Media-Platzierungen eignet. Sie können Branding, Formatierung, Übergänge und die Qualität der Vertonung steuern. Das Ergebnis erfüllt die technischen Anforderungen großer Werbeplattformen und TV-Sender, ohne dass zusätzliche Postproduktion nötig ist.
Ein Wahlvideo kann mit dem Video-Übersetzer in über 175 Sprachen lokalisiert werden. Dabei bleiben Auftreten und Vortrag der ursprünglichen Sprecherin oder des ursprünglichen Sprechers erhalten, während in jeder Zielsprache eine präzise Vertonung mit passender Lippensynchronisation erzeugt wird. Ein einziges „Get-out-the-vote“-Video kann so Spanisch, Vietnamesisch, Mandarin, Arabisch und Dutzende weitere Sprachen aus einer einzigen Quelldatei abdecken – ohne dass für jede Sprachversion eine separate Produktion nötig ist.
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Videos, die Sie produzieren. Wahlkampfbotschaften ändern sich im Laufe eines Wahlzyklus ständig, und jede Aktualisierung des Skripts lässt sich in wenigen Minuten neu generieren. Bearbeiten Sie den Text, rendern Sie das Video neu und verbreiten Sie die aktualisierte Version. Es sind keine neuen Dreharbeiten, keine erneute Crew-Buchung und kein Warten auf einen Cutter nötig. Kampagnen können täglich neue Videoinhalte veröffentlichen, ohne die Produktionsressourcen zu überlasten.
Traditionelle Produktion politischer Videos kostet in der Regel zwischen 5.000 und 25.000 US‑Dollar pro fertiggestelltem Spot und dauert ein bis drei Wochen pro Video. Ein Election Video Maker liefert die gleiche Sendequalität zu einem Bruchteil der Kosten – und das in wenigen Minuten. HeyGen‑Nutzer berichten von bis zu 70 % geringeren Produktionskosten. Für nachgeordnete Wahlkampagnen mit begrenzten Budgets werden dadurch professionelle politische Werbespots in einem Umfang zugänglich, der zuvor gut finanzierten Kampagnen vorbehalten war.
Ja. Die KI-Stimmenklon Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Stimme aus einer kurzen Audioaufnahme zu klonen, sodass jede Videonach vertonung genau wie Sie klingt – ganz ohne zusätzliche Aufnahmesessions. Ihre Stimme wird in jedem von Ihnen erstellten Video verwendet, und Aktualisierungen an Skripten nutzen automatisch dieselbe geklonte Stimme, sodass Ihre Botschaft in der gesamten Kampagne konsistent bleibt.
Ja. Verwenden Sie das PDF-zu-Video Tool, um Richtliniendokumente, Briefing-Unterlagen oder gedruckte Materialien automatisch in vertonte Videoinhalte umzuwandeln. Das PPT-zu-Video Tool macht dasselbe für PowerPoint-Dateien. Beide Tools extrahieren den Inhalt, erstellen eine Szenenstruktur und erzeugen ein fertiges, vertontes Video – ganz ohne manuelle Bearbeitung.
Ja. Es gibt einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist und mit dem Sie Videos erstellen und die wichtigsten Funktionen kostenlos ausprobieren können. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten Stimmklonen, längere Videolängen sowie den vollständigen Zugriff auf die Presenter-Bibliothek und mehrsprachige Ausgaben frei. Down-Ballot- und Basiswahlkampagnen können noch am Tag der Registrierung mit der Produktion professioneller Videoinhalte beginnen – ganz ohne Vorabverpflichtung.
Ja. Sie können Ihr eigenes Filmmaterial, Bilder und Audio direkt in den Editor hochladen, um ein politisches Werbevideo zu erstellen, das reale Kampagneninhalte mit KI-generierten Elementen kombiniert. Fügen Sie Textbanner hinzu, wenden Sie Filter an und verbinden Sie Ihre hochgeladenen Visuals mit einer KI-Erzählstimme, um ein hochwertiges fertiges Video zu produzieren. Das ist besonders praktisch für Kampagnen, die Aufnahmen von Veranstaltungen oder Kundgebungen zusammen mit generierten Inhalten nutzen möchten, ohne zwischen verschiedenen Tools oder Plattformen wechseln zu müssen.
Sie können politische Wahlkampfvideos direkt auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube sowie auf jeder Website oder E-Mail-Plattform veröffentlichen, die Standardvideodateien unterstützt. Der Editor enthält Tools zur Größenanpassung, sodass jedes Video automatisch im richtigen Format und Seitenverhältnis für jede Plattform exportiert wird. Laden Sie die fertige Datei herunter, verbinden Sie Ihre Konten und verbreiten Sie die Inhalte in einem einzigen Workflow über alle Kanäle, ohne das Material manuell neu formatieren zu müssen.
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