HeyGen logo

KI-Video-Erklärungsgenerator: Erstellen Sie kostenlos Videos sofort

Verwandeln Sie statischen Text und komplizierte Themen in kurze Erklärungsvideos, die die Menschen wirklich verstehen. Mit HeyGen können Sie präsentatorgeführte Erklärvideos erstellen, die Stimme, Visualisierungen und eine klare Struktur kombinieren, und das alles ohne Kamera oder Schnittzeiten. Bilden Sie Kunden, Teams und Lernende schneller mit Videokreationen, die Ihrer Marke treu bleiben und leicht zu aktualisieren sind.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Text in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Produkt- und Funktionserklärungen

Produkt- und Funktionserklärungen

Interne Schulungen und Prozessanleitungen

Interne Schulungen und Prozessanleitungen

Verwandeln Sie interne Dokumentationen mit KI in Erklärvideos für Onboarding, Compliance und Prozesstraining. Neue Mitarbeiter und bestehendes Personal können jederzeit auf die Lektionen zurückgreifen, wenn sie diese benötigen. Dies reduziert den Supportaufwand und gewährleistet gleichbleibende Standards.

Kundenbildung und Inhalte des Hilfezentrums

Kundenbildung und Inhalte des Hilfezentrums

Verwandeln Sie Hilfsartikel und häufig gestellte Fragen in Erklärungsvideos, die mehr zeigen als erzählen. Nutzen Sie Bildschirmvisualisierungen und eine freundliche Erzählweise in Ihrem Erklärvideo-Ersteller, damit Kunden problemlos folgen können. Bessere Selbstbedienungsressourcen bedeuten weniger Anfragen und zufriedenere Nutzer.

Vertriebsunterstützung und Pitch-Erklärungen

Vertriebsunterstützung und Pitch-Erklärungen

Helfen Sie Vertriebsteams, komplexe Angebote mit schnellen, teilbaren Erklärungsvideos zu vermitteln. Geben Sie Interessenten einen einfachen Überblick, den sie erneut ansehen oder mit Stakeholdern teilen können. Dies beschleunigt das Verständnis innerhalb von Einkaufsgruppen.

Kursmodule und akademische Erläuterungen

Kursmodule und akademische Erläuterungen

Lehrkräfte und Kursentwickler können Lerninhalte in strukturierte Videoerklärungen umwandeln. Klare Strukturierung und Visualisierungen unterstützen verschiedene Lernstile. Schüler profitieren von kurzen Lektionen, die leicht zu wiederholen sind.

Richtlinien, Einhaltung und Kommunikation von Änderungen

Richtlinien, Einhaltung und Kommunikation von Änderungen

Erläutern Sie neue Richtlinien, Sicherheitsupdates oder Systemänderungen mit ruhigen, strukturierten Videos. Die Menschen sehen, was sich ändert, warum es wichtig ist und was sie als Nächstes tun sollten. Dies verbessert die Akzeptanz und verringert Verwirrung in Teams.

Warum Sie sich für HeyGen für AI-Erklärungsvideos entscheiden sollten

HeyGen macht es einfach, umfangreiche Inhalte in wenigen Minuten in verständliche Erklärungsvideos zu verwandeln. Beginnen Sie mit einem Dokument, Skript oder einer URL und lassen Sie die KI Szenen entwerfen, Sprachaufnahmen hinzufügen und Ihre Botschaft strukturieren. Sie erhalten professionell wirkende Erklärvideos, die dennoch flexibel für schnelle Bearbeitungen und neue Versionen bleiben.

Komplexe Themen leicht verständlich machen

Zerlegen Sie lange Dokumente, technische Anleitungen oder detaillierte Prozesse in kurze, fokussierte Szenen. Texte auf dem Bildschirm, Visualisierungen und Erzählungen ergänzen sich, sodass die Zuschauer die Kernidee schnell erfassen. Dies verbessert das Lernen und verringert Verwirrung bei Ihrem Publikum.

Erstellen Sie Erklärungen ohne zu filmen oder zu gestalten

Überspringen Sie den Prozess der Aufnahme von Sprachaufnahmen, das Anheuern von Talenten oder das Erlernen von Motion-Design. HeyGen kümmert sich um Präsentatoren, Layouts und Timing für Sie. Konzentrieren Sie sich darauf, was erklärt werden muss, anstatt darauf, wie das Video erstellt wird.

Erklärvideos für jedes Publikum skalieren

Verwenden Sie Strukturen übergreifend für Produkte, Teams und Regionen, während Sie Inhalte und Sprache anpassen. Aktualisieren Sie Abschnitte schnell, wenn sich Details ändern, und halten Sie Ihre Sammlung von Erklärungen korrekt. Ein Arbeitsablauf unterstützt viele verschiedene Anwendungsfälle.

Dokument, Skript und URL zum Erklärvideo

Beginnen Sie mit PDFs, Wissensdatenbank-Artikeln oder Skripten und verwandeln Sie diese schnell in erklärende Videos. HeyGen erkennt Schlüsselabschnitte und setzt sie in Szenen mit Erzählung und Visualisierungen um. Sie können die Struktur verfeinern, um sie Ihrem bevorzugten Ablauf anzupassen.

Eine junge Frau spricht in einer Videolektion, mit einer Einblendung, die eine Fortschrittsliste zeigt, auf der "Intro", "Kapitel 1" und "Kapitel 2" alle als abgeschlossen markiert sind.

KI-Moderatoren und natürliche Sprachausgaben

Wählen Sie realistische Präsentatoren und Stimmen, um Ihre Inhalte in vielen Sprachen mit dem KI-Erklärvideo-Ersteller zu erzählen. Freundliche, klare Aussprache in Ihren Videos mit KI hält Zuschauer auch bei komplexen Themen engagiert. Sie können den Tonfall an Schulungen, Produktschulungen oder Marketinganforderungen anpassen.

Ein lächelnder weiblicher Avatar mit einem 'Stimmton'-Menü, bei dem 'Ruhig' hervorgehoben ist, und einer Sprechblase, die sagt 'Ruhig: Langsam ein- und ausatmen'.

Visuelle Layouts, Medien und Bildunterschriften

Kombinieren Sie Text, Symbole, Bildschirmhervorhebungen und unterstützende Medien zu übersichtlichen Layouts. Automatische Untertitel verbessern die Zugänglichkeit und helfen den Zuschauern, in Umgebungen ohne Ton mitzukommen. Visuelle Konsistenz steigert das Vertrauen und die Erinnerung.

Eine lächelnde Frau in einem lavendelfarbenen Blazer mit "CC" oben links und "AI Captions" unten rechts.

Schnelle Bearbeitung und hochwertige Exporte

Aktualisieren Sie Skripte, Szenen und das Timing in Ihrer Videoproduktion, ohne von vorne beginnen zu müssen. Sobald Sie bereit sind, exportieren Sie hochwertige Erklärvideos, die für LMS-Plattformen, Hilfezentren, Webseiten und soziale Kanäle geeignet sind. Ihr Inhalt bleibt leicht wiederverwendbar.

Benutzeroberfläche zeigt SCORM-Exportoptionen, Version 1.2, mit einem lächelnden Mann im Hintergrund.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Video-Erklärungs-Generator benutzt

HeyGen bietet Ihnen einen geführten Arbeitsablauf, der geschriebene Ideen schnell in klare Erklärungsvideos umwandelt. Sie benötigen keine Bearbeitungserfahrung, nur eine Botschaft, die Sie besser kommunizieren möchten.

Schritt 1

Beginnen Sie mit Ihrer Inhaltsquelle

Laden Sie ein Dokument hoch, fügen Sie ein Skript ein oder teilen Sie eine URL mit den Schlüsselinformationen.

Schritt 2

Wählen Sie Stimme, Präsentator und Stil

Wählen Sie eine Stimme und einen Präsentator, die zu Ihrem Publikum und dem Ton Ihrer Marke passen.

Schritt 3

Szenen und Schlüsselbotschaften verfeinern

Überprüfen Sie jede Szene und passen Sie Texte, Beispiele und Betonungen an. Fügen Sie unterstützende Bilder, Symbole oder Bildschirmaufnahmen hinzu, wo sie hilfreich sind.

Schritt 4

Generieren, exportieren und teilen

Erstellen Sie das abschließende Erklärvideo und exportieren Sie es für Ihre bevorzugten Kanäle. Binden Sie es in Hilfezentren, Lernportale, interne Plattformen oder öffentliche Seiten ein.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Videoerklärer?

Ein KI-Video-Explainer ist ein kurzes Video, das künstliche Intelligenz verwendet, um Texte, Dokumente oder Vorgaben in visuelle Erklärungen umzuwandeln. Es kombiniert Erzählung, Szenen und Texteinblendungen, um Ideen zu vereinfachen, sodass die Menschen sie schneller und mit weniger Aufwand verstehen.

Brauche ich Design- oder Bearbeitungsfähigkeiten, um HeyGen zu nutzen?

Nein. HeyGen ist so konzipiert, dass Fachexperten, Vermarkter und Pädagogen ohne Schnittfähigkeiten Videos mit KI erstellen können. Vorlagen und geführte Abläufe kümmern sich um Layout und Timing, sodass Sie sich auf die Botschaft konzentrieren können.

Kann ich Erklärungsvideos aus bestehenden Dokumenten erstellen?

Ja. Sie können PDFs, Skripte oder andere textbasierte Inhalte hochladen und sie als Grundlage für Ihren Erklärer verwenden. HeyGen hilft Ihnen dabei, das Material zusammenzufassen und in eine Abfolge von leicht verständlichen Szenen für Ihr KI-Erklärvideo zu strukturieren.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für Erklärungen?

Ja. Sie können Voiceovers und Untertitel in vielen Sprachen über die Videotranslator-Funktion erstellen. Dies vereinfacht die Anpassung desselben Erklärungsvideos für verschiedene Regionen oder Zielgruppen, ohne die visuellen Elemente von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Wo kann ich KI-Videoerklärer einsetzen?

Erklärvideos können in Hilfszentren, LMS-Plattformen, Verkaufs-E-Mails, Landingpages, internen Portalen und sozialen Kanälen verwendet werden. Überall dort, wo Menschen ein klares Verständnis eines Themas benötigen, können Erklärvideos hilfreich sein.

Wie lang sollte ein Erklärvideo sein?

Viele Erklärungsvideos funktionieren am besten zwischen einer und fünf Minuten, je nach Themenumfang. HeyGen ermöglicht es Ihnen, lange Themen in kleinere Module in Ihrem KI-Erklärungsvideo zu unterteilen, sodass die Zuschauer das ansehen können, was sie benötigen, wenn sie es benötigen.

Kann ich ein Erklärvideo aktualisieren, wenn sich Informationen ändern?

Ja. Sie können ein Projekt wieder öffnen, das Skript oder die Szenen anpassen und nur das regenerieren, was sich geändert hat. Dadurch bleibt Ihre Erklärvideo-Bibliothek aktuell, ohne dass jedes Mal bei einer Aktualisierung eine vollständige Neuerstellung erforderlich ist.

Kann ich meine eigenen Visualisierungen und Bildschirmaufnahmen einbinden?

Ja. Sie können Produkt-Screenshots, Diagramme und Bildschirmaufnahmen direkt in Ihre Erklärung einfügen. Diese Elemente helfen dabei, abstrakte Ideen zu vereinfachen und sie in Ihrem Erklärvideo leichter nachvollziehbar zu machen.

Ist die Ausgabequalität für professionelle Schulungen und Kundeninhalte geeignet?

Ja. HeyGen exportiert hochwertige Videos, die sich gut für professionelles Lernen, Einarbeitung und kundenorientierte Erfahrungen eignen. Saubere Visualisierungen, klares Audio und Untertitel unterstützen ernsthafte Anwendungsfälle.

Können Teams bei der Erstellung von Erklärvideos zusammenarbeiten?

Ja. Teams können auf Projekte gemeinsam zugreifen, Skripte überprüfen und Änderungen vorschlagen. Zusammenarbeit hält die Inhalte korrekt und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle Videoproduktion.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginnen Sie zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background