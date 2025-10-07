Verwandeln Sie statischen Text und komplizierte Themen in kurze Erklärungsvideos, die die Menschen wirklich verstehen. Mit HeyGen können Sie präsentatorgeführte Erklärvideos erstellen, die Stimme, Visualisierungen und eine klare Struktur kombinieren, und das alles ohne Kamera oder Schnittzeiten. Bilden Sie Kunden, Teams und Lernende schneller mit Videokreationen, die Ihrer Marke treu bleiben und leicht zu aktualisieren sind.
Verwandeln Sie interne Dokumentationen mit KI in Erklärvideos für Onboarding, Compliance und Prozesstraining. Neue Mitarbeiter und bestehendes Personal können jederzeit auf die Lektionen zurückgreifen, wenn sie diese benötigen. Dies reduziert den Supportaufwand und gewährleistet gleichbleibende Standards.
Verwandeln Sie Hilfsartikel und häufig gestellte Fragen in Erklärungsvideos, die mehr zeigen als erzählen. Nutzen Sie Bildschirmvisualisierungen und eine freundliche Erzählweise in Ihrem Erklärvideo-Ersteller, damit Kunden problemlos folgen können. Bessere Selbstbedienungsressourcen bedeuten weniger Anfragen und zufriedenere Nutzer.
Helfen Sie Vertriebsteams, komplexe Angebote mit schnellen, teilbaren Erklärungsvideos zu vermitteln. Geben Sie Interessenten einen einfachen Überblick, den sie erneut ansehen oder mit Stakeholdern teilen können. Dies beschleunigt das Verständnis innerhalb von Einkaufsgruppen.
Lehrkräfte und Kursentwickler können Lerninhalte in strukturierte Videoerklärungen umwandeln. Klare Strukturierung und Visualisierungen unterstützen verschiedene Lernstile. Schüler profitieren von kurzen Lektionen, die leicht zu wiederholen sind.
Erläutern Sie neue Richtlinien, Sicherheitsupdates oder Systemänderungen mit ruhigen, strukturierten Videos. Die Menschen sehen, was sich ändert, warum es wichtig ist und was sie als Nächstes tun sollten. Dies verbessert die Akzeptanz und verringert Verwirrung in Teams.
Warum Sie sich für HeyGen für AI-Erklärungsvideos entscheiden sollten
HeyGen macht es einfach, umfangreiche Inhalte in wenigen Minuten in verständliche Erklärungsvideos zu verwandeln. Beginnen Sie mit einem Dokument, Skript oder einer URL und lassen Sie die KI Szenen entwerfen, Sprachaufnahmen hinzufügen und Ihre Botschaft strukturieren. Sie erhalten professionell wirkende Erklärvideos, die dennoch flexibel für schnelle Bearbeitungen und neue Versionen bleiben.
Zerlegen Sie lange Dokumente, technische Anleitungen oder detaillierte Prozesse in kurze, fokussierte Szenen. Texte auf dem Bildschirm, Visualisierungen und Erzählungen ergänzen sich, sodass die Zuschauer die Kernidee schnell erfassen. Dies verbessert das Lernen und verringert Verwirrung bei Ihrem Publikum.
Überspringen Sie den Prozess der Aufnahme von Sprachaufnahmen, das Anheuern von Talenten oder das Erlernen von Motion-Design. HeyGen kümmert sich um Präsentatoren, Layouts und Timing für Sie. Konzentrieren Sie sich darauf, was erklärt werden muss, anstatt darauf, wie das Video erstellt wird.
Verwenden Sie Strukturen übergreifend für Produkte, Teams und Regionen, während Sie Inhalte und Sprache anpassen. Aktualisieren Sie Abschnitte schnell, wenn sich Details ändern, und halten Sie Ihre Sammlung von Erklärungen korrekt. Ein Arbeitsablauf unterstützt viele verschiedene Anwendungsfälle.
Dokument, Skript und URL zum Erklärvideo
Beginnen Sie mit PDFs, Wissensdatenbank-Artikeln oder Skripten und verwandeln Sie diese schnell in erklärende Videos. HeyGen erkennt Schlüsselabschnitte und setzt sie in Szenen mit Erzählung und Visualisierungen um. Sie können die Struktur verfeinern, um sie Ihrem bevorzugten Ablauf anzupassen.
KI-Moderatoren und natürliche Sprachausgaben
Wählen Sie realistische Präsentatoren und Stimmen, um Ihre Inhalte in vielen Sprachen mit dem KI-Erklärvideo-Ersteller zu erzählen. Freundliche, klare Aussprache in Ihren Videos mit KI hält Zuschauer auch bei komplexen Themen engagiert. Sie können den Tonfall an Schulungen, Produktschulungen oder Marketinganforderungen anpassen.
Visuelle Layouts, Medien und Bildunterschriften
Kombinieren Sie Text, Symbole, Bildschirmhervorhebungen und unterstützende Medien zu übersichtlichen Layouts. Automatische Untertitel verbessern die Zugänglichkeit und helfen den Zuschauern, in Umgebungen ohne Ton mitzukommen. Visuelle Konsistenz steigert das Vertrauen und die Erinnerung.
Schnelle Bearbeitung und hochwertige Exporte
Aktualisieren Sie Skripte, Szenen und das Timing in Ihrer Videoproduktion, ohne von vorne beginnen zu müssen. Sobald Sie bereit sind, exportieren Sie hochwertige Erklärvideos, die für LMS-Plattformen, Hilfezentren, Webseiten und soziale Kanäle geeignet sind. Ihr Inhalt bleibt leicht wiederverwendbar.
Wie man den KI-Video-Erklärungs-Generator benutzt
HeyGen bietet Ihnen einen geführten Arbeitsablauf, der geschriebene Ideen schnell in klare Erklärungsvideos umwandelt. Sie benötigen keine Bearbeitungserfahrung, nur eine Botschaft, die Sie besser kommunizieren möchten.
Laden Sie ein Dokument hoch, fügen Sie ein Skript ein oder teilen Sie eine URL mit den Schlüsselinformationen.
Wählen Sie eine Stimme und einen Präsentator, die zu Ihrem Publikum und dem Ton Ihrer Marke passen.
Überprüfen Sie jede Szene und passen Sie Texte, Beispiele und Betonungen an. Fügen Sie unterstützende Bilder, Symbole oder Bildschirmaufnahmen hinzu, wo sie hilfreich sind.
Erstellen Sie das abschließende Erklärvideo und exportieren Sie es für Ihre bevorzugten Kanäle. Binden Sie es in Hilfezentren, Lernportale, interne Plattformen oder öffentliche Seiten ein.
Ein KI-Video-Explainer ist ein kurzes Video, das künstliche Intelligenz verwendet, um Texte, Dokumente oder Vorgaben in visuelle Erklärungen umzuwandeln. Es kombiniert Erzählung, Szenen und Texteinblendungen, um Ideen zu vereinfachen, sodass die Menschen sie schneller und mit weniger Aufwand verstehen.
Nein. HeyGen ist so konzipiert, dass Fachexperten, Vermarkter und Pädagogen ohne Schnittfähigkeiten Videos mit KI erstellen können. Vorlagen und geführte Abläufe kümmern sich um Layout und Timing, sodass Sie sich auf die Botschaft konzentrieren können.
Ja. Sie können PDFs, Skripte oder andere textbasierte Inhalte hochladen und sie als Grundlage für Ihren Erklärer verwenden. HeyGen hilft Ihnen dabei, das Material zusammenzufassen und in eine Abfolge von leicht verständlichen Szenen für Ihr KI-Erklärvideo zu strukturieren.
Ja. Sie können Voiceovers und Untertitel in vielen Sprachen über die Videotranslator-Funktion erstellen. Dies vereinfacht die Anpassung desselben Erklärungsvideos für verschiedene Regionen oder Zielgruppen, ohne die visuellen Elemente von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Erklärvideos können in Hilfszentren, LMS-Plattformen, Verkaufs-E-Mails, Landingpages, internen Portalen und sozialen Kanälen verwendet werden. Überall dort, wo Menschen ein klares Verständnis eines Themas benötigen, können Erklärvideos hilfreich sein.
Viele Erklärungsvideos funktionieren am besten zwischen einer und fünf Minuten, je nach Themenumfang. HeyGen ermöglicht es Ihnen, lange Themen in kleinere Module in Ihrem KI-Erklärungsvideo zu unterteilen, sodass die Zuschauer das ansehen können, was sie benötigen, wenn sie es benötigen.
Ja. Sie können ein Projekt wieder öffnen, das Skript oder die Szenen anpassen und nur das regenerieren, was sich geändert hat. Dadurch bleibt Ihre Erklärvideo-Bibliothek aktuell, ohne dass jedes Mal bei einer Aktualisierung eine vollständige Neuerstellung erforderlich ist.
Ja. Sie können Produkt-Screenshots, Diagramme und Bildschirmaufnahmen direkt in Ihre Erklärung einfügen. Diese Elemente helfen dabei, abstrakte Ideen zu vereinfachen und sie in Ihrem Erklärvideo leichter nachvollziehbar zu machen.
Ja. HeyGen exportiert hochwertige Videos, die sich gut für professionelles Lernen, Einarbeitung und kundenorientierte Erfahrungen eignen. Saubere Visualisierungen, klares Audio und Untertitel unterstützen ernsthafte Anwendungsfälle.
Ja. Teams können auf Projekte gemeinsam zugreifen, Skripte überprüfen und Änderungen vorschlagen. Zusammenarbeit hält die Inhalte korrekt und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle Videoproduktion.
