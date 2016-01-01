Schritt 1 Laden Sie Ihr Skript hoch Beginnen Sie damit, Ihre Präsentation, PDF oder textbasierte Schulungsunterlagen direkt in die Plattform hochzuladen. Die KI wird Ihren Inhalt sofort verarbeiten und ihn für die Videoerzählung und Visualisierungen vorbereiten.

Schritt 2 Wählen Sie Ihren KI-Avatar Wählen Sie aus einer breiten Palette von lebensechten Avataren, die dazu entworfen wurden, Ihre Lerninhalte zu repräsentieren. Diese Avatare sind in der Lage, Ihre Botschaft auf eine Weise zu vermitteln, die bei den Lernenden Anklang findet.

Schritt 3 Anpassen und Personalisieren Sobald Ihr Video erstellt ist, passen Sie den Ton, die Stimme und die Bewegungen Ihres Avatars an Ihre Schulungsbedürfnisse an. Passen Sie Farben, Logos und sogar Hintergrundmusik für eine persönliche Note an.