Skalieren Sie Inhalte, sparen Sie Zeit und erstellen Sie professionelle Einarbeitungs-, Compliance- und Bildungsvideos ohne den üblichen Produktionsaufwand.
Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Foto in einen lebensechten KI-Avatar zu verwandeln, der echte Ausdrücke, Bewegungen und Beleuchtung für hochwertige Videos nachahmt. Sie können sofort professionelle Clips für soziale Inhalte, Schulungen oder Geschichtenerzählen generieren, ohne Kameras, Teams oder Schnittfähigkeiten.
Vorstellung des kostenlosen KI-Trainingsvideogenerators
Verwandeln Sie jedes Skript oder Schulungsmaterial in ein lebensechtes KI-Trainingsvideo. Mit unserer Plattform können Sie in nur wenigen Minuten professionelle Videos erstellen. Keine Kameras, Studios oder Schauspieler erforderlich. Ob für die Einarbeitung von Mitarbeitern, Bildungsinhalte oder Compliance-Schulungen, noch nie war es einfacher, hochwertige Trainingsvideos zu erstellen.
Beginnen Sie damit, Ihre Präsentation, PDF oder textbasierte Schulungsunterlagen direkt in die Plattform hochzuladen. Die KI wird Ihren Inhalt sofort verarbeiten und ihn für die Videoerzählung und Visualisierungen vorbereiten.
Wählen Sie aus einer breiten Palette von lebensechten Avataren, die dazu entworfen wurden, Ihre Lerninhalte zu repräsentieren. Diese Avatare sind in der Lage, Ihre Botschaft auf eine Weise zu vermitteln, die bei den Lernenden Anklang findet.
Sobald Ihr Video erstellt ist, passen Sie den Ton, die Stimme und die Bewegungen Ihres Avatars an Ihre Schulungsbedürfnisse an. Passen Sie Farben, Logos und sogar Hintergrundmusik für eine persönliche Note an.
Klicken Sie auf „Erstellen“, und innerhalb weniger Minuten ist Ihr professionelles, hochwertiges Schulungsvideo fertig. Laden Sie es herunter und teilen Sie es auf jeder Plattform, oder binden Sie es direkt in Ihr Learning-Management-System (LMS) ein.
Funktionen und Vorteile des KI-Trainingsvideogenerators
Mit diesem KI-Videogenerator haben Sie alles, was Sie benötigen, um schnell und einfach ansprechende, professionelle Schulungsvideos zu erstellen. Hier ist der Grund, warum diese Plattform Ihre beste Wahl für die Erstellung von KI-Videos ist:
Anpassbare Avatare
Wählen Sie aus über 1.100 hyper-realistischen Avataren oder erstellen Sie einen, der Sie oder Ihre Markenpersönlichkeit widerspiegelt. Jeder Avatar bietet lebensechte Bewegungen und natürliche Ausdrücke, was Ihre Videos authentisch und ansprechend macht.
Mehrsprachige Fähigkeiten
Übersetzen Sie Ihr Skript in über 175 Sprachen mit natürlicher, menschenähnlicher Aussprache. Binden Sie Lernende weltweit ein und passen Sie Ihre Videos an verschiedene Kulturen und Regionen an.
Keine Notwendigkeit für Kameras oder Studios
Verzichten Sie auf teure Ausrüstung und lange Filmaufnahmen. Laden Sie einfach Ihr Skript und Bild hoch und erstellen Sie Ihr Video in Minuten, wobei die KI alle technischen Details übernimmt
Schnelle Videoproduktion
Erstellen Sie in wenigen Minuten hochwertige KI-Trainingsvideos, ideal für Unternehmen und Kreative, die ihre Inhaltsproduktion effizient skalieren müssen.
Ein KI-Trainingsvideogenerator verwandelt Ihre Skripte, Dokumente oder Folien in professionelle Trainingsvideos mit lebensechten Avataren und realistischer Sprachsynchronisation. Es entfallen Filmaufnahmen, Schnitt und manuelle Produktionsarbeiten.
Laden Sie einfach Ihr Skript oder Schulungsmaterial hoch, wählen Sie einen Avatar und lassen Sie die KI ein komplettes Video mit Erzählung, Gesten und Untertiteln generieren. Sie können Branding, Ton und Optik in wenigen Minuten personalisieren. Brauchen Sie Hilfe beim Schreiben von Skripten? Probieren Sie den AI Video Script Generator.
Ja. Sie können Ihr eigenes Porträt und Sprachaufnahmen hochladen, um personalisierte Lehrvideo-Stile zu erstellen. Sie können auch aus Hunderten von KI-Avataren und natürlich klingenden KI-Stimmen wählen.
Natürlich. Unternehmen nutzen es, um Einarbeitungsmodule, Compliance-Aktualisierungen, Produktführungen und interne Kommunikationsvideos zu erstellen. Für Videos im Präsentatorenstil können Sie auch das AI Spokesperson Tool erkunden.
Ja. Die Plattform unterstützt mehr als 175 Sprachen und Dialekte, einschließlich lokalisierter Akzente und lippensynchroner Übertragung. Dies stellt sicher, dass Ihr Schulungsmaterial für Lernende auf der ganzen Welt zugänglich ist.
Auf jeden Fall. KI-Tools, Vorschriften und bewährte Methoden ändern sich schnell. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre KI-Schulungsinhalte jederzeit zu aktualisieren, ohne dass neue Aufnahmen erforderlich sind. Dies hält Ihre Teams auf dem Laufenden über Richtlinien, Arbeitsabläufe und sich entwickelnde KI-Richtlinien.
Die Erstellung dauert normalerweise nur wenige Minuten. Selbst lange Schulungsmodule können schnell produziert werden, was Teams dabei hilft, Inhalte ohne Verzögerungen zu aktualisieren oder zu skalieren.
Die traditionelle Videoproduktion für das Training von KI erfordert oft Experten vor der Kamera, spezielle Studios und Schnittteams. HeyGen reduziert diese Kosten, indem es KI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung verwendet, während es weiterhin professionellen, markenspezifischen Inhalt produziert, der sich über die gesamte Organisation skalieren lässt.
Es sind keine Bearbeitungserfahrungen erforderlich. Die KI übernimmt automatisch Sprecher, Timing, Visuals und Synchronisation. Sie können sofort über HeyGen Signup mit der Erstellung Ihres ersten Schulungsvideos beginnen.
