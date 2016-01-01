HeyGen logo

Erstellen Sie professionelle AI-Trainingsvideos

Skalieren Sie Inhalte, sparen Sie Zeit und erstellen Sie professionelle Einarbeitungs-, Compliance- und Bildungsvideos ohne den üblichen Produktionsaufwand.

  • Erstellen Sie professionelle Schulungsvideos mit KI
  • Inhalte für globale Teams im großen Maßstab lokalisieren
  • Aktualisieren Sie Materialien jederzeit mühelos
-Videos erstellt
-Generierte Avatare
-Übersetzte Videos
Hubspot
Arbeitstag
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Anfang
Komatsu
Coursera
Spring Health
Von über 1.000.000 Entwicklern und führenden Unternehmen vertraut.

Probieren Sie unseren KI-Avatar-Videogenerator aus

Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Foto in einen lebensechten KI-Avatar zu verwandeln, der echte Ausdrücke, Bewegungen und Beleuchtung für hochwertige Videos nachahmt. Sie können sofort professionelle Clips für soziale Inhalte, Schulungen oder Geschichtenerzählen generieren, ohne Kameras, Teams oder Schnittfähigkeiten.

1

Avatar auswählen

2

Geben Sie Ihr Skript ein

0/200 Zeichen
Wählen Sie einen vorhandenen Avatar aus
Step 1:Wählen Sie einen vorhandenen Avatar aus
Geben Sie Ihre Aufforderung ein
Step 2:Geben Sie Ihre Aufforderung ein
Klicken Sie auf das generierte Video
Step 3:Klicken Sie auf das generierte Video
Bewertungen

Vorstellung des kostenlosen KI-Trainingsvideogenerators

Verwandeln Sie jedes Skript oder Schulungsmaterial in ein lebensechtes KI-Trainingsvideo. Mit unserer Plattform können Sie in nur wenigen Minuten professionelle Videos erstellen. Keine Kameras, Studios oder Schauspieler erforderlich. Ob für die Einarbeitung von Mitarbeitern, Bildungsinhalte oder Compliance-Schulungen, noch nie war es einfacher, hochwertige Trainingsvideos zu erstellen.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Skript hoch

Beginnen Sie damit, Ihre Präsentation, PDF oder textbasierte Schulungsunterlagen direkt in die Plattform hochzuladen. Die KI wird Ihren Inhalt sofort verarbeiten und ihn für die Videoerzählung und Visualisierungen vorbereiten.

Schritt 2

Wählen Sie Ihren KI-Avatar

Wählen Sie aus einer breiten Palette von lebensechten Avataren, die dazu entworfen wurden, Ihre Lerninhalte zu repräsentieren. Diese Avatare sind in der Lage, Ihre Botschaft auf eine Weise zu vermitteln, die bei den Lernenden Anklang findet.

Schritt 3

Anpassen und Personalisieren

Sobald Ihr Video erstellt ist, passen Sie den Ton, die Stimme und die Bewegungen Ihres Avatars an Ihre Schulungsbedürfnisse an. Passen Sie Farben, Logos und sogar Hintergrundmusik für eine persönliche Note an.

Schritt 4

Erzeugen und Teilen

Klicken Sie auf „Erstellen“, und innerhalb weniger Minuten ist Ihr professionelles, hochwertiges Schulungsvideo fertig. Laden Sie es herunter und teilen Sie es auf jeder Plattform, oder binden Sie es direkt in Ihr Learning-Management-System (LMS) ein.

HeyGen AI-Videoerstellungsplattform-Oberfläche, die einen URL-zu-Video-Skriptkonverter und weitere Werkzeuge zur Videoerstellung anzeigt.

Funktionen und Vorteile des KI-Trainingsvideogenerators

Mit diesem KI-Videogenerator haben Sie alles, was Sie benötigen, um schnell und einfach ansprechende, professionelle Schulungsvideos zu erstellen. Hier ist der Grund, warum diese Plattform Ihre beste Wahl für die Erstellung von KI-Videos ist:

KI-Trainingsvideos

Anpassbare Avatare

Wählen Sie aus über 1.100 hyper-realistischen Avataren oder erstellen Sie einen, der Sie oder Ihre Markenpersönlichkeit widerspiegelt. Jeder Avatar bietet lebensechte Bewegungen und natürliche Ausdrücke, was Ihre Videos authentisch und ansprechend macht.

ein Foto und ein Video einer Frau mit lockigen Haaren
KI-Trainingsvideos

Mehrsprachige Fähigkeiten

Übersetzen Sie Ihr Skript in über 175 Sprachen mit natürlicher, menschenähnlicher Aussprache. Binden Sie Lernende weltweit ein und passen Sie Ihre Videos an verschiedene Kulturen und Regionen an.

ein Foto und ein Video einer Frau mit lockigen Haaren
KI-Trainingsvideos

Keine Notwendigkeit für Kameras oder Studios

Verzichten Sie auf teure Ausrüstung und lange Filmaufnahmen. Laden Sie einfach Ihr Skript und Bild hoch und erstellen Sie Ihr Video in Minuten, wobei die KI alle technischen Details übernimmt

ein Foto und ein Video einer Frau mit lockigen Haaren
KI-Trainingsvideos

Schnelle Videoproduktion

Erstellen Sie in wenigen Minuten hochwertige KI-Trainingsvideos, ideal für Unternehmen und Kreative, die ihre Inhaltsproduktion effizient skalieren müssen.

ein Foto und ein Video einer Frau mit lockigen Haaren

Häufig gestellte Fragen zum KI-Trainingsvideogenerator

Was ist ein KI-Trainingsvideogenerator?

Ein KI-Trainingsvideogenerator verwandelt Ihre Skripte, Dokumente oder Folien in professionelle Trainingsvideos mit lebensechten Avataren und realistischer Sprachsynchronisation. Es entfallen Filmaufnahmen, Schnitt und manuelle Produktionsarbeiten.

Wie funktioniert der Erstellungsprozess für AI-Trainingsvideos?

Laden Sie einfach Ihr Skript oder Schulungsmaterial hoch, wählen Sie einen Avatar und lassen Sie die KI ein komplettes Video mit Erzählung, Gesten und Untertiteln generieren. Sie können Branding, Ton und Optik in wenigen Minuten personalisieren. Brauchen Sie Hilfe beim Schreiben von Skripten? Probieren Sie den AI Video Script Generator.

Kann ich mein eigenes Bild oder meine eigene Stimme in den Schulungsvideos verwenden?

Ja. Sie können Ihr eigenes Porträt und Sprachaufnahmen hochladen, um personalisierte Lehrvideo-Stile zu erstellen. Sie können auch aus Hunderten von KI-Avataren und natürlich klingenden KI-Stimmen wählen.

Ist diese Plattform geeignet für die betriebliche Ausbildung und Einarbeitung?

Natürlich. Unternehmen nutzen es, um Einarbeitungsmodule, Compliance-Aktualisierungen, Produktführungen und interne Kommunikationsvideos zu erstellen. Für Videos im Präsentatorenstil können Sie auch das AI Spokesperson Tool erkunden.

Kann ich Schulungsvideos für globale Teams lokalisieren?

Ja. Die Plattform unterstützt mehr als 175 Sprachen und Dialekte, einschließlich lokalisierter Akzente und lippensynchroner Übertragung. Dies stellt sicher, dass Ihr Schulungsmaterial für Lernende auf der ganzen Welt zugänglich ist.

Ist es möglich, KI-Trainingsvideos nach ihrer Veröffentlichung zu aktualisieren?

Auf jeden Fall. KI-Tools, Vorschriften und bewährte Methoden ändern sich schnell. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre KI-Schulungsinhalte jederzeit zu aktualisieren, ohne dass neue Aufnahmen erforderlich sind. Dies hält Ihre Teams auf dem Laufenden über Richtlinien, Arbeitsabläufe und sich entwickelnde KI-Richtlinien.

Wie schnell erstellt das System KI-Trainingsvideos?

Die Erstellung dauert normalerweise nur wenige Minuten. Selbst lange Schulungsmodule können schnell produziert werden, was Teams dabei hilft, Inhalte ohne Verzögerungen zu aktualisieren oder zu skalieren.

Wie kosteneffizient ist HeyGen für KI-Trainingsprogramme?

Die traditionelle Videoproduktion für das Training von KI erfordert oft Experten vor der Kamera, spezielle Studios und Schnittteams. HeyGen reduziert diese Kosten, indem es KI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung verwendet, während es weiterhin professionellen, markenspezifischen Inhalt produziert, der sich über die gesamte Organisation skalieren lässt.

Benötige ich Erfahrung in der Videobearbeitung, um dieses Werkzeug zu verwenden?

Es sind keine Bearbeitungserfahrungen erforderlich. Die KI übernimmt automatisch Sprecher, Timing, Visuals und Synchronisation. Sie können sofort über HeyGen Signup mit der Erstellung Ihres ersten Schulungsvideos beginnen.

