KI-Videoerstellung
Verwandle Text sofort in ein Video
HeyGen macht es einfach, jedes Skript, jede Notiz oder jeden Blogbeitrag in ein professionelles Video umzuwandeln. Nutzen Sie KI-Avatare, Stimmen und Vorlagen, um Erklärvideos, Inhalte für soziale Medien oder YouTube-Intros mit nur wenigen Klicks zu erstellen.
Best Practices für bessere Text-zu-Video-Ergebnisse
Um das Beste aus HeyGens AI-Video-Generator herauszuholen:
- Schreibe prägnante, schlagkräftige Sätze, um ein flüssiges Tempo zu bewahren.
- Wählen Sie das richtige Seitenverhältnis für Ihre Plattform (Landschaft, Quadrat, Vertikal)
- Wählen Sie einen KI-Avatar und eine Stimme, die zu Ihrem Tonfall passt.
- Fügen Sie Untertitel hinzu, um die Behaltensleistung und Zugänglichkeit zu verbessern.
- Verwenden Sie Szenenwechsel oder Absatzabstände für einen besseren visuellen Fluss
Kostenlos, ohne Haken, einfach kostenlose KI-Videoerstellung
Vergessen Sie Testbeschränkungen und Wasserzeichenprobleme. HeyGens kostenloser Text-zu-Video-Generator bietet von Anfang an ein nahtloses Erlebnis. Im Vergleich zu Tools wie Pictory, Lumen5 oder Designs.ai bietet HeyGen:
- Keine Zahlung notwendig zum Ausprobieren
- Unbegrenzte Nutzung von KI-Avataren und Vorlagen
- Export ohne Wasserzeichen
- Schnelle Darstellung und Synchronisation der Stimme
Erstelle Videos, die so aussehen, als wären sie in einem Studio gemacht worden, und verwende dabei nur deine Worte.
Wie funktioniert es?
Wie man mit HeyGen ein Video aus Text erstellt
Nutzen Sie Ihre Worte, um in nur wenigen Schritten teilbare, professionelle Videos zu erstellen.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
Häufig gestellte Fragen zum kostenlosen Text-zu-Video-Generator
Was ist HeyGen?
HeyGen ist eine von KI angetriebene Videoplattform, die es Benutzern ermöglicht, mühelos hochwertige Videos zu erstellen. Von lebensechten KI-Avataren bis hin zur mehrsprachigen Stimmklonung ermöglicht HeyGen Unternehmen und Kreativen, die Produktion von Inhalten problemlos zu skalieren.
Als G2s Nr. 1 am schnellsten wachsendes Produkt in den Best Software Awards 2025 anerkannt, revolutioniert HeyGen die Erstellung von Videos für Marketing, Vertrieb und Schulungen.
Ist HeyGen ein kostenloser KI-Videogenerator?
Ja! HeyGen bietet einen kostenlosen AI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Videos mit grundlegenden Funktionen ohne Kosten zu erstellen. Für erweiterte Anpassungen, hochwertigere Exporte und zusätzliche AI-Werkzeuge können Benutzer auf einen Premium-Plan upgraden.
Wie funktioniert ein KI-Videogenerator?
KI-Videogeneratoren nutzen künstliche Intelligenz, um Text in ansprechende Videoinhalte umzuwandeln. Sie verwenden tiefe Lernmodelle, um realistische Visualisierungen zu erzeugen, Sprachaufnahmen zu automatisieren und Bewegungen zu synchronisieren, was die Videoproduktion schnell und mühelos macht.
Wie verbessern KI-Avatare Videoinhalte?
KI-Avatare verleihen Videos eine persönliche Note, indem sie menschliche Sprache und Ausdrücke nachahmen. Sie machen Auftritte vor der Kamera überflüssig und gewährleisten eine professionelle und ansprechende Präsentation für Marketing, Bildung und Unterhaltung.
Kann ich mit HeyGen Audio in Video umwandeln?
Ja! HeyGen ermöglicht es Benutzern, Audio in Video umzuwandeln, indem Sprachaufnahmen mit KI-Avataren, Untertiteln und dynamischen Visualisierungen kombiniert werden. Laden Sie einfach Ihre Audiodatei hoch, wählen Sie einen Videostil und lassen Sie die KI in wenigen Minuten ein poliertes Video erstellen.
Kann ich Text-zu-Video für Geschäftspräsentationen verwenden?
Absolut. Text-zu-Video-KI ermöglicht es Unternehmen, Skripte in professionelle Präsentationen umzuwandeln. Es ist ideal für Schulungsmaterialien, Produktvorführungen und Erklärvideos, ohne dass Dreharbeiten oder ein Produktionsteam erforderlich sind.
Wie genau ist die KI-Stimmklonung bei der Videoübersetzung?
Die Klonung von KI-Stimmen repliziert den Ton und Stil eines Sprechers, um die Authentizität übersetzter Videos zu gewährleisten. Fortschrittliche KI-Modelle passen Aussprache und emotionalen Ton an, um der Originalstimme so nah wie möglich zu kommen.
Welche Vorteile bietet die KI-gestützte Videountersetzung?
Die KI-gestützte Videotranslation erweitert die Reichweite von Inhalten, indem sie Videos automatisch in mehrere Sprachen umwandelt und dabei die Synchronisation der Stimme bewahrt. Sie wird häufig im globalen Marketing, E-Learning und bei der Lokalisierung von Inhalten eingesetzt.
Können durch KI generierte Videos die traditionelle Videoproduktion ersetzen?
KI-generierte Videos reduzieren die Produktionszeit und -kosten erheblich, was die Erstellung von Inhalten effizienter macht. Obwohl sie hochbudgetierte Filmproduktionen nicht vollständig ersetzen können, sind sie eine ausgezeichnete Alternative für Marketing, Schulungen und Inhalte in sozialen Medien.
Können KI-Avatare für das Branding angepasst werden?
Ja, KI-Avatare können mit verschiedenen Outfits, Hintergründen und Stimmoptionen personalisiert werden, um sie an die Markenidentität anzupassen. Unternehmen können Avatare erstellen, die ihrem professionellen Ton oder der Ästhetik ihrer Kampagnen entsprechen.
Ist die Erzeugung von Videos durch KI sicher und ethisch vertretbar?
Führende KI-Videoplattformen priorisieren Sicherheit und gewährleisten, dass Avatare und generierte Inhalte ethischen Richtlinien entsprechen. Transparenz, Nutzereinwilligung und verantwortungsvolle KI-Entwicklung sind entscheidende Faktoren, um eine ethische Erzeugung von KI-Videos zu gewährleisten.