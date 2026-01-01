KI-Menschen-Generator: Erstellen Sie realistische KI-Personen für Videos
Keine Schauspieler. Für KI-generierte Inhalte sind keine Dreharbeiten erforderlich. Mit dem AI Person Generator von HeyGen können Sie realistische digitale Personen erstellen, die Ihr Skript natürlich sprechen – dank fortschrittlicher KI-Technologie.
Erstellen Sie lebensechte Präsentatoren, Markenbotschafter oder Charaktere, die jederzeit bereit sind, Ihre Marke zu repräsentieren.
Bringen Sie echte menschliche Präsenz in Ihre Videos mit einem KI-Menschen
Erstellen Sie Influencer-ähnliche Inhalte zu einem Bruchteil der Kosten und nutzen Sie die Kraft von Creator-geführtem Engagement und fortschrittlichen KI-Tools, um Ihre Performance zu steigern.
Erstellen Sie im Handumdrehen KI-gestützte, personenbasierte Videos
Verwandle Skripte in Videos mit digitalen Personen – in nur wenigen Minuten. HeyGen macht es einfach, professionelle Inhalte für TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn und mehr zu produzieren – ganz ohne Kameras oder Filmteams.
Testnachrichten mit verschiedenen KI-Menschen
Experimentieren Sie mit verschiedenen Stimmen, Tonlagen und Persönlichkeiten. Führen Sie A/B-Tests mit Ihrer Botschaft durch, indem Sie KI-Personas schnell austauschen, um herauszufinden, welche bei Ihrem Publikum am besten ankommt.
Wählen Sie aus Hunderten von KI-Menschen
Wählen Sie aus einer großen Bibliothek vorgefertigter KI-Personen. Von formellen Profis bis hin zu lässigen Alltagslooks finden Sie garantiert jemanden, der zu Ihrer Zielgruppe und Ihrem Kampagnenstil passt.
Setzen Sie KI-Humans als verlässliche Markenbotschafter ein
Setzen Sie konsistente digitale Präsentatoren ein, die Ihre Botschaft immer auf den Punkt bringen. Nutzen Sie KI-Menschen als Sprecher, Trainer oder Moderatoren, um Ihre Marke in Videos klar und professionell zu repräsentieren – ganz ohne Schauspieler oder aufwendige Drehpläne.
Testen Sie Personen, Stimmen und Vortragsstile
Teste verschiedene KI-Personas, Stimmen und Tonlagen, um deine Botschaften und ihre Wirkung zu optimieren. Wechsle digitale Präsentatoren in Sekundenschnelle, um herauszufinden, was am besten ankommt – ganz ohne Produktionsverzögerungen.
Warum Teams sich für HeyGen KI-Menschen-Generator entscheiden
Traditionelle Videoproduktion erfordert viel Zeit, Abstimmung und Budget. Mit KI-Avataren erstellen Teams professionelle Videos schneller, senken die Kosten und behalten die volle Kontrolle über ihre Botschaften.
Umfangreiche Bibliothek menschlicher KI-Avatare
Entdecken Sie über 500 realistische KI-Personen, die speziell für unterschiedliche Branchen und Zielgruppen entwickelt wurden. Die Bibliothek wird regelmäßig aktualisiert und bietet Ihnen stets neue Optionen, damit Ihre Inhalte relevant und ansprechend bleiben.
Branchenspezifische KI-Person
Wählen Sie KI-Humans, die genau auf die Anforderungen Ihrer Branche zugeschnitten sind. Nutzen Sie eine vertrauenswürdige digitale Person für Gesundheitsberatung, eine souveräne Fachkraft für Corporate-Trainings, eine sympathische Gastgeberin oder einen sympathischen Gastgeber für Retail-Videos oder eine energiegeladene Persönlichkeit für Entertainment-Inhalte.
Zeit und Produktionskosten sparen
Traditionelle Videoproduktion kann Wochen an Planung in Anspruch nehmen, doch mit KI-Tools lässt sich der Prozess erheblich verschlanken. Mit HeyGen überspringen Sie diese Verzögerungen: KI-Personas ermöglichen es Ihnen, innerhalb von Minuten veröffentlichungsreife Videos zu erstellen, Tausende im Budget zu sparen und die Freiheit zu haben, jederzeit Inhalte zu produzieren – und das alles, während Ihre Botschaft menschlich und nahbar bleibt.
Erstelle KI-Personen-Videossofort
Erstellen Sie Videos mit KI-Personen in vier einfachen Schritten – von der Skripterstellung bis zum exportfertigen Video.
Wählen Sie Ihre KI-Person
Wählen Sie aus einer Bibliothek lebensechter KI-Personen oder erstellen Sie einen individuellen digitalen Menschen.
Look und Stil anpassen
Passen Sie Erscheinungsbild, Rolle, Tonfall und Stil an, damit sie zu Ihren Content-Zielen passen.
Skript und Sprache hinzufügen
Schreiben Sie Ihr Skript und wählen Sie die Sprache aus. Das System übernimmt automatisch Stimme, Lippensynchronisation und Gestik und sorgt so für ein nahtloses Erlebnis mit KI-generierten Texten.
Erstellen und veröffentlichen
Erstellen Sie Ihr Video und exportieren Sie es für Marketing, Schulungen oder die interne Nutzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist ein AI Human Generator und wie nutzt er KI-generierten Text?
Es ist eine Plattform, die lebensechte, KI-gestützte Mensch-Videos mit Hilfe von KI-Avataren erstellt. HeyGen ermöglicht es Ihnen, diese Videos in großem Umfang zu skripten, anzupassen und zu generieren.
Was sind die Einschränkungen von KI-Mensch-Generatoren?
KI-Menschen-Generatoren sind leistungsstark, aber kein vollständiger Ersatz für jede reale Situation. Am besten eignen sie sich für geskriptete, strukturierte Kommunikation wie Produktdemos, Marketing, Schulungen und Weiterbildung.
Sie sind nicht für stark emotionale Darstellungen, unvorbereitete Gespräche oder komplexe Live-Interaktionen außerhalb der unterstützten Integrationen konzipiert.
Wie nutzt man einen KI-Human-Generator, um Inhalte zu humanisieren?
Die Nutzung des AI Human Generators von HeyGen ist ganz einfach: Sie schreiben Ihr Skript, wählen oder erstellen einen digitalen Menschen und generieren Ihr Video. Das System kümmert sich automatisch um Lippensynchronität, Gestik und Stimme, sodass Ihr KI-Mensch natürlich aussieht und klingt.
Welche Funktionen bieten KI-Human-Generatoren?
Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein lebensechtes menschliches Erscheinungsbild, eine natürliche Stimme mit passender Lippenbewegung, mehrsprachige Unterstützung, individuell anpassbare Looks und Stile, eine Bibliothek mit über 500 Stock-Humans, die Möglichkeit, digitale Zwillinge zu erstellen, sowie eine schnelle Videogenerierung aus Text oder Fotos.
Wie können KI-Menschen Marketingkampagnen verbessern?
KI-Avatare ermöglichen es Ihnen, schnell viele verschiedene Personen, Stimmen und Tonalitäten zu testen und sind damit ein unverzichtbares Werkzeug für Marketer. So finden Sie heraus, welcher Stil am besten konvertiert, und sparen die Kosten für die Beauftragung mehrerer Influencer oder Präsentatoren.
Können KI-Menschen meine Marke sicher repräsentieren?
Ja, KI-gestützte Lösungen revolutionieren die Kommunikation. Jeder KI-Mensch ist konsistent, vollständig von Ihnen gesteuert und dank fortschrittlicher KI-Algorithmen immer auf Botschaft. Anders als bei herkömmlichen Talenten gibt es kein Risiko von Reputationsproblemen oder Terminüberschneidungen.
Können KI-Menschen im Vertrieb helfen?
Ja. Sie können als 24/7‑Vertriebsmitarbeiter auftreten, die Produkte erklären, häufig gestellte Fragen per Video beantworten und Interessenten dazu führen, einen Termin zu buchen oder einen Kauf zu tätigen.
Wie unterstützen KI-Menschen globale Teams?
KI-Humans können sofort in mehreren Sprachen sprechen und dabei eine natürliche Stimme und lippensynchronen Ausdruck beibehalten, wodurch der KI-Text menschlicher wirkt und besser einbindet. So lässt sich Content einfach und kosteneffizient über verschiedene Regionen hinweg skalieren.
Können KI-Menschen echte Trainer oder Präsentatoren ersetzen?
Sie eignen sich für wiederholbare, skalierbare Kommunikation wie Onboarding, Schulungen oder Marketing und sind damit für Marketingteams von unschätzbarem Wert. Für viele Teams verringert dies den Bedarf an Live-Sessions und beschleunigt die Bereitstellung von Inhalten.
Wo kann ich auf vorgefertigte KI-Humans zugreifen, die mir helfen, meine Inhalte zu vermenschlichen?
HeyGen verfügt über eine große Bibliothek mit einsatzbereiten KI-Avataren, die im KI-Avatar-Generator enthalten sind und wie KI-Menschen aus vielen verschiedenen Nischen aussehen. Sie können einen auswählen, der zu Ihrer Marke passt, oder Ihre eigene individuelle Influencer-Persönlichkeit entwerfen.
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