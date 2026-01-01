KI-Menschen-Generator: Erstellen Sie realistische KI-Personen für Videos

Keine Schauspieler. Für KI-generierte Inhalte sind keine Dreharbeiten erforderlich. Mit dem AI Person Generator von HeyGen können Sie realistische digitale Personen erstellen, die Ihr Skript natürlich sprechen – dank fortschrittlicher KI-Technologie.

Erstellen Sie lebensechte Präsentatoren, Markenbotschafter oder Charaktere, die jederzeit bereit sind, Ihre Marke zu repräsentieren.