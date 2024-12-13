STUDIO 47 verwendet KI, um Inhalte 80% schneller zu erstellen

Für STUDIO 47, einen führenden regionalen Nachrichtensender in Deutschland, ist es keine leichte Aufgabe, kontinuierlich Nachrichten für Nordrhein-Westfalen – das bevölkerungsreichste Bundesland – zu liefern. Um bei Eilmeldungen, investigativem Journalismus und innovativen Geschichten stets vorne mit dabei zu sein, muss die Redaktion von STUDIO 47 eine hohe Produktionsgeschwindigkeit und -menge erreichen, ohne dabei Kompromisse bei Qualität und Genauigkeit einzugehen. Seit der Integration von HeyGens KI-Avataren zur Optimierung der Videoproduktion berichtet STUDIO 47 nicht nur über Innovationen in der Region – sie sorgen selbst für Schlagzeilen.
„Unser Hauptziel ist es, Journalisten durch den Einsatz von KI als ‚journalistische Spülmaschine‘ für höherwertige Aufgaben freizustellen, sodass sich Redakteure auf investigative und tiefgründige Berichterstattung konzentrieren können“, sagte Sascha Devigne, Chefredakteur bei STUDIO 47.
Mit begrenzten Ressourcen in der Redaktion konfrontiert
Mit über 650.000 Zuschauern und einem Nachrichtensender, der rund um die Uhr sendet, haben begrenzte personelle und technische Ressourcen das Volumen an Inhalten eingeschränkt, das Redakteure und Nachrichtensprecher bei STUDIO 47 produzieren konnten. In der breiteren lokalen Journalismusbranche hat STUDIO 47 die gleichen Herausforderungen wie andere Medienunternehmen zu bewältigen: schrumpfende Budgets, sich wandelnde Publikumsvorlieben und steigende Produktionskosten. Dennoch bleibt die Bedeutung lokaler Nachrichtenstationen und ihre Rolle bei der Bereitstellung relevanter Inhalte für ihr Publikum kritisch. Sascha ist gefordert, seinem Unternehmen und anderen Medienunternehmen in Deutschland zu helfen, diese Herausforderungen zu meistern.
In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag teilt er mit: „Die wirtschaftliche Lage wirkt sich auf viele regionale und lokale Medienunternehmen aus, die nach Kostenoptimierung suchen. Und da KI und Automatisierung hervorragende Möglichkeiten sind, Kosten zu senken, ohne an Qualität zu verlieren, sollten wir sie nicht fürchten. Wir sollten sie annehmen und in unserer redaktionellen Arbeit bestmöglich nutzen.“
Nutzung der KI-Technologie von HeyGen, um hochwertige Inhalte zu skalieren
Als STUDIO 47 begann, KI zu nutzen, um Arbeitsabläufe zu modernisieren, wandte es sich an HeyGen, um NewsHub, seine Nachrichtenplattform, anzutreiben. Mit den Funktionen von HeyGen kann das Team KI verwenden, um Skripte zu erstellen, die Produktion von Sprachaufnahmen zu automatisieren, KI-Avatare für seine Nachrichtensprecher zu generieren und Inhalte für die Mehrkanalverteilung über Fernsehen, Web und soziale Medien anzupassen. HeyGen ermöglicht eine nahtlose Erzählung, eine erhöhte Reichweite durch KI-gestützte Lokalisierung, schnellere Nachrichtenlieferung und erhebliche Kosteneinsparungen. Darüber hinaus funktioniert die API-Integration von HeyGen nahtlos innerhalb der bestehenden Nachrichtenraum-Suite von STUDIO 47 mit KI-Tools, einschließlich NewsHub, BotCast und ClipSense.
STUDIO 47s „Wochenupdate“, unterstützt durch die Avatar-Funktionen von HeyGen
Angesichts der Abhängigkeit seiner Branche von Nachrichtensprechern und Reportern ist das überzeugendste Merkmal für STUDIO 47 HeyGens skalierbare und hochwertige KI-Avatare. Vor HeyGen war die Produktion von täglichen Nachrichten und Eilmeldungen sowohl ressourcen- als auch kostenintensiv: Sie erforderte gewidmete Studiozeit, hing von der begrenzten Verfügbarkeit der Präsentatoren ab und beinhaltete teure Nachbearbeitung. Mit HeyGen schuf das Team digitale Avatare von beliebten Fernsehmoderatoren, die den vielen Zuschauern ein vertrautes Gesicht boten. HeyGens hochwertige KI-Avatare verwandelten den Workflow von STUDIO 47, indem sie die Notwendigkeit von Studioaufnahmen und Reporterplanungen eliminierten. Die KI-Avatare ermöglichten eine 24/7-Inhaltsproduktion, erweiterten mehrsprachige Angebote und reduzierten die Produktionskosten um 60% – und ermöglichten es letztendlich STUDIO 47, seine Nachrichtenproduktion zu skalieren.
„HeyGen hat die Art und Weise, wie STUDIO 47 Nachrichten produziert, grundlegend verändert. Durch die Integration von KI-Avataren in unsere Redaktion haben wir den regionalen Journalismus neu definiert, ihn skalierbar, kosteneffizient und zukunftssicher gemacht“, sagte Sascha.
Übertragungslösungen für die breitere Industrie
Neben der Bereitstellung regionaler Nachrichten für das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands bietet STUDIO 47 Medienproduktionsdienste für Kunden in ganz Deutschland, Österreich und den Niederlanden an. Dazu gehören regionale und lokale Medienorganisationen, Online-Medienplattformen und digitale Nachrichtenredaktionen. Diese Medienproduktionsdienste umfassen die von ihnen entwickelten KI-gestützten Lösungen, die andere Redaktionen und Medienunternehmen stärken sollen. Mit HeyGen hat STUDIO 47 eine 80% schnellere Nachrichtenproduktion und eine 60%ige Kostenreduktion bei Studio- und Postproduktionskosten erreicht.
Es ist durch diese Partnerschaft, dass STUDIO 47 das Regelwerk für Journalismus neu schreiben kann – letztendlich die Branche zukunftssicher macht, indem Kosten eingespart und kontinuierlich Inhalte produziert werden.