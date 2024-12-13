STUDIO 47 verwendet KI, um Inhalte 80% schneller zu erstellen

Für STUDIO 47, einen führenden regionalen Nachrichtensender in Deutschland, ist es keine leichte Aufgabe, kontinuierlich Nachrichten für Nordrhein-Westfalen – das bevölkerungsreichste Bundesland – zu liefern. Um bei Eilmeldungen, investigativem Journalismus und innovativen Geschichten stets vorne mit dabei zu sein, muss die Redaktion von STUDIO 47 eine hohe Produktionsgeschwindigkeit und -menge erreichen, ohne dabei Kompromisse bei Qualität und Genauigkeit einzugehen. Seit der Integration von HeyGens KI-Avataren zur Optimierung der Videoproduktion berichtet STUDIO 47 nicht nur über Innovationen in der Region – sie sorgen selbst für Schlagzeilen.

„Unser Hauptziel ist es, Journalisten durch den Einsatz von KI als ‚journalistische Spülmaschine‘ für höherwertige Aufgaben freizustellen, sodass sich Redakteure auf investigative und tiefgründige Berichterstattung konzentrieren können“, sagte Sascha Devigne, Chefredakteur bei STUDIO 47.

Mit begrenzten Ressourcen in der Redaktion konfrontiert

Mit über 650.000 Zuschauern und einem Nachrichtensender, der rund um die Uhr sendet, haben begrenzte personelle und technische Ressourcen das Volumen an Inhalten eingeschränkt, das Redakteure und Nachrichtensprecher bei STUDIO 47 produzieren konnten. In der breiteren lokalen Journalismusbranche hat STUDIO 47 die gleichen Herausforderungen wie andere Medienunternehmen zu bewältigen: schrumpfende Budgets, sich wandelnde Publikumsvorlieben und steigende Produktionskosten. Dennoch bleibt die Bedeutung lokaler Nachrichtenstationen und ihre Rolle bei der Bereitstellung relevanter Inhalte für ihr Publikum kritisch. Sascha ist gefordert, seinem Unternehmen und anderen Medienunternehmen in Deutschland zu helfen, diese Herausforderungen zu meistern.

In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag teilt er mit: „Die wirtschaftliche Lage wirkt sich auf viele regionale und lokale Medienunternehmen aus, die nach Kostenoptimierung suchen. Und da KI und Automatisierung hervorragende Möglichkeiten sind, Kosten zu senken, ohne an Qualität zu verlieren, sollten wir sie nicht fürchten. Wir sollten sie annehmen und in unserer redaktionellen Arbeit bestmöglich nutzen.“

Nutzung der KI-Technologie von HeyGen, um hochwertige Inhalte zu skalieren

Als STUDIO 47 begann, KI zu nutzen, um Arbeitsabläufe zu modernisieren, wandte es sich an HeyGen, um NewsHub, seine Nachrichtenplattform, anzutreiben. Mit den Funktionen von HeyGen kann das Team KI verwenden, um Skripte zu erstellen, die Produktion von Sprachaufnahmen zu automatisieren, KI-Avatare für seine Nachrichtensprecher zu generieren und Inhalte für die Mehrkanalverteilung über Fernsehen, Web und soziale Medien anzupassen. HeyGen ermöglicht eine nahtlose Erzählung, eine erhöhte Reichweite durch KI-gestützte Lokalisierung, schnellere Nachrichtenlieferung und erhebliche Kosteneinsparungen. Darüber hinaus funktioniert die API-Integration von HeyGen nahtlos innerhalb der bestehenden Nachrichtenraum-Suite von STUDIO 47 mit KI-Tools, einschließlich NewsHub, BotCast und ClipSense.