KI-Bildgenerator-App für die Videoproduktion
Erstellen Sie individuelle visuelle Assets für Ihre Videoprojekte mit dem integrierten KI-Bildgenerator von HeyGen. Beschreiben Sie das gewünschte Bild und generieren Sie in Sekundenschnelle Hintergründe, Produktaufnahmen, Szenenillustrationen und gebrandete Visuals. Jedes Bild fließt direkt in den Videoerstellungs-Workflow von HeyGen ein, sodass Sie vom Prompt bis zum fertigen Video gelangen, ohne Tools zu wechseln oder Dateien hochzuladen.
Funktionen des KI-Bildgenerators
Text-zu-Bild-Generierung für Videoszenen
Beschreibe jede gewünschte visuelle Darstellung und lass sie direkt erstellen. HeyGens KI-Bildgenerator verwandelt Texteingaben in hochwertige Bilder, die speziell für den Einsatz in Videos entwickelt wurden – darunter Umgebungen, Produktaufnahmen, abstrakte Hintergründe und illustrierte Szenen. Anders als eigenständige Bildtools sind alle Ergebnisse passend zugeschnitten, formatiert und sofort bereit, in deine Videotimeline eingefügt zu werden. Kombiniere generierte Bilder mit der Vertonung eines KI-Sprachgenerators und Szenenübergängen, um vollständige Videos zu erstellen – ganz ohne Stockfotos oder externe Designer.
Individuelle Hintergründe und Umgebungen
Erstellen Sie standortspezifische oder markenkonforme Hintergründe ganz ohne Fotobibliothek. Beschreiben Sie einen Konferenzraum, eine Stadtansicht, ein Studio-Setting oder eine Einzelhandelsumgebung und erzeugen Sie einen individuellen Hintergrund, der zur Tonalität Ihres Videos passt. Nutzen Sie diese Hintergründe hinter Ihrer Präsentationsfigur in einem Text-zu-Video Projekt oder integrieren Sie sie in mehrszenige Erklärvideos und Produkt-Demo-Video Inhalte. Jeder generierte Hintergrund behält über alle Frames hinweg eine konsistente Beleuchtung und einen einheitlichen Stil bei, sodass Ihr Ergebnis einen stimmigen, professionell produzierten Look erhält – ganz ohne Compositing in der Postproduktion.
Produktaufnahmen und Asset-Erstellung
Erstellen Sie hochwertige Produktvisuals allein auf Basis einer Beschreibung. Generieren Sie Hero-Shots, Lifestyle-Inszenierungen und kontextuelle Szenen mit Ihrem Produkt oder Konzept – ganz ohne physisches Fotoshooting. Diese Bilder lassen sich nahtlos mit HeyGens AI product placement Funktionen verbinden, sodass Sie vollständige product video Kampagnen erstellen können, die generierte Bilder, Vertonung und On-Screen-Moderatoren in einem einzigen Workflow kombinieren. Skalieren Sie von einem Visual auf Hunderte – über Kampagnen und Kanäle hinweg.
Nahtlose Integration in den Videoworkflow
Jedes in HeyGen generierte Bild steht sofort in deinem Video-Editor zur Verfügung. Es ist kein Export, erneutes Hochladen oder Dateikonvertieren nötig. Wähle ein generiertes Bild aus, weise es einer Szene zu und baue dein Video weiter auf – zusammen mit AI lip Sync, Voiceovers und Untertiteln. Diese enge Integration bedeutet, dass deine visuellen Assets und deine Videoproduktion auf derselben Timeline liegen, sodass kreative Iterationen schnell bleiben. Teams, die Marketingvideos oder Schulungsvideos produzieren, können Visuals generieren und platzieren, ohne den Editor zu verlassen.
Batch-Bilderstellung für skalierbare Kampagnen
Erstellen Sie mehrere Bildvarianten aus nur einem Prompt, um A/B-Tests, regionale Kampagnen oder plattformübergreifende Veröffentlichungen zu unterstützen. Produzieren Sie saisonale Hintergründe, lokalisierte Produktaufnahmen oder thematische Szenenbilder in großen Mengen und kombinieren Sie anschließend jede Variante mit übersetzter Vertonung mithilfe des Videoübersetzers, um lokalisierte Video-Assets zu erstellen. Dieser Workflow verwandelt ein einziges Kreativbriefing in Dutzende einzigartiger Videovarianten – jeweils mit individuellen Visuals und mehrsprachigem Audio – und das alles im selben Editor, den Sie auch für Ihre KI-Videogenerator-Projekte verwenden.
Anwendungsfälle
Visuelle Inhalte für Marketingkampagnen
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
E-Commerce-Produktpräsentationen
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Schulungs- und Einarbeitungsmaterialien
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Social-Media-Inhalte in großem Umfang
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Vertriebsansprache und Präsentationen
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Interne Kommunikation und Updates
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
So funktioniert es
Erstellen Sie individuelle Bilder und verwenden Sie sie in Ihren Videos in vier Schritten – von der Eingabe der Prompt bis zum veröffentlichten Inhalt.
Öffnen Sie den Bildgenerator
Navigiere zur App „Generate Images“ innerhalb von HeyGen. Greife direkt aus dem Video-Editor oder über das App-Menü darauf zu, um mit der Erstellung visueller Assets für dein Projekt zu beginnen.
Beschreiben Sie Ihr Bild
Schreibe eine Textbeschreibung des gewünschten visuellen Inhalts. Gib Stil, Umgebung, Farben und Bildaufbau an, damit die KI genau das Ergebnis erzeugt, das dein Video benötigt.
Generieren und Auswählen
Überprüfen Sie die generierten Bilder und wählen Sie das beste Ergebnis aus. Generieren Sie sie bei Bedarf mit angepassten Prompts erneut, bis die Visuals Ihrer kreativen Vision entsprechen.
Zu Ihrem Videoprojekt hinzufügen
Fügen Sie das ausgewählte Bild direkt in Ihre Videotimeline ein – als Hintergrund, Szenenbild oder Overlay. Bearbeiten Sie Ihr Video anschließend weiter, inklusive Sprechertext, Untertiteln und Übergängen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein KI-Bildgenerator für Videos und wie funktioniert er in HeyGen?
Ein KI-Bildgenerator für Videos erstellt individuelle Visuals aus Textbeschreibungen, die direkt in einem Videoproduktions-Workflow verwendet werden können. In HeyGen gibst du eine Eingabe ein, die das benötigte Bild beschreibt, die KI erzeugt es, und das Ergebnis steht sofort in deinem Video-Editor zur Verfügung. Es sind weder Datei-Downloads noch erneute Uploads erforderlich. Das Tool ist speziell dafür entwickelt, Hintergründe, Szenenvisuals und Produktaufnahmen zu erstellen, die dein Videomaterial optimal ergänzen.
Sehen KI-generierte Bilder professionell genug für gebrandete Videoinhalte aus?
Ja. Der KI-Bildgenerator erstellt hochauflösende Visuals, die sich für HD- und 4K-Videoausgabe eignen. Über deinen Texteingabeprompt steuerst du Stil, Komposition und Farben, sodass die Ergebnisse deinen Markenrichtlinien entsprechen. Teams bei Unternehmen wie PepsiCo und Samsung nutzen die Produktionspipeline von HeyGen für Markeninhalte, und die generierten Bilder erfüllen denselben hohen Qualitätsstandard wie die übrigen Videoausgaben der Plattform.
Kann ich Produktfotos ohne ein physisches Fotoshooting erstellen?
Sie können Ihr Produkt, das Umfeld und den gewünschten visuellen Stil beschreiben, und die KI erstellt ein passendes Produktbild. Diese Visuals eignen sich hervorragend für KI-Videoanzeigen‑Kampagnen, E‑Commerce‑Präsentationen und KI-Social-Media-Inhalte, bei denen Sie mehrere Perspektiven oder Umgebungen benötigen, ohne ein Studio-Shooting zu organisieren.
Wie ist der Bildgenerator mit den Videoproduktionstools von HeyGen verbunden?
Generierte Bilder befinden sich im selben Editor, in dem Sie auch Ihre Videos erstellen. Nachdem Sie ein Bild generiert haben, weisen Sie es einer Szene als Hintergrund oder visuelles Element zu und fügen anschließend die Vertonung, Untertitel-Generator-Ausgabe und das Presenter‑Material hinzu. So entsteht Ihr gesamtes Video – von den visuellen Inhalten bis zum Voiceover – auf einer einzigen Plattform, ohne zwischen separaten Bild- und Videotools wechseln zu müssen.
Kann ich mehrere Bildvarianten für A/B-Tests in verschiedenen Kampagnen erstellen?
Ja. Verwenden Sie denselben Prompt mit leichten Anpassungen, um mehrere visuelle Varianten zu erzeugen, und kombinieren Sie diese dann jeweils mit unterschiedlichen Skripten oder übersetzten Sprechertexten für verschiedene Kampagnenversionen. So ermöglichen Sie schnelles Image-to-Video‑Testing über Zielgruppen, Regionen und Plattformen hinweg, ohne die Produktionszeit zu vervielfachen.
Worin unterscheidet sich der Bildgenerator von HeyGen von eigenständigen Tools wie Midjourney oder DALL-E?
Standalone-Generator erstellen Bilder, die Sie anschließend herunterladen, skalieren und in einen separaten Video-Editor importieren müssen. Der KI-Bildgenerator von HeyGen erzeugt Visuals direkt im Video-Workflow, sodass die generierten Bilder unmittelbar in Ihrer Timeline neben Avataren, Voiceovers und Übergängen landen. Das Ergebnis ist ein schnellerer Produktionszyklus und weniger Übergaben zwischen verschiedenen Tools – ein entscheidender Vorteil, wenn Sie Videoinhalte in großem Umfang produzieren.
Ist der KI-Bildgenerator im kostenlosen Tarif von HeyGen enthalten?
HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der Zugriff auf die wichtigsten Plattformfunktionen einschließlich der Bildgenerierung ermöglicht. Sie können das Tool ausprobieren, Bilder generieren und Videos erstellen, um den Workflow zu bewerten. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten Ausgaben in höherer Auflösung, zusätzliche Generierungsguthaben und den Zugriff auf die vollständige Suite von Videoproduktionstools frei.
Welche Arten von Bildern eignen sich am besten für die Videoproduktion mit diesem Tool?
Der Generator eignet sich besonders für Hintergründe, Umgebungsszenen, Produktkontexte, abstrakte Texturen und illustrierte Konzepte. Das sind die visuellen Bausteine, die in der Videoproduktion am häufigsten benötigt werden. Für Talking-Head-Inhalte kombinieren Sie generierte Hintergründe mit HeyGens AI face swap oder mit Presenter-Aufnahmen. Für Erklärvideos erzeugen Sie Schritt-für-Schritt-Szenenbilder und ordnen sie zusammen mit dem Sprechertext im AI video explainer-Workflow an.
Kann ich KI-generierte Bilder in Videos verwenden, die in andere Sprachen übersetzt werden?
Ja. Da das generierte Bild ein visueller Inhalt ist, der unabhängig von der Sprache funktioniert, kann es in jeder lokalisierten Version Ihres Videos verwendet werden. Erstellen Sie einmal ein Set an Szenen-Visuals und nutzen Sie dann KI‑Dubbing, um die Vertonung in über 175 Sprachen zu produzieren, während die Bildsprache gleich bleibt. So werden globale Kampagnen effizienter, weil die Visuals nur einmal erstellt werden müssen.
Wie schnell kann ich von einer Texteingabe zu einem fertigen Video mit generierten Bildern gelangen?
Die meisten Nutzer erstellen ein Bild in weniger als einer Minute und produzieren ein vollständiges Video mit Sprechertext, Untertiteln und Übergängen in unter zehn Minuten. Die Geschwindigkeit entsteht dadurch, dass alles in einem einzigen Editor bleibt. Es gibt keinen Aufwand für Dateiverwaltung, keine Formatkonvertierung und kein Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Anwendungen. Teams, dieClip-Generator-Inhalte oder tägliche Social-Videos produzieren, können einen gleichmäßigen Veröffentlichungsrhythmus ohne Engpässe aufrechterhalten.
Beginnen Sie mit HeyGen zu erstellen
Erstellen Sie individuelle Bilder für Ihre Videoprojekte aus Text-Prompts. Hintergründe, Produktaufnahmen und Szenenvisuals – alles direkt in HeyGen.