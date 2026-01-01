Erstellen Sie standortspezifische oder markenkonforme Hintergründe ganz ohne Fotobibliothek. Beschreiben Sie einen Konferenzraum, eine Stadtansicht, ein Studio-Setting oder eine Einzelhandelsumgebung und erzeugen Sie einen individuellen Hintergrund, der zur Tonalität Ihres Videos passt. Nutzen Sie diese Hintergründe hinter Ihrer Präsentationsfigur in einem Text-zu-Video Projekt oder integrieren Sie sie in mehrszenige Erklärvideos und Produkt-Demo-Video Inhalte. Jeder generierte Hintergrund behält über alle Frames hinweg eine konsistente Beleuchtung und einen einheitlichen Stil bei, sodass Ihr Ergebnis einen stimmigen, professionell produzierten Look erhält – ganz ohne Compositing in der Postproduktion.