KI-gestützte Apps für jeden Video-Workflow
HeyGen Apps bieten dir sofortigen Zugriff auf spezialisierte KI-Videotools. Erstelle Clips aus Text, skaliere auf 4K hoch, generiere UGC-Anzeigen, tausche Gesichter, extrahiere Highlights und vieles mehr. Jede App läuft direkt in deinem Browser, ohne dass du Software installieren musst.
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Von Millionen Kreatoren weltweit vertraut
From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:
Häufig gestellte Fragen
Was sind HeyGen Apps?
HeyGen Apps sind spezialisierte KI-Videotools, die direkt in deinem Browser laufen. Jede App übernimmt eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel das Hochskalieren von Videos auf 4K, das Erstellen von UGC-Anzeigen, das Generieren von KI-Videoclips oder das Herausfiltern von Highlights aus langen Aufnahmen. Es ist keine Softwareinstallation oder Schnitt-Erfahrung erforderlich.
Sind HeyGen Apps kostenlos nutzbar?
HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, mit dem du die Apps ausprobieren und Videos erstellen kannst. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten zusätzliche Funktionen, längere Videolängen, Voice Cloning und Exporte in höherer Auflösung frei.
Brauche ich Erfahrung im Videoschnitt?
Nein. Jede App ist so konzipiert, dass sie mit einfachen Eingaben wie Texteingaben, Foto-Uploads oder Datei-Uploads funktioniert. Die KI übernimmt Produktion, Rendering und Formatierung automatisch. Die meisten Nutzer erzielen bereits beim ersten Versuch professionelle Ergebnisse.
Kann ich mehrere Apps gleichzeitig verwenden?
Ja. Alle HeyGen Apps funktionieren innerhalb derselben Plattform. Sie können einen Videoclip erstellen, ihn auf 4K hochskalieren, personalisierte Face Swaps hinzufügen, ihn in über 175 Sprachen übersetzen und Social-Media-Highlights extrahieren – alles, ohne HeyGen zu verlassen.
Welche Formate und Auflösungen unterstützen die Apps?
Die meisten Apps exportieren im MP4-Format mit HD- oder 4K-Auflösung. Du kannst Seitenverhältnisse wählen, die für YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn und andere Plattformen optimiert sind. Einige Apps wie der AI Video Upscaler unterstützen Eingabeformate wie MP4, MOV und WEBM.
Wie schneiden HeyGen Apps im Vergleich zu eigenständigen Videotools ab?
Eigenständige Tools erfordern das Herunterladen von Software, das Erlernen verschiedener Benutzeroberflächen und das manuelle Übertragen von Dateien zwischen Anwendungen. HeyGen Apps sind in eine einzige Plattform integriert, sodass deine generierten Clips, hochskalierten Aufnahmen, übersetzten Videos und Highlight-Reels alle in demselben Arbeitsbereich liegen.
Kann ich Videos übersetzen, die mit HeyGen Apps erstellt wurden?
Ja. Jedes mit HeyGen Apps erstellte Video kann mit natürlichem Voice Cloning und präzisem Lip-Sync in über 175 Sprachen übersetzt werden. Dies gilt für KI-generierte Clips, UGC-Anzeigen, Podcast-Videos und alle anderen Inhalte, die auf der Plattform erstellt werden.
Wie schnell kann ich ein Video erstellen?
Die meisten Apps erstellen fertige Videos in weniger als fünf Minuten. Text-zu-Video-Generierung, Highlight-Extraktion, Face Swap und die Erstellung von Videos im Batch werden in Minuten statt in den Stunden oder Tagen abgeschlossen, die bei herkömmlicher Videoproduktion erforderlich sind.
Beginnen Sie mit HeyGen zu erstellen
Greifen Sie auf KI-gestützte Video-Apps zu, mit denen Sie in wenigen Minuten professionelle Inhalte erstellen, optimieren und bearbeiten. Keine Kameras, keine Schnittkenntnisse, keine Softwareinstallation erforderlich.