KI-gestützte Apps für jeden Video-Workflow

HeyGen Apps bieten dir sofortigen Zugriff auf spezialisierte KI-Videotools. Erstelle Clips aus Text, skaliere auf 4K hoch, generiere UGC-Anzeigen, tausche Gesichter, extrahiere Highlights und vieles mehr. Jede App läuft direkt in deinem Browser, ohne dass du Software installieren musst.

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119,889,140Videos generiert
93,465,715Avatare generiert
16,483,959Videos übersetzt
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Seedance 2.0
Erstellen

Seedance 2.0

Erstelle kinoreife KI-Videos mit Seedance 2.0. B‑Roll, Avatar‑Aufnahmen und komplette Videos aus nur einem Prompt. Kein Team erforderlich.

KI-Video-Highlights
BearbeitenOptimieren

KI-Video-Highlights

Verwandle lange Videos in teilbare Highlight-Clips. Die KI erkennt automatisch die wirkungsvollsten Momente.

KI-Video-Upscaler
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KI-Video-Upscaler

Skaliere jedes Video mit diffusionsbasierter KI auf 4K hoch. Entferne Bildrauschen, schärfe das Bild und erhöhe die Bildrate auf bis zu 120 fps.

Produktplatzierung
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Produktplatzierung

Erstelle Produktplatzierungs‑Videoanzeigen aus nur einem Foto. Realistische, KI‑generierte Szenen – ganz ohne Studio.

UGC-Video-Generator
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UGC-Video-Generator

Erstellen Sie authentische UGC-Videoanzeigen mit über 1.100 Creator-Avataren. Skalieren Sie Ihre Werbemittel, ohne Influencer engagieren zu müssen.

Stapel-Video-Ersteller
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Stapel-Video-Ersteller

Erstellen Sie Hunderte personalisierte Videos auf einmal aus einer CSV-Tabelle. Skalierte Ansprache und Onboarding in wenigen Minuten.

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KI-Video-Podcast

Erstelle KI-Videopodcasts mit zwei Sprecher:innen zu jedem beliebigen Thema – ganz ohne Aufnahme-Equipment, Terminplanung oder Schnitt.

KI-Gesichtstausch
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KI-Gesichtstausch

Mach dir jeden der über 1.000 Avatare zu eigen, indem du dein Gesicht einfügst. Personalisierte Videoinhalte in wenigen Minuten.

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KI-Bildgenerator

Erstellen Sie individuelle Bilder für Ihre Videoprojekte aus Text-Prompts – für Hintergründe, Produktaufnahmen und Szenenvisualisierungen.

Von Millionen Kreatoren weltweit vertraut

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
G24.8Über 1.000 Bewertungen
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Häufig gestellte Fragen

Was sind HeyGen Apps?

HeyGen Apps sind spezialisierte KI-Videotools, die direkt in deinem Browser laufen. Jede App übernimmt eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel das Hochskalieren von Videos auf 4K, das Erstellen von UGC-Anzeigen, das Generieren von KI-Videoclips oder das Herausfiltern von Highlights aus langen Aufnahmen. Es ist keine Softwareinstallation oder Schnitt-Erfahrung erforderlich.

Sind HeyGen Apps kostenlos nutzbar?

HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, mit dem du die Apps ausprobieren und Videos erstellen kannst. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten zusätzliche Funktionen, längere Videolängen, Voice Cloning und Exporte in höherer Auflösung frei.

Brauche ich Erfahrung im Videoschnitt?

Nein. Jede App ist so konzipiert, dass sie mit einfachen Eingaben wie Texteingaben, Foto-Uploads oder Datei-Uploads funktioniert. Die KI übernimmt Produktion, Rendering und Formatierung automatisch. Die meisten Nutzer erzielen bereits beim ersten Versuch professionelle Ergebnisse.

Kann ich mehrere Apps gleichzeitig verwenden?

Ja. Alle HeyGen Apps funktionieren innerhalb derselben Plattform. Sie können einen Videoclip erstellen, ihn auf 4K hochskalieren, personalisierte Face Swaps hinzufügen, ihn in über 175 Sprachen übersetzen und Social-Media-Highlights extrahieren – alles, ohne HeyGen zu verlassen.

Welche Formate und Auflösungen unterstützen die Apps?

Die meisten Apps exportieren im MP4-Format mit HD- oder 4K-Auflösung. Du kannst Seitenverhältnisse wählen, die für YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn und andere Plattformen optimiert sind. Einige Apps wie der AI Video Upscaler unterstützen Eingabeformate wie MP4, MOV und WEBM.

Wie schneiden HeyGen Apps im Vergleich zu eigenständigen Videotools ab?

Eigenständige Tools erfordern das Herunterladen von Software, das Erlernen verschiedener Benutzeroberflächen und das manuelle Übertragen von Dateien zwischen Anwendungen. HeyGen Apps sind in eine einzige Plattform integriert, sodass deine generierten Clips, hochskalierten Aufnahmen, übersetzten Videos und Highlight-Reels alle in demselben Arbeitsbereich liegen.

Kann ich Videos übersetzen, die mit HeyGen Apps erstellt wurden?

Ja. Jedes mit HeyGen Apps erstellte Video kann mit natürlichem Voice Cloning und präzisem Lip-Sync in über 175 Sprachen übersetzt werden. Dies gilt für KI-generierte Clips, UGC-Anzeigen, Podcast-Videos und alle anderen Inhalte, die auf der Plattform erstellt werden.

Wie schnell kann ich ein Video erstellen?

Die meisten Apps erstellen fertige Videos in weniger als fünf Minuten. Text-zu-Video-Generierung, Highlight-Extraktion, Face Swap und die Erstellung von Videos im Batch werden in Minuten statt in den Stunden oder Tagen abgeschlossen, die bei herkömmlicher Videoproduktion erforderlich sind.

Beginnen Sie mit HeyGen zu erstellen

Greifen Sie auf KI-gestützte Video-Apps zu, mit denen Sie in wenigen Minuten professionelle Inhalte erstellen, optimieren und bearbeiten. Keine Kameras, keine Schnittkenntnisse, keine Softwareinstallation erforderlich.

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