HeyGen Apps sind spezialisierte KI-Videotools, die direkt in deinem Browser laufen. Jede App übernimmt eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel das Hochskalieren von Videos auf 4K, das Erstellen von UGC-Anzeigen, das Generieren von KI-Videoclips oder das Herausfiltern von Highlights aus langen Aufnahmen. Es ist keine Softwareinstallation oder Schnitt-Erfahrung erforderlich.