Lade ein einziges klares Foto hoch, und die AI-Face-Swap-Engine von HeyGen überträgt deine Gesichtszüge auf jeden Avatar in der Bibliothek. Das System analysiert Knochenstruktur, Hautton und Proportionen, um eine nahtlose Verschmelzung zu erzeugen, die deine Identität in jedem Frame bewahrt. Keine Studio-Sessions, keine Multiwinkel-Aufnahmen und keine manuellen Anpassungen erforderlich. Dein Gesicht fügt sich natürlich in Körper, Kleidung und Gesten des Avatars ein und liefert Ergebnisse, die sich vom ersten Render an authentisch nach dir anfühlen. Das Ergebnis funktioniert in jedem Text-zu-Video-Workflow, den du erstellst.