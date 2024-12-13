KI-Übersetzer

KI-Videoübersetzer – Videos in über 70 Sprachen übersetzen und Lippen-Synchronisation

Übersetzen Sie Ihre Videos mit HeyGen augenblicklich in über 70 Sprachen und 175+ Dialekte. Ihre eigene Stimme, perfekt lippensynchronisiert – ohne Nachvertonung, ohne Sprecher, ohne manuelles Bearbeiten.

Werde mehrsprachig mit KI-gestützter Videoübersetzung

HeyGens KI-Videotranslator hilft Ihnen, globale Zielgruppen mit lokalisiertem Videomaterial zu erreichen. Übersetzen Sie Ihr Originalvideo in über 70 Sprachen und 175 Dialekte unter Verwendung von Stimmerhaltung und KI-gesteuerter Lippen-Synchronisation. Ob Sie an Schulungsvideos, YouTube-Inhalten oder ASL-Übersetzungen arbeiten, Ihre Stimme bleibt intakt – natürlich reproduziert, ohne Neuaufnahme oder Synchronisation erforderlich.

Best Practices für die Übersetzung von Videos mit KI

Um die besten Ergebnisse mit HeyGens Übersetzer zu erzielen:

  • Beginnen Sie mit klarem Ton und minimalen Hintergrundgeräuschen
  • Wählen Sie genaue Quell- und Zielsprachen aus
  • Überprüfen Sie automatisch generierte Untertitel, bevor Sie sie übersetzen
  • Nutze deine eigene Stimme mit AI-Lippensynchronisation oder wähle eine natürlich klingende KI-Stimme
  • In HD exportieren und vor dem Teilen Vorschau ansehen
Erreichen Sie ein globales Publikum mit mehrsprachigen Videoinhalten

Von Trainingsvideos und Verkaufsdemos bis hin zu ASL-Übersetzungen und YouTube-Kurzvideos, der KI-Videotranslator von HeyGen hilft Ihnen, mit Publikum über Grenzen hinweg in Verbindung zu treten. Überwinden Sie Sprachbarrieren, indem Sie ein Video in viele umwandeln – neu vertont mit Ihrer eigenen Stimme und lippensynchron in über 70 Sprachen und mehr als 175 Dialekten.

Haben Sie Akool, BlipCut oder Maestra ausprobiert? HeyGen sticht hervor mit genauer Stimmerhaltung, natürlichem Lippen-Synchronisieren und sofort teilbaren Videolinks – keine Softwareinstallationen, kein Wasserzeichen, kein Aufwand.

Wie funktioniert es?

Übersetzen Sie Ihr Video in 4 einfachen Schritten

Erreichen Sie weltweites Publikum mit KI-gesteuerten Sprachaufnahmen, präzisen Übersetzungen und nahtloser Lokalisierung.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Quellvideo hoch

Beginnen Sie damit, ein klares, hochwertiges Video in Ihrer Originalsprache hochzuladen. Dies wird als Grundlage für die Übersetzung und Synchronisation dienen.

Schritt 2

Wählen Sie Ihre Zielsprache aus

Wählen Sie aus über 175 unterstützten Sprachen. HeyGens KI wird Ihre Inhalte automatisch übersetzen, dabei Ton, Kontext und Absicht bewahren.

Schritt 3

Erzeuge KI-Sprachausgabe mit Lippen-Synchronisation

Ersetzen Sie Ihre ursprüngliche Tonspur durch eine lebensechte KI-Sprachausgabe in der gewählten Sprache. Die Lippenbewegungen sind perfekt synchronisiert für eine natürliche Wiedergabe.

Schritt 4

Vorschau, Überarbeiten & Veröffentlichen

Überprüfen Sie das übersetzte Video, nehmen Sie letzte Änderungen vor und exportieren Sie Ihre lokalisierten Inhalte – bereit, um weltweit Publikum zu begeistern.

Entdecken Sie weitere KI-Tools

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Folien in ansprechende Videos mit Sprachkommentaren und Animationen.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zum Video-Übersetzer

Was ist der HeyGen AI Video Translator?

Es ist ein von KI angetriebenes Werkzeug, das Ihre Videos in über 175 Sprachen übersetzt, dabei den Stimmklang bewahrt, die Lippenbewegungen synchronisiert und die Videoqualität beibehält.

Übersetzt das Tool Untertitel oder die tatsächliche Sprache?

Es übersetzt den tatsächlich gesprochenen Inhalt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erzeugten Sprachausgaben und synchronisierten Lippenbewegungen, nicht nur Untertitel.

Kann ich die Originalstimme des Sprechers bewahren?

Ja. Mit aktivierter Stimmklonung kann die KI den Ton und Stil des Originalsprechers im übersetzten Video beibehalten, um zusätzliche Authentizität zu gewährleisten.

Ist das Lippen-Synchronisieren in der Übersetzung enthalten?

Ja. Das Tool verwendet KI, um die übersetzte Stimme mit natürlich aussehenden Lippenbewegungen im Ausgabevideo zu synchronisieren.

Ist das übersetzte Video sofort herunterladbar?

Ja. Sobald die KI die Verarbeitung Ihres Videos abgeschlossen hat, erhalten Sie direkt in Ihrem HeyGen-Dashboard eine herunterladbare MP4-Datei.

