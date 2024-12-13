Erreichen Sie ein globales Publikum mit mehrsprachigen Videoinhalten

Von Trainingsvideos und Verkaufsdemos bis hin zu ASL-Übersetzungen und YouTube-Kurzvideos, der KI-Videotranslator von HeyGen hilft Ihnen, mit Publikum über Grenzen hinweg in Verbindung zu treten. Überwinden Sie Sprachbarrieren, indem Sie ein Video in viele umwandeln – neu vertont mit Ihrer eigenen Stimme und lippensynchron in über 70 Sprachen und mehr als 175 Dialekten.

Haben Sie Akool, BlipCut oder Maestra ausprobiert? HeyGen sticht hervor mit genauer Stimmerhaltung, natürlichem Lippen-Synchronisieren und sofort teilbaren Videolinks – keine Softwareinstallationen, kein Wasserzeichen, kein Aufwand.