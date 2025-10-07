Erstellen Sie direkt aus Texten eine professionelle Produktvorführung mit dem KI-Videogenerator von HeyGen. Verwandeln Sie Skripte in klare, markenkonforme Demos mit Sprache, Bildern, Untertiteln und Übersetzungen, ohne Kameras, Neuaufnahmen oder manuelles Bearbeiten.
Live-Demos sind schwer zu skalieren und über die verschiedenen Vertreter hinweg inkonsistent. Mit der Erstellung von Produkt-Demovideos können Vertriebsteams klare, auf Abruf verfügbare Demos senden, die Funktionen, Arbeitsabläufe und Wertversprechen konsistent erklären und den Verkaufszyklus beschleunigen.
Das Starten neuer Funktionen erfordert normalerweise mehrere Aufnahmen und Bearbeitungen, um die beste Produktdemonstration zu erstellen. KI-Videogenerierung verwandelt Startskripte schnell in Produktdemovideos und hilft Marketingteams dabei, Aktualisierungen schneller auf Webseiten, per E-Mail und in sozialen Kanälen zu veröffentlichen.
Neue Benutzer haben oft Schwierigkeiten, die Produktabläufe zu verstehen. Produktdemovideos verwandeln Onboarding-Dokumentationen in visuelle Anleitungen, die die Benutzer Schritt für Schritt führen und die Aktivierung verbessern, ohne Live-Sitzungen planen zu müssen.
Support-Teams verbringen Zeit damit, dieselben Erklärungen zu wiederholen. Erstellen Sie Produkt-Demovideos anhand von Support-Skripten, um Lösungen visuell zu zeigen, das Ticketvolumen zu reduzieren und den Kunden klare Anleitungen zur Selbsthilfe zu geben.
Schulungsteams benötigen wiederholbare Produktschulungen, um das Produkt effektiv in Aktion zu präsentieren. Die Erstellung von Produkt-Demovideos verwandelt interne Anleitungen in strukturierte Erklärvideos für Onboarding, Updates und Befähigung, ohne auf Präsentatoren oder Aufnahmesitzungen angewiesen zu sein.
Das Skalieren von Demos über verschiedene Regionen hinweg ist mit traditionellen Videos teuer. Arbeitsabläufe mit KI-Videogeneratoren ermöglichen es Teams, ein Produkt-Demovideo in mehrere Sprachen zu lokalisieren, während sie visuelle Elemente und Botschaften konsistent halten, um eine effektive Produktvorführung für die Zielgruppe zu gewährleisten.
Warum HeyGen der beste Produkt-Demovideo-Generator ist
HeyGen unterstützt Teams dabei, schneller hochwertige Produkt-Demovideos zu erstellen, indem die Videoproduktion von Anfang bis Ende automatisiert wird. Von Drehbüchern über Visuals und Sprachaufnahmen bis hin zur Lokalisierung wird alles präzise generiert und ist bereit, team- und marktübergreifend eingesetzt zu werden.
Erstellen Sie in Minuten statt Tagen ein komplettes Produkt-Demovideo. KI übernimmt die Erzählung, Visualisierung, Untertitel und das Timing, sodass Teams ohne Produktionsverzögerungen von der Idee zum fertigen Demo übergehen können, was zu einem optimalen Produktdemo-Erlebnis führt.
Verwandle schriftliche Produktabläufe in strukturierte Demovideos, die Funktionen Schritt für Schritt erklären. Skripte werden zu visuellen Erzählungen, die den Wert klar hervorheben, ohne Live-Aufnahmen oder komplexe Durchgänge.
Erstellen Sie Demovideos in mehreren Sprachen mit natürlicher Stimme und präziser Lippensynchronisation. Lokalisieren Sie Produktvorführungen sofort, während Sie visuelle Elemente, Timing und Markenkonsistenz beibehalten.
Demo-Erstellung von Skript zu Video
Schreiben oder fügen Sie Ihr Produktskript ein und HeyGen erstellt automatisch ein komplettes Produkt-Demovideo. Der KI-Videogenerator erstellt Szenen, Visualisierungen, Erzählungen, Untertitel und Übergänge, sodass Sie Funktionen klar erklären können, ohne Bildschirmaufnahmen zu machen oder Zeitachsen zu bearbeiten.
Professionelle KI-Stimme und Lippen-Synchronisation
Wählen Sie natürliche KI-Stimmen oder nutzen Sie Voice Cloning, um sie an Ihre Marke anzupassen. Jedes Produkt-Demovideo beinhaltet eine realistische Darbietung und präzisen Lippenabgleich, was ein professionelles Ergebnis schafft, das im Vertrieb, bei der Einarbeitung und in Marketingfällen überzeugt.
Visuelle Anpassung und Markenkontrolle
Wenden Sie Markenfarben, Logos, Layouts und Stile auf jedes Produkt-Demovideo an. Passen Sie Hintergründe, Timing, Untertitel und Szenenstruktur an Ihre Produktgeschichte an, während Sie Demos über Teams und Regionen hinweg konsistent halten.
Mehrsprachige Demo-Video-Lokalisierung
Übersetzen Sie Produktdemovideos mit KI-Stimme und Videotranslation in über 175 Sprachen. HeyGen bewahrt Tonfall und Timing, sodass globale Zielgruppen dieselbe klare Produkterfahrung erhalten, ohne Inhalte neu erstellen zu müssen.
So verwenden Sie den AI-Produktdemo-Video-Generator
Erstellen Sie den besten Produkt-Demovideo-Inhalt durch einen einfachen Vier-Schritte-Arbeitsablauf, der Text in ein fertiges, teilbares Video umwandelt.
Wählen Sie ein Layout, einen Stil und ein Seitenverhältnis für Ihr Produkt-Demovideo aus. Konfigurieren Sie die visuellen Elemente, das Branding und die Spracheinstellungen, um sie an Ihr Publikum und den Anwendungsfall anzupassen.
Fügen Sie Ihren Produktbeschreibungstext oder Ihre Anleitung ein. HeyGen analysiert Struktur, Tempo und Betonung, um Szenen vorzubereiten, die Funktionen und Arbeitsabläufe deutlich veranschaulichen.
Passen Sie Hintergründe, Beschriftungen, Stimmstil und Branding an. Fügen Sie Bildern zu Videoelementen, Untertiteln oder Übersetzungen hinzu, um Klarheit und Zugänglichkeit in verschiedenen Regionen zu gewährleisten.
HeyGen rendert das komplette Produkt-Demovideo mit synchronisierten Visuals und Erzählung. Laden Sie das Video herunter, betten Sie es ein oder verteilen Sie es über Vertriebs-, Marketing- und Supportkanäle.
Ein Produkt-Demovideo-Generator verwendet KI-Videogenerierung, um geschriebene Skripte in komplette Demovideos umzuwandeln. Er erstellt automatisch Visualisierungen, Sprachausgabe, Untertitel und Timing, wodurch die Notwendigkeit für Live-Bildschirmaufnahmen, Filmaufnahmen oder manuelle Videobearbeitung entfällt.
HeyGen produziert professionelle Videos von hoher Qualität mit natürlicher Sprachausgabe, präziser Lippensynchronisation und flüssigem Timing. Das Ergebnis wirkt poliert und einheitlich, was es für kundenorientierte Demos, Einarbeitungen und interne Befähigung geeignet macht.
Ja. HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos und Videotranslator-Funktionen in über 175 Sprachen mit dem Videotranslator. Sie können ein einzelnes Produktvideo lokalisieren, während Sie die gleichen visuellen Elemente, die Struktur und die Markendarstellung beibehalten.
Nein. Die Plattform ist für Nicht-Editoren konzipiert. Sie arbeiten in einer skriptbasierten Oberfläche, während die KI automatisch Szenenzusammensetzung, Übergänge, Untertitel und Audiosynchronisation übernimmt.
Ja. Sie können Logos, Farben, Schriftarten, Layouts und wiederverwendbare Vorlagen anwenden, um die Markenkonsistenz bei jedem vom Team erstellten Produkt-Demovideo zu gewährleisten.
Produktdemovideos können als standardmäßige MP4-Dateien exportiert werden, die für Websites, Vertriebsansprache, Lernplattformen und soziale Kanäle geeignet sind. Die Videos sind ohne zusätzliche Verarbeitung bereit zum Teilen.
Das Aktualisieren ist einfach. Bearbeiten Sie das Skript, die Visuals oder die Stimme und erzeugen Sie das Video neu. Es ist nicht notwendig, Szenen neu aufzunehmen oder neu zu erstellen, was Demos aktuell hält, während sich Produkte verändern.
HeyGen wurde mit unternehmensgerechten Sicherheitspraktiken entwickelt, um Ihre Produktvideoinhalte zu schützen. Ihre Skripte, Medien und erstellten Videos bleiben privat und unter Ihrer Kontrolle, mit klaren Nutzungsrechten für die Erstellung von Geschäftsinhalten, einschließlich Videodemos.
Halten Sie Skripte nutzerorientiert, heben Sie wichtige Arbeitsabläufe hervor und verwenden Sie eine klare Struktur. Kurze, gut getaktete Demos sind am effektivsten. KI-Videogenerierung erleichtert das Testen, Aktualisieren und Optimieren von Demos im Laufe der Zeit.
