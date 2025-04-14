صانع فيديو تكريمي لتكريم من تحب

أداة HeyGen المجانية لصناعة فيديوهات التأبين تحوّل صورك ومقاطعك الموسيقية إلى فيديو تأبيني جاهز خلال دقائق. أضف الصور والمقاطع القصيرة، وادمج التعليق الصوتي والنصوص، ثم شارك فيديو تذكاريًا لإحياء ذكرى من تحب مع العائلة في أي مكان.

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
١٤٧٬٨٥٦٬٨٨٧فيديوهات تم إنشاؤها
١٢٢٬٩٩٥٬٨٣٨أفاتار تم إنشاؤها
٢٠٬٤٥٧٬١٤١فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
أيقونة سيارة بيضاء بأسلوب فني على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا صانع فيديو التكريم

حوّل الصور الثمينة إلى لقطات متحركة

Static pictures can only say so much. The image to video tool adds gentle, lifelike motion to a favorite portrait, so a still photo of a departed loved one breathes, turns, and looks back at the room during the service or on screen at home.

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A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

Elegant Memorial Video Templates

تصفّح قوالب قابلة للتخصيص مصممة للجنازات، واحتفالات تكريم الحياة، وأعياد الميلاد، أو التقاعد. اختر قالبًا، وسيقوم المخطط بترتيب المشاهد والتوقيت وبطاقات العناوين تلقائيًا. اسحب وأفلت صورك ومقاطعك، ثم خصّص تحية جميلة دون الحاجة إلى أي مهارات في التصميم.

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A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

AI Narration in Your Chosen Voice

Type your eulogy or a short prompt and let the AI voice generator turn your written words into warm, natural narration. Pick a tone that fits the person, then add text on screen and place the voiceover over photos so the story is heard, not only shown.

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A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

اصنع الأجواء بالموسيقى والعناوين

Choose a song from the media library or add your own audio clips, then set title cards in the font that suits the person. Trim the stock audio to length, fade it in and out, and hold each photo long enough to land so viewers have room to reflect and remember.

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A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

ترجمة وكتابة التعليقات التوضيحية والترجمة النصية بأي لغة

خصّص التسميات التوضيحية على الشاشة باستخدام مولّد الترجمات النصية، مع ضبط الخط بحيث تصبح الاقتباسات والقصائد والكلمات المنطوقة سهلة المتابعة. المحرر سهل الاستخدام، كما أن التسميات التوضيحية تجعل الفيديو التذكاري في متناول الأقارب الأكبر سنًا وأي شخص يشاهده من دون صوت خلال مراسم التأبين.

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On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
Green gift box icon.حالات الاستخدام

حالات الاستخدام

A tasteful funeral memorial slideshow of soft photographs displayed at a service.

Funeral and Memorial Slideshows

في السابق كانت العائلات تحتاج إلى برنامج مونتاج فيديو أو محرّر لإنشاء عرض شرائح للجنازة. أنشئ عرضك الخاص باستخدام أداة إنشاء عروض الشرائح، رتّب الصور بالترتيب، أضف الموسيقى، واجعل الفيديو جاهزًا للعرض أثناء المراسم.

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ضيوف في حفل تأبيني دافئ يشاهدون مونتاج تكريمي مبهج

فيديوهات تكريم حياة الراحلين

الاحتفاء بالحياة يميل إلى الدفء لا الكآبة. اختر صورًا مبهجة، ولقطات منزلية، ورسائل فيديو من الأصدقاء، واجمعها في فيديو تكريمي يُدخل البسمة والدمعة معًا، ثم اعرضه في حفل الاستقبال لتخليد ذكرى الراحل العزيز.

مونتاج مبهج لاحتفال بعيد ميلاد بمناسبة مميّزة يُعرض على الشاشة خلال الاحتفال.

Birthday and Milestone Tributes

أعياد الميلاد الكبيرة والمحطات المهمة تستحق أكثر من بطاقة تهنئة. اجمع الصور والرسائل المؤثرة من الأصدقاء والعائلة في واحد من أكثر هدايا الفيديو الجماعية خصوصية، ثم فاجئ صاحب المناسبة بتكريم شخصي يشكّل هدية مثالية.

زملاء في مكتب يشاهدون فيديو وداع دافئ لحفل تقاعد

فيديوهات التقاعد والوداع

عندما يتقاعد أحد الزملاء أو ينتقل إلى فرصة جديدة، يتيح لك إعداد فيديو تكريمي توثيق سنوات من الذكريات في دقائق. اجمع الرسائل والصور والطرائف الخاصة من الفريق، ثم اعرض هذا الوداع في حفل التوديع.

An elegant wedding and anniversary photo timeline being arranged in a video editor.

تكريمات حفلات الزفاف والذكرى السنوية

الذكرى السنوية وحفلات الزفاف هي الوقت المثالي لاستعادة قصة العلاقة. أضف الصور إلى محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي، واستخدم أدوات التحرير لإعادة ترتيب المشاهد في تسلسل زمني، وأضف أغنية الرقصة الأولى، ثم عاين النتيجة واعرض فيديو الإهداء أثناء كلمة التهنئة.

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مونتاج رثاء لطيف لحيوان أليف، بإضاءة ناعمة تكريمًا لرفيق محبوب.

Pet Memorial and Remembrance Videos

فقدان الحيوان الأليف خسارة حقيقية تستحق تكريمًا خاصًا. حوّل الصور والمقاطع القصيرة لرفيقك إلى فيديو تأبيني مؤثر مع موسيقى هادئة، وأضف عنوانًا تذكاريًا، واحتفظ به كتذكار دائم للفرح الذي جلبه إلى حياتك.

أيقونة مستند أبيض ضبابي مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيف يعمل

How tribute video maker works

أنشئ فيديو تكريميًا عبر الإنترنت في أربع خطوات. يعمل صانع الفيديوهات التكريمية هذا في متصفحك، لذلك لا حاجة لتنزيل أي برنامج على جهازك.

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الخطوة 1: حمّل صورك

أضف صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، أو سجّل رسالة جديدة باستخدام أداة التسجيل المدمجة.

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الخطوة 2: اختر قالبًا

اختر قالبًا لذكرى أو احتفال، أو ابدأ من خط زمني فارغ ورتّب كل مشهد على حدة.

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الخطوة 3: أضف الموسيقى والنص

قصّ الأغنية، ثم أضف طبقة من السرد الصوتي، والعناوين الفرعية، والتواريخ، والاقتباسات لسرد القصة كاملة.

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الخطوة 4: التصدير والمشاركة

عاين الفيديو النهائي، وصدّر ملف MP4 أو MOV بالتنسيق الذي تحتاجه، ثم شارك رسالة التكريم كرابط فيديو عبر الإنترنت مع العائلة في أي مكان.

الأسئلة الشائعة حول صانع فيديو التكريم

ما هو فيديو التكريم وكيف يعمل صانع فيديوهات التكريم؟

فيديو التكريم هو فيلم قصير يكرّم شخصًا باستخدام صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به والموسيقى والكلمات. يتيح لك صانع فيديوهات التكريم إنشاء فيديوهات مؤثرة عن طريق رفع تلك الذكريات، وإدراجها في قالب جاهز، وإضافة التعليق الصوتي والترجمات، ثم تصدير فيديو مكتمل لمشاركته.

كيف يمكنني إنشاء فيديو تكريمي من الصور والموسيقى؟

اجمع بين 25 و40 صورة مفضلة وأي مقاطع قصيرة، ثم حمّلها بالترتيب الذي تريده. اختر قالبًا، وأضف أغنية وبطاقات عناوين للأسماء والتواريخ، وسجّل أو أنشئ التعليق الصوتي، ثم صدّر الفيديو للخدمة المطلوبة أو لمشاركته عبر الإنترنت. لست بحاجة إلى خبرة في تحرير الفيديو لإنجاز واحد خلال فترة بعد الظهر.

ما المدة المناسبة لفيديو تكريمي في مراسم الجنازة؟

في الجنازة أو مراسم التأبين، يُفضَّل أن تكون مدة الفيديو بين 5 و10 دقائق حتى يتاح للمشاهدين وقت للتأمل دون فقدان التركيز. أما لوسائل التواصل الاجتماعي أو الدردشة الجماعية، فغالبًا ما تكون مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و3 دقائق أكثر فاعلية في الحفاظ على الانتباه.

هل يمكنني إعادة إنشاء صوت أحد أحبّائي لاستخدامه في التعليق الصوتي؟

مع الحصول على الموافقة وتوفّر عيّنة صوتية نقية، استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي يمكنه إعادة إنشاء صوت لقراءة رسالة أو قصيدة ضمن التكريم. استخدمه بتروٍ، وفقط عندما توافق العائلة على أنه مناسب ويحفظ الاحترام.

هل يمكنني جعل صورة قديمة تتحرك أو تبدو وكأنها تنبض بالحياة على الشاشة؟

نعم. Avatar IV يحوّل الصورة الثابتة إلى حركة خفيفة تشبه الواقع، بحيث يمكن لصورة واحدة ثمينة أن تتحرك برفق على الشاشة. يعمل جيدًا كلقطة ختامية أو صورة عنوان تحافظ على انتباه الحضور في الغرفة.

لماذا تختار HeyGen بدلًا من صانعي فيديوهات التكريم الآخرين؟

العديد من الأدوات تكتفي بدمج الصور في عرض شرائح فقط. HeyGen لا يكتفي بذلك، بل يحوّل الصور الثابتة إلى حركة، ويضيف سرداً صوتياً طبيعياً بصوت تختاره، ويمكنه إعادة إنشاء التكريم بالكامل بلغة أخرى، بحيث يتمكن الأقارب في أي مكان من مشاهدته باللغة التي يتحدثون بها. هذه الجودة نفسها تمتد إلى كل فيديو تنشئه.

هل يمكنني مشاركة فيديو التكريم مع أفراد العائلة الذين يتحدثون لغات أخرى؟

نعم. يمكن مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي إعادة إنشاء رسالتك التكريمية بأكثر من 175 لغة مع ترجمة مكتوبة وصوت مترجم، حتى يتمكن الأجداد والأقارب في الخارج من مشاهدتها بلغتهم دون الحاجة إلى تعديل منفصل.

هل يمكنني إضافة موسيقاي الخاصة أو أغنيتي المفضلة إلى فيديو التكريم؟

يمكنك رفع أغنية ذات معنى بالنسبة لك أو الاختيار من مكتبة الموسيقى المدمجة. إذا كنت تخطط لنشر الفيديو بشكل علني على منصات التواصل الاجتماعي، فتحقق من امتلاكك لحقوق استخدام الأغنية، لأن المقاطع المحمية بحقوق النشر قد يتم كتمها أو حظرها على بعض المواقع.

هل يمكن لشخص واحد إنشاء فيديو تكريم احترافي دون الاستعانة بمحرر فيديو؟

نعم، وبجزء بسيط من تكلفة الاستوديو. المعلّم Anton Voroniuk ذكر أن الإنتاج أصبح أقل تكلفة بما يصل إلى 40 مرة مع توفير 15.5 ساعة أسبوعيًا باستخدام HeyGen، مما يوضح إلى أي مدى يمكن لشخص واحد أن ينجز دون الحاجة إلى فريق كامل لإنشاء المحتوى.

هل أداة إنشاء فيديو التكريم مجانية، وما الذي تضيفه الخطط المدفوعة؟

نعم، البدء مجاني، بحيث يمكنك إنشاء فيديو تكريمي دون أي تكلفة مسبقة. تضيف الخطط المدفوعة، ابتداءً من حوالي 24$ شهريًا، مدة تصدير أطول، وتنزيلات بدقة 4K، وخيارات إبداعية إضافية، مما يساعدك عندما ترغب في الحصول على تذكار لعرضه أو حفظه.

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