العديد من الأدوات تكتفي بدمج الصور في عرض شرائح فقط. HeyGen لا يكتفي بذلك، بل يحوّل الصور الثابتة إلى حركة، ويضيف سرداً صوتياً طبيعياً بصوت تختاره، ويمكنه إعادة إنشاء التكريم بالكامل بلغة أخرى، بحيث يتمكن الأقارب في أي مكان من مشاهدته باللغة التي يتحدثون بها. هذه الجودة نفسها تمتد إلى كل فيديو تنشئه.