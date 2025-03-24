حوّل المخططات والعروض التقديمية والمقالات إلى عروض شرائح فيديو احترافية باستخدام HeyGen. يجمع صانع عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي بين تصميمات شرائح أنيقة، وتعليق صوتي واقعي، وترجمة نصية تلقائية، لتتمكن من نشر محتوى التدريب والمبيعات والدورات دون تصوير أو تحرير معقّد. أنشئ فيديوهات متوافقة مع هوية علامتك التجارية تُقدّم المعلومات وتقنع وتدعم التوسّع.
جرّب مجاناً أداة تحويل الصور إلى فيديو
Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.
Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.
Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.
Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.
Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.
Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.
لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تحوّل الشرائح الثابتة إلى عروض فيديو جذابة تحافظ على انتباه المشاهدين وتوصل الرسالة بوضوح. ابدأ من ملف PPT أو مخطط أو تدوينة، ثم دع الذكاء الاصطناعي ينشئ المشاهد، ويضيف التعليق الصوتي، ويطبّق هوية علامتك التجارية بشكل متسق حتى تصل رسالتك في كل مرة.
اقضِ دقائق فقط في إعداد عرض الشرائح بدلًا من أيام. HeyGen يعمل على أتمتة توقيت المشاهد، والانتقالات، والعناوين مع الحفاظ على المحتوى الأساسي.
اختر مقدّم عرض واقعيًا أو تعليقًا صوتيًا يناسب أسلوبك، أضف ملاحظات المتحدث أو النصوص، ثم أنشئ عرض شرائح متحدثًا جاهزًا للمشاركة.
انسخ المشاريع، وترجم التعليقات الصوتية والترجمة النصية، أو بدّل العناصر البصرية لإنشاء نسخ محلية دون إعادة البناء من الصفر.
استورد الشرائح أو المخططات أو عناوين URLs
ابدأ من ملفات PPTX الحالية، أو عروض Google Slides، أو المخططات المكتوبة، أو حتى رابط مدونة مباشرة. يقوم HeyGen تلقائياً باستخراج العناوين والبنية والنقاط الرئيسية، ثم يحوّلها إلى مشاهد مرئية جاهزة للتعليق الصوتي.
إنشاء نصوص بالذكاء الاصطناعي مع اقتراحات للتوقيت
حوّل محتوى الشرائح إلى نصوص جاهزة للإلقاء مع تلخيص تلقائي واقتراحات لسرعة الإلقاء. يوصي الذكاء الاصطناعي بطول المشاهد والانتقالات بحيث يحصل كل مفهوم على الوقت الكافي ليترسخ. يمكنك بسهولة تعديل الجمل، وضبط النبرة، أو لصق ملاحظات المتحدث الخاصة بك لتحافظ على تحكم كامل بالإبداع.
مقدّمون واقعيون وتعليقات صوتية متعددة اللغات
اختر من بين أفاتارات مقدّمي العروض ذات المظهر الطبيعي أو أنشئ تعليقات صوتية بعدة لغات ولهجات. يتم تحسين سرعة الكلام، والتشديد، والتوقفات من أجل وضوح أعلى، مما يجعل الموضوعات المعقدة أسهل في المتابعة.
قوالب تحمل هوية علامتك التجارية، وتسميات توضيحية، وعناصر بصرية لفت الانتباه
طبّق ألوان العلامة التجارية وخطوطها وشعاراتها وأنماط التخطيط للحفاظ على اتساق كل عرض شرائح ومظهره المهني. أضف ترجمات توضيحية، وعناوين سفلية، وعناصر نداء متحركة لإبراز النقاط أو البيانات الأساسية. تساعد هذه المؤشرات البصرية على توجيه الانتباه وجعل المعلومات أسهل في الاستيعاب.
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
كيفية استخدام أداة عرض الشرائح بالذكاء الاصطناعي
أنشئ فيديو عرض شرائح مكتمل في أربع خطوات بسيطة، مع عناصر تحكم تحافظ على سرعة العملية وقابليتها للتوقّع.
استورد عرض شرائح، أو حمّل مستنداً، أو الصق رابط مدونة أو مخططاً لبدء عملية التحويل.
تقترح HeyGen نصًا قصيرًا ومددًا لكل مشهد، ويمكنك تعديل السطور أو ملاحظات المتحدث لتناسب أسلوبك والجمهور الذي تخاطبه.
اختر مقدّم العرض أو الصوت، وطبّق مجموعة هوية علامتك التجارية، ثم أضف لقطات الشاشة أو الأيقونات أو الصور الجاهزة عند الحاجة.
أنشئ فيديو عرض الشرائح الخاص بك، ثم نزّل ملفات جاهزة للمنصات، أو أنشئ نسخًا محلية بمسارات صوتية مترجمة وترجمات نصية.
أداة لإنشاء عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي هي مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل عروض الشرائح أو المخططات أو المقالات إلى عروض فيديو مُعلَّقة صوتياً، حيث يجمع بين النص المنطوق والمرئيات والترجمة النصية في فيديو واحد قابل للتصدير.
لا. HeyGen يقوم بأتمتة التنسيق والتوقيت والسرد. يمكنك رفع ملف PPTX موجود، أو لصق النص وترك الذكاء الاصطناعي ينشئ عرض شرائح منظمًا.
نعم. طبّق شعارك وألوانك وخطوطك وقوالبك بحيث تتوافق جميع مقاطع الفيديو المُنشأة مع إرشادات علامتك التجارية.
تشمل المدخلات الشائعة ملفات PPTX وGoogle Slides وDOCX وPDF والنصوص العادية أو عناوين URLs. يمكنك أيضًا تحميل الصور ولقطات الشاشة لدعم العناصر البصرية.
نعم. توفر HeyGen نصوصاً قابلة للتعديل وبطاقات للمشاهد حتى تتمكن من تحسين الصياغة، وتركيز العبارات، وعبارات الدعوة إلى الإجراء قبل عملية الإخراج.
يدعم HeyGen العديد من اللغات للتعليق الصوتي والترجمة النصية. يمكنك إنشاء نسخ محلية من الفيديو عن طريق تغيير إعدادات اللغة وإعادة إنشاء التعليق الصوتي باستخدام ميزة video translator .
نعم. يتم إنشاء الترجمات النصية تلقائياً من النص المكتوب ومزامنتها مع توقيت الكلام، ويمكنك تصدير ملفات SRT لاستخدامها مع أدوات أخرى.
نعم. اختر أفاتار مقدّم أو حمّل مقطعًا قصيرًا للمقدّم ليظهر بجانب محتوى الشرائح لتجربة هجينة تجمع بين مقدّم يتحدث وعرض الشرائح.
تعمل معظم مقاطع الفيديو على شكل عرض شرائح بأفضل أداء عندما تتراوح مدتها بين 1 و10 دقائق، وذلك بحسب عمق الموضوع. تساعدك HeyGen على تقسيم المحتوى الأطول إلى وحدات أقصر.
نعم. أعد فتح المشروع، وعدّل النص أو الشرائح، ثم أنشئ فيديو جديداً. ستحتفظ بالإصدارات بحيث تكون التحديثات سريعة وتحت السيطرة.
صدّر ملفات MP4 محسّنة للويب ووسائل التواصل الاجتماعي، بنسب عرض إلى ارتفاع عمودية أو أفقية، بالإضافة إلى ملفات الترجمة مثل SRT لدعم سهولة الوصول والتوزيع.
نعم. تتم معالجة الملفات التي ترفعها والنصوص التي يتم إنشاؤها ومقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها بشكل آمن، وتبقى لك السيطرة الكاملة على مشاركتها وتخزينها.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.