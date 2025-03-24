منشئ عروض شرائح بالذكاء الاصطناعي لعرض تقديمي احترافي

حوّل المخططات والعروض التقديمية والمقالات إلى عروض شرائح فيديو احترافية باستخدام HeyGen. يجمع صانع عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي بين تصميمات شرائح أنيقة، وتعليق صوتي واقعي، وترجمة نصية تلقائية، لتتمكن من نشر محتوى التدريب والمبيعات والدورات دون تصوير أو تحرير معقّد. أنشئ فيديوهات متوافقة مع هوية علامتك التجارية تُقدّم المعلومات وتقنع وتدعم التوسّع.

حوّل عروض المبيعات إلى مقاطع فيديو قابلة للمشاركة

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

وحدات التدريب وإجراءات الانضمام

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

إعلانات المنتجات وعروض الميزات

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

محاضرات المؤتمرات ومعاينات المتحدثين

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

محتوى الدورات وملخصات الدروس

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

تحديثات داخلية ورسائل تنفيذية

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تحوّل الشرائح الثابتة إلى عروض فيديو جذابة تحافظ على انتباه المشاهدين وتوصل الرسالة بوضوح. ابدأ من ملف PPT أو مخطط أو تدوينة، ثم دع الذكاء الاصطناعي ينشئ المشاهد، ويضيف التعليق الصوتي، ويطبّق هوية علامتك التجارية بشكل متسق حتى تصل رسالتك في كل مرة.

إنتاج أسرع وجودة متسقة

اقضِ دقائق فقط في إعداد عرض الشرائح بدلًا من أيام. HeyGen يعمل على أتمتة توقيت المشاهد، والانتقالات، والعناوين مع الحفاظ على المحتوى الأساسي.

وضوح بقيادة المقدم، مع إعداد بسيط للغاية

اختر مقدّم عرض واقعيًا أو تعليقًا صوتيًا يناسب أسلوبك، أضف ملاحظات المتحدث أو النصوص، ثم أنشئ عرض شرائح متحدثًا جاهزًا للمشاركة.

إعادة الاستخدام والتوطين على نطاق واسع

انسخ المشاريع، وترجم التعليقات الصوتية والترجمة النصية، أو بدّل العناصر البصرية لإنشاء نسخ محلية دون إعادة البناء من الصفر.

استورد الشرائح أو المخططات أو عناوين URLs

ابدأ من ملفات PPTX الحالية، أو عروض Google Slides، أو المخططات المكتوبة، أو حتى رابط مدونة مباشرة. يقوم HeyGen تلقائياً باستخراج العناوين والبنية والنقاط الرئيسية، ثم يحوّلها إلى مشاهد مرئية جاهزة للتعليق الصوتي.

إنشاء نصوص بالذكاء الاصطناعي مع اقتراحات للتوقيت

حوّل محتوى الشرائح إلى نصوص جاهزة للإلقاء مع تلخيص تلقائي واقتراحات لسرعة الإلقاء. يوصي الذكاء الاصطناعي بطول المشاهد والانتقالات بحيث يحصل كل مفهوم على الوقت الكافي ليترسخ. يمكنك بسهولة تعديل الجمل، وضبط النبرة، أو لصق ملاحظات المتحدث الخاصة بك لتحافظ على تحكم كامل بالإبداع.

مقدّمون واقعيون وتعليقات صوتية متعددة اللغات

اختر من بين أفاتارات مقدّمي العروض ذات المظهر الطبيعي أو أنشئ تعليقات صوتية بعدة لغات ولهجات. يتم تحسين سرعة الكلام، والتشديد، والتوقفات من أجل وضوح أعلى، مما يجعل الموضوعات المعقدة أسهل في المتابعة.

قوالب تحمل هوية علامتك التجارية، وتسميات توضيحية، وعناصر بصرية لفت الانتباه

طبّق ألوان العلامة التجارية وخطوطها وشعاراتها وأنماط التخطيط للحفاظ على اتساق كل عرض شرائح ومظهره المهني. أضف ترجمات توضيحية، وعناوين سفلية، وعناصر نداء متحركة لإبراز النقاط أو البيانات الأساسية. تساعد هذه المؤشرات البصرية على توجيه الانتباه وجعل المعلومات أسهل في الاستيعاب.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة عرض الشرائح بالذكاء الاصطناعي

أنشئ فيديو عرض شرائح مكتمل في أربع خطوات بسيطة، مع عناصر تحكم تحافظ على سرعة العملية وقابليتها للتوقّع.

الخطوة 1

حمّل محتواك أو الصقه

استورد عرض شرائح، أو حمّل مستنداً، أو الصق رابط مدونة أو مخططاً لبدء عملية التحويل.

الخطوة 2

مراجعة النص والإيقاع

تقترح HeyGen نصًا قصيرًا ومددًا لكل مشهد، ويمكنك تعديل السطور أو ملاحظات المتحدث لتناسب أسلوبك والجمهور الذي تخاطبه.

الخطوة 3

اختر الأفاتار والعناصر البصرية والعلامة التجارية

اختر مقدّم العرض أو الصوت، وطبّق مجموعة هوية علامتك التجارية، ثم أضف لقطات الشاشة أو الأيقونات أو الصور الجاهزة عند الحاجة.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر

أنشئ فيديو عرض الشرائح الخاص بك، ثم نزّل ملفات جاهزة للمنصات، أو أنشئ نسخًا محلية بمسارات صوتية مترجمة وترجمات نصية.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي؟

أداة لإنشاء عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي هي مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل عروض الشرائح أو المخططات أو المقالات إلى عروض فيديو مُعلَّقة صوتياً، حيث يجمع بين النص المنطوق والمرئيات والترجمة النصية في فيديو واحد قابل للتصدير.

هل أحتاج إلى PowerPoint أو مهارات تصميم لاستخدام هذا؟

لا. HeyGen يقوم بأتمتة التنسيق والتوقيت والسرد. يمكنك رفع ملف PPTX موجود، أو لصق النص وترك الذكاء الاصطناعي ينشئ عرض شرائح منظمًا.

هل يمكنني استخدام أصول علامتي التجارية الحالية؟

نعم. طبّق شعارك وألوانك وخطوطك وقوالبك بحيث تتوافق جميع مقاطع الفيديو المُنشأة مع إرشادات علامتك التجارية.

ما هي صيغ الإدخال المدعومة؟

تشمل المدخلات الشائعة ملفات PPTX وGoogle Slides وDOCX وPDF والنصوص العادية أو عناوين URLs. يمكنك أيضًا تحميل الصور ولقطات الشاشة لدعم العناصر البصرية.

هل يمكنني تعديل النص الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي قبل إنشاء الفيديو؟

نعم. توفر HeyGen نصوصاً قابلة للتعديل وبطاقات للمشاهد حتى تتمكن من تحسين الصياغة، وتركيز العبارات، وعبارات الدعوة إلى الإجراء قبل عملية الإخراج.

ما اللغات المتاحة للتعليق الصوتي؟

يدعم HeyGen العديد من اللغات للتعليق الصوتي والترجمة النصية. يمكنك إنشاء نسخ محلية من الفيديو عن طريق تغيير إعدادات اللغة وإعادة إنشاء التعليق الصوتي باستخدام ميزة video translator .

هل يتم إنشاء الترجمات النصية تلقائياً؟

نعم. يتم إنشاء الترجمات النصية تلقائياً من النص المكتوب ومزامنتها مع توقيت الكلام، ويمكنك تصدير ملفات SRT لاستخدامها مع أدوات أخرى.

هل يمكنني تضمين فيديو المقدّم إلى جانب الشرائح؟

نعم. اختر أفاتار مقدّم أو حمّل مقطعًا قصيرًا للمقدّم ليظهر بجانب محتوى الشرائح لتجربة هجينة تجمع بين مقدّم يتحدث وعرض الشرائح.

ما المدة المناسبة لفيديو عرض الشرائح؟

تعمل معظم مقاطع الفيديو على شكل عرض شرائح بأفضل أداء عندما تتراوح مدتها بين 1 و10 دقائق، وذلك بحسب عمق الموضوع. تساعدك HeyGen على تقسيم المحتوى الأطول إلى وحدات أقصر.

هل يمكنني تحديث الفيديو بعد نشره؟

نعم. أعد فتح المشروع، وعدّل النص أو الشرائح، ثم أنشئ فيديو جديداً. ستحتفظ بالإصدارات بحيث تكون التحديثات سريعة وتحت السيطرة.

ما هي صيغ التصدير المتاحة؟

صدّر ملفات MP4 محسّنة للويب ووسائل التواصل الاجتماعي، بنسب عرض إلى ارتفاع عمودية أو أفقية، بالإضافة إلى ملفات الترجمة مثل SRT لدعم سهولة الوصول والتوزيع.

هل يكون محتواي آمنًا أثناء المعالجة؟

نعم. تتم معالجة الملفات التي ترفعها والنصوص التي يتم إنشاؤها ومقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها بشكل آمن، وتبقى لك السيطرة الكاملة على مشاركتها وتخزينها.

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

