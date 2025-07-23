مرحبًا بك في دليلك السريع للانطلاق في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لصنّاع المحتوى
هل تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد بسبب الوقت أو الميزانية أو موارد الإنتاج المحدودة؟ لست وحدك. الخبر الجيد؟ مع HeyGen يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو احترافية المظهر، وترجمتها، وإعادة توظيفها، دون التكاليف العالية أو أوقات التنفيذ الطويلة المرتبطة بالإنتاج التقليدي.
تم إعداد هذا الدليل خصيصًا لصنّاع المحتوى الذين يرغبون في تنمية علامتهم التجارية، والوصول إلى عملاء جدد، وتوسيع نطاق إنشاء المحتوى. ستتعلّم كيف تنتقل من الفكرة إلى فيديو جاهز بسرعة. لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ظهور أشخاص أمام الكاميرا!
لا تفوّت تمرين إنشاء الفيديو التطبيقي في قسم إنشاء أول فيديو لك، فهو مصمَّم لمساعدتك على التعلّم بالممارسة والوصول إلى مستوى متقدّم في وقت قصير.
أهم حالات الاستخدام: كيف يستفيد المبدعون من HeyGen
HeyGen أكثر من مجرد أداة فيديو. إنها محرّك إبداعي مصمم للمحترفين الذين يحتاجون إلى العمل بسرعة، وتوسيع نطاق المحتوى، وتحقيق النتائج دون المساومة على الجودة. من الدورات متعددة اللغات إلى إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، إليك كيف تستخدم الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال من مختلف الأنواع HeyGen لإنشاء فيديوهات عالية التأثير على نطاق واسع.
مقاطع فيديو المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
مثالي للشركات التي تعتمد على قوة التزكيات وآراء العملاء: الشركات المعتمدة على المنتجات (العناية بالبشرة، الديكور، وغيرها)، والشركات المعتمدة على الخدمات (العقارات، المدربون، المستشارون)، والشركات المتخصصة أو القائمة على الشغف (علامات تجارية للحيوانات الأليفة، الشركات المهتمة بالاستدامة والبيئة)
إعلانات فيديو
مثالي لـ: تسويق العلامات التجارية أو الشركات أو الخدمات
- كيف زادت Ask The Agent عدد العملاء المحتملين الجدد من خلال بناء الثقة وإبراز العلامات التجارية الشخصية لوكلاء العقارات على نطاق واسع
- كيف استخدمت فنانة أحجار الراين Crystal Ninja الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإطلاق متجر تجزئة، وموقع تجارة إلكترونية، ومركز تعليمي لكبار العملاء، وسلسلة فعاليات
الدورات التعليمية
مثالي لـ: المعلّمين، والاستشاريين، والمدرّبين، والمتخصصين في مجال الصحة والعافية، وتعليم المنتجات
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا اليوم
التحدي
- الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج محتوى الفيديو تستنزف ميزانيتك ووقتك
- تصوير نفسك يوميًا؟ إنه مجهد ويصرفك عن تنمية علامتك التجارية
- أنت بحاجة إلى محتوى لافت يوقف التمرير، وجاهز للأداء على كل منصة وبكل لغة.
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
السرعة، القابلية للتوسع وتوفير التكاليف
تم تقليص الجدول الزمني لإنتاج الدورات الفيديو من 4 أسابيع إلى 15 دقيقة لكل فيديو على يد آنيلين برو، خبيرة سلوك القطط ومدرِّسة عبر الإنترنت في Happy Cats
التوطين
تسويق ودورات متاحة بأكثر من 6 لغات من خلال Kung Fu Kendra باستخدام ميزات الترجمة من HeyGen
التخصيص
مئات من المتخصصين في العقارات زادوا عدد العملاء المحتملين من خلال مقاطع فيديو لبناء علامتهم الشخصية
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تستخدم HeyGen للمرة الأولى؟ لا تقلق، الأمر بسيط. سيرشدك هذا القسم خطوة بخطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو مميز بسرعة.
دورة تعليمية
مثالي للدروس التعليمية أو الشروحات التي تتطلب تسجيلات شاشة أو عناصر مرئية أخرى
هل تفضّل التعلّم بالممارسة؟
اختر نوع الفيديو أعلاه لفتح قالب جاهز في HeyGen واتبع الخطوات أثناء التقدّم.
هل تسعى إلى إنجاز أكثر من المطلوب؟
نحن نحب ذلك! انتقل مباشرة إلى الخطوة 4: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب ليكون المتحدث باسمك وأنشئ أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك، توأمك الرقمي ونجم فيديوهاتك المستقبلي.
لست مستعدًا للبدء بعد؟
لا تقلق. تصفّح الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
هل أنت مستعد للبدء؟ ابدأ بهذا جولة لمدة دقيقتين في محرر استوديو HeyGen للذكاء الاصطناعي، ثم لنبدأ العمل بعمق!
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen للتوسّع
رواد الأعمال الأذكياء لا يبدؤون من الصفر في كل مرة، بل يبنون أنظمة قابلة للتوسّع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على اتساق هوية علامتك التجارية في مقاطع الفيديو من خلال إعداد Brand Kit لاستخدام الخطوط والألوان والشعارات والمواد الخاصة بك تلقائياً.
ما عليك سوى لصق رابط موقعك الإلكتروني للبدء، أو تحميل عناصر هويتك البصرية يدويًا.
هل أنت مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا العودة لاحقًا لإكمال هذه الخطوة.
نصيحة احترافية
بمجرد تجهيز مجموعة علامتك التجارية بألوان علامتك، يمكنك بسهولة تحديث معظم HeyGen Templates لتتوافق معها. ما عليك سوى استبدال الألوان بألوان علامتك ليبقى كل فيديو متوافقًا مع هويتك البصرية، أو الضغط على زر Shuffle Colors ليقوم HeyGen بتبديلها تلقائيًا.
الخطوة 2: حدّد استراتيجيتك
قبل البدء في إنشاء الفيديو، خذ لحظة لتوضيح هدفك، الجمهور المستهدف والمنصة، ورسالتك. سيساعدك ذلك على إنشاء مقاطع فيديو لا تبدو رائعة فحسب، بل تؤدي الغرض وتخدم أرباحك النهائية.
الهدف
ما الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو؟
أمثلة: زيادة عدد متابعيك، الترويج لمنتج جديد، مشاركة شرح سريع، مراجعة منتج
الجمهور المستهدف
من يشاهد هذا الفيديو الآن، وما الذي يهتم به في هذه اللحظة؟
أمثلة: متابعون جدد على TikTok، معجبون أوفياء، شركاء محتملون للتعاون، متصفّحون عابرون
قناة التوزيع الأساسية
لأي منصة صُمم هذا المحتوى، وكيف سيعثر عليه الناس؟
أمثلة: Instagram Reels، TikTok، YouTube، صفحة الرابط في السيرة الذاتية
رسالة أو عبارة جذابة
ما المشكلة التي تحلّها وكيف ستجذب الانتباه وتمنع التمرير خلال أول 5 ثوانٍ؟
أمثلة: "هل تساءلت يومًا لماذا لا ترى نتائج بعد تمرين شاق؟" أو "هذا التطبيق ساعدني على الوصول إلى 10k متابعين خلال 30 يومًا."
[استراتيجية نموذجية]
نصيحة احترافية
تحتاج إلى رأي ثانٍ؟ انتقل إلى ChatGPT أو Claude أو أي أداة أخرى تفضّلها واستخدم الموجّه التالي:
"أنا أُنشئ فيديو لنشاطي التجاري الصغير. هدفي هو [goal]، وجمهوري هو [audience]، وسأشاركه على [platform]، وخطّافي هو: [hook]. ما الملاحظات أو التحسينات التي تقترحها؟"
الخطوة 3: اكتب النص الخاص بك
يُعد النص الذي تكتبه العمود الفقري لإعلان فيديو مميز أو تجربة تعلّم واضحة وفعّالة.
لفيديو ترويجي أو إعلان، إليك كيفية جعله فعّالًا:
- ابدأ بـ خطّاف قوي (إذ تكون أول 3-5 ثوانٍ هي الأهم) يوضّح مشكلة شائعة أو عرض القيمة الذي تقدّمه.
- اختم بـ CTA واضح (دعوة لاتخاذ إجراء)، مثل توجيه المشاهد إلى موقعك الإلكتروني أو عرض جديد وغير ذلك.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً محادثياً، وتحدّث مباشرةً وبوضوح إلى جمهورك.
لفيديو تعليمي، إليك الطريقة الصحيحة للقيام بذلك:
- ابدأ بسياق وارتباط واضحين مثل سيناريو أو سؤال أو تحدٍّ شائع يوضّح سبب أهمية الموضوع. هذا يعزّز الدافعية ويشجّع المتعلّم على التفاعل والالتزام.
- حافظ على هيكلية واضحة وتركيز محدد، من خلال تقسيم المحتوى إلى خطوات منطقية وسهلة المتابعة بإيقاع واضح وثابت.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً حوارياً، وتحدّث مباشرة وبوضوح إلى المتعلم.
- عزّز النقاط الأساسية المستفادة والخطوات التاليةمن خلال إنهاء المحتوى بملخص بسيط، أو دعوة للتفكير في ما تم تعلّمه أو تطبيقه، أو توجيه واضح إلى الوحدة أو المورد التالي.
نصيحة احترافية
هل تريد إنجاز العمل بشكل أسرع؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية للحصول على إرشادات حول استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ إليك بعض المخططات النموذجية للإلهام.
إذا كنت تتابع العمل في HeyGen، فهذه النصوص مدمجة مسبقًا في القالب الخاص بك.
تعمّق أكثر في كتابة النصوص
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
لديك محتوى تحتاج إلى إنشائه، لذا دع الذكاء الاصطناعي يتولى الجزء الأصعب من كتابة النصوص. بين المونتاج والنشر ومتابعة التوجهات، لا ينبغي أن يستغرق إعداد نصوص الفيديو ساعات طويلة. أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini يمكن أن تساعدك على إنشاء نصوص مصقولة وجاهزة للمنصات في دقائق.
الخطوة 1: ابدأ بطلب واضح
أخبر الذكاء الاصطناعي بنوع الفيديو الذي تنشئه وما الذي تريد أن يحققه لنشاطك التجاري. تضمّن تفاصيل مثل:
- نوع الفيديو (مثل: Reel، مقدمة YouTube، تعاون مع علامة تجارية)
- لمن موجّه (مثل المتابعين الجدد، المعجبين المخلصين، العلامات التجارية)
- هدفك (مثل زيادة المشاهدات، الترويج للمنتجات، أو توضيح أمر ما)
- نبرة أو أسلوب الصوت (مثل هادئ، حماسي، ساخر، خبير)
موجّه نموذجي:
"اكتب نصًا لمدة 60 ثانية مناسبًا للمبتدئين لمقطع TikTok عن التمويل الشخصي يشرح كيفية بناء صندوق طوارئ. يجب أن تكون النبرة واثقة، معلوماتية، وقريبة من اهتمامات الشباب. اختم بدعوة لاتخاذ إجراء للتسجيل عبر الرابط في السيرة الذاتية الخاصة بي."
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
هل تريد نصًا يبدو فعلًا وكأنه بصوتك؟ زوّد الذكاء الاصطناعي ببعض النقاط الرئيسية ليعتمد عليها.
مثال:
- منتجك أو خدمتك أو عرضك
- عرض القيمة الأساسية
- الدعوة إلى اتخاذ إجراء (ما تريد من المشاهدين القيام به)
موجّه نموذجي:
"تضمّن هذه النقاط: ابدأ بهدف ادخار قدره 1,000$. 60% من الأمريكيين لا يستطيعون تغطية حالة طارئة بقيمة 400$. تجنّب الاحتفاظ بهذا المال في حساب جارٍ. الدعوة إلى الإجراء (CTA): استخدم أداة التتبع في الدرس لتخطيط هدفك الادخاري."
الخطوة 3: اطلب التنسيق المناسب
أخبر الذكاء الاصطناعي بالطريقة التي ستقدّم بها الفيديو. هل ستتحدث مباشرة إلى الكاميرا؟ أم ستستخدم تعليقًا صوتيًا؟ وضّح ذلك للذكاء الاصطناعي حتى يضبط النبرة بالشكل المناسب.
مثال:
- نص مُلقى بصوتي أمام الكاميرا
- سيتم توزيعها على Instagram Reels
- أسلوب غير رسمي وشبابي يجذب المراهقين
موجّه نموذجي:
"اكتب هذا كنص مُلقى بصوت أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بي لمنصة Instagram Reels. اجعله عفويًا، مشوقًا، وقريبًا من اهتمامات المراهقين."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
انسخ النص إلى HeyGen، وشاهده مسبقًا مع الأفاتار الخاص بك، واستمع إليه. هل يبدو وكأنه صوتك؟ إذا لم يكن كذلك، عدّل عليه باستخدام موجّهات متابعة مثل:
- اجعله أكثر حوارية وطبيعية
- أضف مقدمة تشد الانتباه في أول 3 ثوانٍ
- حوّل هذا إلى نسخة أقصر مدتها 30 ثانية لوسائل التواصل الاجتماعي
- أضف إحصائية سريعة عن الحي
- جرّب ثلاث صيغ مختلفة للدعوة إلى الإجراء الختامية
الخطوة 4: أنشئ أفاتار فائق الواقعية
تصفّح مكتبة HeyGen التي تضم أكثر من 700 أفاتار جاهز ومتنوّع Public Avatars أو أنشئ Custom Avatar يشبهك في الشكل والصوت تمامًا
سواء كنت تبني علامتك الشخصية أو تنشئ محتوى لتعاون مع علامة تجارية، يوفّر لك HeyGen خيارات مرنة ومناسبة للمبدعين لإنشاء أفاتارات مخصّصة.
اطلع على ما يلي لمعرفة كيفية إنشاء ما يناسبك بأفضل شكل.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
نسخة رقمية مطابقة فائقة الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي مستند إلى صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
توأم رقمي واقعي
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
مظهر واقعي للغاية يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يتطلب رصيداً لإجراء عملية الإنشاء.
مقاطع فيديو أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تساوي جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار الخاص بك أكثر واقعية وجودة.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب Hyper Realistic Avatar الخاص بك، من الإيماءات إلى تعابير الوجه أو نبرة الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة البرومبت، اطّلع على أفضل ممارسات إعداد البرومبت
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة ودقة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generating Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو المظهر باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات مخصصة عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي
تضم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يتطلّب الفيديو المثالي صوتًا مخصصًا. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيمك، مع دعم لعدة انفعالات
استنساخ صوتي يبدو تمامًا مثلك
موجّه نصي يحدّد السمات (العمر، اللكنة، الجنس، النبرة، الطبقة الصوتية، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. تختلف إعدادات الضبط الدقيق حسب الخدمة. خيار ممتاز لتوأمك الرقمي، لكنه يتطلّب عادةً دفعة إضافية.
نسخة مستنسخة من صوتك تبدو تمامًا مثلك
للحصول على أفضل جودة للصوت، ابدأ بمصدر صوت قوي. إليك كيفية تسجيل مقطع صوتي ممتاز:
• استخدم ميكروفونًا أو هاتفًا ذكيًا عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8 بوصات من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي خفيف
• حمّل عدة عينات بأشكال مختلفة من النبرات العاطفية للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
أفضل الممارسات: استخدام البرومبت باحترافية
البرمجة بالموجّهات هي ممارسة صياغة تعليمات نصية بعناية وتكرار تحسينها (تُسمى موجّهات) لاستخدامها في توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة الموجّهات مهارة قوية لكل من ينشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح لك الموجّهات عددًا لا يحصى من الطرق لإنشاء فيديوهات عالية التأثير يكون فيها خيالك هو الحد الوحيد لإمكاناتك! استعد للتجربة والتكرار.
الميزة
الوظيفة
استخدمه من أجل
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو محيطه أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصصة
أفضل الممارسات لكتابة البرومبت
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (من حيث النبرة، والمظهر، والإيماءة، والعاطفة)، كان بإمكان الذكاء الاصطناعي مطابقة رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكلية
استخدم بنية ثابتة: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
ضمِّن السياق والهدف
عرّف نظام الذكاء الاصطناعي بالهدف: هل هو لعرض توضيحي للمنتج؟ إعلان اجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ يساعد السياق على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم صفات تعبّر عن العاطفة أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: «واثق»، «بسيط»، «طاقة عالية»، «إيقاع هادئ»).
كرّر التحسين والتطوير
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. يمكن أن تؤدي التعديلات البسيطة على الموجّه إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
قد تختلف أفضل ممارسات كتابة البرومبتات قليلًا تبعًا لما تقوم بإنشائه
استكشف الموارد أدناه للتعمق في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من الموجّهات الخاصة بك!
الخطوة 5: أنشئ مشاهدك وصقلها في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإضفاء الحيوية على رسالتك في محرر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله، دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك خلال دقائق باستخدام مجموعة العلامة التجارية أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة واضبط ظهورها واختفائها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة في HeyGen للحصول على مقاطع فيديو b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح الفيديو الخاص بك مظهراً سلساً واحترافياً.
- أضف وخصص الترجمات النصية لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
- ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك للوصول إلى المتعلمين والزملاء والجماهير حول العالم
نصيحة احترافية
أنشئ وقارن عدّة نسخ من مقاطع الفيديو الخاصة بك لمعرفة ما الذي يحسّن التفاعل والأداء.
هل أنت مستعد للتحرير باحتراف؟
→ HeyGen Academy: AI Studio، دورة فيديو متعمقة تغطي مزايا التحرير في HeyGen
أفضل الممارسات: ضبط النطق والعواطف والتنغيم
هل تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار لديك مثاليًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي ودقيق يبدو أقرب ما يكون إلى الواقع.
الميزة
الوظيفة
استخدمه لـ
أضف فواصل واضبط نطق كلمات محددة مباشرة في لوحة النص
حمّل أو سجّل مقطعًا صوتيًا بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل العاطفة والنبرة في النص بضغطة زر
أضف مزيدًا من التنوع إلى صوتك المخصص عبر رفع تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
أهم الميزات
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة، فإن هذه الممارسات المتقدمة والأدوات المرافقة لها ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتوطينها إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، دون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤديي الأصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في مقاطع الفيديو المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن بعض الإلهام؟ اطّلع على كيفية استخدام Trivago لمنصة HeyGen لتوطين الإعلانات التلفزيونية في 30 سوقًا في الوقت نفسه.
دعم إدارة التغيير بمحتوى مرن وقابل للتحديث
التغيير مستمر، ومواد التعلم لديك تحتاج إلى مواكبة الوتيرة. سواء كنت تعيد تحديث وحدة دراسية كاملة أو تعدّل فيديو تدريبيًا واحدًا، فإن إنتاج المحتوى التقليدي مع إعادة التصوير والمونتاج يمكن أن يحوّل حتى التحديث البسيط إلى عبء كبير.
مع HeyGen، يستغرق تحديث مقاطع الفيديو دقائق بدلًا من أيام. بدّل النصوص، وعدّل المحتوى المكتوب، وغيّر العناصر البصرية، وأنشئ إصدارات جديدة ببضع نقرات فقط. لا مزيد من عنق الزجاجة في الإنتاج، بل فيديو سريع ومرن يساعد المتعلمين لديك على التكيّف بالسرعة نفسها التي تتحرك بها مؤسستك. تعرّف أكثر على كيفية استخدام HeyGen لإدارة التغيير.
خصص على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، أو تواصل المبيعات، أو دعم العملاء من خلال الفيديوهات المخصّصة. من خلال استخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مخصّصة لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر تفاعلاً لكل شخص.
أفاتار تفاعلي
سواء لأغراض المبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، الأفاتارات التفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات ديناميكية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة فعّالة لتعزيز التفاعل، وتخصيص التجارب، ودفع العملاء إلى اتخاذ الإجراء.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على كيفية استخدام getitAI لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال تجارب تسوّق مباشرة وشخصية.
حالة استخدام 1: فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي على TikTok باستخدام أفاتار HeyGen الخاص به
Favoured تزيد محتوى UGC بمقدار 6 مرات باستخدام HeyGen لتحقيق الكمية والجودة معًا
كيف وسّعت مدرّبة الفنون القتالية كونغ فو كندرا نطاق دوراتها من خلال الترويج متعدد اللغات على وسائل التواصل الاجتماعي
مثالي لـ
الأنشطة التجارية التي تعتمد على إثبات المصداقية من خلال تجارب العملاء، بما في ذلك: الأنشطة التجارية المعتمدة على المنتجات (مثل العناية بالبشرة، الديكور، وغيرها)، والأنشطة التجارية المعتمدة على الخدمات (مثل العقارات، المدربين، المستشارين)، والأنشطة التجارية المتخصصة أو القائمة على الشغف (مثل علامات منتجات الحيوانات الأليفة، والشركات المهتمة بالاستدامة والبيئة)
أفضل الممارسات
- اجذب المشاهدين بسرعة.اسعَ إلى لفت الانتباه في أول 1-2 ثانية من خلال الحركة أو النص البارز أو عنصر بصري جذاب.
- صمّم للفيديوهات التي تُشغَّل تلقائياً بدون صوت، واستخدم الترجمة النصية، والطبقات النصية، والسرد البصري لأن كثيراً من المستخدمين يشاهدون بدون صوت.
- اجعله قصيراً.الأقل هو الأكثر. استهدف مدة أقل من 15-30 ثانية على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts. اضبط سرعة النص باستخدام إعدادات الصوت المتقدمة.
- اضبط الإطار ليناسب الخلاصة.استخدم تنسيقات عمودية (9:16) أو مربعة حسب المنصة. تجنّب الوضع الأفقي ما لم تكن تنشر على YouTube.
- ابدأ بلحظة "آها". أبرز التحول أو الفائدة أو الأثر العاطفي في وقت مبكر، وليس مجرد عرض مزايا المنتج.
- اجعل المظهر طبيعيًا ومنسجمًا مع المنصة.استخدم الصيحات الرائجة على المنصة، وتعديلات الفيديو السريعة بأسلوب صناع المحتوى، أو أفاتارات UGC للاندماج بسلاسة في الخلاصة.
أهم المزايا
- أفاتارات UGCتصفّح مئات الأفاتارات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بإحساس أصيل لصنّاع المحتوى.
- الترجمة النصية: تأكد من وصول رسالتك حتى عندما يكون الصوت مغلقًا.
نصيحة احترافية
إليك هيكل محتوى عالي الأداء يستخدمه أبرز صناع المحتوى على TikTok وReels وShorts:
- عناصر مرئية لافتة للنظر: ابدأ بنص بارز أو حركة أو عنصر بصري مفاجئ لإيقاف تمرير الشاشة
- لحظة يمكن الارتباط بها: عكس نقطة ألم حقيقية أو موقف من نوع «مررت بذلك من قبل» لبناء اتصال فوري
- التحوّل أو العائد: أظهر قيمة منتجك أثناء الاستخدام
- من منظور المنشئ: استخدم تعليقًا صوتيًا أو نصًا على الشاشة للسرد بنبرة شخصية وأصيلة
- دعوة لاتخاذ إجراء بسيطة: اجعل الخطوة التالية واضحة! ("جرّب هذا"، "شاهد المزيد"، أو "زر الموقع الإلكتروني")
حالة استخدام رقم 2: إعلانات الفيديو
قصص العملاء وأمثلة عملية
Ask The Agent عزز الثقة لزيادة العملاء المحتملين الجدد
فيديوهات الذكاء الاصطناعي ساعدت Crystal Ninja على إطلاق أنشطة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتعليم والفعاليات
المؤلف جيسون فيلتس روّج لكتابه باستخدام مقاطع فيديو بأفاتار
مثالي لـ
تسويق العلامات التجارية أو الشركات أو الخدمات
أفضل الممارسات
- اجعل مقاطع الفيديو قصيرة.استهدف مدة أقل من 60 ثانية للحفاظ على انتباه المشاهدين وزيادة احتمال مشاهدتهم الفيديو حتى النهاية.
- ابدأ بإبراز القيمة. شارك رسالتك الأساسية أو الفائدة التي تقدمها مباشرة. لا تنتظر حتى النهاية لتوضيح ما الذي سيجنيه الجمهور.
- طابِق رسالتك مع هدفك.عدّل أسلوب الفيديو وطوله والدعوة إلى الإجراء بناءً على مكان عرضه، سواء كان Instagram Reel أو صفحة هبوط لموقع إلكتروني أو رسالة بريد إلكتروني للعميل.
- ضع الأجهزة المحمولة في المقام الأول.سيشاهد معظم الأشخاص على هواتفهم، لذا اجعل الإطار ضيقًا، والإيقاع سريعًا، والعناصر البصرية سهلة المتابعة.
- اجعل تعديلاتك لافتة للانتباه.استخدم حركات نصية بسيطة، ولقطات للمنتج، أو أمثلة من العملاء حتى لا يبدو الفيديو مسطحًا أو جامدًا.
- اختبر وطور أداءك بمرور الوقتجرّب نسخًا مختلفة من المقدمة، أو الرسالة، أو الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) لمعرفة ما الذي يحقق أكبر عدد من النقرات أو الاتصالات أو المبيعات، ثم ركّز أكثر على ما يحقق أفضل النتائج.
أهم الميزات
- إدراج المنتجات، أضف منتجات فعلية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك بنقرة واحدة.
- إنشاء إطلالات: اجعل الأفاتار أكثر حيوية من خلال تغيير وضعيته أو محيطه أو مظهره باستخدام موجّه نصي فقط.
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرّب وموثوق من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج “GG” غوسلاند من Favoured:
- العنصر الجاذب – شيء بصري غير مألوف أو غير متوقع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من تلك التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة – أي ما يُعرف بـ "unique selling point". اعرض الميزات التي تبرز عن غيرها!
- الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) – امنح المشاهدين دائمًا خطوة تالية يقومون بها.
حالة الاستخدام رقم 3: الدورات التعليمية
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة، فإن هذه الممارسات المتقدمة والأدوات المرافقة لها ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة عالية.
قصص العملاء وأمثلة عملية
مدرِّسة Happy Cats عبر الإنترنت وسّعت إنشاء الدورات باستخدام الأفاتارات
Kung Fu Kendra خفّضت وقت إنتاج الفيديو ووصلت إلى جماهير عالمية
HeyGen Academy: دورة فيديو تطبيقية للاستوديو بالذكاء الاصطناعي
مثالي لـ
المعلّمون، المستشارون، المدربون، المتخصصون في مجال الصحة والعافية، تعليم المنتجات
أفضل الممارسات
قسّم المحتوى إلى أجزاء صغيرة يسهل استيعابها
اجعل كل درس قصيراً ومركّزاً، ويفضّل أن يكون بين 3 و7 دقائق، ليكون من الأسهل على جمهورك متابعته والعودة إليه وتذكّره.
اجعل نصك واضحًا وأقرب إلى أسلوب المحادثة
لا تكتفِ بالتعليم فقط،بل تواصل. استخدم لغة بسيطة يومية، وبسّط المصطلحات التقنية، واجعل الأفكار تنبض بالحياة من خلال القصص أو الأمثلة الواقعية.
كن مقصودًا في استخدام العناصر البصرية
استخدم مقدمي الأفاتار إلى جانب تسجيلات الشاشة والعروض التوضيحية أو الرسومات الداعمة لجعل المحتوى أكثر تفاعلية وأسهل في الفهم.
أضف تفاعلية بسيطة
شجّع التفاعل من خلال اختبارات سريعة للمعرفة، أو موجّهات للتأمل، أو تمارين بسيطة. حتى اختبار مكوّن من سؤال واحد يمكن أن يعزّز الاحتفاظ بالمعلومات.
حدّث المحتوى بسهولة مع نموّك
استخدم HeyGen لمراجعة المحتوى وتحديثه استنادًا إلى الملاحظات أو تحديثات المنتج، دون الحاجة إلى إعادة تصوير كل شيء من البداية.
أهم الميزات
- الرسوم المتحركة： أضف نصوصًا أو عناصر مرئية متحركة لإبراز الخطوات الأساسية، وتعزيز التعلم، والحفاظ على تفاعل المشاهدين.
- القوالب： تسهّل عملية الإنشاء وتحافظ على الاتساق. لا تنسَ أنه يمكنك تخصيص قوالب HeyGen الجاهزة بألوان علامتك التجارية!
- Generate Looks: استخدم موجّهات نصية لتكييف ملابس مُدرّس الأفاتار أو البيئة أو الوضعية بما يناسب الموضوع أو الجمهور
نصيحة احترافية
إذا كان فيديو الشرح الخاص بك يحتاج إلى عناصر بصرية إضافية مثل تسجيلات الشاشة، فتأكد من أنها متوافقة مع النص الذي كتبته. ابدأ بكتابة النص، ثم استخدم زر المعاينة لتشغيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة بشكل متزامن مع التعليق الصوتي للحصول على أفضل توقيت.
