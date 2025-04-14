أداة إنشاء فيديو تكريمي للاحتفاء بمن تحب

أداة HeyGen المجانية لصناعة فيديوهات التكريم تحوّل صورك ومقاطعك الموسيقية إلى فيديو تكريم جاهز خلال دقائق. أضف الصور والمقاطع القصيرة، وادمج التعليق الصوتي والترجمة النصية، ثم شارك فيديو تذكاريًا لإحياء ذكرى من تحب مع العائلة في أي مكان.

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
١٤٧٬٨٤٢٬٦٤٨Videos generated
١٢٢٬٩٧٦٬٩١٥Avatars generated
٢٠٬٤٥٣٬١٩٥Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
أيقونة سيارة بيضاء بتصميم مُبسّط على خلفية زرقاء.Key Features

Features of the Tribute Video Maker

حوّل الصور العزيزة إلى لقطات متحركة

Static pictures can only say so much. The image to video tool adds gentle, lifelike motion to a favorite portrait, so a still photo of a departed loved one breathes, turns, and looks back at the room during the service or on screen at home.

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A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

Elegant Memorial Video Templates

تصفّح قوالب قابلة للتخصيص مصممة خصيصًا للجنازات، واحتفالات تكريم الحياة، وأعياد الميلاد، أو التقاعد. اختر قالبًا، وسيقوم المخطط بتنظيم المشاهد والتوقيت وبطاقات العناوين تلقائيًا. اسحب وأفلت صورك ومقاطعك، ثم خصّص تحية تذكارية جميلة دون الحاجة إلى أي مهارات في التصميم.

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A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

AI Narration in Your Chosen Voice

Type your eulogy or a short prompt and let the AI voice generator turn your written words into warm, natural narration. Pick a tone that fits the person, then add text on screen and place the voiceover over photos so the story is heard, not only shown.

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A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

اضبط الأجواء بالموسيقى والعناوين

اختر أغنية من مكتبة الوسائط أو أضف المقاطع الصوتية الخاصة بك، ثم عيّن بطاقات العنوان بالخط الذي يناسب الشخص. قصّ الصوت من مكتبة المواد إلى الطول المناسب، وأضف تأثير التلاشي في البداية والنهاية، واجعل مدة عرض كل صورة كافية لتستقر في ذهن المشاهدين وتمنحهم مساحة للتأمل والتذكّر.

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A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

ترجمة وكتابة الكابشن والترجمة النصية بأي لغة

خصّص النصوص الظاهرة على الشاشة باستخدام مولّد الترجمات النصية، مع ضبط الخط بحيث تصبح الاقتباسات والقصائد والكلمات المنطوقة سهلة المتابعة. المحرّر سهل الاستخدام، والنصوص تجعل الفيديو التذكاري في متناول الأقارب الأكبر سنًا وأي شخص يشاهد بدون صوت أثناء مراسم التأبين.

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On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
Green gift box icon.حالات الاستخدام

حالات الاستخدام

عرض شرائح أنيق لصور هادئة كتذكار جنائزي معروض خلال مراسم التأبين.

Funeral and Memorial Slideshows

Families once needed video editing software or an editor for a funeral slideshow. Build your own with the slideshow maker, compile photos in order, add music, and have the video ready to play at the service.

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Guests at a warm celebration-of-life reception watching a joyful tribute montage.

Celebration of Life Tribute Videos

الاحتفاء بالحياة يميل إلى الدفء لا الكآبة. اختر صورًا مبهجة، ولقطات منزلية، ورسائل فيديو من الأصدقاء، واجمعها في فيديو تكريمي يُضحك الناس ويُبكيهم، ثم اعرضه في حفل الاستقبال لتخليد ذكرى الراحل العزيز.

A cheerful birthday milestone tribute montage playing on screen at a celebration.

تحيات أعياد الميلاد واللحظات المميّزة

Big birthdays and milestones deserve more than a card. Gather photos and heartfelt messages from friends and family into one of the most personal group video gifts, then surprise the guest of honor with a personalized tribute that makes the perfect gift.

Colleagues at an office send-off watching a warm retirement farewell video.

فيديوهات التقاعد والوداع

عندما يتقاعد أحد الزملاء أو ينتقل إلى فرصة جديدة، يساعد إنشاء فيديو تكريمي في توثيق سنوات من الذكريات خلال دقائق. اجمع الرسائل والصور والطرائف الخاصة من الفريق، ثم اعرض فيديو الوداع في حفل التوديع.

خط زمني أنيق لصور حفل زفاف وذكرى سنوية يتم ترتيبه داخل محرر فيديو.

تكريمات الزفاف والذكرى السنوية

الذكرى السنوية وحفلات الزفاف هي الوقت المثالي لاسترجاع قصة العلاقة. أضف الصور إلى محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي، واستخدم أدوات التحرير لإعادة ترتيب اللقطات في خط زمني، وأضف أغنية الرقصة الأولى، ثم عاين النتيجة واعرض فيديو الإهداء أثناء كلمة التحية.

استكشف الأداة
A gentle pet memorial montage with soft light honoring a beloved companion animal.

فيديوهات تذكارية لإحياء ذكرى الحيوانات الأليفة

Losing a pet is a real loss that deserves its own tribute. Turn photos and short clips of your companion into a touching tribute video set to gentle music, add an in memoriam title, and keep it as a lasting reminder of the joy they brought.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.كيف يعمل

كيف يعمل مُنشئ فيديو التكريم

Make a tribute video online in four steps. This online tribute video maker runs in your browser, so there is no need to download any desktop software.

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الخطوة 1: ارفع صورك

أضف صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، أو سجّل رسالة جديدة باستخدام أداة التسجيل المدمجة.

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Step 2: Pick a template

اختر قالبًا لذكرى أو احتفال، أو ابدأ من خط زمني فارغ ورتّب كل مشهد.

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الخطوة 3: أضف الموسيقى والنصوص

قصّ الأغنية، ثم أضِف تعليقًا صوتيًا، وترجمات نصية، وتواريخ، واقتباسات لتحكي القصة كاملة.

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Step 4: Export and share

عاين الفيديو النهائي، وصدّر ملف MP4 أو MOV بالصيغـة التي تحتاجها، ثم شارك رسالة التكريم الخاصة بك كرابط فيديو أونلاين مع العائلة في أي مكان.

الأسئلة الشائعة حول أداة إنشاء فيديوهات التكريم

ما هو فيديو التكريم وكيف يعمل صانع فيديوهات التكريم؟

فيديو التكريم هو فيلم قصير يكرّم شخصًا باستخدام صوره ولقطات الفيديو الخاصة به والموسيقى والكلمات. يتيح لك صانع فيديوهات التكريم إنشاء فيديوهات مؤثرة عن طريق رفع هذه الذكريات، وإدراجها في قالب جاهز، وإضافة تعليق صوتي وترجمات، ثم تصدير الفيديو النهائي لمشاركته.

كيف يمكنني إنشاء فيديو تكريمي من الصور والموسيقى؟

اجمع من 25 إلى 40 صورة مفضلة وأي مقاطع قصيرة، ثم ارفعها بالترتيب الذي تريده. اختر قالباً، وأضف أغنية وبطاقات عناوين للأسماء والتواريخ، وسجّل أو أنشئ تعليقاً صوتياً، ثم صدّر الفيديو لاستخدامه في الخدمة أو لمشاركته عبر الإنترنت. لست بحاجة إلى خبرة في مونتاج الفيديو لتتمكن من إنهائه في فترة بعد الظهر.

ما المدة المناسبة لفيديو تأبيني في مراسم الجنازة؟

في جنازة أو حفل تأبيني، يُفضَّل أن يكون طول الفيديو بين خمس وعشر دقائق حتى يتاح للمشاهدين وقت للتأمل دون فقدان التركيز. أما لوسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات الدردشة، فغالبًا ما يكون طول يتراوح بين دقيقة وثلاث دقائق أكثر فاعلية في الحفاظ على الانتباه.

هل يمكنني إعادة إنشاء صوت أحد أحبّائي لاستخدامه في التعليق الصوتي؟

مع الحصول على الموافقة وتوفّر عيّنة صوتية واضحة، استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي يمكنه إعادة إنشاء صوت لقراءة رسالة أو قصيدة ضمن التأبين. استخدم هذه التقنية بحكمة، وفقط عندما توافق العائلة على أنها مناسبة وتحترم مشاعرهم.

هل يمكنني جعل صورة قديمة تتحرك أو تبدو وكأنها تنبض بالحياة على الشاشة؟

نعم. Avatar IV يحوّل الصورة الثابتة إلى حركة خفيفة تشبه الواقع، بحيث يمكن لصورة واحدة ثمينة أن تتحرك برفق على الشاشة. يعمل بشكل ممتاز كلقطة ختامية أو كصورة عنوان تجذب انتباه الحضور في الغرفة.

لماذا تختار HeyGen بدلًا من أدوات إنشاء فيديوهات التكريم الأخرى؟

العديد من الأدوات تكتفي بدمج الصور في عرض شرائح. HeyGen لا يكتفي بذلك، بل يحرّك الصور الثابتة لتصبح في حالة حركة، ويضيف تعليقاً صوتياً طبيعياً بالصوت الذي تختاره، ويمكنه إعادة إنشاء التكريم بالكامل بلغة أخرى، حتى يتمكن الأقارب في أي مكان من مشاهدته بالطريقة التي يتحدثون بها. نفس مستوى الجودة يستمر في كل فيديو تنشئه.

هل يمكنني مشاركة فيديو التكريم مع أفراد العائلة الذين يتحدثون لغات أخرى؟

نعم. يمكن مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي إعادة إنشاء رسالة التكريم الخاصة بك بأكثر من 175 لغة مع ترجمة مكتوبة وصوت مترجم، حتى يتمكن الأجداد والأقارب في الخارج من مشاهدتها بلغتهم الخاصة دون الحاجة إلى تعديل منفصل.

هل يمكنني إضافة موسيقاي الخاصة أو أغنية مفضلة إلى فيديو التكريم؟

يمكنك رفع أغنية ذات معنى بالنسبة لك أو الاختيار من مكتبة الموسيقى المدمجة. إذا كنت تخطط لنشر الفيديو بشكل علني على منصات التواصل الاجتماعي، فتأكّد من أن لديك حقوق استخدام الأغنية، لأن المقاطع المحمية بحقوق النشر يمكن كتمها أو حظرها على بعض المواقع.

هل يمكن لشخص واحد إنشاء فيديو تكريم احترافي بدون محرّر فيديو؟

نعم، وبجزء بسيط من تكلفة الاستوديو. المعلّم Anton Voroniuk ذكر أن تكلفة الإنتاج أصبحت أقل بما يصل إلى 40 مرة، مع توفير 15.5 ساعة أسبوعياً باستخدام HeyGen، مما يوضّح إلى أي مدى يمكن لشخص واحد أن ينجز دون الحاجة إلى فريق كامل لإنشاء المحتوى.

هل أداة إنشاء فيديو التكريم مجانية، وما الذي تضيفه الخطط المدفوعة؟

نعم، البدء مجاني، لذلك يمكنك إنشاء فيديو تكريمي دون أي تكلفة مسبقة. الخطط المدفوعة، التي تبدأ من حوالي 24 دولارًا شهريًا، تضيف مدة تصدير أطول، وتنزيلات بدقة 4K، والمزيد من الخيارات الإبداعية، وهو ما يساعد عندما ترغب في الاحتفاظ بفيديو مميز للعرض أو الأرشفة.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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