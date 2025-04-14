العديد من الأدوات تكتفي بدمج الصور في عرض شرائح. HeyGen لا يكتفي بذلك، بل يحرّك الصور الثابتة لتصبح في حالة حركة، ويضيف تعليقاً صوتياً طبيعياً بالصوت الذي تختاره، ويمكنه إعادة إنشاء التكريم بالكامل بلغة أخرى، حتى يتمكن الأقارب في أي مكان من مشاهدته بالطريقة التي يتحدثون بها. نفس مستوى الجودة يستمر في كل فيديو تنشئه.