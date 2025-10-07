مولّد فيديوهات عرض المنتج لعمل ديموهات فورية أونلاين

أنشئ عرضًا احترافيًا لمنتجك مباشرة من النص باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل النصوص إلى عروض توضيحية واضحة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية، مع الصوت، والعناصر البصرية، والترجمة، والعناوين النصية، وكل ذلك بدون كاميرات أو إعادة تصوير أو تعديل يدوي.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

عروض توضيحية لمنتجات المبيعات

Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.

إطلاقات تسويق المنتجات

Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.

إعداد العملاء الجدد

New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.

دعم العملاء ومحتوى المساعدة

Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.

التمكين الداخلي

Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.

التوعية بالمنتج على مستوى العالم

Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات عرض المنتج

HeyGen تساعد الفرق على إنشاء محتوى فيديو تجريبي للمنتجات بجودة عالية وبشكل أسرع من خلال أتمتة عملية إنشاء الفيديو من البداية إلى النهاية. من النصوص إلى العناصر البصرية والصوت والتعريب، يتم إنشاء كل شيء بدقة وجاهز للتوسّع عبر الفرق والأسواق.

إنتاج العروض التوضيحية بسرعة

أنشئ فيديو عرض توضيحي كامل للمنتج في دقائق بدلًا من أيام. يتولى الذكاء الاصطناعي السرد، والمرئيات، والترجمة النصية، والتوقيت، بحيث تنتقل الفرق من الفكرة إلى العرض التوضيحي النهائي دون تأخيرات في الإنتاج، مما يقدّم أفضل تجربة لعرض المنتج.

سرد قصصي واضح وموجّه خطوة بخطوة

حوّل مسارات المنتج المكتوبة إلى فيديوهات ديمو منظَّمة تشرح المزايا خطوة بخطوة. تتحول السكربتات إلى سرد بصري يبرز القيمة بوضوح، بدون تسجيل لايف أو شروحات معقدة.

عروض توضيحية جاهزة للاستخدام عالميًا

أنشئ فيديوهات تجريبية بعدة لغات بصوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. قم بمواءمة عروض المنتجات فورًا مع الحفاظ على العناصر البصرية والإيقاع واتساق الهوية التجارية كما هي.

إنشاء عرض توضيحي من النص إلى الفيديو

اكتب أو الصق نص عرض منتجك، وHeyGen ستنشئ تلقائياً فيديو عرض منتج متكامل.مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعييبني المشاهد، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، والترجمة، والانتقالات بحيث يمكنك شرح المزايا بوضوح من دون تسجيل الشاشة أو تعديل الجداول الزمنية.

صوت احترافي بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة شفاه دقيقة

اختر أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية أو استخدم استنساخ الصوت ليتماشى مع هوية علامتك التجارية. يتضمّن كل فيديو عرض توضيحي للمنتج إلقاءً واقعيًا ومزامنة شفاه دقيقة، مما يقدّم نتيجة مصقولة تبدو احترافية في جميع سيناريوهات المبيعات، والإعداد للانضمام، وحالات استخدام التسويق.

تخصيص بصري وتحكّم في الهوية التجارية

طبّق ألوان العلامة التجارية والشعارات والتخطيطات والأنماط على كل فيديو عرض توضيحي للمنتج. عدّل الخلفيات والإيقاع والترجمة النصية وبنية المشاهد لتناسب قصة منتجك، مع الحفاظ على اتساق العروض التوضيحية عبر الفرق والمناطق المختلفة.

توطين فيديو تجريبي متعدد اللغات

ترجم فيديوهات عرض المنتج إلى أكثر من 175 لغة باستخدام ترجمة الصوت والفيديو بالذكاء الاصطناعي. تحافظ HeyGen على النبرة والتوقيت بحيث يحصل الجمهور العالمي على نفس تجربة المنتج الواضحة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء المحتوى.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتدفع النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة سيناريو، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ فيديو عرض المنتج بالذكاء الاصطناعي

أنشئ أفضل محتوى لفيديو عرض المنتج من خلال سير عمل بسيط من أربع خطوات يحوّل النص إلى فيديو جاهز للمشاركة.

الخطوة 1

اختر تنسيق العرض التوضيحي

اختر تنسيق العرض، والأسلوب، ونسبة الأبعاد لفيديو عرض المنتج الخاص بك. اضبط العناصر البصرية، والعلامة التجارية، وتفضيلات اللغة بما يتوافق مع جمهورك وحالة الاستخدام.

الخطوة 2

أضف النص الخاص بك

الصق نص شرح منتجك أو دليل الاستخدام. تقوم HeyGen بتحليل البنية والإيقاع ونقاط التركيز لإعداد مشاهد تشرح المزايا وسير العمل بوضوح.

الخطوة 3

خصّص العناصر البصرية والصوت

عدّل الخلفيات، والتسميات التوضيحية، وأسلوب الصوت، والعلامة التجارية. أضف عناصر صورة إلى الفيديو، أو الترجمات النصية، أو الترجمات اللغوية لضمان الوضوح وسهولة الوصول في مختلف المناطق.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

HeyGen تُنشئ فيديو عرض توضيحي كامل للمنتج مع مزامنة الصور والصوت. يمكنك تنزيل الفيديو أو تضمينه أو توزيعه عبر قنوات المبيعات والتسويق والدعم.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ فيديو عرض المنتج؟

مولّد فيديو عرض المنتج يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات عرض كاملة للمنتج. يقوم تلقائياً بإنشاء العناصر البصرية، والصوت، والترجمة، وتوقيت اللقطات، مما يلغي الحاجة إلى تسجيل الشاشة مباشرة، أو التصوير، أو تعديل الفيديو يدوياً. للمبدعين الأفراد، تبدأ خطة Creator plan من $29.

ما مدى واقعية فيديوهات عرض المنتجات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي؟

HeyGen تُنتج فيديوهات بجودة احترافية مع أداء صوت طبيعي، ومزامنة شفاه دقيقة، وإيقاع سلس. النتيجة تبدو متقنة ومتسقة، مما يجعلها مناسبة للعروض التوضيحية الموجّهة للعملاء، والإعداد والتأهيل (onboarding)، وتمكين الفرق الداخلية. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة، خطة Pro تبدأ من $49

هل يمكنني إنشاء عروض توضيحية بعدة لغات؟

نعم. HeyGen يدعم إنشاء الفيديوهات متعددة اللغات وإمكانات مترجم الفيديو بأكثر من 175 لغة باستخدام مترجم الفيديو. يمكنك تكييف فيديو منتج واحد لأسواق مختلفة مع الحفاظ على نفس العناصر البصرية والبنية وطريقة عرض العلامة التجارية.

هل أحتاج إلى خبرة في مونتاج الفيديو؟

لا. المنصّة مصمَّمة لغير المتخصصين في المونتاج. أنت تعمل في واجهة تعتمد على النصوص، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تلقائياً تركيب المشاهد، والانتقالات، والعناوين، ومزامنة الصوت.

هل يمكنني التحكّم في الهوية البصرية في فيديوهات العرض التوضيحي الخاصة بي؟

نعم. يمكنك تطبيق الشعارات والألوان والخطوط والتخطيطات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام للحفاظ على اتساق الهوية البصرية للعلامة التجارية في كل فيديو عرض منتج يتم إنشاؤه بواسطة فريقك.

ما هي الصيغ التي يمكنني التصدير بها؟

يمكن تصدير مقاطع فيديو عرض المنتج كملفات MP4 قياسية مناسبة للمواقع الإلكترونية، وأنشطة المبيعات، ومنصات التعلّم، وقنوات التواصل الاجتماعي. تكون الفيديوهات جاهزة للمشاركة دون الحاجة إلى أي معالجة إضافية.

ما مدى سهولة تحديث فيديو العرض التوضيحي؟

تحديث الفيديو بسيط. عدّل النص أو العناصر البصرية أو الصوت ثم أعد إنشاء الفيديو. لا حاجة لإعادة التسجيل أو إعادة بناء المشاهد، مما يساعدك على إبقاء العروض التوضيحية محدّثة مع تغيّر المنتجات. الشركات وصنّاع المحتوى قاموا بالفعل بـإنشاء فيديوهات 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.

هل المحتوى الخاص بي آمن؟

تم تطوير HeyGen وفقًا لممارسات أمان بمستوى المؤسسات لحماية محتوى فيديو المنتج الخاص بك. تظل النصوص والوسائط ومقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها خاصة وتحت سيطرتك الكاملة، مع حقوق استخدام واضحة لمحتوى الأعمال، بما في ذلك إنشاء عروض الفيديو التوضيحية.

ما هي أفضل الممارسات لفيديوهات عرض المنتج؟

اجعل النصوص مركّزة على القيمة التي يحصل عليها المستخدم، وابرز أهم مسارات سير العمل، واستخدم بنية واضحة. العروض التوضيحية القصيرة ذات الإيقاع الجيد تحقق أفضل أداء. إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي يجعل من السهل اختبار العروض التوضيحية وتحديثها وتحسينها بمرور الوقت.

