أنشئ فيديو شرح بالذكاء الاصطناعي بدون تصوير أو مهارات تصميم. الصق نصاً، أو ارفع مستنداً، أو اكتب فكرتك، ثم اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي لتحصل على فيديو مُعلَّق صوتياً مع ترجمة نصية جاهز للمشاركة خلال دقائق. مناسب للتسويق والتدريب والتعليم.
مزايا فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي
مولّد فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي هذا يجعل إنشاء الفيديو سهلاً مثل كتابة مستند، كما يساعدك صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي على إنشاء فيديوهات شرح احترافية تُبسّط الأفكار المعقّدة انطلاقاً من نص مكتوب أو ملف موجود لديك.
ابدأ من نص مكتوب أو ملف PDF أو موجّه
انسخ نص فيديو، أو ارفع ملف PDF أو عرض شرائح، أو الصق رابط URL، أو اكتب موجّهًا واحدًا فقط. مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل المحتوى الموجود لديك إلى لوحة قصة ونصوص للمشاهد، بحيث يمكنك إنشاء فيديوهات من النص وإنهاء فيديو تعريفي جاهز للمشاهدة خلال دقائق.
تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي طبيعي بأي نبرة تريدها
نصّك يتحوّل إلى تعليق صوتي منطوق بصوت واضح وقريب من الصوت البشري. حدّد النبرة المناسبة لشرح هادئ أو عرض ترويجي حيوي للمنتج، واختر من أكثر من 300 تعليق صوتي، وأنشئ فيديوهات شرح بتعليقات صوتية تتماشى مع إيقاعك، بدون استوديو تسجيل أو الاستعانة بمعلّق صوتي.
مشاهد متحركة وقوالب فيديو توضيحية
اختر تنسيق العرض وفيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي يملؤه بالرسوم المتحركة، والعناصر البصرية، والانتقالات التي تناسب كل سطر في النص الخاص بك. بدّل أي مشهد، واضبط التوقيت، أو أعد تصميم الفيديو بالكامل ليبقى متوافقًا مع هوية علامتك التجارية وجذابًا بصريًا، بدون أي برامج مونتاج.
ترجمة تلقائية للنصوص المنطوقة ونصوص على الشاشة
يتم نسخ كل كلمة في التعليق الصوتي إلى ترجمات متزامنة أثناء إنشاء الفيديو. تظهر العناوين على الشاشة والعبارات الأساسية في اللحظة المناسبة، ويمكنك إجراء تعديلات على أي سطر، بحيث يظل فيديو الشرح واضحًا للمشاهدين الذين يشاهدون بدون صوت أو يتابعون بلغة ثانية.
فيديو تعريفي واحد بأكثر من 175 لغة
أنشئ فيديو الشرح مرة واحدة فقط، ثم ترجم الفيديو بالكامل إلى أكثر من 175 لغة مع دبلجة بمزامنة الشفاه وأصوات مستنسخة. يظل المقدم بنفس الوجه ونبرة الصوت في كل سوق، بحيث ينتج نص واحد فيديوهات عالية الجودة لجمهور عالمي بدون تصوير أو إعادة تسجيل.
فيديوهات الشرح مع الوكالات تحتاج لأسابيع وتكلّف آلاف الدولارات. اكتب الزاوية التي تريدها، حوّلها من نص إلى فيديو، وأطلق فيديو شرح للمنتج مدته 60 ثانية لصفحة هبوط أو إعلان في نفس اليوم.
المستخدمون الجدد يسجّلون ثم يضيعون في خطوات الإعداد. فيديو تعريفي قصير يوجّههم خلال أول إجراء أساسي، يقلّل طلبات الدعم، ويحوّل تجربة الإعداد المربكة إلى مسار واضح نحو قيمة المنتج.
يحوّل المعلمون وصنّاع المحتوى خطة الدرس إلى فيديو تعليمي مُعلَّق صوتيًا مع عناصر بصرية لكل مفهوم. يشاهد الطلاب فيديو توضيحيًا واضحًا مدته دقيقتان بدلًا من قراءة شرائح معقّدة أو الجلوس في محاضرة طويلة.
تستبدل فرق التعلّم والتطوير العروض التقديمية القديمة بفيديوهات توضيحية يُكملها الموظفون حتى النهاية. حدّث النص، وأعد إنشاء الفيديو، وأعد نشر الإصدار الجديد في نفس اليوم، بحيث تظل تدريبات السياسات والإجراءات محدّثة في كل موقع.
Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.
الفرق العالمية تحتاج إلى نفس فيديو الشرح بلغات عديدة في الوقت نفسه. أنشئه أولاً باللغة الإنجليزية، ثم قم بدبلجته إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه بدقة، لتصل إلى كل منطقة من خلال فيديو مصدر واحد.
كيف يعمل صانع فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي
انتقل من فكرة مكتوبة إلى فيديو شرح بالذكاء الاصطناعي جاهز في أربع خطوات بسيطة، بدون حاجة للتصوير أو المونتاج.
الصق نصاً، أو ارفع ملف PDF أو عرض شرائح، أو الصق رابطاً، أو اكتب موضوعاً للبدء.
اختر أفاتار وصوتاً، أو سجّل شاشتك للحصول على فيديو شرح مبسّط وواضح لخطوات العمل.
Edit the script, swap scenes, add B-roll and branding, then translate with one click.
Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.
فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي هو فيديو قصير يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يوضّح فكرة واحدة أو منتجاً واحداً أو عملية واحدة، ويُنشأ بواسطة برنامج بدلاً من فريق تصوير. يبدأ إنشاء فيديو شرح باستخدام أداة إنشاء فيديوهات شرح بالذكاء الاصطناعي من نص مكتوب أو مستند أو موجّه (برومبت)، ثم تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بإنشاء العناصر البصرية والتعليق الصوتي والترجمة النصية. تعمل الأداة كخدمة أونلاين داخل متصفحك.
ليس مع مقدّم بالذكاء الاصطناعي واقعي.Avatar Vينشئ أفاتارات فيديو واقعية بالذكاء الاصطناعي من مقطع مدته 15 ثانية، ويحافظ على وجه وصوت ثابتين في كل مشهد، ومصنَّف رقم 1 في الواقعية على G2. يمكنك إنشاء فيديوهات شرح باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تبدو كأنها مصوَّرة، وليست رسوماً متحركة بسيطة.
ارفع الملف وسيقوم الذكاء الاصطناعي بقراءته، واستخلاص النقاط الرئيسية، وبناء لوحة قصة مشهدًا بمشهد مع التعليق الصوتي. يتيح لك سير عمل تحويل النص إلى فيديو مراجعة نص المسودة، واستبدال العناصر البصرية أو قص المقاطع، ثم إنشاء فيديو خلال بضع دقائق.
تبدأ فيديوهات الشرح القوية من مشكلة المشاهد، وتلتزم بفكرة واحدة، وتستخدم العناصر البصرية لتبسيط الموضوعات المعقدة. لإنشاء فيديوهات شرح جذابة، اكتب سرداً مشوّقاً بلغة بسيطة، أضف ترجمات نصية، واختم بخطوة تالية واحدة واضحة. يتولى الذكاء الاصطناعي عملية الإنشاء حتى تركز أنت على الرسالة.
معظم الأدوات تنشئ فيديو واحداً بلغة واحدة. HeyGen تنشئ مرة واحدة فيديو شرح يقدّمه أفاتار واقعي، ثم تقوم بدبلجته إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه وتحديثه من النص، بحيث يمكنك إطلاق فيديوهات شرح جذابة لكل سوق بدون إعادة تصوير.
Yes, often sharply. Educator Anton Voroniuk reported production that runs 40x cheaper and 15.5 hours saved each week after switching to HeyGen, which let his team make videos faster and reach over one million students. See the Anton Voroniuk story.
لا. إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي على هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يتم بطريقة تشبه تحرير مستند، لذلك لا يوجد ما تحتاج إلى تثبيته ولا توجد واجهة تحرير زمنية معقّدة تحتاج إلى تعلّمها. اكتب محتواك أو الصقه، واختر مقدّمًا بالذكاء الاصطناعي، وستقوم المنصة بتجميع فيديوهات ديناميكية يمكنك تحسينها ببساطة عبر تعديل النص.
نعم. تتيح لك الخطة المجانية إنشاء فيديو مجاني، وتجربة المقدّمين والأصوات، وتصدير ملف MP4 حتى تتمكّن من اختبار سير العمل قبل الترقية. تضيف الخطط المدفوعة تصدير بجودة HD و4K، وفيديوهات أطول، وعددًا أكبر من اللغات، وميزات خاصة بالفرق.
بالنسبة للتسويق، يكون طول 60 إلى 90 ثانية هو الأنسب ويتوافق مع مدة بقاء أغلب المشاهدين. يمكن أن تمتد فيديوهات التدريب والشرح التعليمي من ثلاث إلى خمس دقائق عندما يتطلّب الموضوع ذلك. ابدأ بمقدّمة قوية لجذب الانتباه، وركّز على فكرة واحدة في كل فيديو، واحذف أي جزء لا يخدم هذه الفكرة.
عادةً ما يتراوح سعر فيديو الشرح الذي تنتجه وكالة متخصّصة بين 3,000 و15,000 دولار ويستغرق أسابيع لإنجازه. إنشاء واحد باستخدام الذكاء الاصطناعي يحوّل ذلك إلى اشتراك شهري ودقائق لكل فيديو، وبالتالي ينخفض سعر الفيديو الواحد بشكل كبير بمجرد أن تنتج أكثر من فيديو.
نعم. يتم تحويل التعليق الصوتي إلى ترجمات متزامنة أثناء إنشاء الفيديو، ومولّد الترجماتيتيح لك تعديل الصياغة والتنسيق والتوقيت. تساعد الترجمات في زيادة معدلات إكمال المشاهدة لدى المستخدمين الذين يشاهدون بدون صوت.
لا حاجة إلى أي تصوير أو تسجيل. كل ما عليك هو كتابة المحتوى أو رفعه، ثم اختيار مقدّم و صوت، والمنصّة تقوم بإنشاء الفيديو والتعليق الصوتي والترجمة النصية. الكاميرا والميكروفون وبرامج المونتاج كلها اختيارية.
نعم. استنساخ الصوت يلتقط صوتك من عيّنة قصيرة ويستخدمه لسرد أي نص، بحيث يبدو كل فيديو تفسيري وكأنه بصوتك أنت. يمكنك أيضًا الحفاظ على اتساق صوتك المستنسخ عندما يتم ترجمة الفيديو إلى لغات أخرى.
نعم. أنشئ فيديو الشرح مرة واحدة، ثم يقوم فيديو الذكاء الاصطناعي بدبلجته إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة متطابقة لحركة الشفاه وصوت مستنسخ. يظل المقدم بنفس المظهر، فيبدو كل إصدار كأنه محلي أصيل وليس مجرد ترجمة مكتوبة.
نعم. بما أن الفيديو يتم إنشاؤه من نص، يمكنك تعديل الفيديوهات عن طريق تغيير النص، أو استبدال مشهد، أو تغيير الصوت، ثم إعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق. لا حاجة لإعادة التصوير، لذلك يمكنك إجراء تعديلات سريعة على سعر أو سياسة وتحديث فيديوهات الشرح بسرعة.
يمكنك البدء من نص مكتوب، أو ملف PDF أو عرض شرائح، أو رابط صفحة ويب، أو برومبت واحد يصف الموضوع. أيًا كان نوع المحتوى المتوفر لديك، يمكنك إنشاء فيديو يحوّله إلى شرح بصوت راوي مع ترجمة نصية على الشاشة، بحيث تعمل اعتمادًا على المحتوى الذي تملكه بالفعل.
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