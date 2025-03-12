صانع فيديوهات شرح بالذكاء الاصطناعي، بدون الحاجة إلى كاميرا

أنشئ فيديو شرح بالذكاء الاصطناعي بدون تصوير أو مهارات تصميم. الصق نصاً، أو ارفع مستنداً، أو اكتب فكرتك، ثم اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي لتحصل على فيديو مُعلَّق صوتياً مع ترجمة نصية جاهز للمشاركة خلال دقائق. مناسب للتسويق والتدريب والتعليم.

Presenter creating an AI explainer video on a laptop with a HeyGen overlay.
١٤٥٬٩٧٣٬٨٦٠Videos generated
١٢١٬٠٢٩٬٢١٦Avatars generated
٢٠٬١٧٧٬١١٠Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
أيقونة سيارة بيضاء بتصميم مُبسّط على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي

مولّد فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي هذا يجعل إنشاء الفيديو سهلاً مثل كتابة مستند، كما يساعدك صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي على إنشاء فيديوهات شرح احترافية تُبسّط الأفكار المعقّدة انطلاقاً من نص مكتوب أو ملف موجود لديك.

ابدأ من نص مكتوب أو ملف PDF أو موجّه

انسخ نص فيديو، أو ارفع ملف PDF أو عرض شرائح، أو الصق رابط URL، أو اكتب موجّهًا واحدًا فقط. مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل المحتوى الموجود لديك إلى لوحة قصة ونصوص للمشاهد، بحيث يمكنك إنشاء فيديوهات من النص وإنهاء فيديو تعريفي جاهز للمشاهدة خلال دقائق.

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A friendly professional at a laptop turns a script, PDF, and prompt into a video storyboard with scene thumbnails.

تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي طبيعي بأي نبرة تريدها

نصّك يتحوّل إلى تعليق صوتي منطوق بصوت واضح وقريب من الصوت البشري. حدّد النبرة المناسبة لشرح هادئ أو عرض ترويجي حيوي للمنتج، واختر من أكثر من 300 تعليق صوتي، وأنشئ فيديوهات شرح بتعليقات صوتية تتماشى مع إيقاعك، بدون استوديو تسجيل أو الاستعانة بمعلّق صوتي.

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A person speaking near a studio microphone beside a UI panel showing an audio waveform and voice-tone options.

مشاهد متحركة وقوالب فيديو توضيحية

اختر تنسيق العرض وفيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي يملؤه بالرسوم المتحركة، والعناصر البصرية، والانتقالات التي تناسب كل سطر في النص الخاص بك. بدّل أي مشهد، واضبط التوقيت، أو أعد تصميم الفيديو بالكامل ليبقى متوافقًا مع هوية علامتك التجارية وجذابًا بصريًا، بدون أي برامج مونتاج.

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A creator selects an animated explainer scene layout from a grid of template thumbnails in a clean UI.

ترجمة تلقائية للنصوص المنطوقة ونصوص على الشاشة

يتم نسخ كل كلمة في التعليق الصوتي إلى ترجمات متزامنة أثناء إنشاء الفيديو. تظهر العناوين على الشاشة والعبارات الأساسية في اللحظة المناسبة، ويمكنك إجراء تعديلات على أي سطر، بحيث يظل فيديو الشرح واضحًا للمشاهدين الذين يشاهدون بدون صوت أو يتابعون بلغة ثانية.

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A presenter in a video frame with synced captions along the bottom and an on-screen title chip, with a caption-edit panel.

فيديو تعريفي واحد بأكثر من 175 لغة

أنشئ فيديو الشرح مرة واحدة فقط، ثم ترجم الفيديو بالكامل إلى أكثر من 175 لغة مع دبلجة بمزامنة الشفاه وأصوات مستنسخة. يظل المقدم بنفس الوجه ونبرة الصوت في كل سوق، بحيث ينتج نص واحد فيديوهات عالية الجودة لجمهور عالمي بدون تصوير أو إعادة تسجيل.

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A smiling presenter beside a language list panel with country flags and a 175+ languages chip.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات استخدام أداة إنشاء فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي

مسوّق يطلق فيديو تعريفي بالمنتج مدته 60 ثانية على صفحة هبوط مع زر تشغيل.

شروحات تسويقية ومنتجية

فيديوهات الشرح مع الوكالات تحتاج لأسابيع وتكلّف آلاف الدولارات. اكتب الزاوية التي تريدها، حوّلها من نص إلى فيديو، وأطلق فيديو شرح للمنتج مدته 60 ثانية لصفحة هبوط أو إعلان في نفس اليوم.

مقدّم ودود يوجّه المستخدمين الجدد خلال عملية الإعداد بجانب لوحة قائمة مهام تُظهر إكمال الخطوة الأولى.

فيديوهات تأهيل العملاء الجدد

المستخدمون الجدد يسجّلون ثم يضيعون في خطوات الإعداد. فيديو تعريفي قصير يوجّههم خلال أول إجراء أساسي، يقلّل طلبات الدعم، ويحوّل تجربة الإعداد المربكة إلى مسار واضح نحو قيمة المنتج.

معلّم يحوّل خطة الدرس إلى فيديو بصوت راوي مع صور توضيحية للمفاهيم داخل لوحة الدرس.

شروحات للدورات والفصول الدراسية

يحوّل المعلمون وصنّاع المحتوى خطة الدرس إلى فيديو تعليمي مُعلَّق صوتيًا مع عناصر بصرية لكل مفهوم. يشاهد الطلاب فيديو توضيحيًا واضحًا مدته دقيقتان بدلًا من قراءة شرائح معقّدة أو الجلوس في محاضرة طويلة.

متخصص تعلّم وتطوير يقوم بتحديث وحدة تدريبية بإضافة تحديث لسياسة مع زر لإعادة الإنشاء.

تدريب الموظفين والامتثال

تستبدل فرق التعلّم والتطوير العروض التقديمية القديمة بفيديوهات توضيحية يُكملها الموظفون حتى النهاية. حدّث النص، وأعد إنشاء الفيديو، وأعد نشر الإصدار الجديد في نفس اليوم، بحيث تظل تدريبات السياسات والإجراءات محدّثة في كل موقع.

شخص يحوّل دليلاً إرشادياً مطوّلاً إلى فيديو تفسيري بصوت راوي، حيث تتحوّل صفحة PDF إلى فيديو.

حوّل الكتيّبات والوثائق إلى فيديو

Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.

نفس المقدّم يظهر في ثلاث بطاقات لإصدارات لغوية مختلفة مع أعلام الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان.

شروحات عالمية لكل سوق

الفرق العالمية تحتاج إلى نفس فيديو الشرح بلغات عديدة في الوقت نفسه. أنشئه أولاً باللغة الإنجليزية، ثم قم بدبلجته إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه بدقة، لتصل إلى كل منطقة من خلال فيديو مصدر واحد.

أيقونة مستند أبيض ضبابية مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيف يعمل

كيف يعمل صانع فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي

انتقل من فكرة مكتوبة إلى فيديو شرح بالذكاء الاصطناعي جاهز في أربع خطوات بسيطة، بدون حاجة للتصوير أو المونتاج.

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الخطوة 1: أضف المحتوى الخاص بك

الصق نصاً، أو ارفع ملف PDF أو عرض شرائح، أو الصق رابطاً، أو اكتب موضوعاً للبدء.

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الخطوة 2: اختر مقدّم العرض

اختر أفاتار وصوتاً، أو سجّل شاشتك للحصول على فيديو شرح مبسّط وواضح لخطوات العمل.

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الخطوة 3: خصّص الفيديو

Edit the script, swap scenes, add B-roll and branding, then translate with one click.

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الخطوة 4: التصدير والمشاركة

Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.

الأسئلة الشائعة حول صانع فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي (الأسئلة المتكررة)

ما هو فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي هو فيديو قصير يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يوضّح فكرة واحدة أو منتجاً واحداً أو عملية واحدة، ويُنشأ بواسطة برنامج بدلاً من فريق تصوير. يبدأ إنشاء فيديو شرح باستخدام أداة إنشاء فيديوهات شرح بالذكاء الاصطناعي من نص مكتوب أو مستند أو موجّه (برومبت)، ثم تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بإنشاء العناصر البصرية والتعليق الصوتي والترجمة النصية. تعمل الأداة كخدمة أونلاين داخل متصفحك.

Will an AI explainer video look generic or like a cartoon robot?

ليس مع مقدّم بالذكاء الاصطناعي واقعي.Avatar Vينشئ أفاتارات فيديو واقعية بالذكاء الاصطناعي من مقطع مدته 15 ثانية، ويحافظ على وجه وصوت ثابتين في كل مشهد، ومصنَّف رقم 1 في الواقعية على G2. يمكنك إنشاء فيديوهات شرح باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تبدو كأنها مصوَّرة، وليست رسوماً متحركة بسيطة.

كيف أحوّل ملف PDF أو عرض شرائح إلى فيديو تعريفي؟

ارفع الملف وسيقوم الذكاء الاصطناعي بقراءته، واستخلاص النقاط الرئيسية، وبناء لوحة قصة مشهدًا بمشهد مع التعليق الصوتي. يتيح لك سير عمل تحويل النص إلى فيديو مراجعة نص المسودة، واستبدال العناصر البصرية أو قص المقاطع، ثم إنشاء فيديو خلال بضع دقائق.

ما الذي يجعل فيديو الشرح فعّالًا؟

تبدأ فيديوهات الشرح القوية من مشكلة المشاهد، وتلتزم بفكرة واحدة، وتستخدم العناصر البصرية لتبسيط الموضوعات المعقدة. لإنشاء فيديوهات شرح جذابة، اكتب سرداً مشوّقاً بلغة بسيطة، أضف ترجمات نصية، واختم بخطوة تالية واحدة واضحة. يتولى الذكاء الاصطناعي عملية الإنشاء حتى تركز أنت على الرسالة.

لماذا تختار HeyGen بدلًا من أدوات إنشاء فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي الأخرى؟

معظم الأدوات تنشئ فيديو واحداً بلغة واحدة. HeyGen تنشئ مرة واحدة فيديو شرح يقدّمه أفاتار واقعي، ثم تقوم بدبلجته إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه وتحديثه من النص، بحيث يمكنك إطلاق فيديوهات شرح جذابة لكل سوق بدون إعادة تصوير.

هل توفّر فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي الوقت وميزانية الإنتاج؟

Yes, often sharply. Educator Anton Voroniuk reported production that runs 40x cheaper and 15.5 hours saved each week after switching to HeyGen, which let his team make videos faster and reach over one million students. See the Anton Voroniuk story.

هل تعلّم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي صعب؟

لا. إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي على هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يتم بطريقة تشبه تحرير مستند، لذلك لا يوجد ما تحتاج إلى تثبيته ولا توجد واجهة تحرير زمنية معقّدة تحتاج إلى تعلّمها. اكتب محتواك أو الصقه، واختر مقدّمًا بالذكاء الاصطناعي، وستقوم المنصة بتجميع فيديوهات ديناميكية يمكنك تحسينها ببساطة عبر تعديل النص.

هل يمكنني إنشاء فيديو شرح بالذكاء الاصطناعي مجاناً قبل الدفع؟

نعم. تتيح لك الخطة المجانية إنشاء فيديو مجاني، وتجربة المقدّمين والأصوات، وتصدير ملف MP4 حتى تتمكّن من اختبار سير العمل قبل الترقية. تضيف الخطط المدفوعة تصدير بجودة HD و4K، وفيديوهات أطول، وعددًا أكبر من اللغات، وميزات خاصة بالفرق.

ما المدة المناسبة لفيديو شرح بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على انتباه المشاهدين؟

بالنسبة للتسويق، يكون طول 60 إلى 90 ثانية هو الأنسب ويتوافق مع مدة بقاء أغلب المشاهدين. يمكن أن تمتد فيديوهات التدريب والشرح التعليمي من ثلاث إلى خمس دقائق عندما يتطلّب الموضوع ذلك. ابدأ بمقدّمة قوية لجذب الانتباه، وركّز على فكرة واحدة في كل فيديو، واحذف أي جزء لا يخدم هذه الفكرة.

كم تبلغ تكلفة إنشاء فيديو تعريفي اليوم؟

عادةً ما يتراوح سعر فيديو الشرح الذي تنتجه وكالة متخصّصة بين 3,000 و15,000 دولار ويستغرق أسابيع لإنجازه. إنشاء واحد باستخدام الذكاء الاصطناعي يحوّل ذلك إلى اشتراك شهري ودقائق لكل فيديو، وبالتالي ينخفض سعر الفيديو الواحد بشكل كبير بمجرد أن تنتج أكثر من فيديو.

هل يضيف هذا الأداة الترجمات النصية والترجمة المصاحبة تلقائياً؟

نعم. يتم تحويل التعليق الصوتي إلى ترجمات متزامنة أثناء إنشاء الفيديو، ومولّد الترجماتيتيح لك تعديل الصياغة والتنسيق والتوقيت. تساعد الترجمات في زيادة معدلات إكمال المشاهدة لدى المستخدمين الذين يشاهدون بدون صوت.

هل أحتاج إلى تصوير أو تسجيل أي شيء لإنشاء فيديو تعريفي؟

لا حاجة إلى أي تصوير أو تسجيل. كل ما عليك هو كتابة المحتوى أو رفعه، ثم اختيار مقدّم و صوت، والمنصّة تقوم بإنشاء الفيديو والتعليق الصوتي والترجمة النصية. الكاميرا والميكروفون وبرامج المونتاج كلها اختيارية.

هل يمكنني استخدام صوتي المستنسخ في فيديو الشرح؟

نعم. استنساخ الصوت يلتقط صوتك من عيّنة قصيرة ويستخدمه لسرد أي نص، بحيث يبدو كل فيديو تفسيري وكأنه بصوتك أنت. يمكنك أيضًا الحفاظ على اتساق صوتك المستنسخ عندما يتم ترجمة الفيديو إلى لغات أخرى.

هل يمكنني إنشاء نفس فيديو الشرح بعدة لغات؟

نعم. أنشئ فيديو الشرح مرة واحدة، ثم يقوم فيديو الذكاء الاصطناعي بدبلجته إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة متطابقة لحركة الشفاه وصوت مستنسخ. يظل المقدم بنفس المظهر، فيبدو كل إصدار كأنه محلي أصيل وليس مجرد ترجمة مكتوبة.

هل يمكنني تعديل فيديو الشرح أو تحديثه بعد إنشائه؟

نعم. بما أن الفيديو يتم إنشاؤه من نص، يمكنك تعديل الفيديوهات عن طريق تغيير النص، أو استبدال مشهد، أو تغيير الصوت، ثم إعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق. لا حاجة لإعادة التصوير، لذلك يمكنك إجراء تعديلات سريعة على سعر أو سياسة وتحديث فيديوهات الشرح بسرعة.

ما هي المدخلات التي يمكنني البدء منها لإنشاء فيديو شرح بالذكاء الاصطناعي؟

يمكنك البدء من نص مكتوب، أو ملف PDF أو عرض شرائح، أو رابط صفحة ويب، أو برومبت واحد يصف الموضوع. أيًا كان نوع المحتوى المتوفر لديك، يمكنك إنشاء فيديو يحوّله إلى شرح بصوت راوي مع ترجمة نصية على الشاشة، بحيث تعمل اعتمادًا على المحتوى الذي تملكه بالفعل.

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