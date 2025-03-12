يمكنك البدء من نص مكتوب، أو ملف PDF أو عرض شرائح، أو رابط صفحة ويب، أو برومبت واحد يصف الموضوع. أيًا كان نوع المحتوى المتوفر لديك، يمكنك إنشاء فيديو يحوّله إلى شرح بصوت راوي مع ترجمة نصية على الشاشة، بحيث تعمل اعتمادًا على المحتوى الذي تملكه بالفعل.