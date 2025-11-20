فيديوهات مبيعات مخصّصة تحصل فعلياً على ردود
تواصل البحث عن العملاء المحتملين، المتابعات بعد العروض التوضيحية، محتوى غرف الصفقات — أنشئ فيديوهات مخصّصة لكل عميل محتمل بدون الحاجة لتسجيل كل واحد يدويًا. امنح فريق المبيعات بالكامل معدلات التفاعل التي يحققها أفضل مندوبيك أداءً.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- يتضمن تكامل HubSpot
مشكلة التواصل في المبيعات
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
مشكلة التواصل في المبيعات
جدول المحتوى الخاص بك لا يهدأ. إطلاقات المنتجات تحتاج إلى فيديوهات. قنوات التواصل الاجتماعي تطلب محتوى يوميّاً. الحملات تحتاج إلى مواد إبداعية محلية لكل سوق. لكن إنتاج الفيديو التقليدي يعني حجز استوديوهات، وتنسيق المواهب، والانتظار لأسابيع من أجل المونتاج — مع استنزاف ميزانيتك في جلسة تصوير واحدة. وبمجرد أن يصبح المحتوى جاهزاً، تكون اللحظة قد انتهت. منافسوك ينشرون فيديوهات يومياً بينما أنت ما زلت في مرحلة ما قبل الإنتاج. أما طلب ظهور الإدارة أمام الكاميرا؟ فاستعد لكابوس جدولة المواعيد.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل كل ممثل مبيعات إلى أفضل مؤدٍّ في فريقك. أنشئ قالب فيديو واحدًا، ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة — كل واحدة تحمل اسم العميل المحتمل، وشركته، ونقاط الألم المحددة لديه — دون تسجيل أي فيديو إضافي. تواصل مبيعات مخصّص على نطاق الأتمتة مع مستوى تفاعل يشبه التواصل الفردي 1:1.مكتبات تمكين المبيعات التي تبقى محدّثة مع تطوّر المنتجات. درّب الممثلين الجدد برسائل متّسقة. وصّل إلى العملاء المحتملين حول العالم بلغتهم. امنح فريقك بالكامل الأدوات التي تمكّنه من البيع كما يفعل أفضل أفرادك.
كل ما تحتاجه فرق المبيعات لإغلاق المزيد من الصفقات
فيديو مخصص على نطاق واسع
حوّل تسجيلًا واحدًا إلى آلاف من فيديوهات التواصل المخصّصة. المتغيّرات الديناميكية تضيف أسماء العملاء المحتملين، وأسماء الشركات، ونقاط الألم في القطاع، والتفاصيل المخصّصة. كل فيديو يبدو وكأنه مُسجَّل بشكل فردي — لأن مستوى التخصيص حقيقي — لكنك تنشئه مرة واحدة وتطلقه عبر مسار المبيعات بالكامل.
• حقول تخصيص ديناميكية
• إنشاء دفعات للحملات
• استهداف كل عميل محتمل على حدة
تكامل CRM
الفيديو يندمج مع سير عمل المبيعات لديك في الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تكامل HubSpot يطلق فيديوهات مخصّصة تلقائياً — عميل محتمل جديد ينشئ فيديو ترحيبي، حجز اجتماع يولّد مقدمة قبل الاتصال، وتغيير مرحلة الصفقة يرسل دراسة حالة مناسبة. Zapier وMake وn8n يربطون HeyGen تقريباً بأي نظام CRM.
• تكامل أصلي مع HubSpot
• أتمتة Zapier/Make
• تشغيل الفيديوهات تلقائياً من مراحل الصفقات
مكتبة تمكين المبيعات
زوّد كل ممثل مبيعات بالمحتوى الذي يحتاجه لإتمام الصفقات.عروض توضيحية للمنتج، وتموضع تنافسي، والتعامل مع الاعتراضات، وقصص العملاء — مكتبة من أصول المبيعات تبقى محدَّثة مع تطوّر منتجك ورسائلك.
• مكتبة محتوى مركزية
• حدّث الرسائل فورًا
• اتساق في الرسائل عبر جميع ممثلي المبيعات
إعداد وتدريب مندوبي المبيعات
قلّل مدة تأهيل الموظفين الجدد من خلال فيديوهات تدريبية تشرح منهجيتك، ومنتجك، ونصوص الحديث مع العملاء. يحصل كل ممثل مبيعات على نفس جودة الإعداد، بغضّ النظر عمّن يدرّبه أو متى يبدأ.
• تدريب على المنهجية والعمليات
• فيديوهات عن معرفة المنتج
• توحيد عملية تأهيل مندوبي المبيعات الجدد
التواصل متعدّد اللغات
عملاؤك المحتملون يتحدثون لغات مختلفة. يجب أن تكون رسائلك التسويقية كذلك.ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعيتُخصّص فيديوهات المبيعات الخاصة بك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. وسّع نطاقك إلى عملاء EMEA وAPAC وLATAM بلغتهم الأم.
• استنساخ الصوت يحافظ على الأصالة
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• قالب واحد، سير عمل عالمي
تحليلات الفيديو
اعرف أي الفيديوهات تحفّز التفاعل وأي العملاء المحتملين جاهزون للشراء. تتبّع عدد المشاهدات، ومدة المشاهدة، ومستوى التفاعل لتحديد أولويات المتابعة وفهم الرسائل التي تلقى صدى لدى جمهورك.
• تتبّع المشاهدات والتفاعل
• إشارات نية العملاء المحتملين
• حسّن الأداء بالاعتماد على البيانات
من القالب إلى تواصل شخصي في 3 خطوات
أنشئ القالب الخاص بك
سجّل مرة واحدة أو اكتب نصًا. أنشئ رسالة التواصل الخاصة بك باستخدام متغيّرات مكانية لاسم العميل المحتمل، والشركة، والصناعة، والحقول المخصّصة. قالب واحد يتحوّل إلى عدد غير محدود من الفيديوهات المخصّصة.
اختر أسلوبك الإبداعي
اختر من بين أكثر من 200 أفاتار بالذكاء الاصطناعي متنوع يتوافق مع علامتك التجارية وجمهورك. اختر الأصوات والخلفيات والأنماط البصرية. أو أنشئ نسخة مطابقة من المتحدث باسمك لضمان حضور ثابت للعلامة التجارية عبر كل المحتوى.
إرسال وتتبع
أنشئ فيديوهات مخصّصة على دفعات أو عند الطلب. يمكنك تضمينها في سلاسل البريد الإلكتروني، أو مشاركتها عبر رابط، أو إرسالها مباشرة إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. تتبّع مستوى التفاعل وحدّد أولويات العملاء المحتملين الذين يُظهرون نوايا شراء.
مصمَّم لكل أسلوب مبيعات
استكشاف العملاء المحتملين بواسطة ممثلي تطوير المبيعات (SDR)
تميّز في صناديق الوارد المزدحمة. فيديوهات مخصّصة للتواصل مع العملاء المحتملين تذكر شركة العميل المحتمل، ودوره، والتحديات المحددة التي يواجهها — على نطاق واسع. امنح كل ممثل تطوير مبيعات (SDR) معدلات الاستجابة التي يحققها أفضل أفراد فريقك من الفيديوهات اليدوية.
حالة استخدام: أنشئ 500 فيديو مخصص للتنقيب عن العملاء لحملة ABM في نفس الوقت الذي يستغرقه تسجيل 5 فيديوهات يدويًا.
النتيجة الموثوقة: حققت Videoimagem زيادة بمقدار 3 مرات في التفاعل باستخدام الفيديوهات المخصّصة، مع إنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصّص لعملاء الشركات الكبرى.
متابعة العروض التوضيحية
عزّز عرضك التوضيحي باستخدام فيديوهات ملخّص مخصّصة. لخّص النقاط الأساسية، وأجب عن الأسئلة المحددة، وواصل دفع الصفقة إلى الأمام طوال دورة المبيعات دون الحاجة لتحديد مكالمة أخرى.
حالة استخدام: إرسال فيديوهات متابعة للعرض التوضيحي في نفس اليوم تشير إلى نقاط الألم المحددة لدى العميل المحتمل التي نوقشت في الاجتماع.
محتوى غرفة الصفقات
زوّد أصحاب المصلحة الداعمين لك بالمحتوى الذي يحتاجون إليه للبيع داخليًا. شروحات المنتج، وملخصات العائد على الاستثمار (ROI)، ورسائل مخصّصة لأصحاب المصلحة تساعد جهة الاتصال لديك على إتمام الصفقة داخل شركتهم.
حالة استخدام: أنشئ فيديوهات ملخصات تنفيذية مخصّصة لكل صاحب مصلحة في صفقة مؤسسية معقّدة.
تمكين المبيعات
زوّد فريقك بمحتوى حديث ومتّسق دائمًا. تحديثات المنتج، وتحليلات المنافسين، والتعامل مع الاعتراضات — مكتبة تمكين تتطوّر باستمرار مع منتجك وسوقك.
حالة استخدام: إطلاق رسائل منتج جديد إلى فريق المبيعات بالكامل مع إرسال فيديوهات التدريب في نفس يوم طرح المنتج.
إعداد مندوبي المبيعات الجدد
قلّل وقت التأهيل من خلال محتوى إعداد منظّم للمنضمّين الجدد. تدريب على المنهجية، وتعمّق في المنتج، وأمثلة لسيناريوهات الحديث تساعد المنضمّين الجدد على أن يصبحوا أكثر إنتاجية بشكل أسرع.
حالة استخدام: أنشئ منهج تأهيل لمدة 30 يومًا يكمله مندوبي المبيعات الجدد وفقًا لسرعتهم الخاصة مع الحفاظ على جودة متسقة.
فرق المبيعات العالمية
بع مبيعاتك في كل سوق بدون الحاجة إلى محتوى منفصل لكل منطقة. محلّص مواد المبيعات لفرق EMEA وAPAC وLATAM على الفور.
حالة استخدام: ترجمة مكتبة تمكين المبيعات إلى 10 لغات من أجل انطلاقة مبيعات عالمية.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج المحتوى وتدفع النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو فيديو المبيعات المخصص؟
فيديو المبيعات المخصص هو محتوى تواصل يتضمّن تفاصيل خاصة بكل عميل محتمل مثل اسمه، وشركته، وتحديات الصناعة التي يواجهها، ونقاط الحديث ذات الصلة، بحيث يبدو كل فيديو وكأنه تم تسجيله خصيصًا لهذا الشخص. تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات مخصصة على نطاق واسع: أنشئ قالبًا واحدًا يحتوي على متغيرات ديناميكية، ثم أنشئ آلاف النسخ الفريدة لجميع مراحل مسار المبيعات لديك دون الحاجة إلى تسجيل كل فيديو يدويًا.
كيف يمكنني إنشاء فيديوهات مخصّصة للتواصل البيعي؟
اكتب النص الذي تريده أو دع HeyGenمولّد النصوص بالذكاء الاصطناعيينشئه انطلاقًا من موجزك. اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي ليكون المقدم على الشاشة، وحدد الصوت والأسلوب البصري، ثم أنشئ الفيديو. تستغرق العملية كلها بضع دقائق فقط ولا تحتاج إلى أي خبرة في الإنتاج. وللحفاظ على اتساق الهوية،استنسخ صوت المتحدث الرسمي باسمكحتى يتمكن توأمه الرقمي من تمثيل علامتك التجارية عبر كل المحتوى.
هل يتكامل HeyGen مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بي؟
نعم — HeyGen يصدّر الفيديوهات بعدة نسب أبعاد من مشروع واحد. أنشئ الفيديو مرة واحدة، ثم صدّره بنسبة 16:9 لـ YouTube، و9:16 لـ TikTok وInstagram Reels، و1:1 لمنشورات خلاصة Instagram. لن تحتاج إلى إعادة إنشاء المحتوى لكل منصة أو إدارة عدة سير عمل إنتاج مختلفة.
كيف تساعد الفيديوهات المخصّصة في تحسين معدلات الاستجابة؟
أنشئ فيديو التسويق الخاص بك بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تشمل الترجمة استنساخ الصوت (حتى يبدو صوت علامتك التجارية طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (حتى تتطابق حركة الفم مع الصوت المترجم). أطلق حملات عالمية انطلاقًا من فيديو واحد فقط كمصدر.
هل يمكنني استخدام HeyGen في محتوى تمكين المبيعات؟
نعم. إلى جانب التنقيب عن العملاء المحتملين، تتيح HeyGen إنشاء مكتبات متكاملة لتمكين فرق المبيعات. أنشئ عروض توضيحية للمنتجات، وفيديوهات لعرض الميزة التنافسية، وأدلة للتعامل مع الاعتراضات، وملخصات لقصص العملاء. عندما تتغيّر المنتجات أو الرسائل التسويقية، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو — تبقى مكتبتك محدّثة دون إعادة التصوير. تشير الفرق إلى تسريع كبير في تحديث المحتوى مقارنة بإنتاج الفيديو التقليدي.
كيف أدرب مندوبي المبيعات الجدد باستخدام HeyGen؟
أنشئ محتوى تأهيلاً منظماًللانضمام يشمل منهجيتك، والمنتج، والسوق، ومسارات الحديث. يمكن للمنضمين الجدد استهلاك التدريب بالوتيرة التي تناسبهم مع الحصول على إرشاد ثابت وعالي الجودة بغضّ النظر عمّن يدرّبهم أو متى يبدأون. حدّث محتوى التدريب فوراً عند تغيّر العمليات — لن تعاني بعد الآن من مواد قديمة أو تجارب تأهيل غير متسقة.
هل يمكنني الوصول إلى العملاء المحتملين الدوليين بلغتهم؟
نعم. أنشئ محتوى المبيعات الخاص بك بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تشمل الترجمة استنساخ الصوت (ليبدو صوت رسالتك طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (لتتطابق حركة الفم مع الصوت المترجَم). وصّل رسالتك إلى العملاء المحتملين في مناطق EMEA وAPAC وLATAM بدون الحاجة لإنتاج منفصل لكل منطقة.
ما مدى سرعة إنشاء فيديوهات مبيعات مخصّصة؟
تدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامج التدريب الخاص بك. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل جيّد ضمن نطاق من 3 إلى 10 دقائق لأساليب التعلّم المصغّر، لكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. ولبرامج التدريب الممتدة (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضَّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلّمين وسهولة تتبّع التقدّم.
هل يمكنني تتبّع من يشاهد فيديوهات المبيعات الخاصة بي؟
نعم. توفر HeyGen تتبّع المشاهدات وتحليلات التفاعل حتى تعرف أي العملاء المحتملين شاهدوا فيديوهاتك، ومدة المشاهدة، وتوقيتها. استخدم بيانات النية هذه لترتيب أولويات المتابعة؛ العملاء المحتملون الذين يشاهدون الفيديو كاملًا غالبًا ما يكونون أكثر اهتمامًا من الذين لا يفتحونه. يضمن التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بقاء هذه البيانات مرتبطة بسجلات الصفقات لديك.
كيف أحافظ على اتساق الرسائل عبر فريق المبيعات لدي؟
يضمن نظام القوالب في HeyGen أن يقدّم كل ممثل مبيعات رسائل معتمدة ومتسقة. أنشئ قوالب لسيناريوهات التواصل المختلفة، والرد على الاعتراضات، وشرح المنتجات. يخصّص الممثلون الرسائل لعملائهم المحتملين مع البقاء ملتزمين بالرسالة الأساسية. تعمل مجموعة الهوية البصرية على تثبيت الهوية البصرية للعلامة التجارية، وتضمن المكتبات المركزية أن يستخدم الجميع المحتوى الأحدث بدلاً من الشرائح أو نصوص الحديث القديمة.
ما أنواع فيديوهات المبيعات التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen تقريبًا كل أنواع فيديوهات المبيعات: رسائل الاستهداف الأولية للعملاء المحتملين، المتابعات بعد العروض التوضيحية، محتوى غرف الصفقات، الشروحات التفصيلية للعروض، الملخصات التنفيذية، عروض دراسات الحالة، إبراز المزايا التنافسية، معالجة الاعتراضات، تدريب مندوبي المبيعات الجدد، شروحات المنهجيات، وغير ذلك الكثير. إذا كان فريق المبيعات لديك يحتاج إلى محتوى فيديو، فيمكن لـ HeyGen إنتاجه على نطاق واسع.
هل محتوى المبيعات الخاص بي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع GDPR. يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وأثناء التخزين. لفرق المبيعات التي تتعامل مع معلومات صفقات حساسة أو مواد تنافسية، توفر HeyGen ميزات أمان على مستوى المؤسسات تشمل تكامل SSO وإدارة مركزية لعمليات الوصول. نحن لا ندرّب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا باستخدام محتواك.
استكشف المزيد من الحلول
Use Cases
Tools
قصص العملاء
- Reply.io: تواصل مبيعات على نطاق واسع
- فيديو وصورة: تفاعل أعلى 3 مرات
- Workday: التوطين في دقائق
- Tomorrow.io: فيديو مخصص
- Miro: توطين المحتوى عالميًا
- HubSpot: فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
- AI Smart Ventures: أكثر من 10,000 متدرّب
- Lattice: تأهيل الموظفين الجدد على نطاق واسع
- وسائل إعلام لافتة للانتباه: إنتاج أسرع بمعدل 3 مرات
ابدأ في إنشاء فيديوهات مبيعات مخصّصة اليوم
توقّف عن الاختيار بين التخصيص والتوسّع. أنشئ فيديوهات مخصّصة لاستهداف العملاء المحتملين في دقائق، وجهّز فريقك بأحدث محتوى التمكين، وامنح كل مندوب المبيعات الأدوات التي تمكّنه من البيع بمستوى أفضل أفراد فريقك. انضم إلى فرق المبيعات في Reply.io وHubSpot والشركات الكبرى حول العالم التي طوّرت أسلوب التواصل مع عملائها.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- يتضمن تكامل HubSpot
- إلغاء الاشتراك في أي وقت