كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي لها على تيك توك باستخدام HeyGen
Reply.io، تأسست في 2014، وهي منصة تواصل مبيعات متعددة القنوات لفرق المبيعات الداخلية والوكالات، تساعدهم على الوصول إلى العملاء المحتملين.
في عام 2023، أراد المؤسس والرئيس التنفيذي أولِج كامبل توسيع حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كل وقته كان مكرسًا لضمان التشغيل السلس لمنصة تفاعل المبيعات. ولتعزيز مصداقية Reply.io وإبراز خبرته في هذا القطاع، بدأ فريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بأولِج في استخدام HeyGen للارتقاء بحضوره الرقمي من خلال إنشاء محتوى جذاب يسلّط الضوء على رؤاه وابتكارات Reply.io التقنية.
تحدّثنا مع أناستاسيا ناك، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في Reply.io والمسؤولة عن إدارة قنوات أولِج على السوشيال ميديا. منذ ذلك الحين، نجح فريقها في تعزيز حضور أولِج على TikTok باستخدام أفاتارات HeyGen الواقعية.
التحدي
في البداية، بدا إطلاق خطة لوسائل التواصل الاجتماعي للرئيس التنفيذي أمرًا صعبًا ومكلفًا. جدول أولِج المزدحم لم يترك مساحة كافية للتسجيل والمونتاج وتنسيق أوقات عمل فرق الإنتاج عدة مرات في الأسبوع لإنشاء محتوى اجتماعي. ومن دون سير عمل مبسّط، كان الفريق قلقًا من أن عرض ريادة أولِج الفكرية عبر الإنترنت سيحقق نتائج محدودة، مما يجعل من شبه المستحيل الحفاظ على محتوى ثابت وجذاب.
ومع ذلك، تغيّر كل شيء مع إدخال HeyGen. فقد وفّر المنصّة للفريق الأدوات اللازمة لإنشاء فيديوهات عالية الجودة بكفاءة، مع تقليل الوقت الذي يُقضى في الحصول على موافقة Oleg إلى الحد الأدنى، وكل ذلك بجزء بسيط من التكلفة.
الحل
أراد Oleg تنفيذ أداة تُمكّن فريقه من توفير الوقت في إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتُظهر كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي التفاعلات على مستوى العالم.
أصبحت HeyGen بسرعة الحل الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت بالنسبة لـ Anastasiia وفريقها لإنشاء فيديوهات TikTok الشخصية الخاصة بـ Oleg. تتيح لهم HeyGen إنشاء محتوى إبداعي مع زيادة كبيرة في عدد متابعي Oleg على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ذلك من دون الحاجة إلى مشاركته المباشرة.
بعد تجربة عدة منصات فيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي، اختار الفريق HeyGen لأنها قدّمت أكثر الأفاتارات واقعية مع عملية إنشاء فيديو سهلة الاستخدام.
مع HeyGen، يمكن لفريق السوشيال في Reply.io الآن إنتاج من 10 إلى 14 فيديو أسبوعيًا، مما يخفف ضغط التسجيلات اليومية ويُمكّنهم من التواصل مع جمهور Oleg. من خلال رفع مجموعة متنوعة من الأفاتارات، يمكنهم تحسين فيديوهاتهم بسلاسة، وغالبًا دون أن يلاحظ المشاهدون أي فرق.
لم يَعُد فريق Anastasiia بحاجة إلى قضاء ساعات في تسجيل الفيديوهات. بدلاً من ذلك، يمكنهم التركيز على ما يُجيدونه حقًا: ابتكار محتوى جذّاب.
النتائج
بعد 10 أشهر من استخدام HeyGen، حقق فريق وسائل التواصل الاجتماعي لدى Oleg نتائج لافتة. لم يقتصر الأمر على أن استخدام HeyGen وفّر للفريق ما يصل إلى ثلاث ساعات لكل فيديو، بل أسفر أيضًا عن تحقيق هذه النتائج على TikTok:
- تفاعل قوي: وصل أكثر فيديو لهم مشاهدة على TikTok إلى 5.7 مليون مشاهدة باستخدام HeyGen، بينما تجذب باقي الفيديوهات باستمرار ما بين 8,000 و30,000 مشاهدة.
- نمو المتابعين: خلال 10 أشهر، قفز عدد متابعي Oleg على TikTok إلى 200,000 متابع، مع إضافة 50,000 متابع جديد في أول ستة أشهر من استخدام HeyGen.
- زيادة الزيارات:بفضل الرابط الموجود في النبذة التعريفية لديهم، يمكنهم الآن جذب زيارات أكثر من TikTok مقارنة بأي منصة تواصل اجتماعي أخرى، مما يؤثر بشكل إيجابي في أعمالهم من خلال جلب مزيد من الزوار إلى موقعهم الإلكتروني وزيادة الاهتمام بعلامة Reply.io ككل.
«كانت HeyGen مفيدة للغاية بالنسبة لنا، خاصةً لأنها كانت مجالًا جديدًا للجميع المشاركين. لا أعتقد أن هناك الكثير من صنّاع المحتوى ينشرون فيديو أو اثنين يوميًا يركّزون على الذكاء الاصطناعي وفي الوقت نفسه يستخدمونه فعليًا. في البداية لم نكن متأكدين من مدى النجاح الذي سنحققه. لم يكن لدينا أي فيديوهات viral قبل أن نبدأ في استخدام HeyGen. عندما بدأنا في استخدامها، تغيّر كل شيء؛ زاد عدد متابعينا وأصبح تفاعل الجمهور مع المحتوى أعلى بكثير.»
أناستاسيا ناك
مدير وسائل التواصل الاجتماعي في Reply.io