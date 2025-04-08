الاعتماد على حزمة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع جهود التسويق

يعمل فريق التسويق في Tomorrow.io ضمن نطاق واسع وبهيكلية رشيقة، مكوَّن من خمسة أعضاء فقط. ولمنافسة المؤسسات الأكبر ذات الموارد التسويقية الهائلة، تعتمد كيلي بيترز، مديرة التسويق، على استراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحزم تقنيات متقدّمة.

قالت بيترز: "نحن نخدم العديد من وحدات الأعمال المختلفة. نحتاج إلى أن نبرز كما تفعل أي فريق تسويق، ولكن نظرًا لحجمنا علينا أن نكون أكثر مرونة وابتكارًا. لهذا السبب اعتمدنا بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي واحتضنّاه بدلًا من الاكتفاء بردّ الفعل بشكل سلبي."

يعتمد فريق التسويق في Tomorrow.io بشكل كبير على الفيديو. فهو جزء أساسي من استراتيجية التسويق لديهم، سواء من ناحية تحسين محركات البحث (SEO) أو من ناحية زيادة التفاعل. ومع ذلك، فإن إنتاج الفيديو التقليدي يستغرق وقتًا طويلًا، لأنه يتطلّب تنسيقًا مع التنفيذيين، ومصوّري الفيديو، وفِرق المونتاج الواسعة.

قال بيترز: "نحن نعلم أن الفيديو سيُسهم في تفاعل الناس بشكل أفضل ويُحدث تأثيرًا أكبر من منظور العلامة التجارية. نرى أنه سيكون عنصرًا حاسمًا في مستقبل التسويق."

للاعتماد على نهج أقرب إلى ABM، احتاج الفريق إلى طريقة لتوسيع نطاق المحتوى المخصص على مستوى الحساب والأفراد، مع الحفاظ على الاتساق عبر مجموعة متزايدة من المخرجات. هذا ما قادهم إلى HeyGen.

العثور على المنصّة المناسبة لمحرك المحتوى الخاص بها

بعد استخدام Synthesia، أدرك الفريق أنه لا يلبّي احتياجاتهم من حيث جودة الأفاتار. اختارت Tomorrow.io منصة HeyGen بسبب أفاتاراتها بالذكاء الاصطناعي شديدة الواقعية، وإمكانية إنشاء وإرسال فيديوهات مخصّصة للمديرين التنفيذيين.

قالت ماديسون سوفيلد، مسؤولة استراتيجية محتوى الذكاء الاصطناعي وإنشاء الفيديو في Tomorrow.io: "إحدى التحديات التي واجهناها قبل استخدام HeyGen كانت بالتأكيد الوقت. يستغرق الأمر أسابيع لصناعة إعلان أو فيديو جميل واحترافي المظهر، وكنا نسعى إلى تقليص هذه المدة الزمنية."

الآن، تعتمد Tomorrow.io على HeyGen لتشغيل منظومة المحتوى اليومية لديها، حيث يندمج بسلاسة في سير عمل المحتوى. يستخدم الفريق المنصّة لإنتاج محتوى فيديو يمكن إعادة توظيفه في صيغ متعدّدة، بدءًا من فيديوهات شرح المنتجات والفيديوهات التنفيذية وصولًا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني.

قالت روث فافيلا، مديرة التسويق بالذكاء الاصطناعي: "معظم فرق التسويق تخطّط للمحتوى المكتوب ثم تنشئ منه فيديوهات، بينما نحن نخطّط لمحتوى الفيديو ونحوّله إلى مواد مكتوبة. أدركنا أنه لماذا لا نبدأ فقط بفيديو يمكن تحويله إلى عدة قطع محتوى مختلفة؟"

على سبيل المثال، تستخدم Tomorrow.io منصة HeyGen لإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي للمديرين التنفيذيين، بما في ذلك مدير التسويق (CMO)، وإنتاج محتوى فيديو مخصص للعملاء المحتملين ذوي القيمة العالية. كل ما يحتاج إليه الفريق هو الاجتماع مع أحد أصحاب المصلحة لتحديد الأهداف، واستخدام ChatGPT أو Claude لكتابة النص، ثم إدخاله في HeyGen لإنشاء فيديو أفاتار، وتصديره لمرحلة ما بعد الإنتاج — وكل ذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم دمج مقاطع الفيديو النهائية في قنوات التوزيع.

قالت ماديسون: "عندما شاهدت أول فيديو HeyGen لي، كان الأمر رائعًا جدًا لكنه كان غريبًا أيضًا، لأنني في الأساس أنشأت فيديو لمديري. شعرت وكأنني أمتلك قدرًا كبيرًا من القوة، لكنه كان رائعًا أيضًا لأنني تمكنت فورًا من إنشاء شيء لإعلاناتنا."

إلى جانب التسويق، وجد أفاتار HeyGen بالذكاء الاصطناعي تطبيقات عبر الأقسام المختلفة، مع حالات استخدام محتملة مثل وحدات التدريب أو فيديوهات دعم العملاء. وقال بيترز: "فريق التسويق لدينا أصبح الآن بمثابة منارة للريادة في مجال التسويق بالذكاء الاصطناعي داخل الشركة وخارجها".

تحويل الفيديو بالذكاء الاصطناعي إلى تسويق عالي المستوى