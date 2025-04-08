Tomorrow.io، منصة المرونة الرائدة عالميًا، تمكّن القطاعين العام والخاص من الحد من تأثير الأحوال الجوية على عملياتهم. ومع كوكبة الأقمار الصناعية المتنامية لديها، تقوم بدمج بيانات متقدمة في نماذج خاصة لتقديم رؤى تنبؤية قوية لا مثيل لها عبر منصة المرونة الخاصة بها. يتيح ذلك للمؤسسات توقّع الاضطرابات المرتبطة بالطقس وإدارتها، بما يضمن المرونة واستمرارية الأعمال في مختلف الظروف. على سبيل المثال، يمكن لشركة تأمين سيارات تنبيه حاملي الوثائق لنقل سياراتهم إذا كان البَرَد في طريقه.
نظرًا لأن Tomorrow.io تدعم مجموعة واسعة من القطاعات وحالات الاستخدام، واجهت الشركة تحديات في توسيع نطاق إنتاج محتوى فيديو مخصص وفعّال لدعم شرائح جمهورها المتنوعة، وتعزيز الكفاءة، وتقوية حضور القيادات التنفيذية، ودفع استراتيجية المحتوى.
الاعتماد على حزمة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع جهود التسويق
يعمل فريق التسويق في Tomorrow.io ضمن نطاق واسع وبهيكلية رشيقة، مكوَّن من خمسة أعضاء فقط. ولمنافسة المؤسسات الأكبر ذات الموارد التسويقية الهائلة، تعتمد كيلي بيترز، مديرة التسويق، على استراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحزم تقنيات متقدّمة.
قالت بيترز: "نحن نخدم العديد من وحدات الأعمال المختلفة. نحتاج إلى أن نبرز كما تفعل أي فريق تسويق، ولكن نظرًا لحجمنا علينا أن نكون أكثر مرونة وابتكارًا. لهذا السبب اعتمدنا بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي واحتضنّاه بدلًا من الاكتفاء بردّ الفعل بشكل سلبي."
يعتمد فريق التسويق في Tomorrow.io بشكل كبير على الفيديو. فهو جزء أساسي من استراتيجية التسويق لديهم، سواء من ناحية تحسين محركات البحث (SEO) أو من ناحية زيادة التفاعل. ومع ذلك، فإن إنتاج الفيديو التقليدي يستغرق وقتًا طويلًا، لأنه يتطلّب تنسيقًا مع التنفيذيين، ومصوّري الفيديو، وفِرق المونتاج الواسعة.
قال بيترز: "نحن نعلم أن الفيديو سيُسهم في تفاعل الناس بشكل أفضل ويُحدث تأثيرًا أكبر من منظور العلامة التجارية. نرى أنه سيكون عنصرًا حاسمًا في مستقبل التسويق."
للاعتماد على نهج أقرب إلى ABM، احتاج الفريق إلى طريقة لتوسيع نطاق المحتوى المخصص على مستوى الحساب والأفراد، مع الحفاظ على الاتساق عبر مجموعة متزايدة من المخرجات. هذا ما قادهم إلى HeyGen.
العثور على المنصّة المناسبة لمحرك المحتوى الخاص بها
بعد استخدام Synthesia، أدرك الفريق أنه لا يلبّي احتياجاتهم من حيث جودة الأفاتار. اختارت Tomorrow.io منصة HeyGen بسبب أفاتاراتها بالذكاء الاصطناعي شديدة الواقعية، وإمكانية إنشاء وإرسال فيديوهات مخصّصة للمديرين التنفيذيين.
قالت ماديسون سوفيلد، مسؤولة استراتيجية محتوى الذكاء الاصطناعي وإنشاء الفيديو في Tomorrow.io: "إحدى التحديات التي واجهناها قبل استخدام HeyGen كانت بالتأكيد الوقت. يستغرق الأمر أسابيع لصناعة إعلان أو فيديو جميل واحترافي المظهر، وكنا نسعى إلى تقليص هذه المدة الزمنية."
الآن، تعتمد Tomorrow.io على HeyGen لتشغيل منظومة المحتوى اليومية لديها، حيث يندمج بسلاسة في سير عمل المحتوى. يستخدم الفريق المنصّة لإنتاج محتوى فيديو يمكن إعادة توظيفه في صيغ متعدّدة، بدءًا من فيديوهات شرح المنتجات والفيديوهات التنفيذية وصولًا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني.
قالت روث فافيلا، مديرة التسويق بالذكاء الاصطناعي: "معظم فرق التسويق تخطّط للمحتوى المكتوب ثم تنشئ منه فيديوهات، بينما نحن نخطّط لمحتوى الفيديو ونحوّله إلى مواد مكتوبة. أدركنا أنه لماذا لا نبدأ فقط بفيديو يمكن تحويله إلى عدة قطع محتوى مختلفة؟"
على سبيل المثال، تستخدم Tomorrow.io منصة HeyGen لإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي للمديرين التنفيذيين، بما في ذلك مدير التسويق (CMO)، وإنتاج محتوى فيديو مخصص للعملاء المحتملين ذوي القيمة العالية. كل ما يحتاج إليه الفريق هو الاجتماع مع أحد أصحاب المصلحة لتحديد الأهداف، واستخدام ChatGPT أو Claude لكتابة النص، ثم إدخاله في HeyGen لإنشاء فيديو أفاتار، وتصديره لمرحلة ما بعد الإنتاج — وكل ذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم دمج مقاطع الفيديو النهائية في قنوات التوزيع.
قالت ماديسون: "عندما شاهدت أول فيديو HeyGen لي، كان الأمر رائعًا جدًا لكنه كان غريبًا أيضًا، لأنني في الأساس أنشأت فيديو لمديري. شعرت وكأنني أمتلك قدرًا كبيرًا من القوة، لكنه كان رائعًا أيضًا لأنني تمكنت فورًا من إنشاء شيء لإعلاناتنا."
إلى جانب التسويق، وجد أفاتار HeyGen بالذكاء الاصطناعي تطبيقات عبر الأقسام المختلفة، مع حالات استخدام محتملة مثل وحدات التدريب أو فيديوهات دعم العملاء. وقال بيترز: "فريق التسويق لدينا أصبح الآن بمثابة منارة للريادة في مجال التسويق بالذكاء الاصطناعي داخل الشركة وخارجها".
تحويل الفيديو بالذكاء الاصطناعي إلى تسويق عالي المستوى
أصبح HeyGen جزءًا أساسيًا من استراتيجية المحتوى لدى Tomorrow.io، حيث يمكّن الفريق من توسيع حجم إنتاجه وتعزيز التفاعل دون التضحية بالجودة. من خلال تبسيط عملية إنتاج الفيديو وتمكين التواصل الشخصي، ساعد HeyGen شركة Tomorrow.io على إعادة تصور الإمكانات التي يمكن أن يقدّمها الفيديو في جهودهم التسويقية.
اعتماد HeyGen قلّل بشكل كبير من جداول إنتاج الفيديو، حيث أصبح أعضاء الفريق ينشئون فيديوهات مصقولة خلال ساعات بدلًا من أسابيع. مع HeyGen، بات الفريق الآن ينشئ الفيديوهات في يومين فقط بدلًا من أسبوع كامل، مما سرّع وتيرة الحملات وساعدهم على تلبية الطلب المتزايد على المحتوى. قابلية التوسّع ومستوى التخصيص الذي حققته HeyGen غيّرا قدرة Tomorrow.io على جذب جماهيره وتعزيز رحلة المشتري دون استنزاف الموارد الداخلية.
قالت ماديسون: "لا أستطيع حتى أن أتخيّل القيام بذلك باستخدام إعداد فيديو تقليدي. سنضطر إلى إحضار مصوّر فيديو، وجعل المدير التنفيذي يقرأ نصًا مدته دقيقة واحدة، ثم ننتظر اللقطات المصوّرة."
تُظهر Tomorrow.io كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة أن تمكّن الفرق الصغيرة من منافسة عمالقة الصناعة، مع تعزيز الابتكار والتميّز التشغيلي، وفي الوقت نفسه تغيير الطريقة التي تتواصل بها المؤسسات مع جماهيرها.
من خلال فريق مكوّن من 3 إلى 5 مسوّقين فقط ينتجون حجم محتوى على مستوى المؤسسات، تُظهر Tomorrow.io كيف يتيح الذكاء الاصطناعي تحقيق تأثير كبير وغير متناسب لصالح الفرق الرشيقة عالية الأداء. إجمالًا، يوفر الفريق ما يُقدَّر بـ 2 إلى 3 أشهر سنويًا في إنتاج الفيديو من خلال التخلص من ترتيبات التصوير التقليدية، وجولات المراجعة المتكررة، ووقت المتعاقدين.
قال بيترز: "الأمر لا يتعلق بتوفير الوقت فقط، بل بحقيقة أنه عندما لا أضطر لقضاء هذا الوقت في إعداد الإعلان، أستطيع أن أفكر أكثر في مشروعات أكبر مثل الأفلام الوثائقية أو الحملات التي لم أكن لأتخيّلها أصلًا قبل أن يكون لدي هذا الأداة".