اتصالات الإدارة التنفيذية حافظ على حضور القيادة بشكل واضح دون إثقال جداولهم بالمواعيد. تحديثات المدير التنفيذي، إعلانات مجلس الإدارة، التوجّه الاستراتيجي — فيديو تنفيذي يحافظ على حضور حقيقي وأصيل في كل تواصل. حالة استخدام: تقديم تحديثات ربع سنوية من المدير التنفيذي للقوى العاملة العالمية بـ12 لغة من دون جدولة أي جلسة تسجيل واحدة.

إعلانات الشركة أخبار عاجلة، تغييرات تنظيمية، تحديثات في السياسات — تواصل فورًا عندما يكون عامل الوقت مهمًا. لا حاجة لانتظار توافر فريق الإنتاج أو جداول التنفيذيين. حالة استخدام: الإعلان عن الاستحواذ أو خبر كبير يخص الشركة خلال ساعات من الموافقة، مع الوصول إلى كل موظف في الوقت نفسه.

إدارة التغيير المبادرات الكبرى تحتاج إلى تواصل واضح ومتّسق على كل المستويات وفي كل المواقع. الفيديو يشرح «لماذا» بشكل أفضل من المذكرات المكتوبة، والتعريب يضمن ألّا يُستثنى أحد. حالة استخدام: دعم التحول الرقمي من خلال فيديو يشرح الأنظمة والعمليات والتوقعات الجديدة بلغة كل موظف.

الاجتماعات العامة واجتماعات جميع الموظفين ليس بإمكان الجميع الحضور مباشرة. أنشئ نسخًا عند الطلب من الاجتماعات الرئيسية يمكن للموظفين مشاهدتها في الوقت المناسب لهم، وفقًا لمنطقتهم الزمنية وباللغة التي يفضّلونها. حالة استخدام: حوّل اجتماعات الشركة ربع السنوية إلى سلسلة فيديوهات حسب الطلب متاحة لكل وردية، وكل موقع، وكل مجموعة لغوية. نهج مُثبت: شركة Workday تنتج محتوى داخلياً بـ10-15 لغة لكل فيديو، لتقليل وقت الترجمة والتوطين من أسابيع إلى دقائق.

الثقافة والقيم عزّز ثقافة المؤسسة من خلال فيديو يبدو شخصيًا لا رسميًا. رسائل ترحيب، تسليط الضوء على القيم، إعلانات التقدير — محتوى يبني روابط قوية بين الفرق الموزعة. حالة استخدام: أنشئ فيديوهات شهرية لتسليط الضوء على ثقافة الشركة، يشارك فيها قادة وأعضاء فرق مختلفون، بدون الحاجة لتنسيق مواعيد التصوير.