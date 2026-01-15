فيديوهات التواصل الداخلي التي يشاهدها كل موظف فعليًا
تحديثات المدير التنفيذي، إعلانات الشركة، اتصالات التغيير — أنشئ فيديو احترافياً يصل إلى جميع أفراد فريق العمل بلغتهم، من دون الحاجة لتنسيق جداول التنفيذيين أو حجز فرق إنتاج.
مشكلة الاتصالات الداخلية
اطّلع على كيفية تمكين الفرق الداخلية المشابهة لفريقك من توسيع نطاق التواصل وتحقيق الانسجام باستخدام منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
تحدي الاتصالات الداخلية
قوّة العمل لديك عالمية وموزّعة، وتغرق في رسائل البريد الإلكتروني. الرسائل المهمة تضيع. الاجتماعات العامة تُعقد في الثالثة صباحًا لنصف موظفيك. التنفيذيون لديهم 15 دقيقة فقط بين الاجتماعات، وليس يومين كاملين لتصوير الفيديو. وحتى عندما تنتج فيديو، يكون بلغة واحدة لقوّة عمل تتحدث عشرات اللغات. النتيجة: الاتصالات الحيوية لا تصل كما يجب، ومبادرات التغيير تتعطل، والموظفون يشعرون بالانفصال عن القيادة. المذكرات النصية لم تعد كافية، لكن إنتاج الفيديو بالسرعة والحجم اللذين تحتاجهما مؤسستك يبدو مستحيلًا.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل فريق الاتصالات الداخلية لديك إلى محرّك لإنتاج الفيديو. اكتب رسالتك — أو دع الذكاء الاصطناعي يساعدك في صياغتها — ثم اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي أو استنسخ صوت المدير التنفيذي لديك، وأنشئ فيديو احترافياً في دقائق. بدون تعارض في المواعيد. بدون تأخيرات في الإنتاج. المدير التنفيذي خارج المكتب؟ التوأم الرقمي الخاص به يمكنه vẫn تقديم التحديث ربع السنوي. قوة عاملة عالمية؟ ترجم إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه بحيث يسمع كل موظف الرسالة بلغته. أطلق الاتصالات بالسرعة التي تتحرك بها مؤسستك.
كل ما تحتاجه فرق التواصل الداخلي للوصول إلى كل موظف
التوائم الرقمية التنفيذية
لا يمكن للرئيس التنفيذي تسجيل كل تحديث.استنسخ القيادات التنفيذية لديكمرة واحدة، ثم انشر حضورهم عبر عدد غير محدود من قنوات التواصل. صوت متسق، وأداء أصيل، ولا تعارض في الجداول الزمنية. تظل القيادة حاضرة ومرئية حتى عندما يكونون غير متاحين.
• أنشئ أفاتارات تنفيذية من تسجيلات قصيرة
• حافظ على صوت وحضور حقيقيين
• حدّث النصوص بدون إعادة التسجيل
توطين القوى العاملة العالمية
رسالة واحدة، بكل اللغات التي يتحدث بها موظفوك.ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقوم بمواءمة رسائل الإدارة التنفيذية إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. تبدو رسالة المدير التنفيذي لديك طبيعية باللغة الإسبانية والماندرين والألمانية والهندية — وليست مثل محتوى مُدبلج.
• استنساخ الصوت يحافظ على أصالة القيادات التنفيذية
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• انشر عالميًا انطلاقًا من فيديو واحد
سرعة إنجاز الإنتاج
الإعلانات لا يمكنها الانتظار حتى جداول الإنتاج. أنشئ فيديوهات داخلية في دقائق بدلًا من الأسابيع التي تتطلبها أساليب الإنتاج التقليدية. أخبار عاجلة، تحديثات طارئة، تغييرات حساسة للوقت — تواصل فورًا عندما يكون التوقيت مهمًا.
• أنشئ مقاطع فيديو في دقائق
• لا حاجة لحجز الاستوديو
• الاستجابة للأحداث في الوقت الفعلي
تحويل PowerPoint إلى فيديو
حوّل العروض التقديمية الحالية إلى محتوى فيديو جذّاب. ارفع عرض الاجتماع العام أو شرائح الاجتماعات الشاملة، وستضيف HeyGen سردًا بالأفاتار، وانتقالات، ولمسة احترافية. مكتبة المحتوى لديك تتحول إلى مكتبة فيديو من دون الحاجة للبدء من الصفر.
• استيراد العروض التقديمية الحالية
• أضِف مقدّم أفاتار تلقائياً
• الحفاظ على الهيكل والرسائل
اتساق العلامة التجارية والرسالة
ثبّت الرسائل المعتمدة، والهوية البصرية، والمصطلحات باستخدام Brand Kit. Brand Glossary يضمن نطق أسماء الشركات، ومصطلحات المنتجات، وأسماء التنفيذيين بشكل صحيح — في كل مرة، وبكل اللغات.
• أصول العلامة التجارية الموحَّدة في مكان واحد
• عناصر تحكم في النطق للمصطلحات الأساسية
• مخرجات متسقة عبر جميع قنوات التواصل
اتصالات ميسورة الوصول
وصّل رسالتك إلى كل موظف بغضّ النظر عن الطريقة التي يستهلك بها المحتوى. التسميات التوضيحية المُنشأة تلقائياً، ومسارات الصوت بعدة لغات، والصيغ القابلة للتنزيل تضمن وصول رسالتك سواء شاهد الموظفون على سطح المكتب أو الموبايل أو في وضع عدم الاتصال.
• تسميات توضيحية يتم إنشاؤها تلقائياً
• إصدارات متعددة باللغات
• صيغ توزيع مرنة
من رسالة إلى توزيع عالمي في 3 خطوات
صغ رسالتك
اكتب النص الذي تريده، أو ارفع مذكرة موجودة لديك، أو دع مُنشئ النصوص بالذكاء الاصطناعي يساعدك في صياغة رسالتك. يمكنك البدء من نقاط الحديث، أو ملاحظات العرض التقديمي، أو المذكرات الاستراتيجية — دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
اختر مقدّم العرض
اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي يمثّل مؤسستك، أو استخدم التوأم الرقمي للمدير التنفيذي لديك لتقديم حضور قيادي أصيل. طابِق الصوت والنبرة والأسلوب البصري مع علامتك التجارية ونوع التواصل الذي تستخدمه.
إنشاء وتوزيع
انقر على «إنشاء». خلال دقائق، يصبح لديك فيديو داخلي احترافي. ترجم إلى كل اللغات التي يتحدث بها فريق عملك بنقرة واحدة. وزّع الفيديو عبر الإنترانت، أو Slack، أو البريد الإلكتروني، أو منصة الفيديو الداخلية.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التواصل الداخلي
اتصالات الإدارة التنفيذية
حافظ على حضور القيادة بشكل واضح دون إثقال جداولهم بالمواعيد. تحديثات المدير التنفيذي، إعلانات مجلس الإدارة، التوجّه الاستراتيجي —فيديو تنفيذييحافظ على حضور حقيقي وأصيل في كل تواصل.
حالة استخدام: تقديم تحديثات ربع سنوية من المدير التنفيذي للقوى العاملة العالمية بـ12 لغة من دون جدولة أي جلسة تسجيل واحدة.
إعلانات الشركة
أخبار عاجلة، تغييرات تنظيمية، تحديثات في السياسات — تواصل فورًا عندما يكون عامل الوقت مهمًا. لا حاجة لانتظار توافر فريق الإنتاج أو جداول التنفيذيين.
حالة استخدام: الإعلان عن الاستحواذ أو خبر كبير يخص الشركة خلال ساعات من الموافقة، مع الوصول إلى كل موظف في الوقت نفسه.
إدارة التغيير
المبادرات الكبرى تحتاج إلى تواصل واضح ومتّسق على كل المستويات وفي كل المواقع. الفيديو يشرح «لماذا» بشكل أفضل من المذكرات المكتوبة، والتعريب يضمن ألّا يُستثنى أحد.
حالة استخدام: دعم التحول الرقمي من خلال فيديو يشرح الأنظمة والعمليات والتوقعات الجديدة بلغة كل موظف.
الاجتماعات العامة واجتماعات جميع الموظفين
ليس بإمكان الجميع الحضور مباشرة. أنشئ نسخًا عند الطلب من الاجتماعات الرئيسية يمكن للموظفين مشاهدتها في الوقت المناسب لهم، وفقًا لمنطقتهم الزمنية وباللغة التي يفضّلونها.
حالة استخدام: حوّل اجتماعات الشركة ربع السنوية إلى سلسلة فيديوهات حسب الطلب متاحة لكل وردية، وكل موقع، وكل مجموعة لغوية.
نهج مُثبت: شركة Workday تنتج محتوى داخلياً بـ10-15 لغة لكل فيديو، لتقليل وقت الترجمة والتوطين من أسابيع إلى دقائق.
الثقافة والقيم
عزّز ثقافة المؤسسة من خلال فيديو يبدو شخصيًا لا رسميًا. رسائل ترحيب، تسليط الضوء على القيم، إعلانات التقدير — محتوى يبني روابط قوية بين الفرق الموزعة.
حالة استخدام: أنشئ فيديوهات شهرية لتسليط الضوء على ثقافة الشركة، يشارك فيها قادة وأعضاء فرق مختلفون، بدون الحاجة لتنسيق مواعيد التصوير.
الاتصال في الأزمات
عندما تتطلّب المواقف العاجلة تواصلاً فورياً وواضحاً، لا يمكنك الانتظار لعمليات الإنتاج. أنشئ فيديوهات استجابة للأزمات في دقائق، وترجمها فوراً، ووزّعها عبر جميع القنوات.
حالة استخدام: إيصال تحديثات السلامة أو التحديثات التشغيلية الحرجة إلى جميع أفراد القوة العاملة خلال ساعات من تطوّر الموقف.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي فيديوهات الاتصالات الداخلية؟
فيديوهات التواصل الداخلي هي محتوى فيديو يُنشأ للجمهور الداخلي من الموظفين بدلاً من التسويق الخارجي. تشمل تحديثات الإدارة التنفيذية، إعلانات الشركة، رسائل إدارة التغيير، الاجتماعات العامة، محتوى الثقافة المؤسسية، والتواصل في الأزمات. تتيح HeyGen لفرق التواصل الداخلي إنتاج فيديو احترافي على نطاق واسع باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت، من دون أعباء الإنتاج المرتبطة بالفيديو التقليدي.
كيف يمكنني إنشاء رسائل واتصالات تنفيذية بدون تصوير المدير التنفيذي؟
استنسخ شخصية المدير التنفيذي مرة واحدة من تسجيل فيديو قصير. يمكن للتوأم الرقمي بعد ذلك تقديم عدد غير محدود من الرسائل والاتصالات — تحديثات ربع سنوية، إعلانات، رسائل للفرق — دون الحاجة إلى وقت تسجيل إضافي. عندما يتغيّر النص، تقوم بتحديثه وإعادة إنشاء الفيديو. يسجّل المدير التنفيذي مرة واحدة؛ ثم تنتشر حضوره الحقيقي عبر كل رسالة واتصال.
هل يمكنني ترجمة الفيديوهات الداخلية لقوة العمل العالمية لدينا؟
نعم — هذه واحدة من أقوى مزايا HeyGen لاستخدامها في الاتصالات الداخلية. أنشئ رسالتك بلغة واحدة، ثم استخدم ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (بحيث يبدو صوت القيادات طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (ليتطابق تحريك الفم مع الكلام). تستخدم Workday هذا الأسلوب لإنتاج محتوى بـ10-15 لغة لكل فيديو.
ما مدى سرعة إنشاء فيديوهات الاتصالات الداخلية؟
معظم الفيديوهات الداخلية تُنشأ خلال دقائق. شركة Workday ذكرت أنها انتقلت من أسابيع إلى دقائق في عمليات الترجمة والتعريب. الوقت الدقيق يعتمد على طول الفيديو وتعقيده، لكن الانتقال من جداول الإنتاج التقليدية (من أيام إلى أسابيع) إلى التسليم في نفس اليوم أصبح هو المعتاد. يمكن إنشاء الرسائل العاجلة وتوزيعها خلال ساعات.
هل يمكنني تحويل عروض الاجتماعات العامة لدينا إلى فيديو؟
نعم. ارفع عروضك التقديمية من PowerPoint أو Google Slides أو ملفات PDF، وسيحوّلها HeyGen إلى فيديو مع سرد بواسطة أفاتار. يتم الحفاظ على هيكل المحتوى الحالي كما هو، مع إضافة لمسة فيديو احترافية. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لإنشاء نسخ عند الطلب من الفعاليات المباشرة ليستطيع الموظفون في مناطق زمنية مختلفة الوصول إليها.
كيف أحافظ على اتساق الرسائل عبر جميع قنوات التواصل؟
مجموعة العلامة التجارية في HeyGen توحّد هويتك البصرية في مكان واحد، بما في ذلك الألوان والخطوط والشعارات المعتمدة واختيارات الأفاتار. «قاموس العلامة التجارية» يتحكّم في نطق أسماء الشركة، وأسماء التنفيذيين، ومصطلحات المنتجات، والمصطلحات التنظيمية. سواء كنت تنشئ تحديثات من المدير التنفيذي أو إعلانات للفريق، يلتزم كل فيديو بمعايير علامتك التجارية بشكل متّسق.
هل HeyGen آمن بما يكفي للتعامل مع الاتصالات الداخلية الحساسة؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وأثناء التخزين. لفرق الاتصالات الداخلية في المؤسسات التي تتعامل مع معلومات تنظيمية حساسة، توفّر HeyGen مساحات عمل مخصّصة مع تكامل SSO وإدارة مركزية لعمليات الوصول. نحن لا ندرّب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا باستخدام محتواك.
هل يمكنني توزيع مقاطع الفيديو عبر قنواتنا الداخلية الحالية؟
نعم. تصدّر HeyGen ملفات فيديو قياسية بصيغة MP4 تعمل مع أي قناة توزيع — الإنترانت، SharePoint، Slack، Microsoft Teams، البريد الإلكتروني، منصات الفيديو الداخلية أو الشاشات الرقمية. يمكنك أيضًا تضمين الفيديوهات مباشرة أو مشاركتها عبر رابط. التنسيق يعمل أينما كان موظفوك يشاهدون المحتوى بالفعل.
كيف أتعامل مع اختلاف المناطق الزمنية وجداول العمل؟
نعم. HeyGen يوفّر تتبّع المشاهدات وتحليلات التفاعل حتى تعرف أي العملاء المحتملين شاهدوا فيديوهاتك، ومدة المشاهدة، وتوقيتها. استخدم بيانات النية هذه لترتيب أولويات المتابعة — العملاء المحتملون الذين يشاهدون الفيديو بالكامل غالبًا ما يكونون أكثر اهتمامًا من الذين لا يفتحونه. التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يحافظ على ارتباط هذه البيانات بسجلات الصفقات لديك.
هل يمكن لعدة أشخاص من فريق الاتصالات لدينا استخدام HeyGen؟
نعم. HeyGen للأعمال يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمديري الاتصالات ومنشئي المحتوى والمسؤولين الإقليميين التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات التنفيذية المعتمدة وعناصر الهوية البصرية والقوالب للجميع. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الصلاحيات وضمان اتساق الرسائل.
ما أنواع الاتصالات الداخلية التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen تقريبًا كل أشكال التواصل الداخلي: تحديثات الإدارة التنفيذية، إعلانات الشركة، فيديوهات إدارة التغيير، ملخصات الاجتماعات العامة، محتوى الإعداد للموظفين الجدد، شروحات السياسات، محتوى الثقافة والقيم، إعلانات التقدير، اتصالات الأزمات، وغير ذلك الكثير. إذا كان بإمكانك كتابة الرسالة، يمكن لـ HeyGen إنشاء الفيديو بأي لغة.
كيف يقارن هذا بحلول إنتاج الفيديو الداخلي التقليدية؟
إنتاج الفيديوهات الداخلية بالطرق التقليدية يتطلّب تنسيق مواعيد مع التنفيذيين، وحجز الاستوديو، والتصوير، والمونتاج — وغالبًا ما يستغرق 2-4 أسابيع على الأقل لقطعة محتوى واحدة. ثم اضرب ذلك في عدد اللغات التي تحتاج إلى الوصول إليها. HeyGen يقدّم لك جودة مكافئة في دقائق، مع ترجمة فورية إلى أي لغة. فرق الاتصالات الداخلية تشير إلى زيادات كبيرة في عدد الفيديوهات المنتَجة دون الحاجة إلى إضافة موارد إنتاج أو توظيف جديد.
