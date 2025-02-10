التحدي

جزء رئيسي من استراتيجية التسويق لدى trivago مخصّص لإنشاء إعلانات تلفزيونية موجهة.

تتعاون فرق جان وجواو بشكل وثيق في هذه المشاريع منذ الفكرة الأولية مرورًا بمرحلة الإنتاج وحتى النسخة النهائية. ورغم أنهما تعاونا مع شركات إنتاج في السابق، فإن معظم أعمالهما يتم تنفيذها داخليًا الآن.

واجهت فرقهم تحديًا كبيرًا في إيجاد طريقة فعّالة من حيث الوقت والتكلفة لتوطين الإعلانات في 30 سوقًا، لكلٍ منها لغات ولهجات مختلفة.

ولتحقيق ذلك، كان عليهم العثور على شخص واحد يمكنه التحدث بعدة لغات وأن يكون جذابًا لكل سوق على حدة. شمل هذا الأمر أبحاثًا مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى وقت كبير في مرحلة ما بعد الإنتاج لتحرير أدق تفاصيل لكناتهم، مما زاد من التكاليف الإجمالية. وعلى الرغم من استخدام مؤثرات التعليق الصوتي، لم ينجح المنتج النهائي في نقل الرسالة التي تصوّرتها trivago بشكل فعّال.

أرادوا الإبقاء على شخص واحد ليكون وجه علامة trivago عبر جميع اللغات، وكانوا بحاجة إلى منصة تُبسّط هذا المسار الطويل.

بعد تجربة عدة منصات للذكاء الاصطناعي التوليدي، وجدت trivago منصة HeyGen.

الحل

باستخدام تقنية HeyGen، تخلّى فريق trivago عن الخطة المكلفة للبحث عن ممثل واحد يمكنه تلبية جميع متطلباتهم المتخصصة وغير التقليدية. وبدلًا من ذلك، وجدت trivago حلاً برمجيًا متكاملًا يوفّر كل ما يحتاجون إليه وأكثر.

في البداية، واجهت الفرق موعدًا نهائيًا ثابتًا لتسليم الإعلان التجاري لا يمكن تأجيله دون تكبّد وقت إضافي وتكاليف مالية أخرى. وبفضل ثقة trivago في قدرة HeyGen على إدارة عملية الإنتاج، قررت الشركة الاستفادة من هذه التقنية للمرة الأولى.

أثبت فريق HeyGen استجابته السريعة وقدرته على ترتيب جميع التغييرات الضرورية حسب الأولوية بكفاءة، مع التعامل بنجاح مع اختلاف المناطق الزمنية وتسهيل عمليات التسليم في الوقت المحدد.

على الرغم من العديد من التعديلات أثناء مرحلة الإنتاج والجدول الزمني الضيق للغاية، قرر فريق trivago منح HeyGen الفرصة، وكانت النتيجة ناجحة.

النتائج

قال João: "أجرينا اختبارات مع شركات أخرى، وكانت HeyGen دائمًا في الصدارة من حيث الجودة. كنا واضحين جدًا مع فريقهم منذ البداية لأننا كنا في موقف عالي المخاطر وعالي العائد، حيث نقوم بهذا للمرة الأولى، ووثقنا بهم كثيرًا، وقد أثمر ذلك بالكامل."

بعد استخدام HeyGen لمدة تقل عن عام واحد، كانت التأثيرات على كلٍّ من التكلفة والوقت كبيرة.

هذه التقنية قلّصت وقت ما بعد الإنتاج إلى النصف، مما يوفر للفرق في المتوسط حوالي 3-4 أشهر، وهو إنجاز ملحوظ.

تمت تهيئة الإعلانات بنجاح لتناسب 15 موقعًا مختلفًا خلال ثلاثة أشهر فقط — إنجاز ما كان ليكون ممكنًا بدون HeyGen.

الاستفادة من ميزة تحويل النص إلى كلام في HeyGen

تحويل النص إلى كلام يمكّن trivago من تعريب المحتوى بسرعة ليلائم الأسواق المستهدفة حول العالم.

في أقل من عام من استخدام HeyGen، تمكّنت trivago من إنتاج إعلانات تلفزيونية في 30 منطقة.