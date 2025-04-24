تجاوز الحدود وحواجز اللغة.

المنتدى الاقتصادي العالمي هو المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويقدّم منصة عالمية محايدة وغير ربحية لتمكين تواصل فعّال بين أصحاب المصلحة. في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، سويسرا، استخدم رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، خاصية ترجمة الفيديو من HeyGen لترجمة خطابه في الوقت الفعلي من الإسبانية إلى عدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والماندرين والعربية.

مع HeyGen، قدّم خافيير ميلي خطابه بالكامل بصوته ولهجته من دون الدبلجة، إلى جمهور عالمي متجاوزًا الحدود الجغرافية وحواجز اللغة. وعلى عكس الدبلجة، يستطيع HeyGen مزامنة الشفاه بدقة ومطابقة لهجة المتحدث وصوته ونبرته من دون تأخير، وذلك بأكثر من 175 لغة.