مولّد صور بالذكاء الاصطناعي لمرئيات جاهزة للفيديو
أنشئ صورًا جذابة تلفت الانتباه لأي مشروع فيديو باستخدام مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. صف المشهد، واختر الأسلوب، وسيقوم المحرّك بإنشاء صور عالية الدقة جاهزة للإضافة مباشرة إلى الشرائح، ولوحات القصص، والنسخ النهائية. لا حاجة لخبرة في التصميم، ولا بحث مرهق في مواقع الصور، ولا صداع تراخيص. مثالي للتسويق، والتدريب، والمنتجات، والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
مزايا مُولِّد الصور بالذكاء الاصطناعي
حوّل الموجّه إلى صورة عالية الدقة
صف أي عنصر بصري تحتاجه وأنشئه فورًا. مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل موجّهات النص إلى صور عالية الجودة مصممة للاستخدام في الفيديو، بما في ذلك البيئات، ولقطات المنتجات، والخلفيات التجريدية، والمشاهد المرسومة. على عكس أدوات الصور المستقلة، يتم ضبط كل مخرج بالحجم والتنسيق الجاهز للإدراج مباشرة في خط الزمن للفيديو الخاص بك. يمكنك إقران الصور المُنشأة مع التعليق الصوتي من AI Voice Generator وانتقالات المشاهد لبناء فيديوهات متكاملة دون الحاجة إلى البحث عن صور جاهزة أو الاستعانة بمصمم.
قوالب أنماط وحِزم الهوية البصرية للعلامة التجارية
أنشئ خلفيات مخصّصة حسب الموقع أو الهوية البصرية للعلامة التجارية بدون الحاجة إلى مكتبة صور. صف غرفة اجتماعات، أفق مدينة، إعداد استوديو، أو بيئة متجر، وسيتم إنشاء خلفية مخصّصة تتوافق مع نبرة الفيديو الخاص بك. استخدم هذه الخلفيات خلف مقدّمك في مشروع نص إلى فيديو، أو أضفها في فيديوهات شروحات متعددة المشاهد وفيديو عرض المنتج، حيث تحافظ كل خلفية يتم إنشاؤها على إضاءة وأسلوب متّسقين عبر جميع الإطارات، مما يمنح مخرجاتك مظهراً متماسكاً واحترافياً بدون أي تركيب في مرحلة ما بعد الإنتاج.
تحريك الصور إلى فيديو
أنشئ صورًا احترافية لمنتجك اعتمادًا على الوصف فقط. أنشئ لقطات رئيسية، وصور استخدام في الحياة اليومية، ومشاهد سياقية يظهر فيها منتجك أو فكرتك دون الحاجة إلى جلسة تصوير فعلية. هذه الصور تتكامل مع قدرات HeyGen في وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك إنشاء حملات فيديوهات للمنتجات تجمع بين الصور المُنشأة، والتعليق الصوتي، والمقدّمين على الشاشة ضمن سير عمل واحد. وسّع نطاقك من صورة واحدة إلى مئات الصور عبر الحملات والقنوات المختلفة.
أدوات مدمجة للتحرير والتكرار
كل صورة يتم إنشاؤها داخل HeyGen تصبح متاحة فورًا في محرر الفيديو الخاص بك. لا حاجة للتصدير أو إعادة الرفع أو تحويل الملفات. اختر صورة تم إنشاؤها، عيّنها إلى مشهد، وواصل بناء الفيديو الخاص بك جنبًا إلى جنب مع مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي، والتعليقات الصوتية، والترجمة النصية. هذا التكامل المحكم يعني أن الأصول البصرية وإنتاج الفيديو لديك يشتركان في نفس المخطط الزمني، مما يحافظ على سرعة دورات الإبداع والتجريب. الفرق التي تنتج فيديوهات تسويقية أو فيديوهات تدريبية يمكنها إنشاء العناصر البصرية ووضعها في الفيديو دون مغادرة المحرر.
مخرجات الـ API والمعالجة الدفعية
أنشئ نسخًا متعددة من الصور عبر تشغيل نفس الموجّه عدة مرات لدعم اختبارات A/B، والحملات الإقليمية، أو النشر عبر منصات متعددة. أنشئ خلفيات موسمية، ولقطات منتجات محلية، أو مشاهد موضوعية بكميات كبيرة، ثم اربط كل نسخة بسرد مترجم باستخدام Video Translator لإنشاء أصول فيديو محلية. هذا سير العمل يحوّل موجّهًا إبداعيًا واحدًا إلى عشرات من نسخ الفيديو الفريدة، كل منها يحتوي على عناصر بصرية مخصّصة وصوت بعدة لغات، وجميعها مُنتجة من نفس المحرّر الذي تستخدمه في مشاريع AI Video Generator الخاصة بك.
حالات الاستخدام
الصور المصغّرة والمرئيات الرئيسية
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an AI Image Generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI Ad Maker projects.
لوحات القصة وتخطيط المشاهد
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
مرئيات التدريب والتعلّم الإلكتروني
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an AI Image Generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
مرئيات تسويق المنتجات
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every Reel Generator or TikTok video project without repeating backgrounds.
خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into Script to Video outreach for higher engagement.
أغلفة المدونات والمحتوى التحريري
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an AI Image Generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
كيف يعمل
أنشئ صورًا مخصّصة واستخدمها في فيديوهاتك في أربع خطوات، من الموجّه إلى نشر المحتوى.
صِف الصورة
اكتب موجّهًا قصيرًا. اختر نسبة العرض إلى الارتفاع، ونمط القالب، وأي تفاصيل خاصة بالعلامة التجارية تريد تطبيقها على النتيجة.
أنشئ واختر
راجع الصورة التي تم إنشاؤها. عدّل الصياغة أو الأسلوب أو الألوان وأعد الإنشاء حتى تصل إلى الشكل الذي تريده.
نقّح وعدّل
قم بتحسين الدقة، أو ملء الأجزاء الناقصة، أو إعادة تصميم مناطق محددة. عدّل الألوان أو القص أو التكوين مباشرة داخل المحرر دون مغادرة المشروع.
تصدير أو تحريك
حمّل الصورة أو أرسلها مباشرة إلى الفيديو. أعد استخدام الموجّه والإعداد المسبق في الأجيال المستقبلية للحفاظ على هوية العلامة التجارية.
الأسئلة الشائعة
ما هو مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي، وكيف يختلف عن صور المخزون (Stock Photos)؟
مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي للفيديو هو أداة تنشئ صورًا مخصّصة انطلاقًا من أوصاف نصية، ومصمَّمة ليتم استخدامها مباشرة داخل سير عمل إنتاج الفيديو. في HeyGen، تكتب موجّهًا يصف الصورة التي تحتاجها، فيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشائها، وتصبح النتيجة متاحة فورًا في محرّر الفيديو الخاص بك. لا حاجة لتنزيل ملفات أو إعادة رفعها. الأداة مصمَّمة خصيصًا لإنتاج الخلفيات، والعناصر البصرية للمشاهد، ولقطات المنتجات التي تُكمل محتوى الفيديو الخاص بك.
هل يمكنني إنشاء صور تتوافق مع ألوان وهوية علامتي التجارية؟
نعم. مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي ينتج صورًا عالية الدقة مناسبة لإخراج فيديو بجودة HD. يمكنك التحكّم في الأسلوب والتكوين والألوان من خلال موجّه النص، بما يضمن أن تتوافق النتائج مع معايير الهوية البصرية لعلامتك التجارية. فرق العمل في شركات مثل PepsiCo وSamsung تستخدم خط الإنتاج في HeyGen لإنشاء محتوى يحمل العلامة التجارية، والصور المُنشأة تحافظ على نفس مستوى الجودة المعتمد في مخرجات الفيديو الأخرى على المنصّة.
ما هي دقة وجودة مخرجات الفيديو؟
يمكنك وصف منتجك، والبيئة المحيطة به، والأسلوب البصري الذي تريده، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء صورة منتج سياقية.إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعيتعمل هذه العناصر البصرية بشكل ممتاز في حملات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي، وعروض التجارة الإلكترونية، والمحتوى الذي تحتاج فيه إلى زوايا أو بيئات متعددة دون ترتيب جلسة تصوير في الاستوديو.
هل يمكنني تعديل أجزاء معيّنة من الصورة بدون إعادة إنشائها بالكامل؟
تعيش الصور المُنشأة داخل نفس المحرّر الذي تُنشئ فيه الفيديوهات. بعد إنشاء الصورة، يمكنك إسنادها إلى مشهد كخلفية أو كعنصر بصري، ثم إضافة التعليق الصوتي، مولّد العناوين الفرعية، ومقاطع المقدم. هذا يعني أن فيديوك بالكامل، من العناصر البصرية إلى التعليق الصوتي، يتم إنتاجه على منصة واحدة دون الحاجة للتنقّل بين أدوات منفصلة للصور والفيديو.
هل يمكنني تحويل الصور المُنشأة إلى فيديو؟
نعم. استخدم نفس البرومبت مع تعديلات بسيطة عبر عمليات إنشاء منفصلة لبناء مجموعة من الخيارات البصرية، ثم اربط كل خيار بنصوص مختلفة أو تعليق صوتي مترجم لإصدارات متعدّدة من الحملة. هذا يسهّل إجراء اختباراتتحويل الصورة إلى فيديوبسرعة عبر شرائح الجمهور والمناطق والمنصات المختلفة دون مضاعفة وقت الإنتاج.
ما هي سرعة إنشاء صورة واحدة؟
المولّدات المستقلة تنتج صورًا تحتاج بعد ذلك إلى تنزيلها وتغيير حجمها واستيرادها إلى محرّر فيديو منفصل. مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ينشئ العناصر البصرية داخل سير عمل الفيديو نفسه، بحيث تنتقل الصور المُنشأة مباشرة إلى المخطط الزمني إلى جانب الأفاتارات والتعليقات الصوتية والانتقالات. النتيجة هي دورة إنتاج أسرع وعدد أقل من عمليات التسليم بين الأدوات، وهو ما يُحدث فرقًا حقيقيًا عندما تنشئ محتوى فيديو على نطاق واسع.
هل يمكنني استخدام الصور المُنشأة في الإعلانات المدفوعة والأعمال التجارية؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، تتيح لك الوصول إلى المزايا الأساسية للمنصة، بما في ذلك إنشاء الصور. يمكنك استكشاف الأداة، إنشاء صور، وبناء فيديوهات لتقييم سير العمل. الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهريًا تتيح مخرجات بدقة أعلى، وأرصدة إضافية للإنشاء، والوصول إلى مجموعة كاملة من أدوات إنشاء الفيديو.
كيف تعمل أسعار أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي؟
يتميّز المولّد في إنشاء الخلفيات، المشاهد البيئية، سياقات عرض المنتجات، الخامات المجرّدة، والمفاهيم المرسومة. هذه هي اللبنات البصرية الأساسية الأكثر استخدامًا في إنتاج الفيديو. لمحتوى المتحدّث أمام الكاميرا، يمكنك دمج الخلفيات المُنشأة مع AI Face Swap أو لقطات المقدم. لڤيديوهات الشرح، أنشئ مشاهد بصرية متتابعة خطوة بخطوة، ثم رتّبها مع التعليق الصوتي باستخدام سير عمل AI Video Explainer.
هل يمكنني إنشاء صور على دفعات لحملة؟
نعم. بما أن الصورة المُنشأة هي أصل بصري مستقل عن اللغة، فهي تعمل مع كل نسخة محلية من الفيديو الخاص بك. أنشئ مجموعة واحدة من العناصر البصرية للمشهد، ثم استخدم الدبلجة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج التعليق الصوتي بأكثر من 175 لغة مع الحفاظ على نفس الصور. هذا يجعل الحملات العالمية أكثر كفاءة لأن العناصر البصرية لا تحتاج إلى إنشائها إلا مرة واحدة فقط.
هل توجد ضوابط لضمان مخرجات آمنة ومتوافقة مع السياسات؟
معظم المستخدمين ينشئون صورة في أقل من دقيقة ويكملون فيديو كاملاً مع التعليق الصوتي والترجمة والانتقالات في أقل من عشر دقائق. تأتي السرعة من إبقاء كل شيء داخل محرر واحد؛ لا يوجد عبء لإدارة الملفات، ولا تحويل لصيغ الملفات، ولا تنقّل بين التطبيقات. الفرق التي تنتج محتوى Clip Generator أو فيديوهات يومية لوسائل التواصل الاجتماعي يمكنها الحفاظ على وتيرة إنتاج ثابتة بدون عنق زجاجة.
