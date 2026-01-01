تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل سير عمل في الفيديو

تطبيقات HeyGen تمنحك وصولاً فورياً إلى أدوات فيديو متخصّصة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ مقاطع من النص، حسّن الجودة حتى 4K، أنشئ إعلانات UGC، بدّل الوجوه، استخرج أبرز اللقطات، وغير ذلك الكثير. كل تطبيق يعمل مباشرة في متصفحك بدون الحاجة لتثبيت أي برنامج.

١٣٦٬٤٤٢٬٣٧٣Videos generated
١١١٬٠٤٤٬٣٨٩Avatars generated
١٨٬٧٧٧٬٨٤٤Videos translated
كل التطبيقات

Seedance 2.0

أنشئ فيديو سينمائي بالذكاء الاصطناعي مع Seedance 2.0. لقطات B-roll، ولقطات أفاتار، وفيديوهات كاملة من موجّه واحد. دون الحاجة إلى فريق تصوير.

أهم لقطات الفيديو بالذكاء الاصطناعي

حوّل مقاطع الفيديو الطويلة إلى لقطات مميزة قابلة للمشاركة. يستخرج الذكاء الاصطناعي تلقائياً اللحظات الأكثر تأثيراً.

أداة تحسين دقة الفيديو بالذكاء الاصطناعي

حسّن أي فيديو إلى دقة 4K باستخدام ذكاء اصطناعي قائم على النشر. أزل الضوضاء، وحسّن الحدة، وارفع معدل الإطارات حتى 120fps.

وضع المنتج

أنشئ إعلانات فيديو لوضع المنتجات من صورة واحدة فقط. مشاهد واقعية مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى استوديو.

منشئ فيديو UGC

أنشئ إعلانات فيديو بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) باستخدام أكثر من 1,100 أفاتار لمنشئي المحتوى. وسّع إنتاج الإعلانات الإبداعية دون الحاجة إلى توظيف مؤثرين.

منشئ الفيديوهات بالجملة

أنشئ مئات مقاطع الفيديو المخصّصة دفعة واحدة من ملف CSV. وسّع نطاق التواصل والإعداد في دقائق.

بودكاست فيديو بالذكاء الاصطناعي

أنشئ بودكاست فيديو بالذكاء الاصطناعي بمقدّمَين حول أي موضوع. بدون معدات تسجيل، وبدون جدولة، وبدون مونتاج.

استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي

حوّل أيًا من أكثر من 1,000 أفاتار إلى نسخة خاصة بك عبر استبدال الوجه بوجهك. أنشئ محتوى فيديو مخصصًا في دقائق.

مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي

أنشئ صورًا مخصّصة لمشاريع الفيديو الخاصة بك من موجّهات نصية. خلفيات، لقطات للمنتجات، ومرئيات للمشاهد.

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
الأسئلة الشائعة

ما هي تطبيقات HeyGen؟

تطبيقات HeyGen هي أدوات متخصصة للفيديو بالذكاء الاصطناعي تعمل مباشرة في متصفحك. يتولى كل تطبيق مهمة محددة مثل تحسين دقة الفيديو إلى 4K، إنشاء إعلانات UGC، إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، أو استخراج أبرز اللحظات من التسجيلات الطويلة. لا تحتاج إلى تثبيت أي برنامج أو امتلاك خبرة في المونتاج.

هل تطبيقات HeyGen مجانية الاستخدام؟

تقدّم HeyGen خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان تتيح لك استكشاف التطبيقات وإنشاء الفيديوهات. الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً تفتح لك مزايا إضافية، وأطوال فيديو أطول، واستنساخ الصوت، وجودة تصدير أعلى.

هل أحتاج إلى خبرة في مونتاج الفيديو؟

لا. كل تطبيق مصمَّم للاعتماد على مدخلات بسيطة مثل موجّهات نصية، أو رفع صور، أو رفع ملفات. يتولى الذكاء الاصطناعي تلقائياً عملية الإنتاج، والرندر، والتنسيق. معظم المستخدمين يحققون نتائج احترافية من المحاولة الأولى.

هل يمكنني استخدام عدة تطبيقات معًا؟

نعم. تعمل جميع تطبيقات HeyGen ضمن نفس المنصّة. يمكنك إنشاء مقطع فيديو، ورفعه إلى دقّة 4K، وإضافة تخصيص عبر استبدال الوجه، وترجمته إلى أكثر من 175 لغة، واستخراج أبرز المقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي، وكل ذلك دون مغادرة HeyGen.

ما هي الصيغ والدقّات التي تدعمها التطبيقات؟

تصدّر معظم التطبيقات الفيديو بصيغة MP4 بدقة HD أو 4K. يمكنك اختيار نسب أبعاد مُحسَّنة لـ YouTube وTikTok وInstagram وLinkedIn وغيرها من المنصات. بعض التطبيقات مثل AI Video Upscaler تدعم صيغ إدخال تشمل MP4 وMOV وWEBM.

كيف تقارن تطبيقات HeyGen بأدوات الفيديو المستقلة؟

تتطلّب الأدوات المستقلة تنزيل سوفت وير، وتعلّم واجهات منفصلة، ونقل الملفات يدويًا بين التطبيقات. أما تطبيقات HeyGen فهي مدمجة في منصة واحدة، بحيث تكون المقاطع التي تنشئها، واللقطات المحسّنة، والفيديوهات المترجمة، ومقاطع الملخصات كلها في مساحة عمل واحدة.

هل يمكنني ترجمة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام HeyGen Apps؟

نعم. يمكن ترجمة أي فيديو يتم إنتاجه باستخدام HeyGen Apps إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. ينطبق ذلك على المقاطع المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وإعلانات UGC، وفيديوهات البودكاست، وأي محتوى آخر يتم إنشاؤه على المنصّة.

ما المدة التي أحتاجها لإنشاء فيديو؟

معظم التطبيقات تُنتج فيديوهات جاهزة في أقل من خمس دقائق. إنشاء الفيديو من النص، واستخراج أبرز اللقطات، واستبدال الوجوه، وإنشاء الفيديوهات على دفعات كلها تكتمل خلال دقائق بدلًا من الساعات أو الأيام التي تتطلّبها عملية إنتاج الفيديو التقليدية.

