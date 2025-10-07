أنشئ إعلانات فيديو جاهزة للأداء من السكربتات أو روابط المنتجات أو الموجزات باستخدام أداة إنشاء الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. الصق النص، واختر الأسلوب والجمهور المستهدف، ثم أنشئ عدّة نسخ من الإعلان بالصوت والصورة والتوقيت المناسب — بدون كاميرات، وبدون استوديوهات، وبدون الحاجة إلى مونتاج معقّد.
Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
لماذا HeyGen هو أفضل أداة لإنشاء إعلانات بالذكاء الاصطناعي
تجمع HeyGen بين إنشاء المحتوى الإبداعي بشكل آلي، والتحسين المعتمد على البيانات، وعمليات التصدير القابلة للتوسّع لإنتاج إعلانات عالية الأداء. تستخدم الفرق مُنشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لدينا لتبسيط عملية إنشاء الإعلانات.مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيلتقصير جداول الإنتاج الزمنية، وزيادة سرعة الاختبار، وتوطين الحملات عبر الأسواق بشكل أسرع من أساليب سير العمل التقليدية.
أنشئ عدة أفكار لإعلانات ونسخ مخصّصة للمنصات المختلفة في دقائق. HeyGen يوفّر عليك كتابة النصوص، وترتيب المشاهد، والتعليق الصوتي، والإخراج النهائي، حتى تتمكّن من اختبار المواد الإبداعية بسرعة وتطوير النسخ الأكثر نجاحًا.
أنشئ نسخاً متعددة من الإعلانات مصممة للاختبار والتحسين باستخدام منشئ إعلانات بالذكاء الاصطناعي. أنشئ تلقائياً العبارات الجاذبة، وأزرار الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA)، ونسخ A/B بالاعتماد على قوالب مبنية على البيانات لتحسين معدل النقر (CTR) والتحويلات.
أنشئ مئات الإعلانات المحلية دفعة واحدة باستخدام مترجم الفيديو واستنساخ الصوت. أتمت توزيعها ودمجها مع منصات الإعلانات عبر API لضمان حملات عالمية متسقة.
تحلل HeyGen صفحات المنتجات، ونصوص الصفحات التعريفية، والمدخلات المختصرة لإنشاء لوحات قصص إعلانية متكاملة من البداية إلى النهاية. يقوم صانع الإعلانات بالذكاء الاصطناعي باستخلاص المزايا الأساسية، والصور، والمواصفات، ثم يؤلف نصوصًا قصيرة، ويطابق لقطات الـ B-roll، ويرتّب المشاهد في تسلسل مُحسَّن لزيادة التحويل وجذب الانتباه. يعمل هذا سير العمل من الرابط إلى الإعلان على إلغاء إدارة الأصول يدويًا، ويُنتج عدة أفكار إعلانية متنوعة جاهزة للاختبار.
كاتب نصوص وخطّافات بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة الصوت
أنشئ تلقائياً عناوين جذابة، وافتتاحيات، ونصوصاً قصيرة مخصّصة لتنسيقات المنصات (15 ثانية، 30 ثانية، 60 ثانية) باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان محتوى إعلاني مشوّق. HeyGen يقدّم تعليقاً صوتياً طبيعياً ويطبّق مزامنة شفاه دقيقة عند استخدام الأفاتار، كما يقوم النظام بضبط توقيت أزرار الدعوة إلى الإجراء والمشاهد الأساسية لزيادة الاحتفاظ في الإعلانات الناجحة. استخدم استنساخ الصوت للحفاظ على نبرة متوافقة مع هوية علامتك التجارية أو اختر من كتالوج أصوات الاستوديو للأسواق الإقليمية.
أدوات تحسين الإبداع والاختبار
حزم الاختبارات المدمجة تعمل على أتمتة إنشاء النُسخ المتعددة، واختبارات التقسيم، وتحليل الأداء. تساعدك HeyGen في تحديد أفضل العناوين الجاذبة، والعناصر البصرية، وإيقاع الفيديو من خلال إنشاء 5–20 نسخة لكل موجّه، وتقديم تحليلات منظَّمة لتوجيه استهداف الجمهور وتوزيع الميزانية.
الإعدادات المسبقة للمنصّة والتصدير الدفعي
صدّر ملفات MP4 محسّنة لمنصات الخلاصات والقصص أو الإعلانات داخل الفيديو، واختر الإعدادات الجاهزة لـ TikTok وReels وYouTube والإعلانات المدفوعة على السوشيال. استخدم وضع الدُفعات أو الـ API لإنشاء مئات نسخ الإعلانات، وتخصيصها حسب الجمهور أو المنطقة، ثم إرسال الأصول النهائية إلى مدير الإعلانات أو الـ CDN تلقائياً.
كيفية استخدام منشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي
أنشئ فيديوهات جاهزة للإعلانات في أربع خطوات واضحة من الموجز حتى الإطلاق.
قدّم رابط منتج، أو موجزاً قصيراً، أو نصاً مكتوباً لتمكين منشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من إنشاء نص إعلاني فعّال. تقوم HeyGen باستخلاص التفاصيل الأساسية وإعداد لوحة قصة للإعلان تركز على عناصر جذب الانتباه ونقاط التحويل.
اختر إعدادات المنصّة، والنبرة البصرية، والصوت. حدّد قوالب موجّهة للأداء مثل أسلوب UGC أو السينمائي أو عروض الديمو، لتخصيص إعلاناتك بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف الحملة.
عدّل العناوين الجاذبة، وأزرار الدعوة إلى الإجراء، والعناصر البصرية، والموسيقى. استخدم تحويل الصورة إلى فيديو أو استبدال الوجه لإضافة لقطات للمنتج أو للممثلين. طبّق مزامنة الشفاه وأجري تعديلات على التوقيت لتحسين أسلوب الإلقاء.
أنشئ عدة نسخ من الإعلانات تلقائياً. استخدم التصدير الدفعي أو واجهة برمجة التطبيقات (API) للحصول على ملفات مُحسّنة لكل منصة، وتشغيل عمليات الرفع إلى مدير الإعلانات أو إرسال webhooks للنشر الآلي.
أداة إنشاء الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تحوّل الموجزات، أو النصوص، أو روابط المنتجات إلى إعلانات فيديو جاهزة للإنتاج باستخدام توليد النصوص الآلي، وبناء المشاهد، والتعليق الصوتي، والمعالجة النهائية. محرّك HeyGen ينشئ الجمل الافتتاحية الجاذبة، ويرتّب العناصر البصرية، ويضبط توقيت أزرار الدعوة إلى الإجراء (CTAs) لإنشاء إعلانات قصيرة وطويلة دون الحاجة إلى التصوير أو المونتاج التقليدي.
تُسرّع HeyGen اختبارات المواد الإبداعية من خلال إنشاء عدة نسخ (مقدّمات، إيقاع، عناصر بصرية) من موجّه واحد وتقديم تحليلات منظَّمة. يتيح ذلك تكراراً أسرع وتحسيناً قائماً على البيانات لزيادة سرعة الاختبار، واكتشاف العناصر الإبداعية الأكثر نجاحاً، وتحسين معدل النقر (CTR) والعائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) بمرور الوقت.
منصّة الذكاء الاصطناعي لدينا قد ترجمت 18,698,196 فيديو عبر لغات متعددة.
نعم، استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزّز فعالية استراتيجيات التسويق الخاصة بك. المنصّة تدعم تعديلات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) وأفاتارات واقعية. اختر أفاتاراً بمظهر طبيعي لإلقاء النصوص، أو استخدم مظهر محتوى UGC المُنشأ لمحاكاة محتوى صُنّاع المحتوى الحقيقي الذي يحقق أداءً جيداً على منصّات التواصل الاجتماعي.
لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات كاملة من الروابط أو النصوص باستخدام صور وفيديوهات مولَّدة بالذكاء الاصطناعي ولقطات مرخَّصة من مكتبات الفيديو. يمكنك أيضًا رفع المواد الخاصة بك أو صور منتجاتك لإنشاء لقطات منتجات أكثر واقعية عبر مسارات تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو.
استخدم video translator لإنشاء نسخ إعلانية محلية مع نصوص مترجمة، وتعليقات صوتية، وترجمات مكتوبة. تحافظ HeyGen على الإيقاع ومزامنة الشفاه مع إعادة إنتاج أداء طبيعي عبر اللغات المستهدفة لضمان رسالة متسقة على مستوى العالم.
صدّر ملفات MP4 محسّنة لمنشورات الخلاصة، والريلز/القصص العمودية، والإعلانات داخل الفيديو، ومواضع العرض على سطح المكتب. تتوفر إعدادات جاهزة لـ TikTok وInstagram وYouTube وFacebook والمنصات البرمجية لضمان نسب أبعاد وترميزات (codecs) صحيحة.
نعم. توفر HeyGen واجهات API، وإشعارات Webhook، وأدوات إنشاء دفعية بحيث يمكنك برمجيًا إنشاء مئات نسخ الإعلانات، وتخصيصها حسب الشريحة، وتسليم الأصول مباشرة إلى مديري الإعلانات أو إلى حاويات التخزين.
معظم إصدارات الإعلانات القصيرة يتم إنشاؤها خلال دقائق، حسب الطول ودرجة التعقيد. مهام الدُفعات تتوسّع مع حجم المحتوى ويمكن معالجتها بالتوازي، وتُرجِع واجهات API تحديثات للحالة حتى تتمكّن الفرق من تنظيم سير عمل النشر بكفاءة.
تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع الأصول التي يتم إنشاؤها. HeyGen لا تدّعي أي حقوق في إعلاناتك. تأكد من أن لديك الحقوق اللازمة لأي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم بإدراجه في المادة الإبداعية لتجنّب أي مشكلات في حملتك الإعلانية.
نعم. تتّبع HeyGen ممارسات أمان بمستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير، والتحكم في الوصول بناءً على الأدوار، وخيارات الامتثال للقطاعات الخاضعة للرقابة. استخدم تكاملات التخزين الخاصة وعناصر التحكم في مساحة العمل لإدارة الوصول إلى الأصول.
يمكنك تعديل النصوص، وتبديل العناصر البصرية، وضبط الموسيقى، وتحسين التعليق الصوتي، وتطبيق حزم الهوية البصرية للعلامة التجارية. يدعم هذا الأداة تعديلات على مستوى المشهد وتغييرات شاملة معتمدة على الموجّهات، بحيث يمكنك التكرار والتحسين دون الحاجة إلى استخدام محرر خط زمني تقليدي، مما يجعلها حلاً قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.
نعم. يتكامل HeyGen عبر واجهة برمجة التطبيقات API وwebhooks لإرسال الأصول التي يتم إنشاؤها والبيانات الوصفية إلى منظومة حملاتك. يمكنك ربط عمليات التصدير بشبكات توصيل المحتوى (CDNs) أو منصات الإعلانات أو أنظمة التحليلات لتبسيط إطلاق الحملات وقياس الأداء.
