استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي للحصول على فيديوهات مصقولة بجودة الاستوديو
استبدل أي وجه في الفيديو باستخدام أداة AI Face Swap من HeyGen. ارفع صورة للوجه الجديد، اختر المقطع، واحصل خلال دقائق على نتيجة طبيعية مع تعابير وحركة شفاه متطابقة. لا تحتاج إلى تصوير أو تركيب بصري أو خبرة في المونتاج. مثالية للتسويق، ومحتوى السوشيال، وعروض المنتجات، والحملات متعددة اللغات.
مزايا استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي
استبدال الوجه من صورة إلى أفاتار
ارفع صورة واضحة واحدة فقط، ومحرك استبدال الوجوه بالذكاء الاصطناعي من HeyGen سيطابق ملامح وجهك مع أي أفاتار في المكتبة. يقوم النظام بتحليل بنية العظام، ولون البشرة، والنِّسَب ليُنشئ دمجًا سلسًا يحافظ على هويتك في كل إطار. لا حاجة لجلسات استوديو، ولا لالتقاطات متعددة الزوايا، ولا لأي تعديلات يدوية. يندمج وجهك طبيعيًا مع جسم الأفاتار وملابسه وحركاته، ليقدّم مخرجات تبدو معبّرة عنك بصدق من أول عملية تصيير. والنتيجة تعمل مع أي تحويل النص إلى فيديو في سير العمل الذي تنشئه.
احفظ وجهك كأفاتار قابل لإعادة الاستخدام
بمجرد أن تستبدل وجهك على أفاتار، يتم حفظ النتيجة في مكتبة الأفاتارات الشخصية الخاصة بك لإعادة استخدامها في الفيديوهات المستقبلية. لن تحتاج إلى إعادة رفع صورتك أو إعادة تنفيذ الاستبدال في كل مرة. طبّق نفس المقدم المخصص عبر مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي من HeyGenAI Avatar Generator وسير العمل الأخرى المعتمدة على الأفاتار، ليظل مظهرك متسقًا في كل عملية تصيير. أنشئ مكتبة من مقدمي العلامة التجارية الجاهزين انطلاقًا من صورة واحدة، ووزّعهم في أي مكان تحتاج فيه إلى وجه مألوف.
مكتبة تضم أكثر من 1,000 أفاتار جاهز
اختر من بين أكثر من 1,000 أفاتار جاهز يغطي مجموعة واسعة من الأعراق والأعمار وأنماط المظهر المهني والإطلالات الكاجوال. طبّق وجهك على أفاتار مدير تنفيذي ببدلة رسمية، أو صانع محتوى بإطلالة غير رسمية، أو متحدث باسم يحمل هوية علامتك التجارية، وتبدّل بينها بحرية تامة. يأتي كل أفاتار مع إيماءات جاهزة مسبقاً، وخيارات للملابس، ووضعيات جاهزة للمشهد تتكامل مباشرة مع الوجه الذي قمت باستبداله.مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعيتصفّح مكتبة «مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي» الكاملة للعثور على المظهر الأنسب لعلامتك التجارية أو حملاتك التسويقية أو اتصالاتك الداخلية، دون الحاجة إلى التعاقد مع مواهب أو جدولة جلسات تصوير.
بنقرة واحدة من الاستبدال إلى فيديو كامل
بعد استبدال وجهك، اضغط على «إنشاء فيديو» لإرسال النتيجة مباشرة إلى AI Video Generator من HeyGen. اكتب نص الفيديو، واختر المشاهد، وأنشئ فيديو كامل الطول باستخدام الأفاتار المخصّص لك دون الحاجة إلى إعادة رفع الصورة أو إعادة ضبط إعدادات الاستبدال. يظل الأفاتار المستبدل متسقًا بصريًا عبر كل مشهد، ليمنحك مسارًا سريعًا من صورة واحدة إلى فيديو نهائي يقدّمه مُقدِّم واحد في سير عمل متواصل واحد.
استبدل الوجوه في مقاطع الفيديو القصيرة
للاستبدال المباشر للوجه من فيديو إلى فيديو، ارفع مقطعاً قصيراً مدته حتى 15 ثانية وصورة للوجه الهدف. مدعوم بتقنية Seedance، يقوم المحرّك باستبدال الوجه في المقطع مع الحفاظ على الحركة الأصلية والإضاءة وتكوين المشهد. استخدم هذا المسار للقطات ردّ الفعل، والإعلانات القصيرة، ومقاطع السوشيال، وأي لحظة تحتاج فيها إلى استبدال وجه في فيديو حقيقي بدلاً من عرض أفاتار. صورة واحدة، مقطع واحد، واستبدال نظيف خلال دقائق.
حالات الاستخدام
فيديوهات تسويقية مخصّصة
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With AI Face Swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI Video Ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
إعلانات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) على نطاق واسع
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With AI Face Swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
عروض توضيحية للمنتج بمقدّم ثابت
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With AI Face Swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI Spokesperson avatar.
تحديثات التدريب والإعداد للموظفين الجدد
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With AI Face Swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a Reel Generator, and maintain a personal presence everywhere.
محتوى اجتماعي مخصص حسب المنطقة
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With AI Face Swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI Dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
رسائل التنفيذيين وقيادات الشركة
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With AI Face Swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
كيف يعمل
أنشئ فيديوهات مبدّلة الوجوه مخصّصة في أربع خطوات فقط، تنتقل بك من صورة واحدة إلى فيديو مصقول وجاهز للمشاركة يظهر فيه وجهك.
ارفع المقطع الخاص بك
اسحب فيديو أو اختر قالباً. حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع، واقصّ المقطع، ثم أكّد المشهد الذي يجب أن تتم فيه عملية الاستبدال.
أضف الوجه الجديد
ارفع صورة واضحة للوجه المستهدف. يقوم المحرك باكتشاف الشخص، وتحديد معالم الوجه، ثم تجهيز عملية الاستبدال.
اضبط وشاهِد المعاينة
اضبط قوة التعبير، ومزامنة الشفاه، ودمج الإضاءة. عاين كل مشهد جنبًا إلى جنب مع الفيديو الأصلي قبل عملية الإخراج.
اعرض وشارك
أنشئ النسخة النهائية بجودة HD. يمكنك تنزيلها أو نشرها أو دفع المخرجات إلى سير عمل الترجمة.
الأسئلة الشائعة
ما هو استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي، وكيف يختلف عن الفلاتر؟
ميزة تبديل الوجه بالذكاء الاصطناعي على HeyGen توفّر لك مسارين. يمكنك إما تطبيق وجهك على أي من أكثر من 1,000 أفاتار احترافي من HeyGen لإنشاء مقدّم شخصي قابل لإعادة الاستخدام، أو تبديل الوجه مباشرة في مقطع فيديو قصير (حتى 15 ثانية، مدعوم من Seedance) للحصول على لقطات تفاعلية ومحتوى مخصص لوسائل التواصل الاجتماعي. كلا مساري سير العمل يقدّمان مخرجات بجودة إنتاجية مناسبة للاستخدام التجاري، وليست مجرد مقاطع ترفيهية للمرح فقط.
هل يمكنني استخدام صورتي الخاصة كوجه مصدر؟
نعم. محرّك العرض في HeyGen يحافظ على بنية وجهك، ولون بشرتك، ونِسَب ملامحك، مع مطابقة إيماءات الأفاتار وتعابير وجهه إطارًا بإطار. يتم تصميم النتيجة لاستخدامها في الاتصالات التجارية، والتواصل البيعي، والمحتوى المرتبط بالعلامة التجارية حيث تكون المصداقية البصرية مهمة. وعند دمج ذلك مع Lip Sync الطبيعي ومطابقة الصوت، تصبح النتيجة غير قابلة للتمييز عن فيديو مقدّم تم تصويره بالطريقة التقليدية.
ما مدى واقعية النتيجة النهائية مقارنة بالفيديو المصوَّر بالكاميرا؟
بالتأكيد. يمكنك استنساخ صوتك من مقطع صوتي قصير وتطبيقه على كل فيديو تقوم بإنشائه. هذا يعني أن الأفاتار مع استبدال الوجه لن يشبهك في الشكل فقط، بل سيحمل صوتك أيضًا. يعمل الصوت المستنسخ عبر أكثر من 175 لغة مدعومة، بحيث يمكنك تقديم محتوى محليًا بلهجتك وأسلوبك من دون إعادة التسجيل.
هل يمكنني استبدال الوجوه في الفيديوهات بلغات أخرى غير الإنجليزية؟
يمكنك تطبيق وجهك على أي أفاتار في مكتبة HeyGen التي تضم أكثر من 1,000 خيار جاهز. لا يوجد حد لعدد الأفاتارات المختلفة التي تستخدمها، ويمكنك التبديل بينها بحرية عبر مختلف المشاريع. يقدّم كل أفاتار خيارات مميزة في الملابس، ووضعية الجسد، والأسلوب، مما يمنحك مرونة إبداعية كاملة لمواءمة أشكال المحتوى المختلفة والجمهور المستهدف.
كم يستغرق تنفيذ استبدال الوجه حتى يكتمل التصيير؟
نعم. بعد إنشاء الفيديو الأوّل، يمكنك ترجمته إلى أكثر من 175 لغة باستخدام Video Translator من HeyGen مع مزامنة شفاه دقيقة والحفاظ على نبرة الصوت. يظل وجهك ثابتًا في كل نسخة محلية من الفيديو، بينما تتكيّف التعليقات الصوتية تلقائيًا مع إيقاع ونطق كل لغة.
هل يمكنني استبدال عدة وجوه في المشهد نفسه؟
يتم تصيير معظم الفيديوهات في أقل من خمس دقائق بعد أن تنهي إعداد النص واختيار الأفاتار. تقوم HeyGen في الوقت نفسه بمعالجة تتبّع الوجه، وتوليد الصوت، ومزامنة الشفاه، والتص rendering البصري. قد تستغرق الفيديوهات الأطول متعددة المشاهد وقتًا أطول قليلًا، لكن سير العمل بالكامل من رفع الصورة حتى الحصول على الفيديو النهائي يكتمل عادةً في جلسة واحدة.
هل استبدال الوجه آمن ومتوافق مع متطلبات الموافقة؟
تعمل صورة واحدة أمامية بإنارة واضحة، وتعبير محايد، ومن دون أي عوائق مثل النظارات الشمسية أو الظلال القوية بشكل مثالي. يجب أن تكون الصورة حديثة وعالية الدقة. يتولى الذكاء الاصطناعي من HeyGen الباقي، بما في ذلك مطابقة وجهك مع حركة الأفاتار ونطاق تعابيره، لذلك لا تحتاج إلى زوايا إضافية أو لقطات فيديو.
كم تبلغ تكلفة تجربة ميزة تبديل الوجه بالذكاء الاصطناعي؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان تتيح لك استكشاف المنصّة وإنشاء فيديوهات. ميزة تبديل الوجوه متاحة في جميع الخطط، مع باقات مدفوعة تبدأ من 24$ شهريًا تتيح إنشاء فيديوهات أطول، واستنساخ الصوت، والوصول إلى مكتبة الأفاتار الكاملة. تتضمّن خطط المؤسسات تعاون الفرق والوصول إلى واجهة HeyGen البرمجية الأوسع (API) للميزات المدعومة.
هل يمكنني دمج استبدال الوجه مع نص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي؟
توظيف مقدّم يتطلّب اختيار الشخص المناسب، وتنسيق المواعيد، وتأجير استوديو، والتصوير، والمونتاج، وإعادة التصوير مع كل تحديث أو لغة جديدة. هذا الأسلوب يستغرق عادةً أيامًا ويكلّف آلاف الدولارات لكل فيديو. مع AI Face Swap، كل ما عليك هو رفع صورة واحدة، وكتابة النص، ثم إنتاج فيديو جاهز خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. التحديثات تقتصر على تعديل النص وإعادة الإخراج، بدون أي حاجة لإعادة التصوير.
