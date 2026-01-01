Giọng nói

Giọng đọc chính là yếu tố làm cho video HeyGen của bạn trở nên sống động. Chúng quyết định cách thông điệp của bạn được truyền tải – giọng điệu, nhịp điệu và cảm xúc – dù bạn đang thuyết minh một video đào tạo, giới thiệu bản cập nhật sản phẩm, hay nói chuyện trực tiếp với khán giả toàn cầu. Trong phần này, bạn sẽ làm quen với cách giọng đọc hoạt động trong HeyGen và cách bắt đầu sử dụng chúng một cách tự tin. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc khám phá thư viện giọng đọc để bạn có thể nghe những lựa chọn hiện có và hiểu cách các giọng khác nhau phù hợp với những trường hợp sử dụng khác nhau. Từ đó, bạn sẽ học cách tạo giọng đọc riêng khi cần điều gì đó mang tính cá nhân hơn hoặc gắn với thương hiệu hơn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục sự cố và cải thiện chất lượng giọng đọc bằng Voice Doctor, để video của bạn luôn có âm thanh rõ ràng, tự nhiên và chuyên nghiệp.