Truy cập thư viện giọng nói

Trong HeyGen, giọng nói là phần lời nói do AI tạo ra được sử dụng trong video của bạn. Các giọng nói có thể được ghép với avatar hoặc dùng như âm thanh độc lập, giúp nội dung của bạn có thêm sắc thái, cá tính và dải cảm xúc phong phú trên nhiều ngôn ngữ, giọng địa phương và phong cách nói khác nhau.

Giọng nói giúp bạn điều chỉnh cách truyền tải video phù hợp với khán giả và trường hợp sử dụng của mình.

Thư viện giọng nói

Tất cả giọng nói trong HeyGen được quản lý thông qua Thư viện Giọng nói. Tại đây, bạn có thể xem lại các bản sao giọng nói của riêng mình, khám phá các giọng AI công khai và giữ mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ở một nơi.

Bạn có thể truy cập Thư viện Giọng nói từ ba khu vực chính:

AI Studio

Trang Avatars

Đọc soát

Thư viện Giọng nói bao gồm các công cụ lọc mạnh mẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được giọng phù hợp. Bạn có thể lọc theo khu vực, giọng nói, độ tuổi, cảm xúc, trường hợp sử dụng và nhiều tiêu chí khác. Bạn cũng có thể đánh dấu các giọng nói yêu thích để dễ dàng truy cập những lựa chọn bạn dùng thường xuyên nhất.

Sử dụng giọng nói trong AI Studio

Trong AI Studio, mỗi khi bạn chọn giọng nói cho một video avatar, bạn sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ Thư viện Giọng nói. Tại đây, bạn có thể nghe thử các giọng và nhanh chóng áp dụng giọng phù hợp nhất với dự án của mình.

Bạn cũng có thể tạo giọng nói trực tiếp trong AI Studio mà không cần tạo avatar trước. Trong Thư viện Giọng nói, hãy chọn New Voice, sau đó chọn sao chép nhanh một giọng nói, tích hợp giọng nói từ bên thứ ba hoặc tạo một giọng nói hoàn toàn mới bằng Voice Design. Sau khi được tạo, giọng nói đó sẽ khả dụng trong tất cả các dự án của bạn.

Quản lý giọng nói từ trang Avatars

Bạn cũng có thể quản lý giọng nói từ trang Avatars. Bằng cách chọn một avatar và mở menu giọng nói, bạn có thể đặt giọng nói chính hoặc mở Thư viện Giọng nói.

Đặt một giọng nói chính có nghĩa là giọng đó sẽ tự động được sử dụng bất cứ khi nào bạn chọn avatar đó trong các video sau này.

Sử dụng giọng đọc trong Proofread

Các giọng đọc cũng có thể được sử dụng trong Proofread. Từ bất kỳ ô kịch bản nào, bạn có thể mở tab Track Voice để xem lại tất cả các giọng đọc được dùng trong video. Tại đó, bạn có thể chuyển đổi giữa các giọng đọc hoặc tạo giọng đọc mới trong khi chỉnh sửa kịch bản của mình.