Cách tạo giọng nói mới

Bạn có thể tìm và quản lý giọng nói ở ba nơi: AI Studio khi làm việc trong một dự án, trang Avatars khi gán hoặc đặt giọng nói chính, và Proofread. Bạn có thể tạo một giọng nói mới từ bất kỳ vị trí nào trong số này.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ bắt đầu trong AI Studio.

Bắt đầu tạo một giọng nói mới trong AI Studio

Mở một dự án hiện có hoặc tạo dự án mới trong AI Studio. Trong bảng điều khiển kịch bản, nhấp vào giọng đọc hiện tại để mở menu giọng đọc. Từ đó, chọn Thêm Giọng Mới.

Bạn sẽ thấy hai tùy chọn: tích hợp nhà cung cấp giọng nói bên thứ ba hoặc tạo giọng nói mới trực tiếp trong HeyGen. Trong hướng dẫn này, hãy chọn Tạo Giọng Nói Mới.

Tải lên một bản ghi âm giọng nói

Bạn sẽ được yêu cầu tải lên một bản ghi âm giọng nói. Bản ghi này được dùng để tạo bản sao giọng nói của bạn, vì vậy chất lượng là rất quan trọng.

Hãy sử dụng một micro rời chất lượng cao, micro Bluetooth hoặc một chiếc điện thoại thông minh đời mới. Tránh dùng micro tích hợp sẵn trên laptop của bạn. Nếu bạn dùng micro rời, hãy giữ nó cách miệng khoảng 15–20 cm, đảm bảo không bị che khuất và tránh chạm vào quần áo hoặc vải.

Hãy thu âm trong một môi trường yên tĩnh, không có tiếng ồn. Tiếng ồn nền có thể làm giảm độ rõ ràng và tính nhất quán. Hãy nói một cách tự nhiên và rõ ràng, với một chút biến đổi về cảm xúc. Việc nói về những chủ đề quen thuộc như thói quen hằng ngày, sở thích hoặc những câu chuyện cá nhân sẽ giúp ghi lại đúng chất giọng và năng lượng tự nhiên của bạn.

Nếu bạn đang đọc từ một kịch bản, hãy tránh để giọng nghe đều đều, vô cảm. Hãy ngắt nghỉ hợp lý, thay đổi nhịp độ nói và giữ âm lượng ổn định, tự nhiên như đang trò chuyện.

Tạo và tinh chỉnh giọng nói của bạn

Khi bản ghi âm của bạn được tải lên, HeyGen sẽ tạo bản sao giọng nói của bạn. Nếu kết quả chưa thật sự như ý, bạn có thể tinh chỉnh nó bằng Voice Doctor.

Nhấp vào Enhance Voice để điều chỉnh các cài đặt như giọng nói (accent) hoặc bộ máy giọng nói, hoặc mô tả điều gì đó chưa ổn, ví dụ như khi giọng nghe quá đều hoặc chưa thật sự giống tông giọng tự nhiên của bạn. Voice Doctor sẽ tạo ra các tùy chọn được cải thiện để bạn có thể xem trước.

Khi bạn tìm được một phiên bản mà mình thích, bạn có thể lưu nó thành một giọng nói mới hoặc thay thế giọng hiện tại. Nếu không tùy chọn nào phù hợp, bạn có thể tiếp tục tinh chỉnh hoặc thử một cách tiếp cận khác.

Tạo giọng nói với Voice Design

Nếu bạn không muốn tự ghi âm, bạn có thể sử dụng Voice Design. Nhấp vào Voice Design, nhập một đoạn mô tả giọng nói bạn muốn, và HeyGen sẽ tạo ra một số tùy chọn cho bạn.

Bạn có thể chọn một giọng, tạo lại thêm các tùy chọn khác hoặc tinh chỉnh lời nhắc cho đến khi giọng nói phù hợp với nhu cầu của bạn.