Giọng nói

Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào cách giọng nói hoạt động trong HeyGen và cách bạn có thể kiểm soát hoàn toàn cách giọng đọc được thể hiện trong video của mình. Giọng nói không chỉ đơn thuần đọc lại kịch bản, mà còn định hình cảm xúc của thông điệp – từ cảm xúc, nhịp điệu cho đến độ rõ ràng và cá tính. Bạn sẽ tìm hiểu cách các mô hình giọng nói khác nhau ảnh hưởng đến mức độ chân thực và khả năng biểu đạt, cũng như cách chọn đúng giọng cho từng trường hợp sử dụng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo các giọng nói mới khi bạn cần thứ gì đó tùy chỉnh, sau đó chỉ cho bạn cách điều khiển cách thể hiện bằng các công cụ như Voice Director và Voice Mirroring. Những tính năng này cho phép bạn dẫn dắt tông giọng, nhấn nhá và nhịp điệu một cách chính xác, dù bạn đang hướng đến phong cách chuyên nghiệp, chỉn chu hay một cảm giác trò chuyện, tự nhiên và gần gũi hơn.