سوشل میڈیا ویڈیو میکر برائے اسکرول روک دینے والی ویڈیوز

HeyGen کا سوشل میڈیا ویڈیو میکر آپ کے ٹائپ کیے گئے اسکرپٹ کو بغیر شوٹنگ اور بغیر ویڈیو ایڈیٹنگ کے تجربے کے، براہِ راست پوسٹ کے لیے تیار ہائی کوالٹی ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ ایک ہی جگہ سے Reels، TikTok ویڈیوز، Shorts اور LinkedIn پوسٹس بنائیں۔

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147,769,403بنائی گئی ویڈیوز
122,876,236بنائے گئے اواتار
20,442,333ترجمہ شدہ ویڈیوز
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دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
نیلے پس منظر پر اسٹائلائزڈ سفید کار کا آئیکن۔اہم خصوصیات

HeyGen کے سوشل میڈیا ویڈیو میکر کی خصوصیات

ایک ہی اسکرپٹ سے سوشل میڈیا ویڈیوز

ایک مختصر کیپشن آئیڈیا ٹائپ کریں یا پورا اسکرپٹ پیسٹ کریں، اور text to video انجن خود بخود مناظر، نریشن اور رفتار اسی کے مطابق بنا دیتا ہے۔ آپ چند منٹوں میں سوشل میڈیا ویڈیو بنا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ پوری شام ٹائم لائن پر ضائع کریں، اور ہر سین ٹیکسٹ کی صورت میں قابلِ ترمیم رہتا ہے۔

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Native Sizes for Every Social Media Platform

Generate the same video clip in 9:16 for TikTok and Reels, 1:1 for feeds, and 16:9 for YouTube. Resize your video to fit any social media platform without manual cropping, so your subject stays centered and your captions stay readable on every phone screen.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Auto Captions for Sound-Off Viewing

زیادہ تر سوشل میڈیا صارفین آواز بند رکھ کر دیکھتے ہیں، اس لیے بلٹ اِن سب ٹائٹل جنریٹر خودکار طور پر ہر ویڈیو کلپ میں درست اور اسٹائلش کیپشنز شامل کرتا ہے۔ کیپشن والی پوسٹس ناظرین کی توجہ زیادہ دیر تک برقرار رکھتی ہیں اور ان صارفین سے بھی زیادہ ویڈیو ویوز حاصل کرتی ہیں جو آواز میوٹ رکھ کر اسکرول کرتے ہیں۔

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

بغیر کیمرہ کے، ہمیشہ ایک جیسے پریزنٹر

صرف ایک 15 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کریں اور HeyGen آپ کے لیے ایک جیتی جاگتی ڈیجیٹل جڑواں شخصیت بناتا ہے جو ہر پوسٹ کو آپ ہی کی آواز اور انداز میں پیش کرتی ہے۔ روزانہ پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنائیں، بغیر لائٹس لگائے، دوبارہ ریکارڈنگ کیے، یا اُن دنوں کیمرا پر آئے جب آپ کا دل نہ چاہے۔

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

پرامپٹ سے ویڈیو Video Agent کے ساتھ

Give the AI video generator a topic, link, or brief, and Video Agent writes the script, picks animated video scenes and AI B-roll instead of generic stock video, and renders a complete post. Review the creative blueprint before anything renders, then batch multiple videos in one sitting.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
سبز تحفے کے ڈبے کا آئیکن۔استعمال کی صورتیں

سوشل میڈیا ویڈیو میکر کے استعمالات

ایک Instagram Reel جو ٹائپ کیے گئے ہُک سے عمودی مناظر میں بن رہی ہے، جس میں حسبِ ضرورت ویڈیو ٹیمپلیٹس استعمال ہو رہے ہیں۔

Instagram Reels اور اسٹوری ویڈیوز

ٹرینڈ سائیکلز فلم بندی کے شیڈول سے کہیں تیز چلتے ہیں۔ بس ہُک ٹائپ کریں، رییل جنریٹر کو حسبِ ضرورت ویڈیو ٹیمپلیٹس سے عمودی سینز بنانے دیں، اور جیسے ہی نیا ٹرینڈ آئے، اسی دوپہر میں دلکش ویڈیوز تیار کریں۔

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A row of short vertical TikTok clips with hooks, captions, and jump cuts scheduled across a week, no camera in sight.

TikTok Videos Without Daily Filming

TikTok کے الگورتھم کو فیڈ کرنے کے لیے ہفتے میں کئی بار پوسٹ کرنا ضروری ہے۔ اپنی بات کے نکات کو دلکش ہُکس، کیپشنز اور جمپ کٹس کے ساتھ مختصر ورٹیکل کلپس میں بدلیں، اور کیمرا ایپ کھولے بغیر باقاعدہ شیڈول کے مطابق ویڈیوز بنائیں۔

ایک طرف لمبی بلاگ پوسٹ ہے اور دوسری طرف وہی مواد تیز رفتار YouTube Shorts میں تقسیم ہو رہا ہے جن پر نمایاں، بولڈ کیپشنز ہیں۔

لانگ فارم آئیڈیاز سے YouTube Shorts

لمبی اسکرپٹس میں درجنوں مختصر ہُکس چھپے ہوتے ہیں۔ بلاگ پوسٹس، پوڈکاسٹس یا ویبینار نوٹس کو دوبارہ استعمال کریں اور انہیں تیز رفتار اور بولڈ کیپشنز کے ساتھ YouTube shorts میں بدلیں، تاکہ ایک ہی ویڈیو پروجیکٹ آپ کے چینل پر پورے ہفتے کی سرگرمی بن جائے۔

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ایک پریزنٹر پر مبنی LinkedIn ویڈیو جس میں اسپیکر کا نام اور عہدہ پروفیشنل فیڈ پر لوئر تھرڈ اوورلے میں دکھایا گیا ہے۔

LinkedIn ویڈیوز جو آپ کی ساکھ مضبوط بنائیں

پروفیشنل فیڈز پر تحریری پوسٹس ایک جیسی لگتی ہیں۔ اپنی رائے کو پریزنٹر لیڈ ویڈیو کی صورت میں پیش کریں جس میں اسکرین پر آپ کا نام اور عہدہ دکھائی دے، اور پہلی کال سے پہلے ہی ممکنہ کلائنٹس کو یاد رکھنے کے لیے ایک چہرہ دے دیں۔

ایک ہی پرومو اسکرپٹ سے بنی Facebook ویڈیو، Instagram پرومو اور LinkedIn کٹ جو لانچ کے دن کے اشتہاری ویریئنٹس کے طور پر قطار میں لگی ہوں۔

ویڈیو اشتہارات اور پرومو پوسٹس

پہلے لانچ کے اعلانات کے لیے پروڈکشن ٹیموں کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اب آپ آفر کا اسکرپٹ لکھیں، ہر چینل کے لیے اپنی سوشل میڈیا ایڈز کے مختلف ورژن بنائیں، اور لانچ کے دن اسی ایک اسکرپٹ سے Facebook ویڈیو، Instagram پرومو اور LinkedIn کے لیے الگ کٹ تیار کریں۔

ایک تیار شدہ سوشل پوسٹ جو متعدد زبانوں کے ورژنز میں ڈپلیکیٹ کی گئی ہے، ہم آہنگ لبوں کی حرکت کے ساتھ، اور 175+ زبانوں کو ظاہر کرتی ہوئی جھنڈیوں کے ساتھ۔

ایک پوسٹ، 175+ زبانوں کے ورژنز

روایتی ٹیمپلیٹ ایڈیٹرز صرف ایک زبان تک محدود رہتے ہیں۔ HeyGen آپ کے تیار شدہ سوشل میڈیا ویڈیو کنٹینٹ کا 175+ زبانوں میں ترجمہ کرتا ہے، لب کی ہم آہنگی اور آپ کی کلون کی گئی آواز کے ساتھ، تاکہ وہی سوشل کنٹینٹ ہر اُس مارکیٹ تک پہنچے جہاں آپ فروخت کرتے ہیں۔

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ہلکے نیلے پس منظر پر پلے بٹن کے ساتھ دھندلا سفید دستاویز کا آئیکن۔یہ کیسے کام کرتا ہے

سوشل میڈیا ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے

صرف چار مراحل میں آن لائن سوشل میڈیا ویڈیو بنائیں؛ مفت ٹیمپلیٹس یا خالی اسکرپٹ سے شروع کریں۔ زیادہ تر لوگ پندرہ منٹ کے اندر ویڈیو بنا کر شائع کر دیتے ہیں۔

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مرحلہ 1: اپنا ٹیمپلیٹ منتخب کریں

سوشل میڈیا ویڈیو ٹیمپلیٹس براؤز کریں، پھر اپنی مخصوص سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے مطلوبہ سائز منتخب کریں۔

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مرحلہ 2: اپنا اسکرپٹ پیسٹ کریں

وہ ویڈیو بیان کریں جو آپ بنانا چاہتے ہیں، یا اپنا ہُک اور اہم نکات پیسٹ کریں اور باقی کام AI پر چھوڑ دیں تاکہ وہ خود ڈرافٹ تیار کرے۔

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مرحلہ 3: اپنی ویڈیو کا انداز منتخب کریں

کیپشنز، میوزک، برانڈ کے رنگ اور ایک پریزنٹر شامل کریں۔ ایڈیٹر استعمال کرنا بہت آسان ہے: صرف ٹیکسٹ میں تبدیلی کر کے اپنی ویڈیو ایڈٹ کریں۔

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مرحلہ 4: ایکسپورٹ کریں اور پوسٹ کریں

MP4 میں 4K تک ڈاؤن لوڈ کریں، یا پہلے اسی ویڈیو کو ہر دوسرے چینل کے لیے ری سائز کریں۔

سوشل میڈیا ویڈیو میکر سے متعلق FAQs (اکثر پوچھے جانے والے سوالات)

AI سوشل میڈیا ویڈیو میکر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

AI سوشل میڈیا ویڈیو میکر ایک ویڈیو بنانے کا ٹول ہے جو آپ کے لکھے ہوئے متن کو سوشل میڈیا کے لیے تیار ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ آپ اسکرپٹ ٹائپ کرتے ہیں، آن لائن ویڈیو میکر خودکار طور پر مناظر، نریشن اور کیپشنز تیار کرتا ہے، اور پھر آپ Reels، Shorts اور LinkedIn کے لیے پلیٹ فارم‑ریڈی کلپس کے ساتھ ساتھ explainer ویڈیوز اور تعلیمی ویڈیوز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ آپ کو کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

کیا AI سے بنی ویڈیوز میری فیڈ پر بہت عام سی یا ایک جیسی نظر آئیں گی؟

اگر وہ آپ کی شناخت رکھتے ہوں تو نہیں۔ HeyGen کا Avatar V ماڈل صرف 15 سیکنڈ کی ویڈیو کلپ سے آپ کا ڈیجیٹل جڑواں بناتا ہے اور ہر پوسٹ میں آپ کے چہرے، آواز اور اندازِ بیان کو ایک جیسا رکھتا ہے۔ G2 کے مطابق یہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ حقیقی محسوس ہونے والا ماڈل ہے، تاکہ آپ ایسی مؤثر سوشل میڈیا ویڈیوز شائع کریں جو بالکل آپ ہی جیسی لگیں۔

میں ایک ہی اسکرپٹ سے TikTok، Reels اور Shorts کے لیے ویڈیوز کیسے بنا سکتا ہوں؟

ویڈیو کو ایک بار بنائیں، پھر اسے ایڈیٹر کے اندر ری سائز کریں۔ HeyGen اسی کلپ کو 9:16، 1:1، اور 16:9 فارمیٹ میں دوبارہ فریم کرتا ہے، کیپشنز کو نئی جگہ پر لے جاتا ہے اور ہر پلیٹ فارم کے لیے درست سوشل میڈیا ویڈیو فارمیٹ خودکار طور پر لاگو کرتا ہے، اس طرح ایک ہی اسکرپٹ آپ کی ہر جگہ شائع کی گئی پوسٹس کے لیے مقامی (نیٹو) کنٹینٹ بن جاتا ہے۔

کیا کوئی مفت آن لائن سوشل میڈیا ویڈیو میکر ہے جس پر واٹر مارک نہ ہو؟

HeyGen کے مفت سوشل میڈیا ویڈیو میکر پلان میں ہر ماہ تین مفت ویڈیو ایکسپورٹس واٹرمارک کے ساتھ شامل ہیں، جو اصل پوسٹس پر کوالٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس مفت پلان میں فل ایڈیٹر بھی شامل ہے، اس لیے جب تک آپ جائزہ لے رہے ہیں یہ ایک مفت ویڈیو ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ پیڈ پلانز واٹرمارک ہٹا دیتے ہیں، وہی حد جس کا ہر آن لائن کمیونٹی تھریڈ میں کریئیٹرز ذکر کرتے ہیں، اور صاف MP4 فائلز HD یا 4K میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔

ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کون سی ویڈیو کی ڈائمینشنز اور لمبائی سب سے بہتر کام کرتی ہیں؟

TikTok، Reels، اور Shorts کے لیے 9:16 عمودی ویڈیو استعمال کریں۔ 1:1 اسکوائر فارمیٹ Facebook اور LinkedIn فیڈز کے لیے ویڈیوز پر اچھا کام کرتا ہے۔ اپنی ویڈیوز کو مختصر رکھیں، 60 سیکنڈ سے کم، اور پہلے تین سیکنڈ میں ہی مضبوط hook شامل کریں، کیونکہ تقریباً اتنا ہی وقت ہوتا ہے جب تک ناظر اگلی ویڈیو پر اسکرول نہیں کر لیتا۔ HeyGen ایک ہی پروجیکٹ سے ہر ریشو میں ایکسپورٹ کرتا ہے، اس لیے آپ ایک بار ویڈیو کنٹینٹ بنائیں اور ہر جگہ شائع کریں۔

میں بغیر فلم بندی کے مستقل طور پر دلکش سوشل میڈیا ویڈیوز کیسے بنا سکتا ہوں؟

اپنی ویڈیو بنانے کا کام بیچز میں کریں۔ ایک ہی نشست میں پانچ اسکرپٹس لکھیں، اسی ڈیجیٹل پریزنٹر اور برانڈڈ ویڈیو ٹیمپلیٹ کے ساتھ سوشل میڈیا ویڈیوز بنائیں، اور اپنی سوشل میڈیا چینلز پر ایکسپورٹس کو شیڈول کریں۔ چونکہ کسی چیز کا انحصار فلم بندی پر نہیں، اس لیے آپ اپنا سوشل میڈیا کیلنڈر کیمرہ والے دنوں سے آزاد بنا سکتے ہیں۔

سوشل میڈیا کنٹینٹ کے لیے بہترین ویڈیو میکر کون سا ہے؟

ایسی ٹیموں کے لیے جو روزانہ بغیر شوٹنگ کے پبلش کرتی ہیں، HeyGen بہترین ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے عام ویڈیو ایڈیٹر کو پھر بھی وہ فوٹیج چاہیے ہوتی ہے جو آپ نے خود ریکارڈ کی ہو، اور بہت سے ویڈیو ٹولز جو اسٹاک ویڈیو کلپس پر بنے ہیں وہ بھی ویسے ہی اسٹاک جیسے لگتے ہیں۔ HeyGen خود ٹیکسٹ سے ویڈیو بناتا ہے، اسے ایک حقیقی انسان جیسی ڈیجیٹل جڑواں شکل کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور اسے 175+ زبانوں میں لوکلائز کرتا ہے، اور آپ پھر بھی بغیر کسی ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے ویڈیوز کو سین بہ سین ایڈٹ کر سکتے ہیں۔

کیا AI ویڈیو واقعی سوشل پوسٹنگ کے باقاعدہ شیڈول کے ساتھ چل سکتی ہے؟

جی ہاں، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ زیادہ تر ٹیمیں اسے دستی طور پر کبھی حاصل نہیں کر پاتیں۔ ایجنسی Vision Creative Labs نے HeyGen کو اپنے سوشل میڈیا ویڈیو کریئیٹر کے طور پر استعمال کیا اور اپنے کلائنٹس کے لیے سال میں ایک دو ویڈیوز سے بڑھا کر روزانہ 50-60 شاندار ویڈیوز تک پہنچا دیا، جس سے وہ چینلز بھر گئے جو پہلے خالی پڑے رہتے تھے۔ ان کا عین ورک فلو دیکھنے کے لیے Vision Creative Labs کی کہانی پڑھیں۔

سوشل میڈیا کریئیٹرز کے لیے HeyGen کی قیمت کتنی ہے؟

پلانز مفت سے شروع ہوتے ہیں تاکہ آپ ادائیگی سے پہلے آؤٹ پٹ کے معیار کو ٹیسٹ کر سکیں۔ پیڈ کریئیٹر پلانز $24 فی مہینہ سے شروع ہوتے ہیں اور واٹر مارک ہٹا دیتے ہیں، جو ایک پروفیشنل ویڈیو میکر کو ایک گھنٹے کے لیے ہائر کرنے سے بھی کم لاگت ہے، اور ان میں وہ ہر فارمیٹ اور ہر سوشل میڈیا نیٹ ورک شامل ہے جہاں آپ پوسٹ کرتے ہیں۔

کیا میں ایک ہی سوشل ویڈیو کو متعدد زبانوں میں شائع کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ کسی بھی تیار شدہ پوسٹ کو AI ویڈیو ٹرانسلیٹر سے گزاریں اور یہ 175+ زبانوں میں مقامی ورژنز بناتا ہے جن میں لب کی ہم آہنگی اور آپ کی اپنی کلون کی ہوئی آواز شامل ہوتی ہے، تاکہ گلوبل اکاؤنٹس دوبارہ شوٹنگ کرنے کے بجائے ایک ہی ماسٹر ویڈیو سے مقامی سوشل میڈیا ویڈیو مواد شائع کر سکیں۔

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